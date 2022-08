–

Mediante la decisi贸n administrativa 826/2022, firmada por Sergio Massa y Juan Manzur, informaron que quitaron $ 15.000 millones del dinero asignado al programa 鈥淔ortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles鈥 y $30.000 millones al programa Conectar Igualdad (el que se ocupa de entregar netbooks a estudiantes y docentes de secundaria de escuelas p煤blicas). Mientras tanto el conflicto docente cont煤a en varias provincias del pa铆s exigiendo la reapertura de las paritarias, por un salario que se ajuste autom谩ticamente con la inflaci贸n, mejores condiciones labores y aumento de presupuesto para la educaci贸n p煤blica y los comedores. PorMario Hern谩ndez

Mientras, las y los docentes de Santa Fe votaron masivamente profundizar las medidas de lucha. Llevaron adelante un paro de 72 horas que continuar谩 la semana pr贸xima con otras 72. Marcharon a la capital provincial para reclamar al gobernador peronista, Omar Perotti, y la ministra de educaci贸n, Cantero, por la reapertura de las paritarias, por un salario que se ajuste autom谩ticamente con la inflaci贸n, mejores condiciones labores y aumento de presupuesto para la educaci贸n p煤blica y los comedores.

Mientras, miles de docentes de toda la provincia de Santa Fe se movilizaron el mi茅rcoles 24 a la capital provincial en reclamo de una recomposici贸n salarial. Lo hicieron en com煤n con ATE y Siprus.

A la exigencia de aumento de salario se suma el pedido de la actualizaci贸n a trav茅s de la cl谩usula gatillo, mejores condiciones laborales, el aumento del presupuesto para comedores y la denuncia al recorte de 50.000 millones de pesos en Educaci贸n que anunci贸 recientemente el superministro Sergio Massa.

Los sectores opositores de Amsafe que vienen de un resonante triunfo (20.000 votos contra 10.000) en la votaci贸n de las mociones de paro se hicieron sentir con el reclamo de la convocatoria a un paro y plan de lucha nacional de la Ctera. Se帽alan que existen 10 provincias en lucha y que los recientes anuncios del gobierno nacional hacen imperiosa una convocatoria de este tipo.

Para el jueves 25, Amsafe Rosario, junto a ATE Rosario, Coad y Siprus convocan a una radio abierta en plaza San Martin para dar continuidad al plan de lucha.

El ajuste es un crimen social

Debido al fallecimiento de una ni帽a de 11 a帽os por desnutrici贸n, la cual estudiaba en la escuela 11 DE 5, las docentes y la comunidad educativa de la Villa 21-24 convocaron el lunes a las 17:00 a una masiva caravana educativa por las ni帽eces dignas, que fue desde el colegio hasta la Jefatura de gobierno.

Hoy, les ni帽es pasan hambre en todo el pa铆s y los n煤meros son alarmantes: uno de cada tres menores de 17 a帽os son pobres en la Ciudad de Buenos Aires. En el distrito m谩s rico del pa铆s hay 186.000 personas, que equivale al 6% de su poblaci贸n que, en el 煤ltimo trimestre de 2021, sus ingresos no les alcanzaron para comer y 665.000, el 21,6%, que viven en situaci贸n de pobreza. Esta situaci贸n se ve todos los d铆as en las escuelas.

No obstante, el gobierno porte帽o est谩 preocupado por sancionar a las familias y quitarles ayudas sociales del Estado donde haya menores que no concurran a la escuela. Abonan a la persecuci贸n de los m谩s pobres, pero callan ante la dur铆sima realidad que muestra este informe de UNICEF: 芦1 de cada 3 hogares no puede cubrir sus gastos corrientes y el 50% no puede solventar los gastos escolares, entre ellos la compra de libros y 煤tiles禄.

En estos d铆as la legisladora Alejandrina Barry del Frente de Izquierda Unidad, present贸 un pedido de interpelaci贸n a la ministra Soledad Acu帽a para que responda ante los m煤ltiples reclamos que se llevaron adelante por la ni帽a antes de este desenlace. En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Horacio Rodr铆guez Larreta tiene que cumplir urgente el fallo de Myriam Bregman, Alejandrina Barry junto con el CEPRODH, docentes y familias, por una alimentaci贸n saludable en todas las escuelas porte帽as.

