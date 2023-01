El conflicto en el Puerto de Rosario

Mario Hernandez

Este martes 17 el conflicto en el Puerto sum贸 un nuevo episodio de tensi贸n y violencia luego de un operativo policial que se llev贸 adelante en la zona de Circunvalaci贸n y 27 de Febrero para desactivar la medida de fuerza de trabajadores despedidos, que termin贸 con gases lacrim贸genos, corridas y personas atendidas por personal m茅dico.

Minutos antes de las 6 de la ma帽ana, un grupo de estibadores reincorporados quiso ingresar a la terminal para retomar tareas. El grupo de despedidos quiso evitar el ingreso y fue reprimido por personal policial que se encontraba en el lugar.

M谩s tarde subieron a Circunvalaci贸n y quisieron continuar la medida de fuerza con un corte de la circulaci贸n vehicular. Ante esta decisi贸n, la polic铆a avanz贸 con gases lacrim贸genos para despejar la zona y varias personas debieron ser atendidas por personal m茅dico.

Con el correr de las horas la situaci贸n se fue normalizando y tanto Circunvalaci贸n como el ingreso a la terminal portuaria quedaron liberados. La polic铆a se qued贸 custodiando el ingreso y los manifestantes permanec铆an sobre 27 de Febrero, debajo de Circunvalaci贸n.

El secretario general del Sindicato Unidos Trabajadores Portuarios (Supa), Cesar Aybar, respald贸 a los trabajadores que retomaron tareas y volvi贸 a tomar distancia del grupo de manifestantes. Por otra parte, confirm贸 que la terminal ya opera con normalidad y que la prioridad es mover los contenedores con insumos para Pymes de la regi贸n.

El lunes, el personal policial se hizo presente desde temprano para garantizar el ingreso del personal. A diferencia de lo sucedido este martes, los reincorporados no pudieron ingresar por el corte, y los manifestantes denunciaron por primera vez represi贸n por parte de las fuerzas de seguridad.

Hace diez d铆as el Supa y TPR, con la mediaci贸n del ministerio de Trabajo de la Naci贸n, firmaron un acuerdo para reincorporar a 20 de los 25 operarios que hab铆an sido cesanteados. En tanto, para los cinco que quedaron afuera del puerto se acord贸 el pago de la indemnizaci贸n que marca la ley y la cobertura de obra social por seis meses.

Sin embargo, ese acuerdo, que fue rubricado por la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, fue rechazado de plano por un sector del Supa, cr铆tico de la actual conducci贸n del gremio. Y desde ese momento se produjeron piquetes en la puerta de entrada.

Solidaridad portuaria

Este martes se hicieron presentes trabajadores del Puerto de Buenos Aires. Recordemos que en la Terminal 5 vienen luchando hace dos a帽os en defensa de todos los puestos de trabajo.

La semana pasada difundieron un comunicado solidario firmado por el Cuerpo de delegados de la TP5. All铆 plantean la solidaridad con la lucha, el repudio a la militarizaci贸n del Puerto y convocan a la unidad.

Este martes difundieron otro comunicado 鈥渄e repudio y solidaridad ante la represi贸n鈥, que hab铆a terminado el lunes con tres detenidos. Adem谩s convocan a solidarizarse a 鈥渙rganizaciones pol铆ticas, sociales y sindicales鈥 y exigen 鈥渦n paro general de repudio a las centrales sindicales鈥.

Al mismo tiempo, se hicieron presentes trabajadores de la Terminal 5 para acompa帽ar a sus compa帽eros rosarinos. Estuvieron en los piquetes y uno de ellos, Gast贸n, habl贸 en una asamblea contando que 鈥渘osotros hace dos a帽os estamos peleando y tambi茅n nos reprimieron y pedimos la solidaridad para no pelear solos鈥. Propuso llamar 鈥渁 todas las organizaciones obreras a que vengan ac谩. Hay organizaciones como Aceiteros, del Neum谩tico, cientos de organizaciones que apoyan a los trabajadores鈥.

Represi贸n policial y tres detenidos

Este lunes el ingreso al Puerto permanec铆a bloqueado por un grupo de portuarios apoyados por organizaciones de izquierda que siguen reclamando la incorporaci贸n de cinco trabajadores que quedaron fuera del acuerdo firmado entre el Sindicato Unido de Portuarios Argentinos (Supa) Y TPR.

