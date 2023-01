–

De parte de Kurdistan America Latina January 14, 2023 155 puntos de vista

Sawsan Shoman, coordinador y portavoz de la Iniciativa Midi por la Libertad de Ocalan, anunci贸 que la iniciativa visitar谩 el Consejo de Europa y el Comit茅 Europeo para la Prevenci贸n de la Tortura a finales de enero para exigir que se revele el destino del l铆der de Ocalan.

El l铆der Abdullah Ocalan ha estado luchando en estricto aislamiento en la prisi贸n de Imral谋 en el lago M谩rmara, estrechamente vigilada, durante 24 a帽os. A pesar de los llamados globales y locales para que se exponga su salud, el estado fascista turco contin煤a con sus violaciones e impide que los abogados y la familia del l铆der se re煤nan con 茅l.

Nuestra agencia realiz贸 una entrevista al coordinador y portavoz de la Iniciativa Midi por la Libertad de Ocalan, sobre las pol铆ticas arbitrarias del estado fascista turco hacia el l铆der Ocalan y la hipocres铆a del Comit茅 Europeo para la Prevenci贸n de la Tortura sobre el caso de Ocalan .Preguntando: 鈥溌緾贸mo puede un comit茅 internacional de ayuda humanitaria (Comit茅 Europeo contra la Tortura) no preparar un informe objetivo sobre la situaci贸n del l铆der de Ocalan?鈥 Sawsan Shoman habl贸 sobre el fracaso de la Oficina de Derechos Humanos de Al-Asr para reunirse con el l铆der .

El texto del di谩logo es el siguiente:

* Tras los llamados internacionales y locales para revelar la situaci贸n del l铆der de Ocalan, una delegaci贸n del Comit茅 Europeo para la Prevenci贸n de la Tortura (CPT) visit贸 las prisiones del estado turco invasor, incluida la prisi贸n de Imral谋, del 20 al 29 de septiembre. Dijeron que preparar铆an su informe sobre la visita en marzo de 2023 para investigar los t茅rminos y condiciones de estas c谩rceles. El 29 de noviembre, la oficina de Asr inform贸 que el l铆der no hab铆a asistido a la reuni贸n. 驴C贸mo describir铆as esta situaci贸n?

La conspiraci贸n internacional no es nueva en la pol铆tica del mundo actual, donde las grandes potencias siguen una pol铆tica de doble rasero. La reciente posici贸n del Comit茅 contra la Tortura puede dejarnos muchas dudas sobre la fiabilidad y transparencia del informe, que se publicar谩 como estaba previsto en marzo, entonces, 驴c贸mo puede una comisi贸n internacional de ayuda humanitaria presentar un informe objetivo sobre la situaci贸n de Abdullah Ocalan? cuando dice que se neg贸 a reunirse con 茅l, en contra de lo que dijo que hab铆a visitado la prisi贸n y se reuni贸 con Ocalan y sus compa帽eros? Por lo tanto, su incapacidad para cumplir con este deber jur铆dico y humanitario nos lleva a la siguiente pregunta: 驴Cu谩les son las violaciones? registrada por esta comisi贸n? Como guardi谩n de los derechos humanos, 驴este comit茅 cuenta con medidas pr谩cticas para poner fin a estas flagrantes violaciones? Las respuestas a estas preguntas son claras, y quiz谩s estas respuestas claras llevaron a Ocalan a negarse a reunirse con esta delegaci贸n. Porque es una clara admisi贸n de que esta comunidad internacional, que no tiene la decisi贸n de obligar a los pa铆ses infractores o incluso de condenarlos, ha sin legitimidad El aplazamiento de la reuni贸n fue una posici贸n para rechazar esta conspiraci贸n internacional que no conmovi贸 a Turqu铆a.

* Pese a las diversas actuaciones realizadas por las autoridades competentes y al pedido de explicaciones, no se ha realizado un solo comunicado claro que revele el hecho. 驴A qu茅 se debe este secreto de estos 贸rganos, en particular del Comit茅 Europeo para la Prevenci贸n de la Tortura? 驴Por qu茅 no hacen su parte con el l铆der de Ocalan?

