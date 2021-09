–

De parte de Arrezafe September 8, 2021 69 puntos de vista





La

pluma.net – 11/08/2021

En este raro momento de

la Historia de Chile, en el que logran expresarse opiniones e

intereses divergentes, hay quien aboga por el ‘consenso’: sigamos

igual, aquí no ha pasado nada (excepto 17 años de dictadura, y más

de treinta de neodictadura…)

En un alegato en defensa

de la República publicado en enero de 1989, al cabo de ocho años de

presidencia de François Mitterrand, el filósofo y escritor francés

Régis Debray escribió:



“…la República

está enferma de consenso. No digo que sea tan grave como el Sida, o

que no encontraremos la vacuna a tiempo. Digo que el consenso es el

cáncer de la opinión, que ya puso nuestros valores patas arriba y

que es urgente invertir en la búsqueda del remedio”.

¡Repámpanos! Si pienso

en las alabanzas, ¡qué digo!, en los panegíricos ditirámbicos

que la costra política parasitaria entona a coro cuando se trata de

coincidir en todo, –comenzando por la supremacía omnisciente

del Mercado ante cualquier atisbo de razonamiento que pusiese al Ser

Humano por encima del lucro–, la afirmación de Régis Debray, “el

consenso es el cáncer de la opinión”, merece una explicación.

No puedo sino recordar

que durante años he hecho el Elogio del disenso, con

argumentos similares a a los del compañero de aventuras de Ernesto

Ché Guevara en Bolivia. El tema trae tela.

Debray observa que la

tecnocracia se funda en la (supuesta) competencia de los expertos, la

monarquía de derecho divino en la Providencia, la aristocracia en un

derecho de nacimiento, la tiranía en la fuerza, y la República en

la opinión del pueblo. Ya la tenemos liada.

La filosofía republicana

postula que todo ciudadano dotado de razón es capaz de tener una

opinión y de darla a conocer. Sin ánimo de incordiar, digo que se

trata del mismo postulado del que abusan quienes viven de las

encuestas de opinión. Ambas dan por hecho que la opinión es

esclarecida, ilustrada, racionalmente motivada, libre de prejuicios

y/o de manipulaciones, y es formulada después de un debate libre y

contradictorio.

Cuando no existe

pluralidad en medios controlados por el poder financiero y económico,

cuando la enseñanza es dogmática, sesgada y parcial, cuando no hay

debate libre y contradictorio, cuando quien discrepa es condenado

sistemáticamente como herético, arcaico, violentista, anarquista,

extremista, resentido y otros epítetos similares o peores, no

existen las condiciones que posibilitan la formación de una opinión

ilustrada y libre.

O bien al cabo de treinta

años de sufrimientos y latrocinios, y de una lenta comunicación

capilar que termina por anular los efectos de la industria de

manipulación mediática.

Margaret Thatcher

comprendió muy bien el poder anihilante del consenso, por eso

enunció su conocida y mutilante fórmula ‘TINA’: There Is No

Alternative. De ahí en adelante sus discípulos, de Tony

Blair a Ricardo Lagos, pasando por Fernando Henrique

Cardoso y Felipe González, no han hecho otra cosa que

imitarla.

La lobotomía fue tan

eficaz que Gonzalo Martner –doctor en economía– escribió: “La mejor asignación de recursos es la que hace el mercado” (sic). Recordar que el ‘doctor’ fue sucesivamente militante del

MIR, colaborador de Ricardo Lagos, secuaz de Camilo Escalona,

presidente del P$ y partidario de Daniel Jadue en la ‘primaria’,

no es un acto de crueldad gratuita sino un elemento etiológico útil

para mi demostración.

¿Cómo disentir de un

dogma, de una verdad revelada? “La mejor asignación de recursos

es la que hace el mercado”. Ni Martner, ni ningún economista,

ha explicado nunca de manera irredargüible las razones que

justifican tan fementida aserción. ¿Dónde están las pruebas?

¿Porqué diablos, en este mismo momento Biden y los gobiernos

europeos destinan billones de dólares y billones de euros al relance

de la economía si “La mejor asignación de recursos es la que

hace el mercado”?

Pasa que la legendaria

eficiencia del mercado no se apoya en nada tangible, como no sea el

consenso, o sea la ausencia de debate: es así, y santas pascuas. No

hay espacio ni voluntad para cuestionar la doxa. ¿Cómo disentir si

no es saliendo del gallinero en que encerraron a los economistas? “Para pensar en economía política es imprescindible ser

herético”. No es una cita de Keynes. Es mía.

Si se inventa la opinión

como industria, el producto se llama consenso, dice Debray.

Tal vez por esa razón alguien afirmó “La primera libertad de

la prensa es no ser una industria”.