Adem谩s, en estos d铆as, se present贸 un Proyecto de ley para eliminar las trabas burocr谩ticas del refuerzo alimentario en escuelas porte帽as.

Exigimos m谩s comida y de mejor calidad en todas las escuelas porte帽as y en todo el pa铆s. 芦Con hambre no se puede estudiar禄 no es una met谩fora, es la cruda realidad.

Mendoza

Luego del receso invernal tuvo lugar una importante marcha del sector cuando el Gobierno se neg贸 a reabrir la paritaria. Desde asambleas por escuela, a trav茅s de mandatos, se dispuso un paro de 48 horas que termin贸 siendo votado por un plenario provincial.

El acatamiento a la medida fue muy alto, en la marcha participaron m谩s de 25.000 personas y las familias decidieron no mandar a sus hijos e hijas a clases el resto de la semana para manifestar su solidaridad con el reclamo. El gobernador Rodolfo Su谩rez tuvo que posicionarse y habl贸 de un esfuerzo sensible que har铆an para solucionar la situaci贸n. Finalmente firm贸 un aumento por decreto que gener贸 m谩s bronca en las escuelas. La prensa sali贸 a pedir sensatez y mesura a las trabajadoras y trabajadores, y funcionarios del gobierno montaron un operativo medi谩tico para deslegitimar el reclamo y buscar dividir la opini贸n p煤blica.

Las escuelas volvieron a deliberar y votaron otro paro, esta vez por 72 horas que culmin贸 con una movilizaci贸n todav铆a m谩s grande. A pesar de la amenaza de descuentos del 脥tem Aula, la presencia policial para controlar el ausentismo y la resoluci贸n que proh铆be hacer a asambleas en las escuelas, otra vez la medida fue contundente.

El Gobierno anunci贸 por los diarios que reabrir铆a las paritarias. Lo hicieron transcender para buscar influir sobre los plenarios del SUTE que se estaban llevando adelante. A pesar de esto, el sindicato defini贸 entre los mandatos, un nuevo paro de 96 horas y paro por tiempo indeterminado. La propuesta de la conducci贸n, 鈥減aro rotativo鈥 de 24 horas en cada departamento, no logr贸 convencer ni tener mandatos suficientes para ponerse en votaci贸n. La conducci贸n anunci贸 que las medidas quedar铆an en suspenso hasta ver la propuesta en la mesa paritaria del jueves 18.

Rechazo de la propuesta gubernamental

El decreto que estableci贸 unilateralmente el gobierno establec铆a un 12% de aumento para agosto sobre la asignaci贸n de clase (el llamado 鈥渂谩sico鈥), y un 6% para cada mes en septiembre, octubre y noviembre. Esto daba un acumulado para agosto de 37% de aumento en el b谩sico, con una inflaci贸n del 47,9% con los datos de julio. Es decir, 10,9% por debajo de la inflaci贸n.

En relaci贸n al Estado Docente, un 铆tem de menor proporci贸n dentro del sueldo y que solo impacta en el 铆tem Aula y la antig眉edad, el aumento del decreto establec铆a un 25% para agosto, 7% en septiembre y 6% para octubre y noviembre. Teniendo de esta forma un acumulado del 51% en agosto, apenas 3% sobre la inflaci贸n, que no compensa la p茅rdida que representa el atraso en la actualizaci贸n de la asignaci贸n de clase.Luego de la reapertura de la paritaria, el gobierno plantea una segunda propuesta que consiste en subir 35% el Estado Docente en agosto, 9,5% en septiembre, 7% en octubre y 7% en noviembre. Sin embargo, no plantea nada nuevo sobre la Asignaci贸n de Clase para agosto, dej谩ndola en el 12% establecido por decreto -que implica una p茅rdida acumulada en el a帽o hasta el mes de julio del 10,9%-, un 7% para septiembre, un 8% para octubre y un 7% para noviembre.

Seg煤n las propias simulaciones que difundi贸 el gobierno, con la 煤ltima propuesta una maestra con 10 a帽os de antig眉edad y 50% de zona cobrar铆a en agosto un 43,19% m谩s de lo que cobr贸 en diciembre de 2021. Con una inflaci贸n a julio (ya que los datos de agosto se publican a mediados de septiembre), del 47,9%, implica una p茅rdida real del salario neto del 4,71%.

