Un nuevo intento de deslegitimar al gobierno de Bolivia, luego de que la justicia de ese pa铆s arrestara a los responsables del golpe de Estado de 2019

No se cansa Luis Almagro de sumar ignominias al negro historial de la Organizaci贸n de Estados Americanos, la OEA. No satisfecho con haber impulsado el golpe de Estado en Bolivia en noviembre de 2019, bajo la falsa informaci贸n sobre fraude electoral, ahora expres贸 su 鈥減reocupaci贸n鈥 por el arresto de Jeanine 脕帽ez, ex presidenta de facto de ese pa铆s, acusada de haber ayudado a fomentar el golpe contra el gobierno progresista del derrocado presidente Evo Morales, y ser corresponsable de dos masacres de ciudadanos.

El comunicado de la Secretar铆a General de la OEA manifest贸 鈥渜ue ha tomado debida nota de las preocupaciones expresadas en los comunicados de diversas instancias internacionales鈥 y expres贸 鈥渟u propia preocupaci贸n ante el abuso de mecanismos judiciales que, nuevamente, se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno鈥.

Toma la defensa de los golpistas y acusa a la justicia boliviana de favorecer al partido gobernante. 鈥淓n los 煤ltimos meses, se ha constatado la cancelaci贸n o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS (Movimiento Al Socialismo), as铆 como amenazas de persecuci贸n judicial a pol铆ticos opositores al gobierno鈥, indic贸.

鈥淟amentablemente, esas amenazas se han concretado en muchos casos. En este contexto, es importante recordar que la Carta Democr谩tica Interamericana, en su art铆culo 3, define como elemento esencial de la democracia representativa la separaci贸n e independencia de los poderes p煤blicos鈥, se帽al贸 la secretar铆a general de la OEA, que nunca se hab铆a pronunciado sobre el lawfare aplicado por gobiernos derechistas en varios pa铆ses latinoamericanos.

Se supone que las tareas del secretario general de la OEA est谩n circunscriptas a conducirse de acuerdo con las facultades que le otorga la Carta de la organizaci贸n, fomentando el di谩logo, el consenso y la soluci贸n pac铆fica de las controversias en el hemisferio, y no polarizando a la ya dividida organizaci贸n.

Este nuevo desm谩n de Almagro encontr贸 el apoyo del ultraderechista presidente brasile帽o Jair Bolsonaro, quien consider贸 鈥渋rrazonable鈥 la detenci贸n de 脕帽ez y que se la pueda acusar de haber perpetrado un 鈥済olpe de Estado鈥.

Y sum贸 duras respuestas. Con esos antecedentes, es claro que, en tanto Almagro siga al frente de la OEA, el organismo panamericano continuar谩 traicionando sus principios fundacionales expl铆citos y continuar谩 atada al papel de instrumento de la pol铆tica exterior estadounidense.

La remoci贸n de este funcionario impresentable deber铆a ser el primer paso a seguir para los gobiernos latinoamericanos comprometidos con la democracia y los principios de soberan铆a y autodeterminaci贸n, se帽al贸 un editorial del diario mexicano La Jornada.

Efra铆n Guadarrama, director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretar铆a de Relaciones Exteriores de M茅xico, hizo un fuerte llamado de atenci贸n ante el continuado injerencismo de la secretar铆a general de la OEA. Guadarrama record贸 que esta debe atender la naturaleza colegiada de su mandato y abstenerse de confrontarse con un gobierno electo democr谩ticamente, como es el boliviano.

Por su parte, la canciller铆a boliviana repudi贸 las opiniones del 15 de marzo 煤ltimo, con las que Almagro pretendi贸 da帽ar a un gobierno democr谩ticamente elegido, cuando en su momento evit贸 pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos durante el gobierno de facto de Jeanine 脕帽ez, aplicando un doble racero que intenta favorecer intereses de determinados grupos pol铆ticos.

Almagro descalific贸 el proceso judicial contra 脕帽ez y 13 de sus c贸mplices en el golpe y al Estado boliviano mismo, 鈥渆n un exceso inadmisible para el cargo que ocupa鈥. 鈥淎lmagro no tiene la autoridad moral ni 茅tica para referirse a Bolivia, despu茅s del da帽o profundo que le hizo al pueblo boliviano con su injerencia colonialista durante el proceso electoral de 2019鈥, subraya la declaraci贸n.

