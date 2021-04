–

De parte de Indymedia Argentina April 7, 2021 64 puntos de vista

Fue referente Montonero en la villa 31 de Retiro, y ahora le dicen Taita por sus conocimientos de la cultura andina, es profesor de runa simi, uno de los primeros sikuris en Buenos Aires y fue invitado a India y Australia para compartir sabidur铆a.

06/04/2021

Entre 1973 y 1976 la Triple A ya practicaba el terrorismo de Estado en Argentina, que gan贸 virulencia a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976. El grupo de tareas integrado por polic铆as, civiles y militares secuestraba y conduc铆a a miles de personas a los centros clandestinos de detenci贸n, donde eran torturados, y asesinados.

Carmelo Sardinas fue uno de esos j贸venes que lleg贸 a la Argentina en b煤squeda de oportunidades y dio con la Villa 31 de Retiro, la que ser铆a su casa y tambi茅n su escuela de lucha.

Naci贸 en Potos铆, Bolivia, en una familia de agricultores y originarios e ingres贸 a la tierra del Che a los 24 a帽os de edad, primero por Salta y Jujuy donde trabaj贸 busc谩ndose unos manguitos y de ah铆 decidi贸 jug谩rsela en Buenos Aires.

En septiembre de 1966 lleg贸 a la terminal de trenes de Retiro y estando ah铆 se encontr贸 con un paisano que iba camino a su trabajo y que termin贸 por alojarlo en el barrio Comunicaciones donde r谩pidamente consigui贸 trabajo en construcci贸n.

Su padre fue su gran ejemplo de lucha, un veterano de la guerra del Chaco con Paraguay que particip贸 activamente en la Revoluci贸n nacionalista del 52鈥 en Bolivia y quien adem谩s fue el que le aconsej贸 viajar a Argentina para juntar dinero y estudiar en la Universidad de San Sim贸n de Cochabamba.

En la villa conoci贸 al padre Carlos Mugica, un sacerdote tercermundista y peronista que en la iglesia Cristo Obrero sol铆a dar sermones revolucionarios muy seguidos por sus habitantes.

En 1968, Jos茅 Valenzuela, uno de los luchadores hist贸ricos de la villa, cit贸 a una reuni贸n a la que asistieron entre otros, Carmelo, Mugica y Rodolfo Walsh, quien se mostr贸 interesado por las necesidades del barrio, intercambiaron opiniones y llegaron al acuerdo de movilizarse a Plaza de Mayo en una convocatoria que organizaba el Partido Comunista. Carmelo se integr贸 de lleno a la Jopate donde fue forjando una relaci贸n de confianza con Walsh, militando por la vivienda digna y la radicaci贸n definitiva de la villa de Retiro. Se fue a vivir a G眉emes donde gan贸 las elecciones y se convirti贸 en el nuevo presidente del barrio.

Sus recuerdos y vivencias como montonero son numerosos, pero quiz谩s uno de los cap铆tulos m谩s conmemorativos fue cuando encontraron el cuerpo de un compa帽ero al que llamaban Galletas, un acto significativo, pues en tiempos de la desaparici贸n forzada, tener al menos el cad谩ver de un ser querido o compa帽ero ya era todo un triunfo.

En un encuentro entre compa帽eros de la Orga entre los barrios YPF y Comunicaciones y a la que asisti贸 Rodolfo Walsh, todos prometieron no abandonar el pa铆s. Algunos de ellos fueron detenidos y a煤n siguen desaparecidos, pero ninguno se fue del pa铆s鈥 tampoco lo hizo Walsh. Carmelo sali贸 del barrio por orden de la Orga por seguridad.

La lucha desde lo ancestral

Pero su lugar de enunciaci贸n no s贸lo se forj贸 desde la militancia pol铆tica, sino tambi茅n como quechua, conocedor asiduo de la cosmogon铆a andina, profesor de Runa Simi, y m煤sico cuyo grupo de sikuris se llama Kaypachamanta, que quiere decir, 鈥渄e este tiempo y espacio鈥. Carmelo, conocido ahora como Taita Ullpu, fue uno de los primeros referentes del mundo ind铆gena en Argentina en difundir la cultura originaria en 谩mbitos urbanos.

Fue consagrado en 1998 en Tiwanaku, lugar sagrado de la cultura pre-incaica por el consejo de Amautas. All铆 hizo la ceremonia del Inti Raymi, particip贸 en la primera asunci贸n de Evo Morales y en la segunda, hizo guardia de honor en el Templo de Kalasasaya.

Hoy en d铆a es presidente honorario de la Academia Mayor de la Lengua quechua de Cuzco, Per煤, asociada con las academias de Cochabamba en Bolivia.

Su viaje por India y Australia

Kiva Kumbha Mela, es un festival en el que se unifican las culturas ancestrales de todo el mundo en India para pedir por la protecci贸n de los r铆os sagrados que hoy est谩n altamente contaminados. Este a帽o se desarroll贸 la peregrinaci贸n entre el 10 y 11 de febrero y la ceremonia de Kiva entre el 14 al 17 del mismo mes. El objetivo, regresar al orden original para preservar la vida y mantener al planeta en armon铆a y equilibrio.

Los abuelos viajaron desde el occidente al oriente para representar a las culturas ancestrales de Abya Yala que con sus tradiciones se unificaron con los Sadhus (los grandes sabios de oriente) quienes visionaron este gran momento de ceremonia que reuni贸 a m谩s de 40 millones de personas en torno a la espiritualidad. Con el peregrinaje se comparti贸 el fuego, el rezo, pidiendo y haciendo un plan de acci贸n para la recuperaci贸n de los afluentes.

