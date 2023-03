–

De parte de CGT-LKN Euskal Herria March 21, 2023 213 puntos de vista

Hay una maldici贸n en la tradici贸n gitana que dice que Dios te de juicios, que quiere decir que un juicio es algo ambiguo, lento y penoso y que no sabe el resultado, aunque creas tener buenos argumentos, si encima perteneces a un grupo social en el que la legislaci贸n no te favorece pues tienes muchas posibilidades de no ganar nada. Esa es la situaci贸n de la clase trabajadora respecto a los patrones sean estos privados o p煤blicos.

驴Hay alguien en el mundo que se siente a negociar algo si la otra parte no tiene fuerza o alg煤n tipo de poder que le obligue a ceder?

Solo hay una manera de comprobar lo preguntado m谩s arriba y es tener un conflicto que vale para lo personal o para lo colectivo. Desgraciadamente las personas o los grupos sociales que tengan los mejores m茅todos coercitivos son los que tienen posibilidades de iniciar una negociaci贸n real.

Repetimos como hemos hecho en otros escritos un ejemplo actual, que ha ocurrido entre nosotros ahora mismo: Un grupo de trabajadoras, es decir mujeres que en nuestro sistema suelen ocuparse de los trabajos peor pagados y con peores condiciones, y que tanto sus compa帽eros, muchas veces y por descontado los patrones las consideran m谩s sumisas que sus compa帽eros hombres han hecho la hembrada de obligar a su empresa a negociar un aumento de sueldo del25%.

No hay conflicto protagonizado por trabajadores machos en los 煤ltimos 40 a帽os que hayan conseguido nada parecido. Estas 鈥渃hicas鈥 son las mujeres trabajadoras de la empresa Inditex . No hay que ocultar que estas mujeres con inteligencia colectiva han repudiado a sus representantes tradicionales (ugt y ccoo)y han elegido para representarlas a sindicatos de conflicto el CIG en Galiza y CGT en Madrid.

EL CONFLICTO RENTA JODER.