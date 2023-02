–

脕ngeles Maestro, en nombre de la Coordinaci贸n de N煤cleos Comunistas.

Febrero de 2023

Y lo que hay de fundamento revolucionario en la ciencia proletaria, no es solo que ella oponga a la sociedad burguesa contenidos revolucionarios sino que es, en primer铆simo lugar, la esencia revolucionaria del m茅todo en s铆. El reinado de la categor铆a de totalidad es el portador del principio revolucionario en la ciencia.

G. Lukacs

1. Un elefante en el cuarto. El caso de la pandemia Covid.

La comprensi贸n de la lucha de clases como motor de la historia, la afirmaci贸n de que el proletariado actuando como clase para s铆 es el sujeto de la revoluci贸n, o la cr铆tica a la desvinculaci贸n de luchas parciales del combate general de la clase obrera por su emancipaci贸n, forman parte, aunque muchas veces vaciadas de consecuencias pr谩cticas, del discurso de las organizaciones marxistas.

Por otra parte, el an谩lisis de totalidad de la forma en la que se expresan, aqu铆 y ahora, las principales contradicciones de la sociedad capitalista tiene por objetivo la caracterizaci贸n de los diferentes aspectos de la dominaci贸n de clase, no como ejercicio te贸rico, sino porque es imprescindible para dise帽ar la estrategia y la t谩ctica de la revoluci贸n en las condiciones actuales, y lo que es a煤n m谩s importante, para caracterizar la organizaci贸n del partido comunista revolucionario.

Si las organizaciones revolucionarias no analizan como un todo las diferentes formas concretas: econ贸micas, pol铆ticas, ideol贸gicas, culturales, legales y represivas mediante las cuales se reproduce y se perpet煤a el dominio de la burgues铆a sobre la clase obrera en cada momento hist贸rico, sobre todo en momentos de crisis aguda como los actuales, y se excluyen 鈥 por las razones que sea 鈥 aspectos cruciales como el conjunto de mecanismos e instituciones que han operado con el pretexto del Covid, corren el riesgo de no interpretar adecuadamente los planes del enemigo de clase, y, lo que es tanto o m谩s grave, de no valorar sus consecuencias sobre la subjetividad de las masas populares.

Los principios enunciados m谩s arriba, que ser铆an suscritos sin dudar por cualquier organizaci贸n comunista, se han desplomado cuando se ha trata de caracterizar la gesti贸n de la pandemia Covid por los gobiernos de la burgues铆a como un gran experimento de control social, funcional a sus planes de 鈥渟alida鈥 a la crisis general del capitalismo. Y esto no es un asunto del pasado. El 茅xito alcanzado por el Estado para imponer medidas in茅ditas de conculcaci贸n de derechos y libertades, de debilitamiento de organizaciones obreras y populares, e incluso de enfrentamientos en el seno de las mismas, har谩 que, con toda probabilidad, ante la agudizaci贸n de la crisis, estas medidas se repitan e incluso adquieran tintes a煤n m谩s dr谩sticos.

La renuncia a abordar, desde una perspectiva de clase, la coherencia interna de las medidas implantadas por los diferentes gobiernos para 鈥渓uchar鈥 contra el Covid 19, pone en evidencia que, pese a la reivindicaci贸n del an谩lisis marxista, se han obviado asuntos trascendentales desde la perspectiva revolucionaria como la naturaleza de clase del Estado, el sometimiento de la ciencia a los intereses del capital, en concreto a las multinacionales farmac茅uticas, as铆 como su control absoluto de las principales instituciones sanitarias nacionales e internacionales.

Tener en cuenta estos aspectos, precisamente en un momento hist贸rico en el que la centralizaci贸n y concentraci贸n del capital adquiere proporciones gigantescas y sus instrumentos de dominaci贸n se jerarquizan e internacionalizan como nunca antes, es clave, no solo desde el punto de vista te贸rico, como movimiento del pensamiento, sino que es imprescindible para que el proletariado identifique adecuadamente el funcionamiento de los aparatos ideol贸gicos y represivos del Estado y construya su independencia de clase.