El viaje de Carmelo empez贸 desde Buenos Aires con escala en Estambul y de ah铆 a Vrindavan, a 3 horas de Nueva Delhi, la ciudad donde naci贸 Krishna, un lugar que Carmelo describe como lleno de templos y de hombres y mujeres sabios. De ah铆 viajaron a la ciudad de Alahabad, donde se festej贸 el Khumba Mela. 鈥淎compa帽amos la ceremonia del fuego y de ah铆 lleg贸 la delegaci贸n de Chile, los arhuacos y huitotos de Colombia, los hermanos del Per煤, Brasil, Paraguay y nosotros de Bolivia. A lo 煤ltimo llegaron los hermanos de M茅xico.

Particip茅 de la ceremonia del agua en el templo de Brahma en la ciudad de Vrinddavan y luego a orillas del rio Yamuna presenciamos la entrega de un difunto al agua. M谩s tarde, junto a Biskungwi, arhuaco de Colombia, y de la mapuche Maria Huenu帽ir, nos alejamos un poco del grupo y caminamos a orillas del rio para honrarlo a nuestra manera con la hoja de coca. En eso, aparece la luna llena, pero de mano derecha, no como en el sur que aparece en el noroeste y justo ah铆 me di cuenta de que est谩bamos al otro lado del mundo. Tampoco apareci贸 la chakana, nuestra constelaci贸n. En ese recorrido, sentimos la presencia de los ancianos de ese lugar y regresamos fortalecidos. Al retornar, fuimos recibidos con guirnaldas de flores.鈥

La ciudad de Vrindavan se le present贸 tambi茅n como un lugar contaminado donde no se pod铆a ver bien ni al sol ni a la luna. En una ocasi贸n 鈥揷ontin煤a Sardinas con su relato鈥, 鈥渟al铆 a caminar y de pronto, como la atm贸sfera era nublosa, vislumbr茅 una figura adelante, trat茅 de avanzar, pero no me dej贸, me corr铆 a la derecha, tampoco, a la izquierda y tampoco, entonces cerr茅 mis ojos y me dije: 驴qu茅 pasa? Medit茅 por unos segundos.

Or茅 cont谩ndoles a los abuelos que ven铆a a pedir por el agua, por la tierra, por el fuego y por el aire y que me dejaran estar all铆 para poder honrar, entonces sent铆 que fui entendido, abr铆 los ojos y la figura se parti贸 en dos partes que se apostaron a cada uno de mis costados. M谩s adelante se juntaron para formar una sola luz brillante que me indicaba el camino. Ah铆 entend铆 que espiritualmente los ancianos me aceptaron y guiaron. Esa noche so帽茅 que el c贸ndor blanco me acompa帽aba, siendo, sin m谩s, la presencia m谩s importante de mi vida.鈥

En ese viaje, Carmelo qued贸 gratamente sorprendido al poder verificar que sus ancestros hab铆an viajado hacia ese continente y que regresaron enriquecidos por el intercambio. Encontr贸 la planta madre de la quinua, pero 驴c贸mo lleg贸 ac谩? Se pregunt贸 y record贸 que, al inicio del evento, Carlos Chazaro, hermano de M茅xico, asegur贸 que el n谩huatl, el idioma de los mexicas, adem谩s del quechua fueron los que alimentaron al s谩nscrito, pero 驴c贸mo llegaron a este continente? Pregunt贸 un hind煤, pues parece que fueron guiados por las estrellas y por seres espaciales.

Les hicimos ver 鈥揹ice Carmelo 鈥 que el quechua est谩 vigente al igual que el n谩huatl y muchas otras lenguas en nuestro continente, a lo que los monjes respondieron: 鈥渂ueno pues nosotros tendremos que hacer una recuperaci贸n tambi茅n鈥.

En Australia Carmelo fue invitado por la universidad de Tasmania a un festival y tambi茅n visit贸 al c贸ndor en el zool贸gico del lugar. El ave es muy sagrada en nuestra cultura andina, explica, porque representa al esp铆ritu del hombre sabio que se convirti贸 en este animal. El c贸ndor adem谩s vuela a m谩s de 10 mil metros, trayendo mensajes de las estrellas, cometas y astros.

Acompa帽amos 鈥 dice 鈥 la ceremonia de apertura y all铆 explicamos que hab铆amos viajado con el esp铆ritu del c贸ndor para fortalecer al de la ballena, animal sagrado en ese pa铆s. En el museo de Tasmania encontramos tambi茅n la r茅plica de una canoa muy similar a las empleadas en el Lago Titicaca por los incas y tiwanakotas. Confirm茅 una vez, con varias plantas tambi茅n, que nuestros abuelos s铆 le hab铆an dado la vuelta al mundo.

Geogr谩ficamente siempre tuvieron sus montes, sus alimentos, hierbas medicinales, estaban rodeados de pescado, no les falt贸 nada, pero nosotros crecimos sobre 5 mil metros de altura y estamos ligados espiritualmente a la sobrevivencia.

De alguna manera somos m谩s libres para poner en pr谩ctica nuestros conocimientos en diferentes espacios p煤blicos, pero ellos a煤n deben apostarse en una isla para poder hacer sus rituales.

Me emociona pensar hasta qu茅 punto el inca habr谩 llegado a estos continentes y hasta donde asumieron como una forma de vida aquellas culturas鈥 隆lo nuestro es sorprendente y que grandeza esta cultura, cada vez siento dentro m铆o m谩s fortaleza!

Fuente: https://revistajallalla.wordpress.com/2021/04/06/el-condor-blanco-va-al-encuentro-con-sus-ancestros/