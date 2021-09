–

De parte de ANRed September 22, 2021 246 puntos de vista

Con una protesta vecinal que se hizo escuchar dentro del recinto, y sin la presencia del bloque del Frente de Todos, la bancada oficialista avanz贸 en desafectar parte de una plaza del barrio El Rinc贸n para construir un Centro de Integraci贸n Comunitaria. Vecinos y vecinas se oponen a que toquen el parque y apuntan a la connivencia con la Iglesia. Por Pulso Noticias. Im谩genes: Nicol谩s Braicovich

El Concejo Deliberante platense aprob贸 hoy una pol茅mica desafectaci贸n de un sector de una plaza del barrio El Rinc贸n, ubicada en calles 137 y 443, donde la gesti贸n de Julio Garro busca construir un Centro de Integraci贸n Comunitaria (CIC).

La asamblea vecinal del barrio se opone a que construyan en una parte del parque, ya que buscaban que el sector donde se realizara dicha construcci贸n (en realidad ped铆an un Centro de Atenci贸n Primaria a la salud y un jard铆n de infantes) fuera el terreno que hace 40 d铆as el Concejo Deliberante aprob贸 ceder al Arzobispado. Al ser el 煤ltimo terreno fiscal del barrio, el Municipio decidi贸 ocupar parte de una plaza para compensar el pedido de los vecinos, que de todas formas rechazan el planteo.

De hecho, integrantes de la asamblea estuvieron en el recinto, y pidieron a los gritos que se los escuche. La presidenta del cuerpo, Ilieana Cid, lleg贸 a pedir incluso que fueran retirados por fuerzas policiales, por lo que en un momento se vivi贸 una situaci贸n de tensi贸n. All铆, el bloque del Frente de Todos, que aval贸 la sesi贸n de terrenos a la Iglesia en agosto, se retir贸 del lugar, afirmando que no sesionar铆an con presencia policial.

Finalmente, los vecinos y vecinas se pudieron quedar, presenciando as铆 el momento en que se produc铆a la votaci贸n, que fue realizada por el bloque oficialista (Juntos) y su aliado Gast贸n Crespo (GEN), mientras que la bancada del Frente de Todos no estuvo presente al momento de la votaci贸n.

Pedido vecinal

Fue en los 煤ltimos d铆as cuando la Asamblea de Vecines de El Rinc贸n se enter贸 tras conocer la Orden del D铆a del Concejo Deliberante platense de esta ma帽ana, que estaba la propuesta del municipio de aprobar la construcci贸n de un Centro de Integraci贸n Comunitaria (CIC) en la plaza del barrio, y se autoconvocaron a protestar en las puertas del municipio.

El conflicto viene de hace ya m谩s de 2 meses cuando tras una ordenanza municipal presentada al Concejo Deliberante, el propio departamento ejecutivo cedi贸 un terreno fiscal al Arzobispado de La Plata. A pesar de las quejas y movilizaciones en El Rinc贸n y en el Concejo, la ordenanza fue aprobada por los ediles de Juntos Por el Cambio y del Frente de Todos.

Una de las delegadas de la asamblea de frentistas, Claudia, record贸 que el conflicto viene desde hace m谩s de 2 meses, entre los vecinos, el municipio y luego con el Concejo Deliberante, respecto a la aprobaci贸n de sesi贸n en comodato por 99 a帽os del terreno municipal a la Iglesia: 鈥淓s un barrio abandonado y olvidado por el Estado鈥, comenz贸 expresando con bronca a Pulso Noticias desde las puertas de la municipalidad.

鈥淧ara nosotros podr谩 ser legal pero no leg铆timo, por eso seguimos reclamando que nos lo devuelvan鈥, dijo respecto al terreno fiscal, 鈥測 nos enteramos a los pocos d铆as que el Intendente mand贸 una propuesta al Concejo Deliberante para desafectar la plaza de les vecines para realizar un CIC, una especie de adefesio de cemento, que no es lo que estamos pidiendo鈥, dijo respecto al espacio verde.

鈥淟a intenci贸n que tienen es poner la delegaci贸n, hacer un play贸n para estacionar m谩quinas y nosotros estamos pidiendo una salita y un jard铆n maternal, est谩 prohibido usar las plazas, no se pueden usar para otra cosa que no sea espacio verde鈥, agreg贸 Claudia a la vez que denunci贸: 鈥渘os niegan el acceso a la informaci贸n鈥.

Por su parte, Chola, agreg贸 que 鈥渟i no hubiesen cedido el terreno fiscal al Arzobispado por 99 a帽os, tranquilamente se podr铆a construir ah铆 el CIC y no recurrir a ocupar y cementar la plaza鈥, a la vez que agreg贸: 鈥渉ay montones de necesidades como para que regalen terrenos al arzobispado, con el poder que tienen, no podemos relegar nuestros derechos como barrio鈥.

Problema ambiental

Finalmente Chola generaliz贸 el conflicto, explicando que 鈥渆s una problem谩tica que atraviesa toda la ciudad, principalmente en cord贸n de la circunvalaci贸n, donde la municipalidad sigue avanzando con la cementaci贸n, y eso trae consecuencias como inundaciones, por falta de drenaje, el agua no tiene por d贸nde escurrir, esto avanza junto con toda la cuesti贸n inmobiliaria鈥, analiz贸.