La naturaleza de clase del Estado, obviamente m谩s all谩 del color de los gobiernos de turno, fue desplegada en toda su crudeza en la pandemia Covid mediante la ocupaci贸n por el ej茅rcito de todos los pueblos y ciudades del Estado espa帽ol, as铆 como por la polic铆a y la Guardia Civil, la declaraci贸n de los Estados de Alarma, posteriormente declarados inconstitucionales, o el endurecimiento de las leyes represivas 鈥 y, muy especialmente el proyecto de implantar la Ley de Seguridad Nacional1.

Estos aspectos, as铆 como el control absoluto de la informaci贸n y la implantaci贸n de medidas de censura sin precedentes en las democracias burguesas 鈥 las mismas, tanto para el Covid, como para la guerra de la OTAN contra Rusia 鈥 han contado y cuentan con la colaboraci贸n decisiva de la socialdemocracia y de los grandes sindicatos. Obviamente, esto no es una novedad. Pero si lo es, que los sindicatos alternativos y la gran mayor铆a de las organizaciones autodefinidas como revolucionarias no lo hayan identificado como un brutal ataque contra la clase obrera.

Si no lo hubi茅ramos vivido resultar铆a inconcebible que estas organizaciones hayan aceptado que el mismo Estado, que independientemente de quien gobierne, ejecuta con mano de hierro reformas laborales, que desmantela los servicios p煤blicos, especialmente la sanidad, que mantiene intactas las leyes represivas, o que env铆a armas a los nazis ucranianos, haya llevado a cabo todas esas medidas 鈥減ara proteger nuestra salud鈥. Todo ello a pesar de que tales medidas configuran un Estado de tintes cada vez m谩s claramente fascistas que persigue la militarizaci贸n de la sociedad, la persecuci贸n de voces cr铆ticas y la represi贸n de las luchas obreras y populares.

El desconocimiento del control por parte del capital, y el sometimiento de los descubrimientos cient铆ficos a sus objetivos de beneficio de la pr谩ctica totalidad de la investigaci贸n 鈥 incluida la que se financia con medios p煤blicos 鈥 el plan Bolonia es buena muestra 鈥 es especialmente lacerante cuando se trata de las grandes multinacionales farmac茅uticas. Su largo historial criminal al servicio de la introducci贸n de f谩rmacos ineficaces e inseguros, manipulando ensayos cl铆nicos y sobornando masivamente a gobiernos y autoridades sanitarias, est谩 suficientemente acreditado con sentencias judiciales y sanciones multimillonarias y, sobre todo, con centenares de miles de muertos.

Todo ello ha adquirido proporciones descomunales con la introducci贸n de las vacunas ARNm que no me detengo a detallar aqu铆 porque est谩 suficientemente analizado en los informes de CNC2. S贸lo destaco que desde su implantaci贸n, se han producido en la UE m谩s de 50.000 muertes y m谩s de 2 millones de efectos graves en la UE, seg煤n datos oficiales de la EMA, que reconoce que se declaran solo un 1% de los casos, y que, en el Estado espa帽ol, desde la implantaci贸n de dichas vacunas hay un exceso de mortalidad de m谩s de 30.000 personas, excluyendo las muertes por Covid y los golpes de calor3. Todo ello sin que el Gobierno, seg煤n ha declarado recientemente la Ministra de Sanidad en el Congreso de los Diputados, 鈥渢enga entre sus prioridades investigar las causas鈥. As铆 mismo, seg煤n declaraciones de la CEO de Pfizer en el Parlamento europeo, nunca se constat贸 en los ensayos cl铆nicos que las personas vacunadas dejaran de contagiar, a pesar de que ese fue el argumento b谩sico para implantar los 鈥減ases Covid鈥 o para llevar a cabo la coerci贸n a la vacunaci贸n, especialmente sangrante en el caso de los ni帽os que no ten铆an ning煤n riesgo, ni de enfermar gravemente, y mucho menos de morir, 鈥減or solidaridad鈥.

