Tras m谩s de un a帽o y medio de estar cerradas las escuelas a causa del coronavirus, y aunque ya se dio la orden de abrirlas desde en agosto en M茅xico y en otros pa铆ses de Latinoam茅rica, lo cierto es que todav铆a no se han activado las clases presenciales. Ante esta desoladora emergencia sanitaria la educaci贸n p煤blica es la m谩s afectada pues en la mayor铆a de los pa铆ses (el 60% de su territorio especialmente el medio rural). se han quedado en el limbo al carecer los medios adecuados para recibir la se帽al de Internet. Entonces, no les ha quedado m谩s remedio a los docentes que improvisar otras estrategias como la televisi贸n educativa para salvar el a帽o escolar. La tragedia para los alumnos no puede ser m谩s desgarradora porque ya de por si el nivel educativo antes de la pandemia era deplorable pero ahora es calamitoso. Al entrar en p谩nico al dispararse las cifras de muertos e ingresados en los hospitales se clausuraron las escuelas a cal y canto. Una decisi贸n pol铆tica que trajo como consecuencia que muchas fueran saqueadas o vandalizadas. Las autoridades se equivocaron pues nunca se debieron cerrar los centros escolares ya que como se ha demostrado es el sitio m谩s id贸neo si se toman correctamente las medidas de seguridad sanitarias con todo el rigor. Se ha condenado a los ni帽os y los j贸venes a la educaci贸n en l铆nea v铆a zoom como 煤nica herramienta de comunicaci贸n y supuesta panacea para afrontar esta grave emergencia. Brasil, uno de los epicentros de la pandemia, ha reabierto las escuelas desde marzo 2021 con tan solo el 35% de ocupaci贸n m谩xima en las aulas. El 40% de los estudiantes de las escuelas p煤blicas urbanas de Brasil no tiene computador o tableta en su casa, en las 谩reas rurales sube al 65%. La reapertura de los centros escolares se ha visto afectada por las demandas ante los tribunales de los sindicatos de los profesores que se niegan a regresar a clases presenciales. El estado de excepci贸n o el confinamiento impide la libre circulaci贸n de los ciudadanos y lo peor de todo es que se viol贸 el derecho universal de los ni帽os y las ni帽as a la educaci贸n.

Adem谩s, los alumnos se han quedado hu茅rfanos porque las escuelas no eran solo un lugar donde recib铆an clases sino tambi茅n sus hogares pues all铆 desarrollaban parte de su vida social; se reun铆an con sus amigos y se interrelacionaban con sus maestros y tutores. Adem谩s de asistir a distintas actividades extraescolares, en bibliotecas, campos de deportes. los comedores que les brindaban al menos una comida diaria y miles que resid铆an parcial o totalmente como internos. Las escuelas cumplen un papel de protecci贸n y monitoreo que va m谩s all谩 de los prop贸sitos acad茅micos. Cuando eres un ni帽o o un adolescente lo que quieres es relacionarte con tus amigos. As铆 que no pueden estar encerrados en medio del agobio y el hacinamiento en sus casas junto a sus padres porque est谩n desarrollando autonom铆a. Ahora sobreprotegidos parece dif铆cil que vayan a emanciparse a los 18 a帽os. Y encima son tantos los problemas afectivos que deben soportar gritos, agresiones y violencia. Se calcula que en un 55% se han elevado las agresiones f铆sicas, 48%, las psicol贸gicas, un 20% en abusos sexuales y violaciones a ni帽os y ni帽as. Cerca de la mitad de los ni帽os, las ni帽as y adolescentes (91 millones) viven en la pobreza en Am茅rica Latina. Un fen贸meno que ha afectado la salud mental de millones de personas que sufren depresi贸n, angustia, falta de autoestima, estr茅s, ansiedad. Las conductas suicidas han aumentado en un 30% y, por ejemplo, seg煤n la Secretar铆a de Educaci贸n de M茅xico, en el 2020 el n煤mero de suicidios y adolescentes de ambos sexos alcanz贸 la cifra record de 1.150 v铆ctimas.

