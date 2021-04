–

De parte de Arrezafe April 18, 2021 70 puntos de vista

Reunidos

los excluidos. Agustín se orina en los pantalones con la misma

naturalidad de quien, ensimismado, bosteza. Rescata de su covacha una

añeja guitarra carcomida, abandonada hace tiempo a su triste suerte,

con cuyas tres cuerdas supervivientes entonamos disparatados cantos.

Sirviéndose de un viejo cuchillo mellado Agustín, más que cortar,

arranca una tajada de la carne que pende de un alambre junto a la

puerta, mientras espanta las moscas bruscamente haciendo brotar de su

cuerpo cubierto de rancias panas un chispeante tropel de pulgas,

polvos y menudencias. Sesenta y cinco años de ininterrumpido

pastoreo. Áspero e implacable, el monte talla el espíritu de sus

viejos moradores, carentes de artificios evasivos. Los perros aúllan

al son de la armónica. Con el hambre rezumando por sus narices

atentas, merodean resignados en sonámbula manada.

Seguimos

bebiendo y fumando sin mesura, inmersos ya en el abrazo frío y

oscuro de la montaña. Agustín, la mirada atónita y extraviada,

gime inesperadamente con un llanto seco y ancestral, pero no reclama más

que nuestra soberana compañía, nuestra tácita complicidad… y

otro trago. Distraída, su vieja mano de encina desplaza hacia la

nuca una boina rígida y desteñida, sufrido palimpsesto resultante

de innumerables jornadas de trabajo a la intemperie: «Que aquí –masculla

mirando hacia la aldea–, a no ser mi cabeza no hay na que rascar…

» E inocente, esboza una sonrisa amarga y generosa, sosteniendo

entre sus curtidos párpados dos enormes lágrimas que nunca caen.