2. El 鈥淕ran reinicio鈥 y los planes de la burgues铆a para 鈥渟alir鈥 de la crisis.

Esta crisis, la mayor de la historia del capitalismo, tiene lugar cuando se ha llevado a cabo una in茅dita centralizaci贸n del capital en todas su formas, acelerada por los avances cient铆ficos-t茅cnicos de la 4陋 revoluci贸n industrial (inform谩tica, rob贸tica, inteligencia artificial, neurociencia).

La oligarqu铆a, que a trav茅s de los grandes fondos de inversi贸n controla los centros claves del capital financiero, industrial, militar y comercial, tiene hoy en su mano los instrumentos para llevar a cabo, a trav茅s de los gobiernos a su servicio, las decisiones pol铆ticas necesarias para acometer las transformaciones con las que el capitalismo ha enfrentado todas sus grandes crisis: destrucci贸n a gran escala del capital menos competitivo, aceleraci贸n de la concentraci贸n de las grandes empresas en cada vez menos manos y 鈥渟aneamiento鈥 del mercado para empezar de nuevo, cambiando las reglas del juego.

La liquidaci贸n masiva de empresas y de puestos de trabajo, unida a la sustituci贸n de trabajo humano mediante la digitalizaci贸n, la rob贸tica, la nanotecnolog铆a, etc. est谩 hundiendo en el paro, sin expectativa alguna de conseguir un empleo a millones de trabajadoras y trabajadores, y dejando sin futuro alguno a la juventud.

Es evidente que esta situaci贸n, que sus planes plantean como irreversible, va a producir revueltas sociales generalizadas que pueden desembocar en procesos revolucionarios. Y quienes est谩n dise帽ando 鈥渆l Gran Reset鈥 lo saben perfectamente.

La preocupaci贸n mayor de las clases dominantes, a lo largo de la historia del capitalismo y ahora con m谩s raz贸n, es impedir que el cumplimiento de su objetivo prioritario de maximizar beneficios incrementando la explotaci贸n, pueda conducir a la insurrecci贸n de quienes no tienen m谩s que su fuerza de trabajo para sobrevivir y que les arrebaten el poder.

La psicosis de terror ante el Covid y las brutales medidas represivas impuestas, que hasta ahora solo se tomaban en tiempos de guerra, como el confinamiento, la paralizaci贸n de la producci贸n o la suspensi贸n de derechos fundamentales, como el de reuni贸n o manifestaci贸n, han permitido la destrucci贸n de decenas de miles de peque帽as y medianas empresas, pr谩cticamente sin resistencia.

Esta experiencia, que ha hecho posible que las grandes multinacionales tecnol贸gicas, las GAFAM (Google 鈥 Alphabet, Apple, Facebook 鈥 Meta, Amazon y Microsoft) hayan doblado su valor en bolsa durante la pandemia, ha permitido adem谩s a las clases dominantes comprobar hasta qu茅 punto pueden reducir a la clase obrera, mediante el miedo, a una masa informe de seres sumisos, inoculando el enfrentamiento entre ellos e incluso denunciando a quienes se resisten, y reprimir a quienes no aceptaran el avasallamiento, como en tiempos m谩s negros del fascismo.

La oligarqu铆a reunida en el Foro Econ贸mico Mundial de Davos de 2021 no cab铆a en s铆 de gozo al comprobar la eficacia del disciplinamiento social y, al mismo tiempo el r谩pido avance de la digitalizaci贸n, del trabajo telem谩tico, la implantaci贸n del pase Covid, del uso masivo de la tarjeta bancaria 鈥 precedentes de mecanismos de control de poblaciones 鈥 o la generalizaci贸n de las compras por internet. Pero, sobre todo, el confinamiento aceler贸 exponencialmente el uso de redes sociales, la visualizaci贸n de series y, especialmente en los m谩s j贸venes, de los juegos 鈥渙n line鈥, cuyas plataformas y contenidos, producidos por las grandes empresas tecnol贸gicas, permiten la evasi贸n masiva de una realidad cada vez m谩s hostil y, conducen al aislamiento, destruyendo las relaciones sociales.