Durante el confinamiento ha sido tal la demanda de Internet que en muchas regiones los servidores colapsaron. O sencillamente no exist铆a conexi贸n. Y en el colmo las familias no ten铆an datos m贸viles por falta de presupuesto porque 鈥渟i hay para internet, no hay para comida鈥 En un hogar con tres o cuatro hijos han tenido que compartir un computador o un tel茅fono celular para recibir sus clases en l铆nea -los m谩s afortunados- Ha sido imposible tomar sus cursos al mismo tiempo y conectarse con sus profesores aparte de que se perd铆a la se帽al de Wi Fi. Millones de hogares m谩s pobres y marginales no pueden conectarse a Internet y deben conformarse con atender las clases por televisi贸n que muchas veces est谩 ocupado en las telenovelas o los partidos de futbol. Desde luego que el aprendizaje en l铆nea ha sido catastr贸fico. En un intento por mitigar la emergencia escuelas y colegios se organizaron grupos de WhatsApp para al menos recibir las tareas y que se mantuvieran los alumnos activos. Pero la perdida total de tiempo y el aburrimiento de estar encerrados provoc贸 que millones de ni帽os, ni帽as y j贸venes desertaran de las clases en l铆nea. En M茅xico la cifra supera 6 millones, en Colombia unos 300.000, en Per煤 340.000, en Brasil 7 millones. Por falta de recursos se calcula que 40% de los alumnos abandonar谩n las universidades privadas. El sistema educativo no estaba preparado para esta crisis sanitaria y menos para impartir las clases de manera virtual o hibrida. Entonces, 驴de qu茅 vale estudiar a los m谩s humildes si nunca alcanzar谩n el nivel de educaci贸n superior y universitario? El derecho a la educaci贸n p煤blica es tambi茅n parte de la lucha de clases porque es la 煤nica salida de los m谩s desfavorecidos para subir en la escala social. Superarse por m茅ritos propios para salir de la pobreza. pero sin recursos econ贸micos o una beca para pagar una matr铆cula universitaria esto parece ut贸pico. Solo una 茅lite de privilegiados ha mantenido sus ingresos e incluso los han aumentado. Blindando el nivel educacional sus hijos en escuelas o universidades privadas donde generalmente son aprobados no por su capacidad t茅cnica o intelectual sino por su pertenencia a familias de alta alcurnia.

Quienes carezcan de patrimonio econ贸mico solo heredar谩n marginalidad y pobreza; lo que significa estar condenados a ser el recambio de sus padres en los trabajos m谩s precarios y peor remunerados. La verdad es que seg煤n las estad铆sticas de la CEPAL en Am茅rica Latina hay ya 210 millones de pobres (22 millones de personas m谩s que el a帽o 2019) Centroam茅rica y el Caribe es la regi贸n m谩s depauperada con 30 millones de personas sumidas en la indigencia. La tasa de vacunaci贸n contra el COVID no sobrepasa el 20 % de la poblaci贸n y el nivel educacional es uno de los m谩s bajos del Tercer Mundo. En el Salvador, Honduras, Guatemala o Belice, Hait铆, Rep煤blica Dominicana apenas el 20% de los alumnos de las escuelas p煤blicas tienen acceso a la educaci贸n virtual y su retraso es m谩s que ostensible.

En las favelas y suburbios de las grandes ciudades se concentra el lumpen proletariado que sobrevive en medio de la exclusi贸n y la miseria. El COVID 19 ha afectado mayormente a los pa铆ses pobres y vulnerables. Muchos ni帽os, ni帽as y los j贸venes o adolescentes de los estratos m谩s bajos se vieron obligados a ayudar a sus padres en sus trabajos informales (en Am茅rica Latina hay 140 millones de personas laborando en condiciones de informalidad lo que representa el 50% del empleo real) El hambre y la marginalidad hizo que infinidad de j贸venes y adolescentes se enrolaran en las pandillas delincuenciales o los carteles del narcotr谩fico donde al menos reciben una paga por sus servicios (muy superior al salario m铆nimo) Poco a poco se van iniciado en el sicariato, los secuestros, los asaltos, la prostituci贸n, el tr谩fico de armas o el narcomenudeo. no est谩n escolarizados, no hay bibliotecas, ni centros culturales o campos deportivos solo cantinas, antros y burdeles 驴C贸mo evadirse de un ambiente tan ruin y opresivo? Solo consumiendo sustancias psicotr贸picas o alcoholiz谩ndose. Porque las mafias m谩s dominantes, adaptables y violentas del mundo se han aprovechado de la situaci贸n de quiebra total para reforzar su accionar en los cordones de miseria.

