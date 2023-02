–

En mayo de 1921, las esposas de los mineros de Platt Bridge, en Wigan, Inglaterra, organizaron un partido de fĂștbol contra el pueblo vecino de Abram. El resultado final fue de 4-1 a favor de Platt Bridge, que «rĂĄpidamente se puso por delante en el marcador y lo mantuvo hasta el final», segĂșn la crĂłnica del partido publicada por el Wigan Observer. Fue un partido entre dos equipos improvisados en el barro y la ciĂ©naga del campo de un granjero, muy lejos de la victoria de Inglaterra contra Alemania en la final de la Eurocopa femenina poco mĂĄs de un siglo despuĂ©s. Y, sin embargo, asistieron unas 7000 personas, que pagaron medio chelĂ­n cada una por el privilegio, lo que supuso una recaudaciĂłn de unas 500 libras en dinero actual.

Este fue uno de los primeros encuentros de lo que se conocerĂ­a como «partidos de la sopa», jugados y organizados por mujeres de la clase obrera durante el cierre patronal de los mineros de 1921 y a menudo presenciados por una multitud de miles de personas. En una Ă©poca de penurias desesperadas, cuando los hombres estaban en huelga en medio de una disputa salarial con los propietarios de las minas locales, las mujeres jugaban al fĂștbol para recaudar dinero y pagar los comedores de beneficencia que alimentaban a sus familias. Dos semanas antes del primer partido de Platt Bridge contra Abram, hubo que proporcionar un millĂłn y medio de comidas a 182 000 niños de los distritos mineros de todo el paĂ­s para garantizar que no pasaran hambre.

Los «partidos de la sopa» proporcionaron un alivio muy necesario a quienes luchaban en aquel momento en esa parte de Lancashire, mientras que encuentros similares tambiĂ©n fueron organizados y jugados por mujeres en el noreste de Inglaterra. Se inspiraron en el fĂștbol femenino mĂĄs organizado, que habĂ­a crecido rĂĄpidamente por medio de equipos de la clase trabajadora durante la Primera Guerra Mundial y despuĂ©s de ella. La solidaridad y la compasiĂłn con los necesitados eran principios fundamentales de este nuevo y floreciente deporte, cuyos beneficios se donaban a causas benĂ©ficas.

Sin embargo, el mismo año en que se disputaron los primeros «partidos de la sopa», el fĂștbol femenino quedĂł prohibido. Y asĂ­ seguirĂ­a durante los 50 años siguientes. Para entender por quĂ©, es necesario rastrear el crecimiento de la popularidad de este deporte, hasta el punto de que llegĂł a considerarse un rival creĂ­ble —y quizĂĄs incluso una amenaza— para su equivalente masculino.

FĂștbol de fĂĄbrica

Aunque su historia se remonta a finales del siglo XIX en Gran Bretaña, el fĂștbol femenino solo empezĂł a captar la atenciĂłn del pĂșblico durante la guerra. En una Ă©poca en la que los roles tradicionales de gĂ©nero se desmoronaban rĂĄpidamente (aunque de forma temporal), las mujeres de clase trabajadora no solo sustituĂ­an a los hombres en el lugar de trabajo, sino tambiĂ©n en sus actividades de ocio fuera de Ă©l. Muchas de las que entraron en las fĂĄbricas de municiones en tiempos de guerra empezaron a participar en las actividades recreativas para trabajadores organizadas por la empresa, de las que antes se habĂ­an beneficiado los hombres y de las que las mujeres habĂ­an sido excluidas de facto.

El fĂștbol era la mĂĄs popular, por las mismas razones que lo era entre los hombres: era barato y sencillo de jugar, con un bajo umbral de exigencia inicial. Se organizaron equipos femeninos en todos los rincones del paĂ­s, desde Glasgow y Bath hasta Swansea y Blackpool, e incluso surgiĂł uno en la National Projectile Factory de Hackney Marshes, hogar espiritual del fĂștbol aficionado. Muchos de estos equipos surgieron de la industria de municiones en tiempos de guerra, pero las mujeres que trabajaban en el comercio minorista, la fabricaciĂłn de alimentos y la ingenierĂ­a ligera tambiĂ©n se reunieron para jugar. Se calcula que el año de la prohibiciĂłn ya habĂ­a 150 equipos femeninos.