El aumento espectacular de los suicidios4, especialmente en la juventud, e incluso en ni帽os cada vez m谩s peque帽os o el incremento del consumo de ansiol铆ticos y antidepresivos, son, probablemente, las consecuencias m谩s dram谩ticas sobre la mente humana de la implantaci贸n de formas de vida que transforman a las personas en una especie de zombis solitarios, convertidos en instrumentos fundamentales para implantar su proyecto de dominaci贸n sin resistencia.

Todos estos mecanismos se ceban especialmente en la juventud, en los hijos e hijas de la clase obrera, a quienes esta 鈥渞econfiguraci贸n鈥 del capitalismo no ofrece futuro alguno y que deber铆an ser los principales protagonistas de la resistencia y la rebeli贸n. Su autoexclusi贸n de la vida social y su aniquilaci贸n como seres pensantes capaces de tomar decisiones, que est谩 siendo alimentada adem谩s con la introducci贸n masiva de drogas especialmente en los barrios obreros, es condici贸n clave para la implantaci贸n de este proyecto criminal de destrucci贸n social y de dominaci贸n.

Esa es la materializaci贸n del macabro lema de la agenda 2030, 鈥渘o tendr谩s nada y ser谩s feliz鈥.

3. La ofensiva de EE. UU contra la UE. Destrucci贸n de empresas y de puestos de trabajo, militarizaci贸n y guerra.

Al igual que la gesti贸n de la pandemia Covid estuvo dirigida por EE.UU y seguida disciplinadamente por la UE, los intereses geoestrat茅gicos y econ贸micos de EE.UU est谩n dictando las medidas que, asumidas d贸cilmente por los gobiernos europeos, est谩n llevando a su autodestrucci贸n econ贸mica y, m谩s que nunca, a su subordinaci贸n militar total a trav茅s de la OTAN.

El inter茅s hist贸rico anglosaj贸n por desvincular a Europa de Rusia se est谩 imponiendo a la UE haci茅ndola protagonista de su desindustrializaci贸n y de la depauperaci贸n masiva de la clase obrera. La guerra de la OTAN contra Mosc煤, tanto a trav茅s de las sanciones ejecutadas por la UE contra la l贸gica m谩s elemental que tuviera en cuenta los propios intereses econ贸micos de sus miembros, como imponi茅ndole gastos militares sin precedentes, es tambi茅n una guerra contra Europa.

La destrucci贸n del gaseoducto Nord Stream II, que hubiera permitido la llegada a la UE de gas ruso barato y de excelente calidad, perpetrada por Gran Breta帽a, junto a las sanciones que impiden la compra de gas, petr贸leo ruso y materias primas, est谩n provocando una elevaci贸n descomunal del precio de la energ铆a que est谩 hundiendo la industria europea, al tiempo que deja a millones de trabajadores en el paro. As铆 mismo, el encarecimiento de productos b谩sicos, como la energ铆a y los alimentos, est谩 destruyendo las condiciones de vida de la inmensa mayor铆a de las clases populares.

La imposici贸n de comprar a EE.UU gas licuado procedente del fracking, que empez贸 meses antes de comenzar la intervenci贸n de Rusia en Ucrania, y que es mucho m谩s caro, adem谩s de insuficiente, est谩 permitiendo que USA, aun en medio de la crisis, consiga niveles de crecimiento del 4%, mientras la recesi贸n asola a la UE. El sometimiento a EE.UU de los gobiernos de la UE es especialmente clamoroso en el caso del Gobierno espa帽ol. La decisi贸n del Gobierno PSOE-UP de reconocer la soberan铆a de Marruecos sobre el Sahara, adem谩s de traicionar al pueblo saharaui, ha comprometido la llegada de gas argelino que ya se ha encarecido en un 70%.