Hoy las carreras m谩s solicitadas y las m谩s promocionadas por las universidades p煤blicas y privadas son las profesiones relacionadas con el 谩mbito digital: marketing digital, cuentas digitales, community manager, social media manager, programadores de inform谩tica, administraci贸n de empresas, corredores de valores, gerentes de sociedades offshore, brokers, inversionistas, comisionistas, comercial delivery, ejecutivos de venta on line, turismo on line, ejecutivo expertos de blockchain, criptomonedas y Bitcoin, cibern茅tica, Uber technologies, la inteligencia artificial, t茅cnicos en desarrollo de software o hardware, telem谩tica, rob贸tica, programadores de videojuegos, creadores de Apps, es decir, especialistas en el modelo de desarrollo calcado al de Silicon Valley con sus grandes parques tecnol贸gicos. Multimillonarios exitosos como Billy Gates, Jobs o Bezos son el espejo para los emprendedores y marcan el camino a seguir. Nuestros estados tan serviles se han entregado las trasnacionales y nuestra dependencia tecnol贸gica es total y absoluta con respecto a EE. UU, Europa, China o el Jap贸n que son los que poseen las patentes (en EE.UU las patentes con mayor valor son las que registraron las organizaciones y compa帽铆as electr贸nicas, comunicaciones, servicios y equipos de Internet, Google, Facebook, YouTube, Apple e IBM) El concepto de innovaci贸n y competitividad entre universidades, centros de investigaci贸n y empresas de la tecnolog铆a de la informaci贸n van a regir el mundo globalizado. Porque el sistema productivo y los planes de negocios no pueden parar de crecer. Las leyes del capitalismo son muy claras: solo los m谩s preparados e 鈥渋nteligentes鈥 o, mejor dicho, los que alcancen a costearse sus estudios de educaci贸n superior -a la que solo accede el 5 % de la poblaci贸n -ser谩n los elegidos para asumir las riendas del poder y seguir谩n dominando el 谩mbito pol铆tico, econ贸mico, empresarial e industrial.

Millones de latinoamericanos han sido golpeados brutalmente por la crisis econ贸mica desatada por la pandemia. El desempleo afecta un 15% m谩s que en 2019 rozando los 30 millones de personas que en su inmensa mayor铆a, no reciben subvenciones de los gobiernos para mitigar la tremenda cat谩strofe. Las ayudas sociales son irrisorias y han tenido que reinventarse en trabajos por cuenta propia. En Am茅rica Latina: m谩s de 28 millones de personas entrar谩n en situaci贸n de pobreza este a帽o por el COVID-19. Con un 30% Argentina es el pa铆s con las mayores tasas de desempleo juvenil en el Cono Sur. Mientras el nivel de empobrecimiento de la poblaci贸n ha subido hasta el 43%. Y es que oficialmente el confinamiento todav铆a se mantiene en muchos pa铆ses porque la incidencia del COVID-19 es muy alta. Los maestros se niegan a volver a clases presenciales puesto que la vacunaci贸n de los menores de doce a帽os es casi nula. Temerosos de contagiarse prefieren seguir sometidos a la educaci贸n virtual. Evidentemente para las nuevas generaciones como consecuencia de estar confinados meses y meses el impacto emocional y psicol贸gico ser谩 tremendo y dejar谩 unas taras que no van a borrarse de la noche a la ma帽ana. Nos esperan unos cambios sociales impresionantes. En Colombia entre abril y junio del 2021 se produjo un paro nacional reprimido por las fuerzas del orden del gobierno del derechista de Duque y que dej贸 extraoficialmente m谩s de 78 muertos, 2.500 heridos y 180 desaparecidos.

