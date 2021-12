–

El jueves 9 de diciembre, los hermanos y hermanas que vienen acampando frente al Congreso desde hace más de 50 días, manifestándose en favor de la prórroga de la Ley 26.160, mantuvieron una reunión en la Cámara de Diputados, con algunxs de ellos y con el representante de la OIT, Organización Internacional del Trabajo en la Argentina, Hernán Coronado. Duración: 0:15:52 – 14,5 Mb / Para descargar hace click derecho aquí y elegí “guardar enlace como”

En esa oportunidad, estuvieron presentes el diputado Hugo Yasky, la diputada Mónica Macha, el vicepresidente del INAI, Luis Pilquiman, el abogado laboralista Héctor Recalde, Pablo Moyano de la CGT y el representante de la OIT, ambos por video conferencia.

Más allá de datos aportado por Coronado sobre los alcances y las garantías que el Convenio 169 debería brindar a los pueblos indígenas, queremos resaltar algunos datos que brindó, que nos parecieron importante difundir.

Ante las exposiciones de lxs hermanxs que denunciaron la no aplicación del Convenio por parte del estado argentino, especialmente en lo que se refiere al tema de la Consulta, entre otros, y la pregunta de si existe alguna sanción por parte de la OIT para los estados que no lo aplican, el representante de dicha organización precisó que existen órganos que emiten observaciones y recomendaciones, no sancionan, pero estas observaciones han servido, como en el caso de Argentina para fundamentar denuncias al respecto.

Este testimonio, que no deja de ser interesante por los datos y precisiones que brinda, lo extrajimos de la grabación que la Cámara de Diputados hizo de la reunión.

