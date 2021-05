Salvo en situaciones de peligro inminente del sistema de dominaci贸n, momento en que todas las reglas de juego quedan en suspenso y s贸lo la violencia de clase decide 鈥搖na especie de tolerancia cero generalizada鈥, las instituciones han procurado integrar los movimientos de protesta antes que reprimirlos, delimitando un espacio por el que moverse y tendi茅ndole puentes para comunicarse.

En condiciones normales de dominio capitalista, la oposici贸n y la protesta han tenido su estatuto legal y sus medios de presi贸n y negociaci贸n, siendo las organizaciones catalogadas como representativas no s贸lo una parte importante del mecanismo de control social, sino el complemento necesario gracias al cual el inter茅s particular de la dominaci贸n puede presentarse ante la sociedad como inter茅s universal. Sin embargo, el capitalismo no se queda mucho tiempo en la misma posici贸n, y a medida que prosigue su avance, penetrando por todos los resquicios de la vida y acaparando todo el territorio donde esta languidece, subvierte los cauces sociopol铆ticos que 茅l mismo hab铆a establecido en la etapa precedente, oblig谩ndoles a perecer o adaptarse.

As铆, los mecanismos de integraci贸n y control tradicionales 鈥搇os partidos, sindicatos y asociaciones, y con ellos, los parlamentos, los convenios y las mesas鈥, modernizados durante los a帽os setenta, dejaron de funcionar en la d茅cada posterior. Desde entonces no representan m谩s que una protesta ficticia, poco cre铆ble, falsa, espectacular. En la medida en que los intereses generales afloran, lo hacen al margen de las instituciones, al modo salvaje, puramente negativo, incontrolado.

Los motivos del colapso de la oposici贸n institucionalizada no son dif铆ciles de adivinar: por una parte la descomposici贸n de la base social que la sosten铆a, las clases medias y trabajadoras; por el otro, el descr茅dito que se desprende de su propia inoperancia, fruto de la profesionalizaci贸n y la corrupci贸n. Los pat茅ticos intentos por reavivarla, bien a trav茅s de las los autodenominados movimientos sociales, bien mediante las plataformas c铆vicas, es decir, por medio del juvenilismo y del ciudadanismo, no conducen a nada, pues por estar dentro del sistema sus intereses se corresponden con los de la dominaci贸n. Su momento hist贸rico ha caducado, se le ha pasado el arroz. Para la protesta verdadera la oposici贸n institucionalizada es el problema, el enemigo, la amenaza.

Existe a煤n una raz贸n mayor de rechazo todav铆a no expuesta, y esta se deduce de la incompatibilidad absoluta del capitalismo en su fase actual y las formas burguesas democr谩ticas, por la imposibilidad de formularse en ellas un inter茅s de clase supuestamente general que difiera de los intereses privados de las grandes empresas y los bancos. Por eso la protesta salvaje no se erige en defensa de intereses verdaderamente generales, sino como rechazo frontal del inter茅s privado representado en las instituciones. Eso es bien visible en los conflictos territoriales y en las luchas antidesarrollistas. La protesta nace en nombre de intereses particulares lesionados, pero si consigue llegar al debate p煤blico, si logra edificar contrainstituciones que lo hagan posible, entonces dicho inter茅s podr谩 reformularse como inter茅s general, al margen y en contra de los mecanismos de integraci贸n y control institucional.

