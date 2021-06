Lxs compas de La Corda transcriben la ultima carta recibida de Daniel Sánchez López, preso en Estremera (Madrid) aunque trasladado temporalmente a Campos del Rio (Murcia) por dos juicios. El compañero nos hace llegar de nuevo copias de las instancias de los ayunos que va realizando los dias 1 y 15 de cada mes, para visibilizar las 14 reivindicaciones del colectivo “Presxs en Lucha”. Además nos habla de su situación de aislamiento, y de las palizas recibidas anteriormente en Albocasser y Zuera, donde además el compa, acabó quemando un colchón de la celda. Lanza la idea de centrar la proxima acción colectiva en los abusos de poder por parte de lxs carcelerxs, aunque no desarrolla la propiesta.

De salud voy un poco mejor, pero tengo denunciado a los servicios médicos y al médico de aislamiento por vulnerar nuestros derechos. Estoy en 91.3, primera fase, desde el 30 de agosto de 2019, por pegarle a un verdugo. Me dieron unas palizas de muerte los perros. Esto pasó en Albocasser. De allí me tiraron para Zuera donde está el compañero David, y allí en Zuera yo estaba muy mal psicologicamente y le metí fuego a un colchón del chavolo, y yo dentro. Porqué el médico no quería ponerme la medicación que me mandó el traumatólogo, y allí también me pegaron otra paliza en un sitio donde no hay cámaras, y después también dentro de la celda. El médico no me exploró ni nada, ni me sacaron a ningún sitio. Denuncié todo a la Audiencia Provincial, y vinieron los judiciales a tomarme declaración. Y la verdad es que los carceleros a partir de esto se relajaron un poco conmigo.

Compañerxs, espero que se proponga algo mas para reivindicar. Yo ya dije lo que pensaba, algo contra los abusos de poder. Quizá deberíamos centrarnos en esto.

Os deseo fuerza y rebeldía. A! Me dijo Toni Chavero que os mande un abrazo, y que él se borró del listado pero que está luchando igualmente.

Por cierto, dime donde está Mohamed El Hichou para poder escribirle, porqué he perdido su paradero.

Saludos!