La destrucci贸n de empresas europeas se ve incrementada adem谩s por la subida descomunal de los tipos de inter茅s ejecutada por el BCE, siguiendo la estela de la Reserva Federal de EE.UU. El pretexto aducido es la 鈥渓ucha contra la inflaci贸n鈥; inflaci贸n que crearon ellos mismos favoreciendo el recurso generalizado al cr茅dito con tipos de inter茅s cercanos a 0 y, sobre todo, creando dinero artificialmente (la Reserva Federal y el BCE fabricaron de la nada 22 billones de d贸lares en los 煤ltimos cuatro a帽os). El resultado, de ninguna manera casual, es el cierre masivo de empresas y de puestos de trabajo y una carest铆a de alimentos, productos b谩sicos para la supervivencia y de la energ铆a para los hogares, poniendo a millones de familias en situaci贸n l铆mite.

A todo ello se a帽ade un incremento hist贸rico y sin precedentes de los gastos militares, impuesto por la OTAN, a costa de la aceleraci贸n del desmantelamiento y privatizaci贸n de los servicios p煤blicos, destacadamente de la sanidad, que ya ven铆a produci茅ndose desde que, con el apoyo de PP, PSOE y las derechas nacionalistas, se aprobara la Ley 15/97, que sigue intacta a pesar de los compromisos electorales de Unidas Podemos.

Esta autodestrucci贸n de la UE y de las condiciones de vida de la clase obrera se produce porque las oligarqu铆as europeas y los gobiernos a su servicio forman parte del proyecto imperialista de 鈥渄estrucci贸n creativa鈥 dise帽ado por los grandes centros de poder. La militarizaci贸n social, ya ensayada con la pandemia Covid, y todas las dem谩s leyes represivas, de la que forma parte destacada la Ley de Seguridad Nacional y a la que se a帽ade la reciente modificaci贸n del C贸digo Penal para penalizar a煤n m谩s cualquier intento de movilizaci贸n social, pretenden asegurar el mantenimiento de la dominaci贸n del capital frente a posibles levantamientos sociales.

4. El imperialismo y el fascismo, una alianza de larga data.

En una situaci贸n de grave crisis como la actual, en la que no cabe esperanza alguna de soluci贸n para la inmensa mayor铆a de la poblaci贸n, reaparece el auge del fascismo como recurso de la burgues铆a frente a la agudizaci贸n de la lucha de clases.

La alianza de la OTAN con el fascismo no es de ahora; es una constante desde la II Guerra Mundial.

Antes de terminar la guerra y en plena batalla de Berl铆n, Allen Welsh Dulles, trabajando para la OSS (Oficina de Servicios Estrat茅gicos de EE.UU), antecesora de la CIA y de la que ser铆a su primer director civil, puso en marcha la Operaci贸n Paperclip destinada a trasladar 1.600 cient铆ficos nazis a universidades e instituciones militares de EE.UU. Muchos de ellos, expertos en armas biol贸gicas y qu铆micas, hab铆an participado directamente en experimentos m茅dicos que ocasionaron la muerte de miles de prisioneros en los campos de Dachau y Ravensbr眉k. Fueron juzgados en N煤remberg por ello, pero EE.UU procur贸 su absoluci贸n.

La perpetraci贸n de atentados terroristas en diferentes pa铆ses de Europa, como los llevados a cabo por la Red Gladio, muestran la colaboraci贸n entre la OTAN, grupos fascistas y servicios secretos militares para la desestabilizaci贸n de gobiernos no lo suficientemente d贸ciles y, en general en la lucha contra el comunismo.