La sociedad capitalista ha sido siempre una sociedad disciplinaria y ese aspecto no ha cambiado con la mundializaci贸n y el nuevo ciclo verde. Pero ya no se trata de disciplinar al individuo como productor, padre de familia (es decir, como reproductor), creyente, patriota o habitante. Por eso los cl谩sicos lugares de encierro y domesticaci贸n, la familia, la escuela, el ej茅rcito, la iglesia y la f谩brica, entran en crisis. La quiebra de los mecanismos de integraci贸n y control pol铆tico es parte de esa crisis, pues tampoco es cuesti贸n del individuo como militante o votante. En el nuevo capitalismo el individuo ha de ser adiestrado solamente como consumidor y como turista, para lo cual no tiene que pasar de un lugar de encierro a otro, de su casa al trabajo o la escuela, del trabajo al sindicato, etc. Toda la sociedad, gracias a la urbanizaci贸n total del territorio, se convierte en un gigantesco lugar de confinamiento, sin m谩s reglas que las del consumo y las del espect谩culo. Eso implica otras exigencias: un nuevo reparto del espacio, nuevo ordenamiento del tiempo, y por lo tanto, nuevos mecanismos de control social, nuevos m茅todos de integraci贸n. El control ha de enfrentarse al relajamiento de las barreras anta帽o bien espec铆ficas. En las empresas se hablar谩 de Responsabilidad Social Corporativa 鈥揳breviando, RSC鈥; en los consistorios de las grandes urbes, de dispersi贸n de los guetos de inmigrantes; en la administraci贸n y gesti贸n del territorio, de democracia participativa, gobernanza interactiva o participaci贸n transversal. Las tres forman parte de la misma realidad que los c贸digos penales 鈥渄e la democracia鈥, las recientes ordenanzas municipales, la videovigilancia, el sistema FIES, los campos de internamiento de indocumentados, los centros comerciales, la ingenier铆a gen茅tica y la autodenominada 鈥渆conom铆a sostenible鈥. Pues las mencionadas RSC, impedimento de suburbios 茅tnicos y 鈥渄emocracia participativa鈥, no discurren en un ambiente democr谩tico burgu茅s tradicional, sino que est谩n inmersas en un estado de excepci贸n difuso, disimulado y sancionado por leyes.

La Responsabilidad Social Corporativa es una filosof铆a patronal que recuerda al fordismo y a la cogesti贸n alemana de posguerra, aunque sin la voluntad hegem贸nica de aquellos. Naci贸 como reacci贸n de un sector del empresariado a la ola de esc谩ndalos tipo Enron y a la actual crisis financiera e inmobiliaria. Dicha crisis ha modificado el modelo econ贸mico desarrollista, al trasladar al Estado y a las industrias de alta tecnolog铆a, la funci贸n que desempe帽aba la especulaci贸n monetaria o burs谩til, el endeudamiento y la urbanizaci贸n, consolidando la divisi贸n de la masa laboral en dos mitades completamente ajenas una de la otra. Por una parte, los trabajadores 鈥減rivilegiados鈥, o sea, con empleo fijo, convenios regulares e hipotecas pagaderas; por la otra, los trabajadores precarios, con contratos basura o cobrando en negro, atrapados por las deudas, en su mayor铆a inmigrantes o j贸venes acabados de incorporar al mercado. Unos est谩n ligados a los sectores econ贸micos emergentes, a bastiones de la burocracia sindical, o al Estado (funcionarios); otros, al sector duro de la econom铆a: el turismo, la construcci贸n, el comercio, la distribuci贸n, la limpieza o el cuidado de ancianos. Para 茅stos sirven la pol铆tica del palo, los horarios infames, el sueldo m铆nimo, el permiso de residencia y la amenaza de exclusi贸n. Para los otros, la estabilidad, la promoci贸n, la formaci贸n continua, el reparto de beneficios, la ecolog铆a de empresa, la conciliaci贸n familiar y los siquiatras. Unos son controlados por asistentes sociales, educadores del suburbio y polic铆as; los otros, mediante los bur贸cratas sindicales, la sicofarmacopea y la RSC. La RSC, ni que decir tiene, cuenta con el mayor benepl谩cito de los sindicatos y los ministerios, que son quienes realmente la promocionan. No constituye m谩s que un factor de divisi贸n a帽adido en el mundo del trabajo, desempolvar una vieja m谩xima patronal contra la lucha de clases: 鈥渦n trabajador satisfecho con la empresa es un defensor ac茅rrimo de la empresa鈥. Ahora aparece como subproducto del desarrollismo 鈥渟ostenible鈥, sin m谩s objetivo que el de impedir la emergencia de un movimiento aut贸nomo al calor de una coyuntura laboral conflictiva.