El gobierno mexicano consciente de la urgencia en reactivar el sistema educativo oblig贸 a abrir las escuelas en el mes de agosto despu茅s de un a帽o y medio de ausencia. 16 millones de alumnos regresaron a las aulas, es decir, el 48%. la pregunta es 驴por qu茅 no cerraron los cuarteles, ni los casinos, los centros comerciales, los restaurantes, ni los antros o los prost铆bulos? La educaci贸n es una actividad estrat茅gica esencial tan importante como la industria o la salud. Como bien lo reconoci贸 el presidente L贸pez Obrador 鈥淭enemos que correr riesgos. Imag铆nense si no salimos porque nos puede pasar algo, 驴nos vamos a quedar todo el tiempo ah铆 encerrados?鈥 los peque帽os ya necesitan regresar, ya vemos problemas fuertes de violencia intrafamiliar, de estr茅s, de obesidad y de adicci贸n a los aparatos electr贸nicos鈥 Las redes sociales son manipuladoras y t贸xicas. Que se regrese a la escuela o la universidad para comunicarse y socializar鈥 Pero ya es tarde. Ahora tenemos un sistema escolar colapsado y los ni帽os han perdido el h谩bito del estudio, de la lectura, no se concentran y son incapaces de leer o escribir correctamente. Los ni帽os que antes jugaban en los parques al final de la jornada escolar ahora se han vuelto seres pasivos pegados a los artilugios electr贸nicos. Una epidemia de miop铆a golpea a los menores de edad a ra铆z de la larga exposici贸n a las pantallas digitales y el poco tiempo que pasan al aire libre.

Lo cierto es que se ha perdido un a帽o y medio lo que significa casi dos cursos lectivos. El retraso ya es imposible de recuperar en un corto espacio de tiempo y solo queda confiar en la buena voluntad de los alumnos para que disciplinadamente estudien sus lecciones en sus hogares. Pero todos sabemos que los j贸venes est谩n m谩s interesados en conectarse a las redes sociales o a dedicarse a jugar con la PlayStation o la Nintendo (75 millones de mexicanos se consideran videojugadores y el pa铆s ocupa el puesto n煤mero 12 a nivel mundial) El control de los dispositivos electr贸nicos deben asumirlo los padres de familia, pero como han perdido la autoridad apenas si se atreven a reprender a sus hijos. Las consecuencias son muy nocivas pues los ni帽os est谩n completamente enviciados y si se les proh铆be sus juguetes favoritos llegan incluso a agredir a sus padres y en algunos casos hasta matarlos. Este va a ser uno de los mayores dramas sociales del reci茅n comenzado siglo XXI: la guerra de cuarta generaci贸n por el dominio de las mentes. El Big Data procesa, analiza e interpreta con su algoritmo grandes vol煤menes de datos que generar los usuarios de Internet y que controlan nuestras vidas con el incesante bombardeo propagand铆stico que dicta cuales son nuestros deseos y preferencias. Una alienante manipulaci贸n que podr铆amos calificar de 鈥渇ascismo cibern茅tico鈥.

Las multinacionales de la industria digital y sus poderos铆simas maquinarias medi谩ticas son las principales interesadas en promocionar la venta de computadores, tel茅fonos inteligentes, tabletas, etc. que por arte de magia transformar谩n a los alumnos en unos genios. El consumismo es de tal envergadura que a pesar de la crisis econ贸mica el iPhone 12 es el m谩s vendido, aunque su precio sea de 700 d贸lares. El n煤mero de tel茅fonos celulares en Am茅rica Latina supera los 450 millones de unidades. 驴Un profesor reemplazado por un androide que dicta los cursos a trav茅s de un computador o un tel茅fono celular? Se est谩n criando ni帽os solitarios y antisociales y de car谩cter autistas que se niegan a relacionarse con los dem谩s y que se pasan horas y horas enchufadas a las pantallas. Sin contar que los altos niveles de radiaciones electromagn茅ticas de radiofrecuencia que a lo largo de la vida puede da帽ar las neuronas y destruir las c茅lulas cerebrales hasta provocar c谩ncer o alzheimer.

