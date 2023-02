–

El pasado 4 de enero se llegaba a un preacuerdo entre patronal y sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) para firmar el XVIII Convenio colectivo estatal de empresas de consultor铆a y estudios de mercado y de la opini贸n p煤blica.

鈥淪olo鈥 hace 3 a帽os que caduc贸 el anterior, 鈥渟olo鈥 hace 3 a帽os que no se actualizan los salarios, a帽os durante los que ha crecido el teletrabajo, se han establecido nuevos requisitos para los planes de igualdad, se han establecido medidas como el registro salarial y la inflaci贸n ha subido por encima del 10%.

Este convenio, del que s贸lo conocemos las tablas salariales y muy poco m谩s, llega muy tarde y mal.

En este acuerdo se contemplan 5 tablas salariales con categor铆as que siguen manteniendo, desde el convenio anterior, ning煤n tipo de definici贸n clara y sujetas, por tanto, a la libre interpretaci贸n que haga la empresa y, en el caso de denunciar las categor铆as, el juez. Porque en anteriores convenios, si estabas haciendo una tarea por encima de tu categor铆a de convenio, era posible argumentar que no eras un programador junior sino un senior, con la subida salarial correspondiente en caso de ganar el juicio. Pero ahora, 驴c贸mo vas a argumentar que no eres un Desarrollador D I sino que eres un Desarrollador C II?

Adem谩s de esta indefinici贸n, que va claramente contra las subidas salariales de las personas trabajadoras, la previsi贸n de los salarios para este 2023 es otro esc谩ndalo, 隆ya que hay, a d铆a de hoy, 12 grupos que se quedar铆an por debajo del Salario M铆nimo Interprofesional!

(SMI para 2023 = 15.120 鈧/brutos anuales)

Habr谩 qui茅n piense que no pasa nada porque, como nadie puede cobrar menos, van a cobrar el SMI en cualquier caso, pero no es tan sencillo. Si el acuerdo hubiera salido hoy, la categor铆a m谩s baja tendr铆a que haber estado por encima del SMI, aunque fuera poco, y esa categor铆a empujar铆a a las dem谩s para arriba, por poco que fuera. Adem谩s, el SMI permite absorber otros conceptos, por ejemplo la antig眉edad, por lo que no es cierto que d茅 lo mismo que haya categor铆as por debajo.

A ver si los firmantes nos dan una alegr铆a y modifican esto antes de su publicaci贸n final.

Lo peor de todo es que esto ya pas贸 hace 5 a帽os con el anterior convenio, que fue firmado el 20 de diciembre de 2017, publicado el 6 de marzo de 2018, y en esos meses el SMI subi贸 y dej贸 por debajo 2 categor铆as del convenio que se acababa de firmar.

驴Qu茅 est谩 pasando con las TICs?

驴C贸mo es posible que los mismos sindicatos acuerden unas tablas salariales miserables mientras solicitan el incremento del SMI?

驴C贸mo es posible que los mismos sindicatos consideren que la compensaci贸n del teletrabajo sean para unas personas de 50 鈧/mes en Banca, 35 鈧/mes en Contact Center y sea de solo 17 鈧/mes para las TIC cuando los gastos son iguales? 驴Acaso tenemos las plantillas de las TICs acuerdos con las compa帽铆as de suministro el茅ctrico, gas, internet,鈥? 驴O alg煤n acuerdo m谩s beneficioso que el resto de la poblaci贸n?

No, 驴verdad? Pues a ver c贸mo se explica que tengamos subidas tan p铆rricas.

Af铆liate, movil铆zate, no dejes que te roben el bocadillo

Te animamos a que te movilices con tus compa帽eros y compa帽eras de trabajo en un Sindicato que no repita, de forma peri贸dica, el teatrillo de organizar movilizaciones antes de comenzar cualquier acuerdo para terminar firmando nuevos recortes de derechos y detrimento de las condiciones laborales.

脷nete a un sindicato que no te de promesas vac铆as a cambio de tu cuota mensual y tu voto en las pr贸ximas elecciones sindicales.