Con el correr de la ma帽ana se fueron sumando efectivos policiales con el objetivo de desactivar la protesta y despejar el ingreso para que el personal portuario y administrativo pueda reincorporarse. A m谩s de una semana del acuerdo firmado para resolver el conflicto, los veinte trabajadores reincorporados, no pudieron volver a sus tareas.

Este lunes personal policial despej贸 el ingreso y limpi贸 toda la zona donde hab铆a quemas y cubiertas.

La semana pasada, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, afirm贸 que el conflicto en el puerto de Rosario 鈥渆st谩 resuelto鈥, destac贸 que 鈥渟e hizo un convenio de trabajo donde se da marcha atr谩s con los 20 despidos鈥, y marc贸 que 鈥渓os 5 trabajadores que fueron despedidos con causa deber谩n plantear su desacuerdo v铆a judicial鈥. Sin embargo, el grupo de empleados que fueron despedidos continu贸 con el bloqueo a la empresa. El jueves pasado al mediod铆a ingresaron al puerto bloqueando desde adentro los portones de Terminal Puerto Rosario (TPR).

Pese a que escal贸 la protesta 鈥搎ue es respaldada por organizaciones sociales鈥 el gobierno provincial asegur贸 que est谩 en condiciones de garantizar la seguridad para el ingreso y el egreso de los trabajadores. Incluso, altos funcionarios del ministerio de Seguridad y de la jefatura de Polic铆a se presentaron en el lugar. Pero desde el gremio de estibadores (Supa) su titular, C茅sar Aybar, dijo que no estaban dadas las condiciones para ingresar y asegur贸 que los trabajadores sufrieron amenazas de muerte para impedir su ingreso al predio. En el sindicato sostienen que la provincia es la que debe actuar y 鈥済arantizar la seguridad鈥 de los portuarios.

La semana pasada, tras un mes de conflicto, se logr贸 un acuerdo paritario entre TPR y el Supa. Se firm贸 el acta 鈥搎ue incluy贸 el aumento pedido m谩s un bono de Navidad, el pago de salarios ca铆dos y las veinte reincorporaciones鈥 bajo tutela del ministerio de Trabajo de la Naci贸n. 鈥淓l conflicto ya est谩 solucionado. La empresa y el gremio pactaron condiciones鈥, insisti贸 Pussineri.

Pero la actividad no se retom贸. Los 5 estibadores que la empresa se neg贸 a reincorporar reunieron apoyo de organizaciones de izquierda y desde entonces mantuvieron bloqueado el ingreso al puerto. El paro del puerto manten铆a 1.000 contenedores inmovilizados y complicaba toda la actividad log铆stica y operativa de las empresas que operan en los muelles locales, seg煤n denunci贸 la Federaci贸n Industrial de Santa Fe (Fisfe).

Mujeres y familias al frente

Este lunes comenz贸 con un operativo represivo de la Polic铆a de Santa Fe. Golpe贸 a trabajadores y desaloj贸 el port贸n. Tambi茅n tir贸 gases y golpe贸 a las compa帽eras de los portuarios. Se llevaron tres detenidos. Sus nombres: Marcelo Sebasti谩n Mart铆nez, Diego Daniel Caminos y Carlos Daniel Gramajo. Sin embargo, no logr贸 quebrar el piquete. Los trabajadores comenzaron a convocar a otras organizaciones al piquete ubicado en Avenida 27 de Febrero.

En la tarde esposas, compa帽eras, hermanas e hijas de los portuarios en lucha se plantaron frente al port贸n. Desde ah铆 cantaron por la reincorporaci贸n de los trabajadores y rechazando el desalojo.

Desde all铆 est谩n convocando a organizaciones de mujeres, feministas, as铆 como a todos y todas quienes rechacen los despidos y la represi贸n a quienes reclaman por sus puestos de trabajo.

Organismos de DD HH impulsan petitorio

Se dio a conocer el jueves pasado la siguiente Declaraci贸n:

Ante las condiciones que ha tomado el conflicto laboral que mantienen los trabajadores del Puerto Rosario, los organismos, organizaciones y personas abajo firmantes, dejamos claramente expuesta la solidaridad activa para con ellos. Porque creemos firmemente en que el trabajo es uno de los derechos elementales de toda persona, consagrado en nuestra Constituci贸n Nacional.