Hoy la colaboraci贸n directa de EE.UU y la UE con los fascistas ucranianos es la actualizaci贸n de esa alianza y pone de manifiesto c贸mo 鈥済obiernos progresistas鈥 como el del PSOE-Unidas Podemos, mientras agitan el espantajo de que 鈥渧iene VOX鈥, se manchan las manos con la sangre de los antifascistas del Donbass, apoyando a los nazis de Ucrania.

Esta l铆nea de continuidad pol铆tica, ideol贸gica y militar entre el fascismo y la OTAN, con el anticomunismo como eje vertebrador y la subyugaci贸n de Europa, someti茅ndola a los intereses de EE.UU, para cortocircuitar sus naturales relaciones econ贸micas, comerciales, culturales, etc con Rusia, explican sobradamente buena parte de los acontecimientos pol铆ticos acaecidos desde la II Guerra Mundial en el continente europeo y en el presente.

Pero no se trata s贸lo de lo que ocurre en Ucrania. La evidencia de que el Gobierno 鈥減rogre鈥 no resuelve los problemas de la clase obrera y que act煤a siguiendo con la mayor disciplina la agenda de la oligarqu铆a, en ausencia de una alternativa coherente que lo enfrente, alimenta objetivamente el fascismo.

Una vez m谩s, la colaboraci贸n decisiva de la socialdemocracia, la vieja y la nueva, en el ataque a las condiciones de vida de las clases populares, la traici贸n de los grandes sindicatos y la evidencia de que, como ha sucedido recientemente con la sanidad, las grandes movilizaciones son orquestadas con objetivos electorales, dejan el campo abierto para que el discurso 鈥渞adical鈥 de la extrema derecha arraigue entre sectores importantes de la clase obrera.

5. La construcci贸n de amplias alianzas internacionales sobre la base de la soberan铆a y la independencia.

La ofensiva del imperialismo de EE.UU. y la UE contra Rusia y China es una pieza clave de todo este proceso de reestructuraci贸n capitalista a gran escala5. El proyecto de gobernanza global requiere, como ocurri贸 con la gesti贸n de la pandemia Covid, que las directrices sean implementadas a escala mundial. Es preciso, para que sea cre铆ble, que el relato apocal铆ptico y las directrices hegem贸nicas sean acatadas por todas las grandes potencias y que, en cascada, se lleven a cabo en todo el mundo. En definitiva, para que el proyecto de dominaci贸n del imperialismo anglosaj贸n sea posible, es imprescindible que no haya quien escape, con la fuerza suficiente, a sus mandatos.

Pero las contradicciones han estallado, y un nuevo bloque que agrupa a la mayor铆a de los pueblos del mundo se fortalece cada vez m谩s.

El incremento exacerbado de los ataques contra Rusia y China se debe fundamentalmente a que ninguno de los dos puede ser incluido en la bancarrota general. Adem谩s de los gigantescos recursos naturales de Rusia, y de las enormes capacidades productiva de China, ambos pa铆ses se han ido deshaciendo de su deuda en monedas occidentales y no pueden ser incautados. Por ello el objetivo del imperialismo es destruir su identidad y resistencia y propiciar un cambio de r茅gimen, tanto en Rusia como en China.

Subyugar a Rusia y China es un problema existencial para el imperialismo otanista porque para la aplicaci贸n de la doctrina de la 鈥渄estrucci贸n creativa鈥 en la econom铆a occidental, todo lo dem谩s tambi茅n debe caer. Si la econom铆a de EE.UU, de la UE y la de sus sat茅lites se hunde y el gran bloque econ贸mico multipolar no participa en la ca铆da, ser谩 un desastre para Occidente y su proyecto de gobernanza global estar谩 seriamente amenazado.

El nuevo bloque tiene un poder econ贸mico importante y puede ser la columna vertebral de una nueva hegemon铆a multipolar; mientras que Occidente desciende a una especie de 芦Edad Oscura禄 e irrelevante. Por lo tanto, el mundo entero debe caer para que funcione el 鈥淕ran Reinicio鈥. Rusia y China deben ser subyugadas por cualquier medio, as铆 como India, Ir谩n y un n煤mero creciente de pa铆ses de 脕frica, Am茅rica Latina y Asia 5.