La crisis financiero-inmobiliaria es una crisis interna, estructural, que ha inducido cambios macroecon贸micos en el modelo capitalista, pero dichos cambios no cuestionan los l铆mites externos de dicho modelo, aquellos a los que el desarrollismo (el crecimiento) obliga a retroceder, con la secuela inacabable de cat谩strofes ecol贸gicas y sociales. La verdadera crisis es la que se deduce de la incompatibilidad radical entre el capitalismo y la vida en la tierra. Todo avance del sistema implica no solamente una artificializaci贸n mayor de la vida, una anomia social y un desarraigo material y moral completo, sino la creaci贸n de unas condiciones cada vez m谩s extremas de supervivencia, que extienden por doquier la posibilidad de conflictos. La cuesti贸n social moderna no es capaz de surgir en las crisis internas sino como espect谩culo, puesto que dentro del sistema los mecanismos de integraci贸n todav铆a funcionan. Un ejemplo clar铆simo han sido los movimientos alterglobalizadores, venidos muy a prop贸sito para reestablecer la legitimidad de la pol铆tica. La cuesti贸n social emerge en los l铆mites transgredidos por el crecimiento capitalista y no como pura negaci贸n, al modo de los guetos franceses o ingleses, sino como defensa de otra forma de vida, de una vida fuera del capitalismo. La cuesti贸n social aflora, aun contra el deseo de sus protagonistas, en la defensa del mundo rural, en la lucha contra las centrales nucleares y los trasvases, en la resistencia a la urbanizaci贸n, en el sabotaje de la agricultura transg茅nica, en el combate contra la construcci贸n de grandes infraestructuras, desde el Tren de Alta Velocidad a las L铆neas de Muy Alta Tensi贸n, pasando por los cinturones, los aeropuertos y las autopistas.

Los dirigentes son conscientes de que el conflicto principal latente no lo representan las movidas estudiantiles contra el plan Bolonia o los intentos por importar la revuelta griega, sino la 鈥渃ultura del no鈥 de la defensa del territorio. S贸lo en dichos conflictos han hecho aparici贸n formas incipientes democracia directa (p. e. la Asamblea Anti TAV y en mucha menor medida la Plataforma en defensa del Ebro) y han sido presentados modelos alternativos al desarrollismo no capitalistas. Los dirigentes m谩s ligados al capitalismo verde y al Estado creen que en la nueva fase desarrollista, mucho m谩s destructiva que las anteriores por m谩s que proclame su respeto al medio ambiente, el conflicto no podr谩 ser impedido, por lo que ha de reconocerse y reconducirse. En segundo lugar, la colaboraci贸n de la poblaci贸n en todo el proceso de reconversi贸n verde es m谩s necesaria que en fases anteriores, dado que ha de disciplinarse seg煤n pautas ecol贸gicas de consumo y ahorro en aparente contradicci贸n con el despilfarro precedente. Llega pues la hora de la 鈥渄emocracia participativa鈥, de la b煤squeda de interlocutores auxiliares para los conflictos entre la sociedad civil y los intereses empresariales aliados con la administraci贸n. Dado que las formas de integraci贸n tradicionales no pueden ser 煤tiles directamente, son necesarios organismos intermediarios de transacci贸n capaces de sostener y defender acuerdos puntuales a cambio de tolerar las agresiones al territorio. Los consistorios de los pueblos, las asociaciones vecinales y las plataformas c铆vicas son ese eslab贸n perdido de la seudodemocracia posburguesa, al que se le asigna el trabajo de desactivaci贸n de la protesta salvaje y sus modales anticapitalistas. La llamada democracia participativa no es en realidad ninguna democracia. No se establece para defender un inter茅s general a partir de una agresi贸n concreta, sino para negociar intereses particulares enfrentados, los de los grupos de afectados y las corporaciones econ贸mico-administrativas. No emana de las luchas antidesarrollistas, sino de las disposiciones contra ellas. No interviene para impedir la destrucci贸n del territorio, sino para elevar el precio de dicha destrucci贸n, incorpor谩ndole los costes sociales tal como los valora el mercado. La democracia participativa solamente fija unos nuevos l铆mites institucionales, m谩s all谩 de los cuales entra en juego la fuerza p煤blica. As铆 pues, desempe帽a el poco honroso papel de obstaculizar el resurgimiento de la democracia real, de la autogesti贸n territorial, que no tienen otra base que la apropiaci贸n del territorio por sus habitantes, su rescate del mercado.

En resumen, toda lucha que no cuestione el modelo de sociedad capitalista est谩 condenada a reforzarlo. Nadie puede ignorar que los intereses econ贸micos dominantes son radicalmente contrarios a los de los habitantes. Y asimismo nadie puede ignorar que el sistema pol铆tico en el que transcurren los conflictos no es democr谩tico burgu茅s, sino totalitario. Por lo tanto, las formas de representatividad institucional est谩n al servicio directo del capitalismo y son incompatibles con la democracia horizontal de las asambleas, la 煤nica verdadera para los oprimidos. Las luchas en defensa del territorio que no tengan en cuenta eso no son luchas reales, sino simulacros, y sus agentes trabajan para el enemigo.