Por otro lado, no se plantea ning煤n aumento sobre el bono de compensaci贸n paritaria acordado con la nueva conducci贸n del SUTE a principios de a帽o, ubicado en $7.200 desde enero. Una suma fija que deja todos los 铆tems salariales de la carrera docentes planchados y que comparado con los $6.000 que se pagaron en diciembre, en agosto tiene una p茅rdida real por la inflaci贸n del 27,9%.

Si el bono paritaria (7.200 pesos) y la cl谩usula de garant铆a para el cargo que reci茅n se inicia (aproximadamente 25.000 pesos) se incorporasen en la asignaci贸n de clase, si los aumentos se calculasen sobre esa base y se equiparasen las asignaciones familiares entre Naci贸n y Provincia, hoy tendr铆amos sueldos iniciales se aproximar铆an al valor de la canasta b谩sica familiar de Mendoza, ubicada en los $105.000. Sin embargo, cada aumento otorgado, va quedando mayormente fuera de la escala b谩sica salarial, con el objetivo de que el Gobierno pueda hacer propaganda diciendo que cumple con el salario m铆nimo que fija la paritaria nacional o presentar porcentajes vistosos que tendr谩 s贸lo una minor铆a mientras la mayor铆a sigue perdiendo poder adquisitivo. Y teniendo como resultado que cada vez m谩s trabajadores de la educaci贸n se alejen de poder acceder a los bienes de la canasta b谩sica.

En este marco una propuesta que no parte de al menos un 23% de aumento del b谩sico (un 11% m谩s de lo que ofrece el Gobierno) para agosto, sino del 12%, es una propuesta por debajo de la inflaci贸n y que atenta contra el 铆tem zona, la antig眉edad y otros 铆tems, y que debe ser rechazada con una contrapropuesta que implique no aceptar m谩s p茅rdidas en los ya baj铆simos sueldos. Los docentes no aceptan la extorsi贸n de Su谩rez y Thomas para aceptar la propuesta o nada. La paritaria debe seguir abierta y llevar una contrapropuesta.

Asimismo, la contrapropuesta debe sostener que no se firma ning煤n acuerdo que no contemple el no descuento de los d铆as de paro.

Las escuelas ya votaron un paro de 96 horas, hay fuerzas para torcerle el brazo al gobierno, no perder con la inflaci贸n y seguir peleando por M谩s para Educaci贸n.

Docentes de R铆o Negro: 芦esta propuesta es insuficiente, irrisoria y mentirosa, no alcanza ni para una compra禄

El jueves 11 de agosto, docentes de Bariloche y El Bols贸n nucleados en la Uni贸n de Trabajadores de la Educaci贸n de R铆o Negro (UNTer), junto a otras organizaciones sociales y pol铆ticas, concentraron en la rotonda aleda帽a al puente 脩ireco, a la entrada de la ciudad.

M贸nica San Mart铆n, Secretaria General de UNTer El Bols贸n, explic贸: 芦los paros que fueron ayer y hoy, y van a continuar la semana que viene, tienen varios motivos: se rechaz贸 la propuesta salarial, porque la verdad que es pr谩cticamente una burla: estamos hablando de una proyecci贸n inflacionaria de todo el a帽o de un 90% y nos ofrecen en total aproximadamente un 54%, la mitad. Adem谩s, con sumas en negro, que es lo que venimos peleando hace rato, que ya no tiene que haber m谩s. El mismo gobierno hizo un convenio con ANSES para que cada vez en los futuros aumentos vayan blanqueando las sumas, poniendo sumas remunerativas, porque realmente se desfinancia el ANSES, y el ANSES es un organismo solidario, que se mantiene con el aporte de los activos para poder pagar las jubilaciones y liquidar la parte de la gente ya jubilada. Entonces, de esta manera se desfinancia con los sueldos, porque casi el 80% de un sueldo en negro desfinancia, aparte que se desfinancia el sindicato y la obra social, que tambi茅n es una obra social solidaria porque 鈥搇o mismo que ANSES鈥 se mantiene con el aporte de todos sus afiliados activos y jubilados. Pero si se desfinancia, si seguimos cobrando en negro, eso no alcanza, porque a nosotros nos hacen el descuento del b谩sico, y estamos cobrando b谩sicos de ocho mil, nueve mil pesos禄, inform贸.