El mĂĄs famoso, con diferencia, era el Dick Kerr’s Ladies, con sede en Preston. El Dick Kerr’s se formĂł despuĂ©s de que las mujeres que trabajaban en la fĂĄbrica se burlaran de las aprendices por sus actuaciones en el campo de fĂștbol y las desafiaran a jugar. Su primer partido oficial tuvo lugar dos meses despuĂ©s, el dĂ­a de Navidad de 1917, ante 10 000 espectadores en Deepdale. Dick Kerr’s se impuso por 4-0 a Coulthard’s Ladies. La trabajadora de la fĂĄbrica Grace Sibbert, cuyo marido estaba luchando en Francia, desempeñó un papel decisivo en la organizaciĂłn del partido, y la recaudaciĂłn de 488 libras —unas 15 000 libras en dinero de hoy— se donĂł a un hospital local que trataba a soldados heridos.

Dick Kerr’s no solo se convirtiĂł en el mejor y mĂĄs conocido equipo femenino, llegando incluso a representar a Inglaterra en partidos internacionales no oficiales, sino que tambiĂ©n fue celebrado por esta recaudaciĂłn de fondos. La Football Association y la Football League habĂ­an sido muy criticadas por decidir no suspender el fĂștbol profesional masculino al estallar la guerra, pero un prĂłspero fĂștbol femenino que se enorgullecĂ­a de su contribuciĂłn al esfuerzo bĂ©lico demostrĂł que el fĂștbol tenĂ­a un papel positivo que desempeñar, y esto continuĂł en los años posteriores al enfrentamiento bĂ©lico. Solo en 1921 el Dick Kerr’s jugĂł 67 partidos benĂ©ficos, recaudando el equivalente a 2,7 millones de libras esterlinas de hoy en dĂ­a.

La historia de Dick Kerr’s dista mucho de ser la tĂ­pica de todos los equipos de mujeres trabajadoras. Ninguno viajaba tanto; pocos salĂ­an siquiera de su ĂĄrea local y algunos se quedaban en los terrenos de sus propias fĂĄbricas, participando Ășnicamente en partidos interdepartamentales. Sin embargo, la conciencia social demostrada por Dick Kerr y otros equipos femeninos tuvo una influencia mĂĄs amplia en las comunidades obreras, sobre todo cuando comenzĂł el cierre patronal de los mineros en 1921. Una semana despuĂ©s del «partido de la sopa» de Platt Bridge y Abram, el Plank Lane Ladies de Bickershaw, en Leigh, jugĂł un partido de mujeres casadas contra mujeres solteras, al que asistieron unos 2000 espectadores.

Con el apoyo de los movimientos obreros locales, se celebraron mĂĄs partidos en Pemberton, Ince y Hindley, que atrajeron a mĂĄs pĂșblico, y el dinero recaudado se donĂł a comedores sociales y fondos de ayuda. El «fĂștbol de la sopa» no era ni mucho menos tan formal u organizado como los partidos de Dick Kerr, y los informes de los periĂłdicos locales sugieren que a menudo no habĂ­a una Ășnica equipaciĂłn uniforme, sino que las mujeres llevaban «camisetas de varios colores y diseños». Sin embargo, por muy improvisados que fueran estos encuentros, miles de personas se reunĂ­an para ver jugar al fĂștbol a las mujeres de las comunidades mineras, que a su vez se habĂ­an inspirado en las mujeres de clase obrera que trabajaban en la industria.

La barrera de género

Sin embargo, antes de que acabara el año, la FA cortarĂ­a de raĂ­z el fĂștbol femenino. El organismo rector del fĂștbol inglĂ©s declarĂł, tras una reuniĂłn de su consejo —compuesto exclusivamente por hombres—, que el deporte era «bastante inadecuado para las mujeres» y que no debĂ­a fomentarse. «El consejo solicita a los clubes pertenecientes a la AsociaciĂłn que se nieguen a utilizar sus campos para este tipo de partidos», rezaba la declaraciĂłn. No se trataba de una prohibiciĂłn absoluta (que habrĂ­a sido imposible de aplicar), sino que impedĂ­a que las mujeres jugaran en campos mĂĄs grandes y construidos a tal efecto, lo que obligaba a practicar este deporte en parques pĂșblicos y de forma indefinida.

El razonamiento oficial fue doble: en primer lugar, por «razones mĂ©dicas», que el juego podrĂ­a ser fĂ­sicamente perjudicial para las mujeres; en segundo lugar, debido a las quejas sobre «la apropiaciĂłn de los ingresos» del fĂștbol femenino. Ninguna de las dos alegaciones resistĂ­a un examen riguroso. La primera se apoyaba en la charlatanerĂ­a, al punto que un mĂ©dico llegĂł a afirmar que dar patadas a un balĂłn es «un movimiento demasiado brusco para las mujeres». La segunda se referĂ­a en particular a Dick Kerr’s y al pago totalmente justificado de los gastos a las jugadoras. El Dick Kerr’s se comprometiĂł a seguir adelante aunque tuviera que jugar en campos arados, y asĂ­ lo hizo, hasta que se disolviĂł en 1965.

