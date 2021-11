–

Asegura que la Comisi贸n est谩 muy pendiente de la tramitaci贸n del proyecto de ley y que una vez se apruebe en el Parlamento espa帽ol estudiar谩n a fondo su viabilidad con la normativa europea

El colectivo de interinos ya habr铆a presentado un escrito de denuncia a diferentes organismos de la Comisi贸n denunciando que el proyecto de ley sobre la temporalidad se aleja de las directivas europeas.

Los efectos de la reuni贸n del comisario europeo de Trabajo y Asuntos Sociales Nicolas Schmit al final de la tarde del pasado jueves se ver谩n en los pr贸ximos d铆as, pero pueden ser importantes.

Schmit asegur贸 que la Comisi贸n Europea 鈥揺l Gobierno de la Uni贸n鈥 est谩 muy pendiente de la tramitaci贸n del proyecto de ley y que una vez se apruebe en el Parlamento espa帽ol estudiar谩n a fondo su viabilidad con la normativa europea.

Una reuni贸n que no fue programada, pero saca adelante por la tenacidad del colectivo de interinos que desde distintos puntos del pa铆s acudieron a la sede de la Comisi贸n Europea en la capital de Espa帽a. Todos los grupos parlamentarios ya est谩n al tanto de dicha reuni贸n y de la noticia dada en exclusiva por Confilegal. De momento no hay declaraciones p煤blicas.7

Ana Due帽as, miembro de la Coordinadora Estatal de Personal P煤blico Temporal y portavoz de la Plataforma de Trabajadores Temporales de Castilla-Le贸n, que engloba a siete plataformas distintas en una Comunidad Aut贸noma donde los interinos y trabajadores temporales superan los 35.000 profesionales, asegura que la reuni贸n ha sido 芦esperanzadora禄.

Due帽as destaca que Schmit ten铆a sobre la mesa el escrito de denuncia enviado por este colectivo, asesorado por el abogado Javier Arauz, donde se indicaba que el proyecto de ley que se tramita no est谩 cumpliendo con dicha normativa.

鈥淎dem谩s le insistimos en que en el Plan de Resiliencia entregado por el Gobierno a Bruselas se indicaba que dicha estabilizaci贸n del personal interino ser铆a a coste cero y sin ayudas p煤blicas禄, subray贸.

Al parecer el comisario tiene claro que nuestro pa铆s debe llevar a cabo un proceso de estabilizaci贸n de los m谩s de 900.000 interinos.

As铆 se lo habr铆a comunicado y as铆 lleg贸 desde la UE una recomendaci贸n a nuestro Gobierno en este sentido, recomendaci贸n que, sin embargo, no es vinculante cuando Bruselas.

En el transcurso de esta conversaci贸n se habl贸 en varias ocasiones de la primac铆a del derecho comunitario. Tras la intervenci贸n introductoria de Javier Arauz, que explic贸 la situaci贸n y el problema que hay en nuestro pa铆s con este colectivo, fue el propio Schmit quien durante varios minutos subray贸 el posicionamiento de la Comisi贸n Europea sobre este tema.

CUMPLIR CON EUROPA ES INNEGOCIABLE

Arauz explica a Confilegal que la reuni贸n en la sede de la Comisi贸n Europea en Madrid ha sido muy productiva y esclarecedora. Afirma que el comisario Schmit subray贸 que Espa帽a tiene obligaci贸n de cumplir la normativa comunitaria, 鈥渆s innegociable鈥, y la Comisi贸n Europea velar谩 porque tal cumplimiento se produzca.

鈥淓s incre铆ble que nos reciba un Comisario de la UE y que hasta la fecha el Gobierno espa帽ol no se haya dignado a reunirse con este colectivo de profesionales en fraude de ley鈥, apunta.

Otra cuesti贸n que destaca es que para cumplir la Directiva, Espa帽a no tiene otra opci贸n que la de regularizar a todos los empleados p煤blicos temporales que se encuentren en una situaci贸n de abuso incompatible con la Directiva 1999/70/CE.

El propio comisario habr铆a destacado que estos empleados p煤blicos temporales han desarrollado un trabajo impecable, porque, si no hubiera sido as铆, no se les habr铆a renovado, ni mantenido en sus puestos de trabajo, ya que, si 茅l tuviera una empresa, no mantendr铆a a los trabajadores temporales que no rindieran.

En la conversaci贸n se habl贸 de la tramitaci贸n del Real Decreto-Ley como proyecto de ley urgente 芦esto va a hacer que una parte se regularice y otro cese en su puesto de trabajo. Si se recurre a las indemnizaciones el Gobierno espa帽ol estar铆a incumpliendo el Plan de Recuperaci贸n y Resiliencia porque, en 茅l, se comprometi贸 a que estas reformas se iban a realizar sin coste presupuestario, ni ayudas del Estado鈥.

DENUNCIA EN EUROPA

Arauz tambi茅n acudi贸 el pasado jueves a otra reuni贸n mantenida con funcionarios de la UE en Bruselas donde se habl贸 tambi茅n de la problem谩tica de este colectivo.