Este conflicto, de varias aristas ha dejado en claro que trata de una oposici贸n f茅rrea a cualquier intento de modificaci贸n de las condiciones laborales que las Empresas Vicentin y Ultramar imponen como una reforma laboral de hecho. Dejando en claro, tambi茅n, la impunidad y prepotencia con la que se manejan. Y no s贸lo en contra de los trabajadores, los actos de corrupci贸n de Vicent铆n, que son de conocimiento p煤blico, nos exime de mayores comentarios.

Esto se complementa con las 鈥渙misiones鈥 del Gobierno Santafesino respecto a los controles privados de los puertos y el tr谩nsito y tr谩fico que circula por nuestro r铆o, llev谩ndose nuestras riquezas.

En el d铆a de hoy, la presencia de cordones policiales, intimidando a quienes defienden su fuente de trabajo en forma pac铆fica, agrava y tensa a煤n m谩s la situaci贸n. Nunca la represi贸n es la salida para la resoluci贸n de conflictos. Es con el di谩logo y fundamentalmente es con el respeto a los derechos conseguidos por los trabajadores como se llegan a acuerdos. Debiera el gobierno, a trav茅s de los ministerios correspondientes, intervenir y asegurar a los sectores m谩s vulnerables, el acceso al trabajo y el libre ejercicio de sus derechos.

Es por ello, que exigimos a quienes son responsables de la resoluci贸n de este conflicto, empresarios y gobierno:

LA INCORPORACI脫N DE TODOS LOS DESPEDIDOS

CONTROL ESTATAL DE LOS PUERTOS QUE GARANTICEN LA SOBERAN脥A SOBRE NUESTRO RIO PARAN脕.

NO A LA CRIMINALIZACI脫N DE LA PROTESTA

LUCHAR ES UN DERECHO Y REPRIMIR ES UN DELITO

Rosario, 12 enero 2023

Algunas Firmas

Ronda de Madres de Plaza 25 de Mayo

Apdh Regional Rosario

Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Pol铆ticas 鈥 Rosario

Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Pol铆ticas. Santa Fe

Asociaci贸n Anah铆 鈥 Filial Rosario

Colectivo Nacional de Ex Pres@s Pol铆tic@s y Familiares 鈥 Rosario

MEDH Regional Rosario

Liga Argentina de DD HH 鈥 Rosario

Espacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del Cord贸n Industrial

Area Derechos Humanos- UNR

Museo de la Memoria Rosario

CeProDH

Carlos Ghioldi, Sec. Gremial CTA (T)

Matilde Bruera 鈥 Diputada Provincial

COMISI脫N GREMIAL 鈥 CENTRO CULTURAL DE LA TOMA

Secretaria de DD HH AMSAFE Provincial

Asociaci贸n de Juristas Cat贸licos de Rosario. Presidente Proc. Gustavo Ferraroni

Frente de Todos

Movimiento Evita

UTEP

Militantes Frente de Todos Rosario

Siguen las firmas鈥

Trabajadores portuarios explican su reclamo

El jueves pasado la Polic铆a del gobernador peronista Omar Perotti amenaz贸 con reprimir a los trabajadores portuarios que reclaman contra los despidos en la Terminal Portuaria Rosario. Esta pelea lleva m谩s de un mes y en reiteradas ocasiones los trabajadores han decidido en asamblea continuarla hasta que sean reincorporados todos los trabajadores que fueron despedidos.

Tras la amenaza policial, los trabajadores hablaron con Telef茅 Rosario para explicar su conflicto y exigir al sindicato (Supa) que se ponga al frente del mismo. Entre otras cosas se帽alaron que: * 鈥淣os dicen que hay un acta acuerdo del ministerio de Trabajo donde toman a todos los trabajadores menos a cinco compa帽eros. Nosotros decimos que queremos entrar todos. Todos adentro todos. El puerto sigue parado, la p茅rdida es de billones de pesos. Y es todo por cinco trabajadores.