El problema para Occidente es que sus planes se est谩n viendo frustrados. La decisi贸n de Rusia de intervenir militarmente en Ucrania, y sus victorias junto a las fuerzas armadas de las Rep煤blicas Populares del Donbass, marcan la ruptura de la unidad entre Oriente y Occidente. Las escasas repercusiones negativas de las gigantescas sanciones contra Rusia, mientras la UE se hunde, y sus innegables victorias en la confrontaci贸n militar cada vez m谩s abierta con la OTAN, 芦hasta el 煤ltimo ucraniano禄, son buena muestra de ello.

As铆 mismo, la escalada agresiva del imperialismo est谩 sirviendo para reforzar las alianzas econ贸micas, comerciales, militares y pol铆ticas entre Rusia y China y con otros pa铆ses asi谩ticos, africanos y latinoamericanos, que hace tiempo se vienen gestando. Es decir, se est谩 produciendo un r谩pido desenganche de un n煤mero cada vez mayor de pa铆ses de la dominaci贸n euro-estadounidense.

Este debilitamiento objetivo del imperialismo 鈥渙ccidental鈥, sin que quepan ilusiones sin fundamento acerca de la caracterizaci贸n de clase de los Estados aliados en el bloque multipolar, abre nuevas perspectivas de lucha imperialista y antifascista para las organizaciones que luchamos en los pa铆ses que forman parte del n煤cleo central desde el que se perpetran las agresiones a otros pueblos. En concreto, nuestro combate contra la OTAN y la UE debe ir acompa帽ado de la decidida solidaridad internacionalista con todos los pueblos que resisten y en especial con el pueblo del Donbass, as铆 como de la consideraci贸n de la intervenci贸n militar de Rusia en Ucrania como parte de la lucha antifascista y contra la Alianza Atl谩ntica.

6. Tareas concretas sobre las que forjar la unidad de las organizaciones comunistas revolucionarias

1. Las contradicciones que est谩 haciendo aflorar la guerra de la OTAN contra Rusia y su apoyo econ贸mico y militar a organizaciones fascistas, unidas a las sanciones, que tan duramente est谩n afectando a la clase obrera europea, abren nuevos caminos de organizaci贸n y resistencia.

El apoyo a la lucha antifascista y antiimperialista que, heroicamente, se est谩 llevando a cabo en el Donbass, es el mejor ejemplo de resistencia popular que, adem谩s, conecta directamente con la experiencia internacionalista y de combate contra el nazismo que vivi贸 nuestro Frente Popular.

El avance en la construcci贸n de un nuevo orden internacional multipolar, basado en la independencia y la soberan铆a de naciones que se enfrentan al imperialismo 鈥渙ccidental鈥 y que suponen la inmensa mayor铆a de la humanidad, est谩 minando objetivamente el poder del imperialismo. Todo ello, sin que esto sustente ilusi贸n alguna de que esto implique revoluciones sociales que tendr谩n que llevar a cabo sus pueblos.

En el Estado espa帽ol, y tambi茅n en el marco de la UE, las organizaciones comunistas debemos participar decididamente en la creaci贸n de un Frente Antiimperialista y Antifascista que tenga como eje vertebrador la lucha contra la OTAN como brazo armado del fascismo y de la ofensiva general del capital contra la clase obrera y los pueblos del mundo.

2. En este escenario de agudizaci贸n de la lucha de clases, para las organizaciones comunistas revolucionarias, no cabe otra alternativa que, partiendo del imprescindible an谩lisis de totalidad de la ofensiva en todos los frentes del gran capital internacional y de sus aliados en el Estado, construir la independencia de clase.

Hay que hacerlo desde abajo, desde las ra铆ces, desde los lugares en los que se viven las condiciones de vida m谩s duras, desde los barrios obreros y los centros de trabajo.