Como mencionamos anteriormente, la inercia es clara e inequ铆voca. Esta situaci贸n no es menos peligrosa que participar en violaciones de derechos. Esto hace perder la confianza del p煤blico en estos comit茅s, que deber铆an estar a la vanguardia en la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, tenemos derecho a plantear la cuesti贸n de que el Comit茅 contra la Tortura no ha cumplido el prop贸sito para el que fue fundado. Entonces, 驴para qu茅 sirven tales comit茅s? 驴Cu谩l es su credibilidad y cu谩l es su conexi贸n con los intereses de los grandes pa铆ses que mueven la tinta de sus plumas?

*驴Qu茅 hizo la Iniciativa Noon para la Libertad de Ocalan, qu茅 hiciste para llevar el tema del L铆der de Ocalan a los foros internacionales? 驴Ad贸nde han llevado tus esfuerzos?

Como iniciativa feminista establecida en Beirut, estamos tomando medidas pr谩cticas y legales con este fin. Haremos una visita conjunta con otras iniciativas 谩rabes para apoyar su libertad al Consejo de Europa durante su sesi贸n de enero para discutir la situaci贸n de Ocalan y las violaciones m谩s obvias de la ley. Visitaremos el Comit茅 contra la Tortura, exigiendo que se revele el destino del l铆der de Ocalan y una explicaci贸n transparente de lo que sucedi贸 en la prisi贸n de Imrali. Por lo tanto, abriremos este a帽o con estas dos etapas, quiz谩s las primeras etapas. Este no ser谩 el final de nuestra justa lucha. Como art铆culo que destaca la legitimidad de esta detenci贸n, intentaremos transmitir este grito a todos los centros de decisi贸n y foros internacionales.

* 驴Se ha comunicado con figuras feministas pol铆ticas, de derechos humanos e intelectuales de todo el mundo sobre este tema, cu谩les eran sus aspiraciones y sus puntos de vista? 驴Qu茅 se necesita para garantizar la libertad f铆sica del l铆der Abdullah Ocalan?

S铆, la iniciativa se ha ampliado para incluir a mujeres de todos los pa铆ses de Oriente Medio y 脕frica del Norte. Mujeres activas, activistas pol铆ticas y de derechos humanos de Irak, L铆bano, Egipto, Jordania, Siria, Palestina, Libia, Marruecos, Yemen y otros pa铆ses creyeron en esta causa y se reunieron bajo este nombre. Sentimos la admiraci贸n de todas las mujeres del mundo 谩rabe por esta idea, que consideran sincera para toda la regi贸n de Oriente Medio y que concierne no s贸lo a los kurdos sino a toda persona libre que crea en la libertad.

* Al entrar en el nuevo a帽o, 驴cu谩les son sus planes futuros para perseguir la causa del l铆der Ocalan como la iniciativa del mediod铆a por la libertad del l铆der Abdullah Ocalan?

La iniciativa del mediod铆a, adem谩s de alzar la voz desde el principio, trabaj贸 por la liberaci贸n del l铆der Abdullah Ocalan. Se esfuerza por difundir y transmitir esta ideolog铆a al p煤blico mundial, a trav茅s de sesiones de sensibilizaci贸n de los miembros sobre la ideolog铆a y la filosof铆a del l铆der, en particular sesiones de capacitaci贸n interna para mujeres, as铆 como reuniones peri贸dicas. Adem谩s de seminarios, realizamos estudios especialmente en memoria de la conspiraci贸n. Como mencionamos anteriormente, una visita al Consejo de Europa es parte de nuestros planes para este a帽o. Pretendemos organizar unas jornadas en las que participar谩n personalidades femeninas de todos los pa铆ses de Oriente Medio y Norte de 脕frica, esta idea ir谩 ganando peso, y se reivindicar谩 la libertad f铆sica de Abdullah Ocalan al igual que su libertad f铆sica. Lo publicamos en cada oportunidad para hacer una declaraci贸n y activar las ideas del l铆der de Ocalan en las p谩ginas de los sitios de redes sociales.

Cabe se帽alar que el coraz贸n de la Iniciativa Midi por la Libertad de Ocalan es una iniciativa de mujeres compuesta por activistas feministas y de derechos humanos de varios pa铆ses de Oriente Medio y el Norte de 脕frica. Su creaci贸n se anunci贸 el 4 de junio de 2022, y el l铆der espera promover y difundir ampliamente el pensamiento de Ocalan. Debemos presionar a las organizaciones, instituciones y partidos internacionales de derechos humanos y pol铆ticamente relevantes para que rompan su silencio sobre el l铆der de Ocalan.

Fuente: ANHA