Lo cierto es que los grandes triunfadores de la pandemia han sido las multinacionales de la tecnolog铆a digital y la industria del entretenimiento que han incrementado sus ganancias en un 30%. Las que m谩s han subido son las ventas de los productos on line, pornograf铆a on line, a los burdeles on line, los casinos on line, o las casas de apuestas de f煤tbol como Caliente, Codere, bet 365, Betway, 1XBET, y hasta la loter铆a de los EE.UU Mega Millons con un premio mayor de 345 millones de d贸lares y que es una de las m谩s populares en M茅xico. Hay que buscar emociones fuertes y evadirse de la cruel realidad con unos servicios que se activan mediante una tarjeta de cr茅dito (perteneciente a los cabezas de hogar pero que sustraen sus hijos) y que solo en Colombia recaudaron unas ganancias en el 2020 de 102.137 millones de pesos.

Se est谩 criando una juventud de lud贸patas y tah煤res ilusionados por obtener dinero f谩cil y hacer realidad todas sus fantas铆as. La publicidad que se emite a trav茅s de Internet y las redes sociales no se detiene ni un minuto y sigue escupiendo sus magn铆ficas ofertas que nos cautivan. En nombre de la libertad de expresi贸n est谩n esclavizando especialmente a los ni帽os y ni帽as que son los m谩s indefensos y manipulables. En Tijuana a los adolescentes durante el confinamiento y para mantenerlos ocupados se les aplic贸 la receta de PlayStation, chelas (cervezas) y mota (marihuana)

La tecnofilia crea unas adicciones tan perversas que los pacientes m谩s graves necesitar铆an un tratamiento de choque parecido al de los heroin贸manos para desengancharlos. Hace pocas semanas China prohibi贸 que los menores de edad est茅n m谩s de tres horas semanales en los videojuegos. Unas restricciones que afectan dr谩sticamente a la enorme industria del juego en el pa铆s. El Partido Comunista Chino se han dado cuenta que las nuevas generaciones est谩n gravemente afectados en su salud f铆sica y mental por el continuo uso de artilugios digitales. 驴C贸mo romper esas cadenas invisibles que los atan al ciberespacio? Los ni帽os-aut贸matas han desarrollado s铆ntomas de neurosis, inclinaciones suicidas o se han suicidado. Han perdido la capacidad de memorizar y concentrarse, han perdido las habilidades sociales, escolares y acad茅micas de aprendizaje. No est谩n motivados con los medios digitales que se resume en buscar la tarea que se les ha encomendado en las p谩ginas web de Internet y sencillamente cortar y pegar y envi谩rsela al profesor para que las califique.

El caso m谩s aberrante quiz谩s sea el del Ministerio de Tecnolog铆as de la Informaci贸n y las Comunicaciones de Colombia que bajo el pretexto de brindar conexi贸n a Internet gratis a los colegios p煤blicos situados las zonas rurales m谩s apartadas y desfavorecidas del pa铆s pag贸 por adelantado 70.000.000 de pesos las empresas COMCEL y UTCP. De una licitaci贸n de 1.07 billones de pesos que tan solo se ha ejecutado el 1%. Incomprensiblemente incumplieron los contratos y el presupuesto se perdi贸 en el pozo sin fondo de la corrupci贸n. El proyecto de 鈥渦n pa铆s digital鈥 naufrag贸 por completo.

La comunicaci贸n entre alumnos y profesores se hace a trav茅s del cord贸n umbilical del zoom confiados en que el aprendizaje sea 贸ptimo y se alcance las m谩s altas cotas del conocimiento acad茅mico. Se pens贸 que la tecnolog铆a punta iba a suplir todas las funciones de las aulas convencionales pero el comportamiento de los alumnos deja mucho que desear porque sencillamente est谩n m谩s preocupados en jugar con la PlayStation, ver pel铆culas en streaming (especialmente los de guerra, violencia y terror), chatear con sus amigos por el WhatsApp. All铆 son felices y se niegan a desconectarse de esos para铆sos artificiales. Como no existe la disciplina ni el esp铆ritu autodidacta ning煤n ni帽o va a leer voluntariamente un libro si no se le obliga. La cultura de masas es m谩s entretenimiento o diversi贸n que conocimiento.