Fruto de dicha reuni贸n, el pasado lunes 22 de noviembre , este colectivo de interinos habr铆a presentado un escrito de denuncia a distintas autoridades de la Comisi贸n Europea, 鈥渆n el que al amparo de la Directiva 2017/1371, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Uni贸n se indica que el Real Decreto-Ley 14/16 y el Proyecto de Ley que se est谩 tramitando en las Cortes Generales, incumpl铆an tanto la Directiva 1999/70/CE, como el Componente 11 del Plan de Recuperaci贸n y Resiliencia de Espa帽a鈥.

Al parecer este escrito se ha dirigido a la presidenta de la Comisi贸n, a comisarios de Econom铆a; de Empleo y otras autoridades administrativas. De hecho, Schmit apareci贸 ayer con dicho escrito en la citada reuni贸n.

Arauz aclara que 芦se incumple Directiva 1999/70/CE, porque este Real Decreto-Ley y este Proyecto de Ley fijaban como sanci贸n la convocatoria de procesos selectivos en forma de concursos-oposiciones y de concursos de m茅ritos abiertos, en los que pueden participar quienes no son v铆ctimas de un abuso y que, como dice el TJUE en su auto de 2 de junio de 2021, no garantizan a las v铆ctimas de un abuso adquirir la condici贸n de empleado p煤blico fijo禄.

Y, adem谩s, subraya que esta norma y este proyecto tambi茅n infringen el principio de equivalencia, por cuanto que aplicando el Derecho interno, el art铆culo 87.5 Ley 40/2015 de 1 de octubre, en su relaci贸n dada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, permite que los trabajadores privados de empresas que se integran en el Sector P煤blico, desarrollaran las funciones de los funcionarios p煤blicos, con la condici贸n a extinguir禄.

鈥淪in embargo, los trabajadores p煤blicos seleccionados conforme a las normas de Derecho p煤blico, que trabajan en Administraciones P煤blicas, aplicando el Derecho de la Uni贸n, no se les reconoc铆a el mismo Derecho鈥, aclara este jurista.

En esa denuncia este jurista aclara que 鈥渆n primer lugar, se requiere al al Reino de Espa帽a a fin de que adapte el Proyecto de Ley a la Normativa comunitaria, en particular a la Directiva 1999/70/CE y a la doctrina del TJUE, y tambi茅n a los compromisos asumidos con la UE en el Plan de Recuperaci贸n y Resiliencia禄.

芦Mientras est茅 en vigor el Real Decreto-Ley 14/2021, se acuerde por las Autoridades europeas paralizar el desembolso de todos los fondos vinculados al Plan de Resiliencia hasta que el RDL 14/2021 no sea reformado禄.

Otro elemento que se reclama es que 芦igualmente, se paralice o suspenda el desembolso efectivo de fondos europeos vinculados a dicho Plan hasta que, por el Reino de Espa帽a se garantice que la reforma legislativa en tramitaci贸n y, por tanto, el Proyecto de Ley que se haya en las Cortes Generales, se ajusta a la Directiva 1999/70/CE y que, su aplicaci贸n, no va a conllevar incremento del gasto p煤blico, cumpliendo el reino de Espa帽a con el compromiso asumido en su Plan de Resiliencia禄.

LOS ERRORES DEL REAL DECRETO-LEY QUE AHORA SE TRAMITA

Este jurista recuerda que el proyecto de ley discrimina a los interinos 鈥渄e tres a cinco a帽os en fraude van a un concurso oposici贸n y a partir de cinco a帽os a un concurso de m茅ritos abierto. Es un gran error. La sentencia del TJUE de 3 de junio sit煤a al abuso en tres a帽os鈥.

Al mismo tiempo, recuerda que 鈥渟i la sanci贸n al abuso pasa por convocar este tipo de procesos selectivos, mal vamos. El TJUE ha dejado claro que ning煤n concurso de m茅ritos es una medida sancionadora. Otro incumplimiento禄.

Sobre las indemnizaciones, 鈥渟olo est谩n prevista para quienes no superen los procesos selectivos. No es una sanci贸n para satisfacer el incumplimiento de la Directiva. Si fuera una sanci贸n deber铆a percibirla todas las v铆ctimas de abuso, no solamente los que no la hubieran aprobado鈥.

Ara煤z tambi茅n indica que el TJUE ha dicho que las indemnizaciones al tiempo del cese no son una medida sancionadora 鈥渆sto permitir铆a a las autoridades nacionales seguir en el abuso hasta el cese. Si no se cesa se le mantiene en fraude a perpetuidad hasta su cese. Las indemnizaciones deber铆an darse en el momento en que se produce el abuso, con car谩cter inmediato鈥.

Este jurista tambi茅n apunta que se vulnera el principio de proporcionalidad 鈥渆l TJUE ha se帽alado que las indemnizaciones no pueden estar topadas. Aqu铆 se habla de 20 d铆as y 12 mensualidades鈥.

Y eso que no incluyen el resto de conceptos indemnizatorios: la no convocatoria de procesos selectivos genera un da帽o, a esa habr铆a que a帽adir lucro cesante, da帽os morales m谩s el da帽o recogido de la sentencia 7 de marzo del 2018 del TJUE donde se habla de indemnizaci贸n por perdida de oportunidades. No es lo mismo cesar a un interino de 40 a帽os que otro que tiene 55, que tiene pocas posibilidades de encontrar empleo.

鈥淣adie entiende que el Gobierno no opte por la estabilizaci贸n de los interinos, una soluci贸n m谩s l贸gica y menos complicada que este proyecto de ley鈥, se帽ala este jurista.

