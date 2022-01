La aceptaci贸n masiva de las reglas draconianas impuestas por varios gobiernos a ra铆z de la pandemia del covid-19, podr铆a conducir a un nuevo sistema totalitario

Tecnocr谩tico de ideolog铆a transhumanista, con la eventual deriva de atrocidades que ser铆an justificadas bajo la bandera del bienestar colectivo.

Seg煤n esa hip贸tesis de Mattias Desmet, sicoanalista y sicoterapeuta especialista en mecanismos de formaci贸n de masas, millones de personas 鈭抋trapadas en las garras de la hipnosis covid y presas del miedo y de una intoxicaci贸n mental producida por la falsa narrativa impuesta de forma dominante a trav茅s de los medios de (des)informaci贸n masiva desde hace casi dos a帽os鈭 estar铆an dispuestas a luchar contra un enemigo com煤n (los antivacunas, los conspiracionistas, normalmente de derechas) con total despreocupaci贸n por la p茅rdida de sus derechos y libertades fundamentales.

Profesor de sicolog铆a cl铆nica en la Universidad de Gante, B茅lgica, y autor del libro Sicolog铆a del totalitarismo (en imprenta), Desmet explica por qu茅 unas sociedades en shock, hipnotizadas por la propaganda y el miedo, aceptaron la narrativa corona y una serie de estrategias gubernamentales de mano dura antes inimaginables, como el confinamiento obligatorio, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, el pasaporte covid y sucesivas dosis de vacunas experimentales. Porque son parte de lo que en t茅rminos sicol贸gicos denomina, inspirado en Gustave Le Bon, formaci贸n en masas, una especie de hipnosis, histeria o sicosis colectiva, a gran escala, que elimina la capacidad de pensamiento cr铆tico de las personas, componente t铆pico de los reg铆menes totalitarios.

Expone que una masa es un grupo espec铆fico en el que todos los individuos se asemejan y creen firmemente en la misma narrativa. Sufren una falta radical de pensamiento cr铆tico, y sus capacidades cognitivas se deterioran y disminuyen.

En varias entrevistas, Desmet dijo que al principio de la crisis del virus analiz贸 la informaci贸n desde una perspectiva estad铆stica, y tras unas semanas observ贸 que los n煤meros no cuadraban y el modelo inicial del Imperial College of London hab铆a sobrestimado el peli颅gro del virus y su mortalidad. Luego se percat贸 de que se trataba de un fen贸meno cl谩sico de formaci贸n de masas a gran escala. (Dan Astin-Gregory, Why do so many still buy into the narrative?#MassFormation, 21/9/21 y Cl茅mence Corr茅-Saint-Jours y Caroline Rouyer, Corona totalitarismo: las claves para entender la crisis, 12/11/21).

Desmet argumenta que para que aparezca una formaci贸n de masas son necesarias cuatro precondiciones: 1) la falta de v铆nculos sociales, con un fuerte sentimiento de aislamiento (las personas deben sentirse socialmente atomizadas dir铆a Hannah Arendt); 2) una falta de sentido en su vida; 3) ansiedad latente y flotante y descontento generalizado, y 4) una gran frustraci贸n y agresividad en la sociedad. Demuestra que esas condiciones estaban presentes antes de la crisis del covid-19, y cuando aparece la nueva narrativa que da un objeto (el virus) a la angustia y es martillada d铆a tras d铆a por gobernantes y los medios masivos, genera una enorme disposici贸n en la poblaci贸n para conectar su ansiedad flotante con ese objeto espec铆fico y participar en las estrategias para combatirlo.

En el grupo que sigue esas estrategias se crea un (falso) nexo de solidaridad. Y se lleva a cabo de forma colectiva una verdadera batalla heroica, dice Desmet. Explica que un ser humano es social y si se siente aislado y de repente pasa de ese estado sin conexi贸n a otro en que se est谩 fuertemente conectado a una multitud o masa, se crea una especie de intoxicaci贸n mental. Aunque la historia sea absurda y falsa, la gente se traga la narrativa covid porque le da sentido a sus vidas. Y canaliza su frustraci贸n y agresividad contra el nuevo enemigo: los conspiracionistas, los antivacunas; incluso puede llegar a matar en nombre del bienestar colectivo.

Advierte que el an谩lisis hist贸rico muestra que la formaci贸n de masas puede ser el primer paso hacia el totalitarismo, y que los sistemas totalitarios tienen las mismas tendencias a aislar: 鈥淧ara garantizar la salud de la poblaci贸n, las porciones 鈥榚nfermas鈥 de la poblaci贸n鈥 deben ser aisladas y encerradas en campos, idea sugerida durante la crisis corona, pero descartada como no factible debido a la resistencia social. 驴Persistir谩 esa resistencia si el miedo sigue en aumento?

Abunda que 鈥渓a ceguera que conlleva el condicionamiento social y la totalitarizaci贸n, inculpar谩 a quienes no est茅n de acuerdo con la narrativa y/o reh煤sen ser vacunados. Servir谩n como chivos expiatorios. Intentar谩n acallarlos. Y si eso tiene 茅xito, el temido punto de inflexi贸n en el proceso de totalitarizaci贸n llegar谩: solamente despu茅s de haber eliminado completamente a la oposici贸n, el Estado totalitario mostrar谩 su forma m谩s agresiva. Y se convertir谩 鈭抲sando las palabras de Hannah Arendt鈭 en un monstruo devorando a sus propios hijos. Lo peor est谩 por venir.鈥 (Patrick Dewals, The Emerging Totalitarian Dystopia: An Interview With Professor Mattias Desmet, The Daily Sceptic, 4/3/21.)

Afirma que el sistema totalitario que est谩 surgiendo es tecnocr谩tico y se basa en la ideolog铆a transhumanista, que tiene ra铆ces en la creencia de que el hombre es semejante a una m谩quina; forma parte de una m谩quina m谩s grande, el universo, y puede ser optimizado a帽adi茅ndosele todo tipo de componentes mec谩nicos.

Seg煤n Desmet, en una sociedad totalitaria cerca de 30 por ciento de las personas est谩 bajo el hechizo hipn贸tico de la formaci贸n de masas; 40 por ciento permanece en silencio y se conforma sin estar convencida de la narrativa dominante, y 30 por ciento no cree ni cumple la narrativa y expresa su desacuerdo en voz alta. En la crisis del corona, el grupo que resiste no logra hablar al un铆sono, y su impacto sobre el grupo que permanece silencioso nunca es tan poderoso como el impacto de la masa que est谩 hipnotizada por la campa帽a de intoxicaci贸n medi谩tica.

Si el grupo disidente encontrara una manera de unirse sin convertirse en una masa 鈭抣a masa destruye la individualidad y singularidad del ser humano鈭, la crisis y su proceso quedar铆an suspendidos. Si no, iremos de un confinamiento a otro y de una crisis a otra, que culminar谩 en un totalitarismo que, tras eliminar a la resistencia, devorar谩 a sus propios hijos.

La Jornada