La Secretar铆a de Educaci贸n P煤blica de M茅xico orden贸 que ning煤n alumno que se haya conectado a las clases virtuales en el curso 2020 2021, ya sea de forma intermitente o permanente, podr谩 ser reprobado: todos deber谩n tener una calificaci贸n m铆nima de 6. De inmediato, los muchachos y sus padres lo celebraron por todo lo alto y prepararon las respectivas fiestas de graduaci贸n donde tradicionalmente deben lucir las togas y birretes como s铆mbolo haber alcanzado las m谩s altas cumbres del saber. Una farsa que solo sirve para elevar a煤n mas los niveles de ignorancia y analfabetismo. Esta pandemia ha desnudado las falencias educativas en Am茅rica Latina y el tremendo abismo que separa a ricos y pobres. En Ecuador solo el 37% de la poblaci贸n tiene la conexi贸n de Internet para las clases virtuales. Los maestros mandan las tareas por WhatsApp a los alumnos y deben esperar hasta que ya entrada la tarde sus padres llegan a su casa y les prestan el tel茅fono celular.

Seg煤n el informe PISA- en M茅xico los estudiantes no comprenden lo que leen y en un 70% tiene dificultades para redactar un folio y sus faltas de ortograf铆a son lamentables. La OCDE les ha calificado con un promedio bajo en lectura, matem谩ticas y ciencias (solo 1% obtuvo un nivel de competencias superior) A partir del a帽o 2020 la Secretar铆a de Educaci贸n suspendi贸 las pruebas de campo (con medios anal贸gicos) en las escuelas p煤blicas y privadas para no hacer m谩s visible el fracaso de su sistema educacional. Es preferible ocultar estos resultados tan vergonzosos de los que nadie quiere hacerse responsable. 驴Alg煤n alumno est谩 dispuesto a hacer las pruebas presenciales sin soportes digitales y en formato convencional? Parece que muy pocos se atrevan pues lo m谩s seguro es que obtendr铆an unas p茅simas calificaciones. 驴Si la educaci贸n es el pilar del desarrollo y el progreso de la sociedad cu谩l ser谩 el futuro que nos espera? En un estudio de la OCDE y la UNESCO M茅xico se posicion贸 en el puesto 103 de 108 pa铆ses en el que tan solo se leen 3 libros al a帽o por persona (el libro m谩s le铆do es la Biblia) Pero las encuestas que se han hecho 煤ltimamente sostienen que el 40% de la poblaci贸n jam谩s ha le铆do un libro en su vida.

La reconstrucci贸n post pandemia se alargar谩 durante toda la d茅cada del 2020-2030. Por lo tanto, con un horizonte tan sombr铆o el subdesarrollo se cronifica eternizando la dependencia de los pa铆ses del Primer Mundo. Lo que se traduce en una mayor exclusi贸n social ampliando el abismo entre ricos y pobres. Am茅rica Latina se consagra como la regi贸n m谩s desigual del mundo. La recesi贸n va a ser antol贸gica as铆 que no hay m谩s remedio que endeudarse o empe帽arse y pagar a cr茅dito a los bancos o las entidades financieras para obtener liquidez. 驴Cu谩ndo se van a recobrar los niveles de crecimiento que se ven铆an observando a finales del 2019? A sabiendas que la inmunidad colectiva se adquiere con el 80% de la poblaci贸n vacunada todav铆a falta como m铆nimo 2 a帽os para disfrutar de una relativa normalidad (condicionado al surgimiento de nuevas mutaciones) La cat谩strofe educacional causada por el coronavirus no se ha medido en toda su dimensi贸n pues los pol铆ticos, bur贸cratas y tecn贸cratas parecen estar m谩s preocupados por demostrar que las cifras macroecon贸micas y el crecimiento del PIB son muy favorables para este a帽o 2021.

Carlos de Urab谩 2021