El concierto Paren el tren, en lenguaje de teatrova y protagonizado por Orisel Gaspar y Pedro Rom谩n vuelve al hist贸rico escenario del Caf茅 Uf Negra Sombra, el viernes 21 de abril a las 20:30 h.

Una delicada fusi贸n entre poemas y m煤sica ac煤stica de cantautor conforman el tejido de esta puesta en escena dirigida por la artista cubana Orisel Gaspar con direcci贸n musical del artista gallego Pedro Rom谩n Company. Una manera muy propia de decir en la que, pinceladas de teatro, danza teatro, trova y poes铆a se entrelazan sutilmente para convertirse en tejido de la columna vertebral de un encuentro 铆ntimo.

Una armoniosa vinculaci贸n entre la m煤sica y los recursos esc茅nicos, un m茅todo de representaci贸n cimentado en la sencillez y precisi贸n de los elementos, con la interpretaci贸n cargada de un potente componente emocional de una actriz que domina las tablas y un m煤sico a quien cal贸 muy hondo desde muy joven, la profundidad de cantautores como Paco Ib谩帽ez, Atahualpa Yupanqui y Violeta Parra, entre otros.

Una acertada elecci贸n del Caf茅 Uf Negra Sombra, espacio vigu茅s de variada programaci贸n, donde conciertos, charlas, ciclos de cine, recitales de poes铆a y microrrelato, presentaciones de libros o exposiciones, engalanan su larga trayectoria ligada a causas libertarias y modelos de justicia social.

Orisel Gaspar (Cuba 1968), artista multidisciplinar, despunta con su talento a muy temprana edad, subiendo a los escenarios escolares y conquistando a su audiencia, desde los cinco a帽os. En la Universidad de las Artes de la Habana desarrolla sus condiciones como actriz, y se vincula desde muy joven al movimiento profesional cubano de las artes esc茅nicas en el que es reconocida como una de las grandes actrices de la escena cubana.

En Paren el tren, Orisel Gaspar y Pedro Rom谩n nos adentran a temas escritos por ellos antes de conocerse, y en temas escritos una vez que sus vidas discurren por un mismo camino, textos entrelazados de forma natural y que forman parte de ese universo com煤n que a todos nos pertenece, relatos de vida enmarcados en espacios de amor y desamor, desarraigo, avatares de migraci贸n, historia e identidad, en espacios de s谩tira y caricatura que invitan a la cr铆tica social.

Pedro Rom谩n Company (Vigo, 1954), artista multidisciplinar, cantor de poetas y poeta cantor, faceta que a lo largo de su vida ha combinado con su profesi贸n de pintor y de dise帽ador de interiores, socio fundador de la escuela de dise帽o Aula D y profesor en ella por m谩s de treinta a帽os. A los diecis茅is a帽os de edad, lleg贸 a sus manos, una guitarra que hab铆a comprado su hermano mayor y junto a ella la m煤sica justa para unos versos cargados de futuro, como armas de construcci贸n masiva. 鈥淧orque vivimos a golpes, porque apenas s铆 nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno鈥︹ (Gabriel Celaya en la voz de Paco Ib谩帽ez), 鈥淎ve que pasas cantando, a m铆 no me das ejemplo, yo tambi茅n tengo dos alas y voy cantando lo mesmo鈥︹ (Atahualpa Yupanqui), 鈥淵o canto a la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto鈥︹ (Violeta Parra).

En Paren el tren ambos artistas nos sumergen en un universo de reflexi贸n que cierra sus puertas con palabras de la fil贸sofa y poeta malague帽a Chantall Maillard y remata a modo festivo con una sugerencia de pautas que indican distintas maneras de 鈥渞establecer los v铆nculos naturales sustituidos por las m谩quinas鈥.

La escenograf铆a y dise帽o gr谩fico corre a cargo de Pedro Rom谩n, artista pl谩stico con una intensa trayectoria que comienza a principios de los a帽os setenta. Desde los a帽os 80 ha realizado proyectos de dise帽o tanto de interiores como de escenograf铆a, fundamentalmente para televisi贸n.

Orisel Gaspar trabaj贸 en Cuba, Canad谩 y Espa帽a. Su pel铆cula Siete d铆as siete noches se estren贸 en Francia en 2004. Cuenta con una extensa carrera art铆stica, recorri贸 su pa铆s natal con sus espect谩culos teatrales y particip贸 en los m谩s relevantes festivales del panorama cultural cubano, siendo premiada en varias oacsiones por la cr铆tica especializada. Ha trabajado tambi茅n en cine y televisi贸n. Forma parte importante de la historia de espacios emblem谩ticos de la cultura cubana como El Mejunje, Teatro Escambray.



Paren el tren, es un apasionante viaje de ida y vuelta.鈥淒igo, pienso, leo, escucho, lloro, escribo, bailo, a帽oro, grito鈥, acciones a las que nos invitan Orisel Gaspar y Pedro Rom谩n. 鈥隆Adelante viajero, traspasa la ventana, y al umbral de mi vida, pasa!鈥