* 鈥淗ago un llamamiento al gobernador, al intendente, a los concejales, a nuestro secretario general. Ac谩 est谩 la masa del gremio y 茅l no est谩. Nosotros lo estamos esperando que venga para conducir esto. Nosotros somos referentes de la gente, nada m谩s. El conductor es 茅l. Por eso le pedimos y le pedimos al gobernador que destrabe esto. Si quieren lo pueden destrabar鈥.

* 鈥淎c谩 dice que somos cinco o diez personas. 驴Cu谩ntas personas ves ac谩? Hay que empezar a desmentir cosas. Nosotros somos los primeros que queremos trabajar, los primeros. 驴Piensan que a nosotros nos gusta estar ac谩, abajo del puente?

* 鈥淗ay un acto discriminatorio con esos cinco compa帽eros. Si vos no defend茅s a esos cinco compa帽eros, es el puntapi茅 para que despu茅s venga la empresa y miente diciendo 鈥榤ir谩 me sobran 50鈥. Si no defendiste cinco, 驴c贸mo vas a defender a 50 compa帽eros? Estos muchachos tienen 20 o 23 a帽os de laburo. Ah铆 hay dos o tres m谩s viejos, que est谩n a punto de jubilarse鈥.

* 鈥淨uiero dejar clara una cosa. Cuando viajamos a Buenos Aires a una de las audiencias al ministerio de Trabajo donde se dict贸 la conciliaci贸n obligatoria, se hab铆a decidido de ambas partes que 铆bamos a laburar. Se hizo una asamblea convocando a todos los muchachos que 铆bamos a laburar. Cuando nosotros nos presentamos ac谩, los compa帽eros que le toc贸 el turno de entrar a trabajar en la empresa segu铆an deshabilitados. La empresa viol贸 la conciliaci贸n obligatoria. En este conflicto nosotros siempre pusimos el trabajo en primer lugar. Cuando nosotros dijimos vamos a trabajar, nos encontramos con la puerta cerrada para todos los compa帽eros que no pudieron ingresar鈥.

Campa帽a medi谩tica mentirosa

Como en otros conflictos obreros, estamos viendo una campa帽a medi谩tica contra los trabajadores portuarios de Rosario y la dura pelea que vienen llevando adelante contra los despidos. Algunos medios nacionales y regionales dicen que son 5 violentos que impiden a los trabajadores ingresar. La Naci贸n sac贸 una nota desde C贸rdoba (sic) titulada 鈥淭erminal Puerto Rosario. Hubo acuerdo entre la empresa y el sindicato, pero la izquierda bloquea el muelle鈥. Otro medio, Rosario3, lleg贸 a titular: 鈥淒espedidos por violentos bloquean el ingreso al puerto, pese que el conflicto laboral se solucion贸鈥.

驴Acaso no se han enterado de las asambleas masivas en las que se resuelven las medidas donde cientos de trabajadores votan a mano alzada defender a los despedidos?

Son los mismos trabajadores, como dijo un m茅dico que fue a solidarizarse, quienes descargaban en plena pandemia los barcos con materiales m茅dicos y otros insumos en ese momento cr铆tico. Incluso dejando su salud y su vida para lograrlo. Ahora les pagan miseria y los echan si reclaman. 驴Eso no es violento?

Los despedidos son 25 y tienen que entrar los 25 dicen los trabajadores y sus familias. Lo que firmaron las patronales y el sindicato es dejar afuera a 5 trabajadores. Y precisamente la lucha sigue porque el reclamo NO se solucion贸, al contrario de lo que dicen mentirosamente varios medios, entrevistando a la conducci贸n del sindicato. El reclamo de los portuarios es por que vuelvan a trabajar todos, adem谩s del aumento salarial y contra el intento de precarizarlos m谩s.

Tambi茅n es mentira que 鈥渓a izquierda bloquea el muelle鈥. En los piquetes en el puerto est谩n los trabajadores y sus familias. Adem谩s, hay apoyo solidario de muchas organizaciones sociales, sindicales y pol铆ticas. Entre las cuales, por supuesto, se encuentra la izquierda acompa帽ando a los trabajadores.

Tambi茅n hay dirigentes de importantes sindicatos como los Aceiteros o los docentes nucleados en Amsafe y organismos de Derechos Humanos. Hay, adem谩s, organizaciones sociales que son solidarias. Est谩 el apoyo, adem谩s, de diputados nacionales como Alejandro Vilca (PTS-FITU) y provinciales como Carlos del Frade (FSP).

