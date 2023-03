–

Dos detenidos por ‘des贸rdenes p煤blicos’ en Vitoria/Gasteiz tras la manifestaci贸n del 3 de marzo

Gasteiz * E.H

El compa帽ero Joseba Bayer, relata lo sucedido ayer en sus RRSS:

Kaixo como todos sabr茅is hoy era el 3 de marzo en Gasteiz, fecha marcada en rojo y negro por la represi贸n policial y las 5 personas asesinadas por la polic铆a nazional.

Hoy tras la manifestaci贸n de todos los a帽os, al finalizar en la plaza de los fueros, est谩bamos unos amigos tomando unas cervezas en un bar de la plaza, han aparecido 5 furgonetas de la ertzantza se han parado a nuestra altura y me ha llevado retenido.

Me han acusado de insultos durante la manifestaci贸n y de atentado a la autoridad, y lanzamiento de piedras. Una historia surrealista que me han dicho llevar谩n a los tribunales.

Despu茅s de estar 15 minutos o m谩s retenido por polic铆as que me negaban mi derecho a la libre expresi贸n, no me han dejado toman el n煤mero de identificaci贸n de los ertzainas de turno y he sido amenazado con represalias y con denuncias en los juzgados.

FOP desplegadas ayer en Gasteiz

Tomo nota, una mas contra mi persona, nos veremos en los juzgados, se帽ores del EAJ/PNV si as铆 lo quieren.

Muy triste que mientras el pueblo recuerda los asesinatos de 5 obreros la polic铆a auton贸mica vasca, meta j贸venes infiltrados en la manifestaci贸n, para crear disturbios y criminalizar a la poblaci贸n vasca.

Mientras yo estaba retenido han metido en sus filas a m谩s de 12 j贸venes que han reventado la manifestaci贸n y han sacado porras extensibles las cuales son ilegales, han creado disturbios y nos han detenido e imputado a varias personas

Sois unos miserables, por decirlo suavemente

Vais, provoc谩is y nos acus谩is. Sois unos psic贸patas

Nunca podr茅is contra la fuerza del pueblo

No olvidamos 3 de marzo

Euskal Herria Naiz-k ez du barkatuko

Bi pertsona atxilotu ditu Ertzaintzak Martxoaren 3ko manifestazioan