ÂżQuĂ© motivĂł realmente la decisiĂłn de la FA? Por un lado, el deseo de defender la imagen popular del fĂștbol como un juego de hombres y un pasatiempo masculino. A medida que la sociedad britĂĄnica intentaba volver a las formas sociales y a los roles de gĂ©nero de antes de la guerra, las mujeres eran expulsadas de los espacios que tradicionalmente habĂ­an sido dominados por los hombres. El fĂștbol no fue una excepciĂłn en ese sentido.

Sin embargo, muchos sostienen que tambiĂ©n habĂ­a un elemento de clase en juego. A medida que pasaban los años desde el final de la guerra, los destinatarios de la recaudaciĂłn de fondos a travĂ©s del fĂștbol femenino se volvieron, por naturaleza, menos explĂ­citamente patriĂłticos y mĂĄs polĂ­ticos. El dinero no solo se donaba a causas relacionadas con el esfuerzo bĂ©lico, sino tambiĂ©n para los pobres y los desempleados. Como escribe Barbara Jacobs en su historia de Dick Kerr’s, el fĂștbol femenino empezaba a considerarse un «deporte polĂ­ticamente peligroso para quienes consideraban enemigos a los sindicatos».

«El contexto polĂ­tico de los partidos de la sopa, con grandes grupos de hombres y mujeres potencialmente revolucionarios reunidos, se habrĂ­a considerado muy peligroso dado el temor al marxismo y al nuevo poder polĂ­tico de las mujeres», escribe la profesora Alethea Melling, cuya investigaciĂłn sacĂł a la luz la historia de aquellos encuentros de 1921. Desalentar el fĂștbol femenino y cortar de raĂ­z su popularidad fue un pequeño pero significativo baluarte contra la solidaridad mĂĄs amplia de las mujeres de la clase obrera, tres años despuĂ©s de que obtuvieran el voto pero siete antes del sufragio femenino universal.

Deterioro dirigido

Si ese era uno de los objetivos de la prohibiciĂłn, hay que reconocerle un desafortunado Ă©xito. En la Ă©poca de la Huelga General de 1926, cinco años despuĂ©s del cierre patronal de los mineros y de la declaraciĂłn de la FA, apenas hay pruebas de que las comunidades obreras jugaran al fĂștbol femenino como medio de solidaridad. Curiosamente, la investigaciĂłn de Melling sugiere que la policĂ­a sustituyĂł efectivamente el papel de las mujeres en partidos similares para recaudar fondos, jugando contra trabajadores en huelga en Wigan y Leigh, asĂ­ como en otras partes del paĂ­s. Sin embargo, estos partidos no lograron atraer a las mismas multitudes que los «partidos de la sopa».

Jane Oakley, una de las mujeres que jugĂł en los «partidos de la sopa», lamentĂł mĂĄs tarde que se perdiera el impulso del fĂștbol femenino en la Ă©poca del cierre patronal de los mineros. «Me encantaba patear el balĂłn», dijo a Melling.

Con la prohibiciĂłn de 1921, un deporte que podrĂ­a haber prosperado se marchitĂł. La FA la levantĂł en 1971, pero la asistencia de decenas de miles de espectadores no se repetirĂ­a con seguridad ni regularidad en el fĂștbol inglĂ©s hasta nuestros dĂ­as, y posiblemente solo hasta la Eurocopa de este verano. El promedio de asistencia a la Superliga Femenina sigue rondando los 2200 espectadores, una cifra significativamente inferior a la del Platt Bridge contra Abram. El fĂștbol femenino apenas estĂĄ empezando a ganarse el reconocimiento que se merece desde hace tiempo, liderado por un organismo rector mucho mĂĄs proactivo y progresista que reconoce que queda mucho trabajo por hacer.

En ese sentido, apenas estamos empezando a ponernos al nivel de las mujeres de Dick Kerr’s, Platt Bridge, Plank Lane Ladies y muchas otras hace un siglo. Su historia nos recuerda un hecho que ellas conocĂ­an bien, pero que fue ignorado durante 50 años o mĂĄs: que el deporte de la clase obrera es y siempre ha sido tambiĂ©n el de la mujer trabajadora.