Todo el tiempo los automovilistas tocan bocina o aportan al fondo de lucha. Camiones de reparto dejan bolsas de hielo o bidones. Trabajadores y comerciantes han enviado comida.

La campa帽a de los grandes medios busca deslegitimar el reclamo de los trabajadores en funci贸n de garantizar los negociados de las patronales de Vicentin y la chilena Ultramar, as铆 como los acuerdos firmados por el sindicato a espaldas de los trabajadores.

El sindicalismo clasista llama a fortalecer los piquetes

芦Los cinco que no se reincorporaron llamaron violentamente a sus compa帽eros, amenazaron de muerte a la Comisi贸n directiva y a un escribano禄, hab铆a asegurado el lunes 9 el titular del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), C茅sar Aybar para describir el conflicto que todav铆a se sostiene en el Puerto de Rosario.

Es que a pesar del acuerdo entre el gremio y la concesionaria, un grupo de 5 operarios mantienen las protestas. A ellos se les sum贸 el sindicalismo clasista que llam贸 a consolidar 芦una campa帽a nacional禄 para respaldarlos.

芦Los actuales bloqueos garantizan la continuidad del movimiento ante la entrega de la direcci贸n del Supa que acept贸 el despido de cinco trabajadores y un acuerdo salarial ruinoso, contra la voluntad de las bases禄, explicaron desde la Coordinadora Sindical Clasista.

芦Reforcemos los piquetes portuarios y contribuyamos con el Fondo de Huelga para llevar esta gran lucha a la victoria禄, a帽adieron.

Aybar remarc贸 que el sindicato les gestion贸 el pago de las indemnizaciones a los 5 despedidos y consider贸 que 芦es inadmisible lo que est谩n haciendo禄.

El entendimiento entre el SUPA y TPR

El SUPA firm贸 con la empresa que explota los muelles locales, Terminal Puerto Rosario (TPR), el acuerdo alcanzado el viernes 6 por el que se puso fin a un mes de protestas y huelgas.

El entendimiento contempla la reincorporaci贸n de 20 de los 25 despedidos, el pago de indemnizaciones al resto, un incremento salarial anual del 90%, el pago de un bono navide帽o y el reconocimiento del 65% de las jornadas de paro, explic贸 Aybar a T茅lam.

Sin embargo, los cinco estibadores que fueron despedidos -originalmente con causa, por presuntos hechos de violencia durante las protestas- no aceptaron el acuerdo indemnizatorio y esa ma帽ana volvieron a bloquear el ingreso a las terminales portuarias rosarinas.

芦Hasta se consigui贸 que tengan una indemnizaci贸n por despido y un fondo de desempleo芦, se quej贸 Aybar.

Record贸 que las cesant铆as eran 芦con causa por la violencia que ejercieron durante las protestas, quemando, rompiendo y golpeando a compa帽eras禄, y que en las negociaciones con la empresa se acord贸 que fueran con causa y que perciban las indemnizaciones establecidas por las normas laborales.

Los estibadores despedidos se帽alaron que el acuerdo del SUPA fue hecho a sus espaldas.

En un mensaje interno que circul贸 entre los trabajadores del Puerto se inform贸 que 芦se acaba de firmar el acuerdo禄 y 芦ahora el Estado tiene que garantizar el ingreso seguro de los trabajadores. Las autoridades est谩n coordinando el operativo禄. Por su parte, el titular del SUPA Rosario dijo que 芦este grupo de gente es violenta禄.

La Uni贸n Industrial Argentina (UIA) hab铆a reclamado al ministerio de Trabajo que declare la 芦esencialidad禄 de la actividad del Puerto de Rosario con el fin de movilizar las cargas, tras la paralizaci贸n de las terminales por casi un mes.

De acuerdo al monitoreo realizado por la entidad fabril, el conflicto 芦mantiene inmovilizada la carga de m谩s de 1.000 contenedores禄, lo cual 芦perturba seriamente la operatoria de comercio exterior禄.

Fuentes: El Ciudadano (Rosario), La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, T茅lam, Prensa Obrera, argentina.indymedia