芦Otro tema es la defensa de la jubilaci贸n docente. Porque estamos peleando para que la jubilaci贸n se actualice cada tres meses y no dos veces por a帽o como es ahora, que se actualiza en abril y en octubre. Con este proceso inflacionario tan terrible que hay, los compa帽eros y compa帽eras jubiladas se quedan abajo, muy abajo禄, se lament贸 la Secretaria General, y agreg贸: 芦por supuesto, el paro de ayer fue tambi茅n en apoyo al compa帽ero de ATEch que est谩 condenado por una causa que abrieron hace dos a帽os, cuando fue esa protesta en Trelew donde murieron dos compa帽eras en la ruta viniendo de la protesta, porque hac铆a rato que no cobraban y dem谩s. Ahora sale la causa, el compa帽ero est谩 condenado y es una condena de cinco a diez a帽os que no es excarcelable. As铆 que bueno, est谩n con esta cuesti贸n de criminalizar la protesta, la protesta es un derecho constitucional, as铆 que nos solidarizamos desde El Bols贸n禄.

En la misma l铆nea, M贸nica San Mart铆n, anunci贸: 芦y por supuesto estamos pidiendo nueva convocatoria paritaria, porque la verdad que esta propuesta es insuficiente, es irrisoria, es mentirosa: la propuesta es del 22% seg煤n lo que dice el gobierno. El total, en cuotas, del 22%. Pero, si nos ponemos a hacer bien las cuentas finas, la primera cuota ser铆a del 12 %, que no es real, porque dice que dentro de ese 12% hay un 4% que nos deben del semestre pasado, para recomponer lo que falt贸 el semestre pasado, entonces no es un 12, es un 8. Entonces no es un 22, es un 18. Que adem谩s no es acumulable y se suma al sueldo de enero. As铆 que nosotros estuvimos haciendo la cuenta y, m谩s o menos, en el cargo testigo, el aumento que hay al b谩sico es de 800 pesos. Que no alcanza, no nada, ni para una compra. As铆 que la semana que viene vamos a ir a Viedma a marchar todos los docentes de la provincia, a reclamar nuevas paritarias y al gobierno que mire y escuche la realidad禄.

Estado de Alerta y Movilizaci贸n de docentes privados en todo el pa铆s

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), que lidera Jorge Kalinger, decidi贸 el estado de alerta y movilizaci贸n ante 芦los variados conflictos salariales y por mejores condiciones laborales en las seccionales de todo el pa铆s禄 y respald贸 esas demandas.

芦El Sadop apoya cada uno de los reclamos de sus seccionales nacionales y reclama la urgente reapertura de las negociaciones paritarias en el pa铆s y en todas las provincias para enfrentar el grave cuadro inflacionario que dinamita el poder adquisitivo docente禄, afirmaron Kalinger y el secretario de Comunicaci贸n y Prensa, Gerardo Alzamora.

La organizaci贸n sindical, que milita en la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) en la CGT y re煤ne a m谩s de 70.000 afiliados en todo el pa铆s, ratific贸 en un documento su 芦total rechazo禄 a cualquier tipo de violencia o persecuci贸n judicial ejercida para impedir 芦el leg铆timo derecho a reclamar禄 y se帽al贸 su absoluto desacuerdo con 芦los anuncios de recortes presupuestarios para la educaci贸n禄 realizados por el ministerio de Econom铆a.

El Gobierno dispuso una modificaci贸n del presupuesto de 2022 de 210.000 millones de pesos a trav茅s de la decisi贸n administrativa 826/22 de la Jefatura de Gabinete a fin de transferir recursos de diversos programas p煤blicos para asistir al Tesoro Nacional.

En el caso del 谩rea educativa, el ministro de Econom铆a Sergio Massa determin贸 la reducci贸n de 50.000 millones para los programas de infraestructura y equipamiento, de fortalecimiento edilicio de los jardines infantiles y de la iniciativa Conectar Igualdad.

Fuentes: ANRed, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano