驴Te has despertado y lo primero que se viene a la mente es la necesidad de comprar algo? Pues, es posible que las grandes compa帽铆as est茅n insertando publicidad en tus sue帽os.

Un grupo de 40 cient铆ficos expertos en el estudio del sue帽o han denunciado el uso de videos y audios dise帽ados para infiltrarse en el sue帽o de las personas, una pr谩ctica que est谩n utilizando grandes compa帽铆as y que se ejecuta mediante im谩genes, sonidos y otras se帽ales sensoriales que estimulan las visiones on铆ricas nocturnas, lo que se conoce como 芦incubaci贸n de sue帽os禄.

Esta pr谩ctica no es nueva. En el pasado se inventaron rituales y t茅cnicas con la cual se pod铆a cambiar el contenido de los sue帽os. Estas personas usaban t茅cnicas como la meditaci贸n, la pintura, la oraci贸n o el uso de sustancias.

Con la ciencia actual, los cient铆ficos pueden identificar cu谩ndo la mayor铆a de las personas entran en la etapa donde se producen la mayor铆a de los sue帽os. Dicha etapa es conocida como Movimiento Ocular R谩pido, o REM, por sus siglas en ingl茅s.

Consiguen identificarla al monitorear las ondas cerebrales, los movimientos oculares e, incluso, la respiraci贸n o ronquidos.

En los 煤ltimos a帽os se ha descubierto que est铆mulos externos pueden alterar el contenido de los sue帽os. De hecho, este a帽o se realiz贸 un experimento con so帽adores l煤cidos que respondieron preguntas matem谩ticas mientras dorm铆an.

Adam Haar, cient铆fico cognitivo y doctor en filosof铆a del MIT, desarroll贸 un guante que puede guiar los sue帽os con temas espec铆ficos. Esto se debe a se帽ales de audio cuando el durmiente alcanza la etapa de sue帽o susceptible.

Ahora, tres compa帽铆as (Microsoft y dos aerol铆neas) lo han contactado para que les ayude en proyectos de incubaci贸n de sue帽os.

Por otro lado, Deirdre Barrett, investigadora de sue帽os de la Universidad de Harvard, trabaj贸 durante este a帽o en publicidad para la compa帽铆a de cervezas Molson Coors Beverage Company, durante el Super Bowl.



Siguiendo las instrucciones de la empresa, hizo que 18 personas vieran un video de 90 minutos con cascadas, aire fresco de la monta帽a y la cerveza Coors, justo antes de dormir.

Cuando los participantes despertaron, cinco informaron que so帽aron con la marca de la cerveza, aunque el resultado final de la investigaci贸n no ha sido mostrado.

Barrett declar贸 a la revista cient铆fica, Science, que no considera dicha investigaci贸n como un experimento real. Aunque reconoci贸 recientemente que el anuncio de la empresa usa terminolog铆a cient铆fica similar a los experimentos de control mental.

Tambi茅n se defendi贸 de varias acusaciones, asegurando que las estrategias publicitarias en sue帽os tendr铆an poco impacto pr谩ctico. Pero no todos los cient铆ficos piensan de la misma forma.

Antonio Zadra, investigador de sue帽os de la Universidad de Montreal, declar贸 lo siguiente:

芦Podemos ver las olas formando un tsunami que vendr谩, pero la mayor铆a de la gente simplemente duerme en una playa sin darse cuenta禄.

El neurocient铆fico de Harvard, Robert Stickgold, es a煤n m谩s dr谩stico. Para 茅l, las grandes compa帽铆as vienen por nuestros sue帽os, y la mayor铆a ni se ha dado cuenta.

Los cient铆ficos que han firmado una denuncia sobre estas pr谩cticas on铆ricas se帽alan que no existe ninguna regulaci贸n sobre ellas. Las empresas podr铆an, incluso, usar altavoces inteligentes, como Alexa, para detectar etapas de sue帽o de las personas y reproducir sonidos que influyan en los mismos.

Tore Nielsen, investigador de sue帽os de la Universidad de Montreal, que no firm贸 la declaraci贸n asegura que, a pesar de que la preocupaci贸n de sus colegas es leg铆tima, dicha pr谩ctica no funcionar谩 al menos que el so帽ador sea consciente de la manipulaci贸n y est茅 dispuesto a participar.

芦No estoy demasiado preocupado, como tampoco me preocupa que la gente pueda ser hipnotizada contra su voluntad. Si de hecho sucede y no se toman medidas regulatorias para prevenirlo, entonces creo que estaremos en camino hacia un estado de Gran Hermano. Si nuestros sue帽os pueden modificarse o no, probablemente ser铆a la menor de nuestras preocupaciones.禄



Podr铆amos estar ante las puertas de una manipulaci贸n de las masas como nunca se hab铆a visto, por eso incluso varios cient铆ficos se est谩n levantando ante estas pr谩cticas. El control que quieren aplicar contra la poblaci贸n es cada vez mayor y no se limita a la inducci贸n de necesidades o deseos mediante medios audiovisuales sino que va m谩s all谩 e incluye tambi茅n el control remoto del cerebro.

Todo est谩 aqu铆. En los art铆culos anteriores de este sitio se ha argumentado que el objetivo final de las 鈥渧acunas鈥 es integrar puntos cu谩nticos en las neuronas, lo que permitir谩 el control remoto del cerebro mediante se帽ales inal谩mbricas.

El art铆culo de 2017 de la Universidad Rockefeller, titulado 鈥Accionando un interruptor dentro de la cabeza鈥, lo relaciona todo. En caso de que lo hayas olvidado, fue la Fundaci贸n Rockefeller la que public贸 鈥Lock Step鈥 describiendo exactamente el escenario en el que nos encontramos hoy en d铆a donde una 鈥減andemia鈥 se utiliza para instaurar el totalitarismo.

Estos son algunos extractos del art铆culo:

鈥淔riedman y sus colegas han demostrado que pueden controlar a distancia el apetito y el metabolismo de la glucosa de los ratones mediante una t茅cnica sofisticada para modificar de forma inal谩mbrica las neuronas en los cerebros de los animales. Con s贸lo pulsar un interruptor, son capaces de hacer que los ratones tengan hambre -o suprimir su apetito- mientras los ratones hacen su vida normalmente.鈥

鈥淟a soluci贸n a la que ha llegado el grupo de Friedman, denominada radiogen茅tica o magnetogen茅tica, evita estos problemas. Con su m茅todo, publicado el a帽o pasado en Nature, los bi贸logos pueden activar o desactivar a voluntad las neuronas de un animal vivo -de forma r谩pida, repetida y sin implantes- mediante la ingenier铆a de las c茅lulas para hacerlas receptivas a las ondas de radio o a un campo magn茅tico.鈥

鈥溾e basa en una prote铆na verde fluorescente tomada de las medusas, un anticuerpo particular derivado de los camellos, bolsas blandas de part铆culas de hierro y el equivalente celular de una puerta hecha de una prote铆na que perfora las membranas, todo ello suministrado e instalado por un virus dise帽ado gen茅ticamente鈥.

鈥淓l primer reto de los investigadores fue encontrar algo en una neurona que pudiera servir de antena para detectar la se帽al de radio o el campo magn茅tico entrante. La elecci贸n l贸gica fue la ferritina, 鈥 Cada part铆cula de ferritina contiene en su interior miles de granos de hierro que se agitan en respuesta a una se帽al de radio, y se desplazan y alinean cuando se sumergen en un campo magn茅tico.鈥

Friedman ha utilizado anticuerpos para unir la ferritina a la membrana celular. Los anticuerpos se unen fuertemente a una mol茅cula objetivo.

La prote铆na espiga se une al receptor ACE2 con una fuerte afinidad nanomolar, a la par con la fuerza de uni贸n del anticuerpo. Dado que la Espiga en la 鈥渧acuna鈥 ha sido editada, permanece firmemente en su lugar y podr铆a funcionar como un sustituto del anticuerpo utilizado en este estudio. Adem谩s, con el art铆culo recientemente publicado en el que se demuestra que un h铆brido Espiga-Ferritina puede actuar como ant铆geno en una vacuna (una tapadera para el verdadero prop贸sito), ya sabemos que es posible unir la ferritina a una c茅lula a trav茅s de la prote铆na Espiga. La ferritina, junto con el grafeno o las nanopart铆culas magn茅ticas, tambi茅n proporciona una explicaci贸n razonable para los reportes de magnetismo en los lugares de inyecci贸n.

El art铆culo contin煤a: 鈥淔riedman y Stanley esperan que los bi贸logos puedan utilizar el sistema de control remoto para abordar una serie de procesos neuronales distintos del apetito鈥.

驴Podr铆an ser los procesos neuronales implicados en la rabia violenta o la obediencia incondicional? 驴O podr铆an simplemente parar los latidos del coraz贸n?

Una vez que el virus tuvo tiempo suficiente para 鈥渋nfectar鈥 y transformar las neuronas objetivo, los investigadores encendieron un transmisor de radio sintonizado a 465 kHz, un poco por debajo de la banda utilizada para la radio AM.

Las neuronas respondieron. Empezaron a disparar, se帽alando una escasez de glucosa aunque los niveles de az煤car en sangre del animal eran normales. Y otras partes del cuerpo respondieron igual que lo har铆an ante un descenso real del az煤car en sangre: los niveles de insulina descendieron, el h铆gado empez贸 a producir m谩s glucosa y los animales empezaron a comer m谩s. 鈥淓n efecto鈥, dice Friedman, 鈥渉emos creado una ilusi贸n de percepci贸n seg煤n la cual el animal ten铆a un nivel bajo de glucosa en la sangre aunque los niveles eran normales鈥.

As铆 es, utilizaron ondas de radio para controlar a distancia el cerebro integrado en la nanotecnolog铆a. Este art铆culo es una aplicaci贸n rudimentaria de la tecnolog铆a, pero puedes apostar que se ha superado con creces.

Numerosas investigaciones han sido publicadas sobre c贸mo la prote铆na de espiga y la ferritina pueden atravesar la barrera hematoencef谩lica, por lo que no es necesario inyectar la nanotecnolog铆a directamente en la cabeza, como menciona el art铆culo, sino que puede dirigirse all铆 mediante una inyecci贸n en el hombro. Y en caso de que te preguntes, las neuronas tienen receptores ACE2 a los que se une la prote铆na de espiga.

Hay una raz贸n por la que las redes de comunicaciones inal谩mbricas siguen actualiz谩ndose mientras nuestros puentes e infraestructuras se deterioran, y no es para que puedas descargar pel铆culas m谩s r谩pidamente.

