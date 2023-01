–

De parte de La Tarcoteca Contrainfo January 4, 2023 263 puntos de vista

Yo flotaba en el espacio… y fui testigo: la peque帽a Tierra pugnaba una lucha tit谩nica, c贸smica, con un planeta alien铆gena. Un mundo del tama帽o de Neptuno, verde oscuro, malvado, pero t茅rreo. Con la refriega, sac贸 en el combate a la Tierra de su 贸rbita con un enorme choque. Ondas de polvo sideral expelido de ambos. Ese planeta malvado formaba parte de una raza de planetas que acosaban el universo. La Tierra lo sab铆a, pero era peque帽a y d茅bil. Sus hermanos orbitales inermes. Por el impulso del combate ambas cayeron hacia el Sol vertigin贸samente. Al avecinarse a la corona solar, el gigantesco planeta se vi贸 irremisiblemente arrastrado al Sol, hasta sumergirse en un abrazo de fuego. Pero la tierra frenaba, y luch贸 por huir; y casi lo consigue, pero no lo logra. En su masiva atracci贸n, la Tierra choca con la superficie l铆quida solar, y rebota varias veces en el mar de plasma; un cataclismo. Consternado, yo sab铆a que era imposible, porque las fuerzas gravitatorias deber铆an destrozar todo en el planeta antes incluso de acercarse, y yo estaba pensando, por lo que… lo que estaba viviendo solo pod铆a tratarse de un sue帽o.

Me vi en la superficie de la Tierra, en una ciudad griega, piedra blanca. Tal vez la Atlantida, pens茅, pero no lo era. Yo vestido con t煤nica azul y toga blanca. Era ahora un hombre delgado, de unos 40 a帽os, cinta dorada en el pelo, igual que las sandalias. Andaba junto a lado de un hombre mayor, unos 70 a帽os, pelo y barba blanca, t煤nica roja, toga blanca.

Y le preguntaba – 驴Es que no puedes hacer algo por la humanidad? Si esto es un sue帽o, t煤 no eres dios, por lo que puedes hacer algo-.

Respondi贸 -si, algo podr茅 hacer.-

A medida que camin谩bamos comenzaban los tremores catastr贸ficos, la gente se aceleraba.

De vuelta al espacio, yo flotaba en el espacio, donde pod铆a contemplar el cataclismo c贸smico y el destino de la Tierra. Me encontraba con otras dos entidades. La Tierra hab铆a desaparecido engullida por el Sol. Pero “el ser” logr贸 extraer a toda la humanidad de este, intacta, y juntarla hasta formar una pelota del tama帽o de la Luna. Parec铆a una m贸rula. Pero no gan贸 altura. Empez贸 a rebotar, como hiciera la tierra, sobre la superficie solar. Con cada rebote, millones de personas mor铆an. No aguantar铆a muchos rebotes, pronto se hundir铆a definitivamente en la superficie solar. De repente, una mano c贸smica surgi贸 del espacio, ardiente, energ茅tica. Entre el 铆ndice y el pulgar agarr贸 la bola, la apret贸. Me dio la impresi贸n de que podr铆a haber aplastado y quemado a la mitad de la humanidad. Pero logr贸 extraer a los supervivientes que quedaban de la atracci贸n del radiante sol; ahora le quedaba cumplir su promesa de encontrar un planeta habitable a tiempo, antes de que el resto de la gente muriese entre sus dedos. Y…

Desp

ert茅

Salud! PHkl/tctca 21.6.2022