鈥淯na vez m谩s, se pronunci贸 utilizando el discurso sobre derechos humanos para favorecer a los intereses particulares y pol铆ticos que representa鈥 e ignor贸 a 鈥渓as v铆ctimas de grav铆simas violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de facto que abus贸 de su poder para perseguir, torturar y asesinar a quienes tienen y ten铆an como enemigos pol铆ticos鈥, citando, entre otras, las masacres de Sacaba y Senkata.

Por su parte, el ministro de Justicia de Bolivia, Iv谩n Lima, anunci贸 que su gobierno decidi贸 llevar a juicio al secretario general de la OEA por 鈥減ersistentes acciones de injerencia鈥 e 鈥渋ncumplimientos鈥 de convenios de la entidad con la naci贸n andina.

Lima aludi贸 al informe preliminar que la OEA public贸 sobre las elecciones de octubre de 2019, donde se indica que hubo 鈥渋rregularidades鈥 en los comicios, y remarc贸 que el informe no era parte del convenio suscrito entre el Estado boliviano y el organismo, y, 鈥減eor a煤n鈥, el informe final se public贸 en diciembre de 2019, fuera de plazo.

Es por dem谩s conocido que la secretar铆a general de la OEA, bajo el conducci贸n de Almagro y las 贸rdenes de Washington, se ha extralimitado en sus funciones, no para procurar soluciones positivas a los asuntos de sus miembros, sino para fortalecer a las derechas del continente, legitimar golpes de Estado, imponer la agenda de EEUU en la regi贸n, emprender campa帽as de desestabilizaci贸n contra gobiernos soberanos y constitucionales, y descarrilar procesos democr谩ticos.

Almagro suele hablar en nombre de la democracia, pero tal pretensi贸n contrasta con la orientaci贸n de sus palabras y sus actos a alentar y fortalecer el aventurerismo antidemocr谩tico de las derechas continentales, como ha quedado exhibido en el caso boliviano.

En octubre pasado, el gobierno mexicano fue contundente al denunciar en la Asamblea General de la OEA que, durante las elecciones presidenciales de Bolivia de 2019, la secretar铆a general de la organizaci贸n utiliz贸 de manera facciosa a la misi贸n de observaci贸n electoral para denunciar prematuramente un supuesto fraude que nunca existi贸, proceso que, a la postre, gener贸 una crisis social en ese pa铆s y deriv贸 en el golpe de Estado que oblig贸 a Evo Morales a dimitir para evitar un derramamiento de sangre.

La representaci贸n mexicana se帽al贸, en esa oportunidad, que ese proceder deslegitim贸 las misiones de observaci贸n electoral, gener贸 inestabilidad, violencia y desorden constitucional en Bolivia, y cre贸 un entorno internacional de confrontaci贸n.

La Jornada sostiene que, m谩s all谩 de condenar las simas de sumisi贸n a los dictados de Washington que han caracterizado a la gesti贸n de Almagro, es necesario plantearse el cierre definitivo de un organismo que, por su origen y su estructura, resulta intr铆nsecamente est茅ril para cualquier prop贸sito distinto a la promoci贸n de los intereses estadounidenses y el ataque contra gobiernos soberanos.

Para el vicepresidente del Parlasur, Oscar Laborde, lo que est谩 proponiendo Almagro es el comienzo de una conspiraci贸n contra el gobierno democr谩tico de Luis Arce, buscando el apoyo de algunos pa铆ses de la regi贸n. 鈥淓st谩 proponiendo una intervenci贸n lisa y llana sobre el Estado Plurinacional de Bolivia, no s贸lo sobre su poder Judicial鈥, a帽adi贸.

En este sentido, para los pa铆ses de la regi贸n, parece urgente tomar distancia de la OEA y apostar por la reactivaci贸n de instancias regionales aut贸nomas, sin injerencia de EEUU, como las creadas durante el ciclo de gobiernos progresistas de la d茅cada antepasada, como Unasur y Celac.

La Tinta