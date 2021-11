El conflicto entre el derecho a la intimidad del trabajador y la facultad de supervisión del empresario

En el 谩mbito de las relaciones laborales ocurre con no poca frecuencia que el empresario accede a los dispositivos electr贸nicos puestos a disposici贸n del trabajador, normalmente, en el marco de una investigaci贸n interna ante las sospechas de irregularidad. A esta actuaci贸n le sigue el despido al trabajador. Y as铆 comienza una ristra de reproches cruzados entre las partes: el empleado presenta una demanda contra la empresa por despido improcedente y se querella contra la misma por la invasi贸n a su privacidad. El empresario, por su parte, utiliza los datos averiguados para respaldar la correcci贸n del despido al trabajador y, si hubiera obtenido indicios de comportamiento delictivo, ejercita acciones penales contra 茅ste.

Abordaremos el supuesto de hecho planteado desde dos perspectivas distintas: i) la legitimidad o no de la intromisi贸n del empresario, lo que determinar谩 a su vez la validez o no en un proceso judicial de la prueba obtenida por ese cauce inform谩tico y ii) la tipicidad o no de tal intromisi贸n. Por 煤ltimo, proponemos algunas recomendaciones a ambas partes para proteger sus posiciones.

