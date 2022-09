–

El Gobierno salvó la semana pasada el real decreto con el primer paquete de medidas para el ahorro energético pero los grupos le avisaron: hay que negociar más y no forzar los apoyos en el último momento. Apenas tres días después, fue el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien anunció que el Ministerio de Transición Ecológica había convocado a todas las formaciones políticas a una reunión para hablar del plan de energético. Será este jueves a partir de las 18.00, en el ministerio, a puerta cerrada, se podrá acudir tanto de forma presencial como telemática y “por ahora” no hay orden del día, aseguran fuentes parlamentarias .

El objetivo que la Unión Europa ha marcado a España es reducir el consumo de gas en un 7% y para ello serán necesarias más medidas. Por delante vienen semanas de intensas negociaciones porque el Gobierno debe enviar a Europa su Plan de Contingencia de consumo energético para el que, en palabras de la vicepresidenta Teresa Ribera, es imprescindible el “consenso” político.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica enmarcan el encuentro con el resto de grupos en “la ronda de conversaciones con los principales agentes sectoriales, sociales, políticos y de la sociedad civil para analizar la situación y recabar propuestas que contribuyan a que España reduzca su consumo de gas”. Fuentes ministeriales recuerdan a este medio que es importante “consultar” a todo el mundo para ver cómo se pueden tomar medidas de ahorro.

Ribera se ha reunido esta semana también con los presidentes de grandes empresas energéticas como Naturgy o Iberdrola, así como con los portavoces de la Asociación Española del Gas (SEDIGAS), de la Asociación Española de Energía Eléctrica (aelēc), de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) y con la presidenta de Red Eléctrica de España. A pocas horas de esa primera reunión de todos los grupos, algo por otra parte poco habitual, este es el escenario:

La oposición, en contra y reivindicando las nucleares

El PP se mantiene en “no a todo”. En Génova han elegido la crisis energética para dar la batalla al Gobierno y nada hace esperar que vayan a acercar posturas con el Ejecutivo en un encuentro que Feijóo definió como una “reunión a granel”. Es decir, con todos los grupos políticos sin importar el número de escaños de cada uno.

La dirección de Feijóo prepara una contrapropuesta al plan energético del Gobierno. Como avanzó el diario El Mundo, y ha confirmado este medio, quieren bajar el IVA de gas del 21% actual al 5%. “Aquellos que hacen este tipo de propuestas”, valoró la ministra portavoz de la coalición, Isabel Rodríguez, “les diría que escuchen bien cuáles son las prioridades en el mundo y en Europa”.

Además, el PP también se ha posicionado en contra de la excepción ibérica, la apuesta decidida de España y Portugal para poner un tope al precio del gas en los mercados mayoristas que Europa quiere replicar. Este giro de Bruselas ha obligado a los populares a modular su discurso y en las últimas horas incluso han defendido que fueron los primeros en proponer la intervención del mercado eléctrico. Lo cierto es que no solo votaron en contra en el Congreso, sino que llevan semanas criticando que el tope al gas “no ha funcionado”.

La otra gran apuesta del PP pasa por intensificar la producción en centrales térmicas e hidroeléctricas y alagar la vida útil de las centrales nucleares. En este último punto cuentan con el apoyo de Ciudadanos. “Alargar la vida útil de las nucleares puede ahorrar un 30% más que todo lo que recoge el decreto”, dijo Inés Arrimadas.

En el caso de Cs será la diputada Mari Carmen Martínez quien asista a la reunión. Lo hará de forma telemática y, según confirman desde la formación naranja, no propondrá más medidas que las que Arrimadas le trasladó a Pedro Sánchez en la carta que le envió el pasado 28 de agosto. La líder de Ciudadanos exigía ahí una revisión completa de la estrategia energética del Gobierno.

Por su parte, Vox ya anunció un recurso al TC contra el decreto energético y se mantiene en su posición. La ultraderecha considera que las medidas son “una intromisión en la libertad de los españoles”.

Unidas Podemos pide más medidas

Desde Unidas Podemos no han mostrado demasiadas críticas hacia el decreto energético. Pero, como en otros asuntos aprobados por el Gobierno, se pide más ambición. En el mes de julio, según recuerdan a Público fuentes del grupo confederal, se propuso a Ribera establecer una línea de ayudas amplia para que todos los edificios que tengan calefacción de gas puedan cambiarla por otro tipo de energías como electricidad o biomasa. El objetivo es reducir la dependencia gasística. “Se avanzaría en transición ecológica y soberanía energética”, destacan en UP.

El portavoz parlamentario de UP, Pablo Echenique, será el encargado de asistir a la reunión de este jueves. Y desde su equipo no descartan que la coalición lleve a la misma más propuestas. El mensaje que trasladan desde UP es que las medidas que se implanten y añadan al decreto deben de tener más “perspectiva social” y que no afecten solo “a los de abajo”.

“No es lo mismo pedirle esfuerzos a la pequeña tienda de barrio, a la que le cuesta mucho más hacer esfuerzos que a El Corte Inglés. Hay que ser conscientes de que la huella de carbono de un trabajador no es la misma que la de un millonario, pues no gasta el mismo gas quien vive en Vallecas en un piso de 60 metros cuadrados que quien vive en La Moraleja en una casa de 1.000”, destacaba en este sentido uno de los portavoces de la fuerza morada, Javier Sánchez Serna.

Los aliados habituales piden más “ambición”

Con la oposición en contra, el Gobierno mira a sus socios habituales, que piden más “ambición” y “medidas estructurales”. “Creemos que el decreto debe de ser más ambicioso y recoger medidas más profundas para todos los sectores, no solo para unos”, aseguran a este medio desde EH Bildu. La formación abertzale también pedirá adaptar las limitaciones a las temperaturas a la realidad de cada territorio y que se negocien con las comunidades. “Las medidas se deben adecuar a la situación climática de cada territorio: los veranos y los inviernos no son iguales dependiendo de la localización geográfica”, sostienen.