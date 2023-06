–

June 17, 2023

El compa帽ero Amadeu Casellas ha entrado en prisi贸n, agotados los recursos y posibilidades. El activista libertario entr贸 en el penitenciari de Lledoners el lunes. Amadeu ha pasado largos a帽os de prisi贸n manteniendo siempre una actitud reivindicativa, de protesta y denuncia del sistema penitenciario. Muchos y muchas hemos seguido sus v铆deos donde explicaba las condiciones en las que se vive en las prisiones espa帽olas. Nadie mejor que 茅l para exponer los motivos que le llevan nuevamente a prisi贸n, a la espera de m谩s noticias. Animamos a todo el mundo a que le den soporte y apoyo.

“Me llamo Amadeu Casellas, hago este escrito para explicar mi situaci贸n actual.

Como muchxs sabr茅is he estado muchos a帽os en la c谩rcel, y tras una campa帽a de apoyo fui puesto en libertad.

Cuando sal铆 visit茅 muchos lugares, entre ellos sindicatos de la CNT, donde explique mi historia. Mi paso por las c谩rceles en las que cumpl铆 condena, incluso pagando con a帽os de m谩s, y sin poder legalmente reclamar nada a d铆a de hoy.

En el 2018 fui detenido de nuevo acusado de robar en una joyer铆a. Estuve 2 a帽os en prisi贸n preventiva. El d铆a del juicio se pudo comprobar que todo era un montaje; el ADN no era el m铆o, los testigos no solo no me reconoc铆an sino que dijeron que los mossos les indicaban que me reconocieran si o si, la geolocalizaci贸n del m贸vil no me ubicaba en el lugar de los hechos鈥 Aun as铆, la sala me conden贸 a 4 a帽os. Al llevar 2 en preventiva fui puesto en libertad a espera de sentencia firme. La abogada, yo y el grupo de apoyo decidimos recurrir.

La justicia no es gratuita, y menos para nosotrxs. Hasta ahora hemos podido hacer frente a los costes gracias a la solidaridad de muchas personas y colectivos, tambi茅n gracias a la venta del libro que escrib铆 (Un reflejo de la sociedad) camisetas y otro material que pod茅is ver en www.llibertatamadeu.org/tienda-solidaria

El supremo no ha aceptado el recurso, por lo que se esta tramitando un indulto, y en caso que la entrada en prisi贸n no se suspenda, solicitar tercer grado.

Los tramites hechos hasta ahora nos genera una deuda de unos 1600鈧, por lo que hacemos otro llamamiento a la solidaridad y entre todas poder hacer frente a estas facturas. Juntas, apoyandonos como lo hemos hecho hasta ahora.

Os doy las gracias de antemano, pod谩is o no colaborar.

Salut i LLuita,

Amadeu Casellas. 28 de noviembre de 2022″

“Tras el 煤ltimo juicio al compa帽ero Amadeu, en el que se ped铆an 8 a帽os de c谩rcel por un robo en una relojer铆a, el estado le conden贸 a 4 a帽os de c谩rcel. Como ya llevaba 2 a la espera de juicio, Amadeu sali贸 entonces en libertad.

Una vez libre Amadeu, con el apoyo del grupo, decide presentar recurso al Tribunal supremo, recurso que no es aceptado. Por lo que se opta por pedir el indulto, siendo tambi茅n rechazado.

La Audiencia decide ejecutar la condena, por lo que ahora quieren encarcelar de nuevo a Amadeu 2 a帽os.

Teniendo en cuenta que al ser una condena de menos de 5 a帽os, la abogada pidi贸 que se le conceda el tercer grado directamente. Siendo este rechazado, sin motivo de peso, por lo que nos hace pensar que el 煤nico motivo es ser quien es.

Lamentamos comunicar pues que Amadeu tiene que entrar de nuevo en prisi贸n el pr贸ximo 12 de junio.

Por lo que volvemos a gritar 隆隆隆Amadeu libertad!!!”