“Extraño bastardo

ese ‘consenso’, término de fisiología transportado de la

medicina antigua a la nueva sociología gracias a Auguste Comte (en

una de esas intuiciones geniales sobre cuyo olvido se construyeron

nuestras ‘ciencias’ políticas). (…) Que hubiese consenso sobre

el nazismo en Alemania, como sobre los primeros años del Pétainismo

en Francia, no hace esos regímenes más legítimos…”

Debray agrega: “…la

superstición del consenso como último argumento de autoridad

constituye una subversión insólita para el ideal democrático.”

A lo largo de la

Historia, ni siquiera la Iglesia ha logrado imponer el consenso en

materias que son parte del ámbito del dogma. Poner en duda la

virginidad de María, la Ascensión del Señor, el misterio de la

Santísima Trinidad o el milagro de la transubstanciación en la

Eucaristía fue (es) herético y podía costarte la hoguera.

Debray afirma que “La

tendencia a (…) atraviesa todos los regímenes democráticos”.

Ahí estamos actualmente en Chile, aun cuando sea pertinente dudar

del carácter democrático del engendro surgido de la Constitucion de

la dictadura.

En el caso de la Iglesia,

el despojo ocurrió en el Primer Concilio de Nicea, entre el 20 de

mayo y el 19 de junio del año 325. Hasta entonces los cristianos

tenían por una de las mayores virtudes de su credo eso de Vox

populi vox Dei, o sea, la voz del pueblo es la voz de Dios. Cada

comunidad cristiana decidía de las cuestiones teológicas y de la

práctica de la religión como le venía en gana, en el libre

ejercicio de su conciencia. Gracias a Nicea –y, seamos justos, a

Constantino, emperador romano que hizo asesinar a su propio hijo,

antes de hacer hervir a su esposa, para convertirse en su lecho de

muerte al piadoso cristianismo–, transformaron a los cristianos en

un rebaño. Los curas son los pastores.

En Nicea inventaron la

virginidad de María (tema que nunca había inquietado a nadie…),

el dogma y la infalibilidad Papal, y decidieron qué evangelios eran

buenos, y cuales eran malos. De ahí en adelante… consenso. Lo

que nunca le ahorró a la Iglesia ni las guerras internas ni las

luchas por el poder, y alimentó además todo tipo de perversiones,

de las cuales la pedofilia, la simonía, la incuria, el fraude, los

robos, las estafas y las estrechas relaciones con la mafia aun nutren

las páginas de la prensa internacional.

En cuanto a las

democracias, y/o los regímenes que se autodenominan democráticos,

Debray señala:

“No es necesario

leer a Marx (Heráclito basta, o bien nada) para recordar que la

lucha de contrarios es el motor de todas las cosas, y partiendo del

movimiento, del dinamismo, de la vida. Una sociedad consensual es una

sociedad muerta. El consenso conserva, es su función. Por

naturaleza juega del lado del orden, es decir de los más fuertes,

que no lo hubiesen arreglado de ese modo si no les conviniese.”

Regresan a mi mente las

lecciones de Termodinámica recibidas del erudito Profesor

Guefelstein en mi escuela de ingenieros de París: “El

equilibrio es la muerte”, aseveraba, “inquiétense si les

dicen que Uds. son muy equilibrados”. En un sistema

termodinámico, las partículas interactúan entre ellas, hasta

alcanzar un estado en que la estadística global del sistema

permanecerá invariante en el tiempo. Todas y cada una de los

millones de partículas quedan en un mismo estado cuántico. ¡Pobre

movimiento browniano! El consenso es eso: la inmovilidad, la muerte.

Pero, como recuerda

Debray, nosotros estamos del lado malo del asunto, del lado de los

débiles.

“Estamos ahí,

precisamente para romper el consenso y hacer ganar a los perdedores

de siempre, no a los vencedores. (…) Para incomodar lo que duerme,

para arrancar el cemento, para sembrar la turbulencia y la disonancia

allí donde todo parece normal”.

Quienquiera hace el

elogio del consenso intenta estafarnos. Busca pasar catas por loros,

caballa por atún. Con el meloso discurso de la paz y el paraíso en

la Tierra no desea sino hacer de cada ciudadano un incapaz jurídico

y mental. Está prohibido desarmar el paquete. Vida eterna a los

poderes constituidos, visto que están constituidos precisamente para

eso: para eternizar la dominación de los poderosos.

Quienes condenan la

eclosión de opiniones diversas y variadas, quienes aborrecen el

nacimiento de fuerzas que defienden intereses que no son los suyos,

posan de demócratas y se cuelgan el remoquete de ‘centro-algo’.

Son ‘progresistas’, razonables, y no buscan nada que no sea

posible, en el estricto respeto del poder de los instalados en el

poder.

Me dan ganas de salirme

del marco y terminar esta parida con una consigna:



“¡A la mierda el

consenso!”



●