La mañana del 29 de junio se ha llegado a un acuerdo entre el Cor de la Generalitat Valenciana y el Institut Valencià de Cultura (IVC) por el que se consigue que no se publique la convocatoria de plazas de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2019 hasta finales de 2022 y se desconvoque las jornadas de huelga que quedaban pendientes.

La dirección del IVC y los miembros del Comité de huelga han reconocido, el martes 29 de junio en un acto de conciliación ante el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL), la especial situación que se produce en el Cor de la Generalitat al no haberse realizado pruebas para la cobertura definitiva de las plazas de cantantes durante los casi 35 años de existencia del coro, lo que ha llevado a un 100% de interinidad en la cobertura de estas plazas, además también se ha reconocido “la singularidad, especificidad y excepcionalidad artística del conjunto, todo lo cual hace que deberían ajustarse las OPE teniendo en cuenta estas circunstancias y especificidades” tal como indica el acta del TAL.

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) que convocaron esta huelga, junto a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), valoran “de forma positiva este acuerdo, demostrando que si se lucha se puede conseguir avanzar hacia los objetivos”. Representantes de CGT han advertido que estarán vigilantes para que se cumplan todos los puntos del acuerdo que incluyen que no se publique la convocatoria de plazas de la OPE de 2019 hasta finales de 2022 y comenzar un calendario de reuniones con la autoridad competente para llegar “a la solución definitiva” que por parte de la organización anarcosindicalista pasa por conseguir “la fijeza de los empleados y empleadas en fraude de ley”.

El Cor de la Generalitat i l’Institut Valencià de Cultura arriben a un acord

El matí del 29 de juny s’ha arribat a un acord entre el Cor de la Generalitat Valenciana i l’Institut Valencià de Cultura (IVC) pel qual s’aconsegueix que no es publique la convocatòria de places de l’Oferta pública d’ocupació (OPE) de 2019 fins a finals de 2022 i es desconvoque les jornades de vaga que quedaven pendents..

La direcció de l’IVC i els membres del Comité de vaga han reconegut, el dimarts 29 de juny en un acte de conciliació davant el Tribunal d’Arbitratge Laboral (TAL), l’especial situació que es produeix en el Cor de la Generalitat al no haver-se realitzat proves per a la cobertura definitiva de les places de cantants durant els quasi 35 anys d’existència del cor, la qual cosa ha portat a un 100% d’interinitat en la cobertura d’aquestes places, a més també s’ha reconegut “la singularitat, especificitat i excepcionalitat artística del conjunt, i tot això fa que haurien d’ajustar-se les OPE tenint en compte aquestes circumstà ncies i especificitats” tal com indica l’acta del TAL.

Des de la Confederació General del Treball (CGT) que van convocar aquesta vaga, al costat de la Confederació Nacional del Treball (CNT), valoren “de manera positiva aquest acord, demostrant que si es lluita es pot aconseguir avançar cap als objectius”. Representants de CGT han advertit que estaran vigilants perquè es complisquen tots els punts de l’acord que inclouen que no es publique la convocatòria de places de la OPE de 2019 fins a finals de 2022 i començar un calendari de reunions amb l’autoritat competent per a arribar “a la solució definitiva” que per part de l’organització anarcosindicalista passa per aconseguir “la fixesa dels empleats i empleades en frau de llei”.