No es posible explicar a nuestra clase y a nuestro pueblo los planes de la burgues铆a contra la clase obrera si no es a partir de su experiencia concreta, de la percepci贸n de la realidad en la que viven. Y no valen solo los discursos.

La realidad nos apremia, pero no hay atajos. Hay que andar el camino paso a paso.

Es ah铆, desde el cuerpo a cuerpo, a partir de la comprensi贸n espec铆fica de la forma en la que perciben su realidad quienes est谩n viviendo con toda crudeza las repercusiones de todo el proyecto criminal de la burgues铆a, desde donde hay que construir la independencia de clase.

La dominaci贸n de la burgues铆a se ejerce, adem谩s de a trav茅s de mecanismos de dominaci贸n violenta y represiva, mediante la imposici贸n de su ideolog铆a con falsos se帽uelos de luchas parciales, y de 鈥渟oluciones鈥 electorales del mal menor. En este camino, es preciso desvelar sus objetivos de debilitamiento y divisi贸n de la clase obrera a los que han servido experiencias de control social como los impuestos durante la pandemia y que, sin duda alguna, se repetir谩n con este u otros pretextos.

Pero esta situaci贸n no es est谩tica. Nuestro objetivo central de construir la independencia de clase, m谩s all谩 de 鈥渞elatos鈥 desviacionistas, tiene como aliado fundamental la realidad de las condiciones, cada vez m谩s insoportables, de vida y de trabajo. Es sobre ese caldo de cultivo, cada vez m谩s abonado, sobre el que es posible explicar el por qu茅 de las cosas y la necesidad ineludible de la revoluci贸n y de construir el socialismo.

En ese proceso, es preciso aunar lo que queda de experiencia obrera de luchadores y luchadoras de otros tiempos, con la fuerza vital y la desesperaci贸n de la juventud ante la negaci贸n de cualquier experiencia de futuro.

El objetivo es rescatar a nuestra clase gente de la idiotizaci贸n programada por los medios de comunicaci贸n, por las redes sociales o por el consumo de alcohol, medicamentos y otras drogas, sobre todo de la juventud. No valen soluciones que no partan de hundirse en su experiencia, en su saber, y de tejer, sobre esa base, nuevas formas de organizaci贸n obrera y popular.

El trabajo con la juventud es prioritario. No importa lo dif铆cil que sea. Hay que buscarles y reconocerles y favorecer su protagonismo en todas las expresiones de rabia y de resistencia que se manifiestan hoy, fundamentalmente a trav茅s de la m煤sica. Y, sobre todo, impulsar la construcci贸n por ellos mismos de medios alternativos de comunicaci贸n que expresen lo que est谩n viviendo.

En el movimiento obrero est谩n surgiendo nuevas formas de organizaci贸n y de lucha que tienden a superar las burocracias sindicales. Se est谩n generando hoy desde las propias necesidades de la lucha. A este respecto, es 煤til recordar el surgimiento de las primeras comisiones obreras como doble poder y experiencia de independencia de clase.

En este camino, si las organizaciones comunistas lo recorremos consciente y organizadamente, van a surgir nuevos aprendizajes y nuevas posibilidades materiales de avance que todav铆a hoy no vislumbramos. Y aqu铆 juega un papel determinante la formaci贸n pol铆tica. Hoy, sobre todo la juventud, la m谩s consciente, est谩 buscando no soluciones electorales, sino los instrumentos te贸ricos y pol铆ticos para acabar con la realidad que les oprime como una losa. La teor铆a pol铆tica, que nos ha sido legada por quienes nos precedieron en el combate, y su capacidad para analizar la realidad actual, es la m谩s preciada herramienta de lucha. Y junto a ella, la expresi贸n cultural. Nuestro cine, nuestra m煤sica, nuestros medios de comunicaci贸n, nuestro teatro; lo antiguo y lo nuevo que se construya, constituyen un arma indispensable.

El camino est谩 abierto y nos espera.

