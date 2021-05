–

Las residencias de mayores han sido una de las grandes afectadas por la pandemia del covid-19 iniciada en 2020. Por ello, la mayor parte de las Comunidades Aut贸nomas, quienes tienen la competencia en este sentido, han comenzado a plantearse o a introducir nuevas medidas para mejorar la atenci贸n de los ancianos en el modelo residencial. Sin embargo, las asociaciones del sector califican estos hechos de parches que no llegan a arreglar verdaderamente el sistema.

鈥淟as Comunidades Aut贸nomas se han introducido en una carrera para ver quien llega antes a la meta con un borrador, proyecto o norma que propicie un nuevo modelo de residencias鈥, explica Paulino Campos, presidente de la Federaci贸n Galega de Asociaci贸ns de Familiares e Usuarias de Residencias e da Dependencia (REDE): 鈥淯na carrera desbocada con unas herramientas obsoletas y muchos botes de pintura para blanquear tanto desastre鈥. Para 茅l, estos pasos de las administraciones est谩n equivocados en su planteamiento, ya que no responden a la realidad del d铆a a d铆a de los geri谩tricos. 鈥淪e est谩n alejando groseramente de nuevo del respeto a los derechos humanos de las personas mayores y dependientes, que es el faro indiscutible que tendr铆a que iluminar toda la apuesta institucional鈥, esgrime.

鈥淪on individuos, que tienen sus derechos y sus propios criterios. No son muebles, son personas hasta el 煤ltimo momento de sus vidas y tenemos que establecer el sistema alrededor de eso鈥

Carmen L贸pez, presidenta de la Asociaci贸n de Familiares de Residencias (ADEMAF)

鈥淓l cambio tiene que ser radical鈥

Desde las asociaciones del sector creen que las administraciones p煤blicas a la hora de realizar cambios tienen m谩s en cuenta a las empresas que a los usuarios y sus familiares. 鈥淣o nos sirve con un peque帽o ajuste, el cambio tiene que ser radical鈥, pide Carmen L贸pez, la presidenta de la Asociaci贸n de Familiares de Residencias (ADEMAF). Su plataforma, como indica su nombre, est谩 constituida por familias de personas que viven en residencias de mayores y exigen que de cara a los nuevos modelos se tengan en cuenta las necesidades de las personas dependientes. 鈥淪on individuos, que tienen sus derechos y sus propios criterios. No son muebles, son personas hasta el 煤ltimo momento de sus vidas y tenemos que establecer el sistema alrededor de eso鈥, matiza L贸pez.

Una de las carencias del sistema actual es la institucionalizaci贸n de los usuarios. 鈥淪e les mete en una residencia y no pueden decidir nada de su d铆a, es como una cadena de producci贸n, en la que la persona es una pieza m谩s鈥, denuncia la presidenta de ADEMAF. Para ella, esto tiene que cambiar y para ello es necesario un an谩lisis profundo antes de comenzar. 鈥淟uego adecuar los presupuesto, no ver esto como un gasto, sino como una inversi贸n en el bienestar de las personas鈥, concreta.

Falta de trabajadores y masificaci贸n de los centros

Otra de las reivindicaciones de las familias y usuarios es el aumento de los ratios de trabajadores por residente, pero desde la Plataforma por la dignidad de las personas mayores en residencias (PLADIGMARE) valoran que introducir a nuevos trabajadores sin un criterio establecido no soluciona el problema. 鈥淧ueden aumentar el personal y que siga siendo insuficiente鈥, comenta el presidente de la plataforma, Miguel V谩zquez: 鈥淣osotros lo que estamos planteando es que se haga el aumento en torno a unos criterios objetivos y no pensando en el beneficio econ贸mico de las empresas鈥. De todas formas, para V谩zquez es fundamental el incremento de empleados en las residencias. 鈥淓l hecho de que haya suficiente personal marca la diferencia entre vivir los a帽os que les quedan a estar personas con calidad y dignidad鈥, arguye.

鈥淯n tema b谩sico para nosotros es tener un servicio de enfermer铆a 24 horas鈥

La presidenta y portavoz de la Coordinadora de Residencias 5+1, Mar铆a Jos茅 Carcel茅n

En relaci贸n a los ratios, est谩 la falta de personal sanitario en los centros. 鈥淯n tema b谩sico para nosotros es tener un servicio de enfermer铆a 24 horas鈥, explica la presidenta y portavoz de la Coordinadora de Residencias 5+1, Mar铆a Jos茅 Carcel茅n. Adem谩s, recuerda que actualmente muchas de las residencias carecen de una enfermera por la noche lo que complica la atenci贸n a los mayores. 鈥淪i hay una emergencia por la noche, se queda para el d铆a siguiente y es evidente que llegamos tarde entonces. T煤 no puedes llevar a un hospital a una persona que lo 煤nico que tiene es una peque帽a descompensaci贸n, pero eso lo sabe arreglar una enfermera鈥, a帽ade.

En cuanto a las plazas en las residencias piden que sean menores por edificio para mejorar la atenci贸n. 鈥淓l modelo actual tiene edificios muy grandes, con demasiadas plazas y eso durante la pandemia se ha demostrado que ha sido nefasto鈥, comenta Carcel茅n y argumenta que el n煤mero ideal ser铆a de 60 plazas con habitaciones individuales: 鈥淎ctualmente no tienen un sitio donde sentirse en su casa, se les obliga a compartir habitaci贸n con personas con las que no tienen ning煤n v铆nculo y que incluso les pueden caer mal. No tienen derecho a la intimidad鈥

Por su parte, para la Asociaci贸n de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el problema es el cu谩ndo se va a dar el cambio en el modelo residencial. 鈥淣os encontramos con propuestas a largo plazo que pueden tardar en aplicarse tres o cinco a帽os鈥, establece Andr茅s Rueda, representante de la asociaci贸n. Para 茅l, las necesidades de las personas se tienen que cubrir 鈥渉oy鈥. 鈥淓l modelo tiene que revisarse y el debate del mismo ser谩 largo. Para definirlo tenemos que tener en cuenta las caracter铆sticas actuales鈥, argumenta. Para 茅l, lo m谩s importante es que sea equitativo. 鈥淣o podemos crear centros nuevos que sean maravillosos, pero que solo puedan atender a un porcentaje de la sociedad, todo tiene que estar centrado en reducir las listas de espera鈥, concreta.

Algunas de las propuestas de las Comunidades Aut贸nomas: Nuevas residencias y aumento de ratios

Navarra es una de las comunidades que ha decidido dar un giro en su modelo residencial y han aprobado un decreto foral para crear nuevas residencias de 130 personas, que entrar铆a en vigor en marzo. Al ser preguntada el Departamento de Derechos Sociales, el ente encargado de esto, explican que todav铆a es pronto para hacer un balance de la implantaci贸n del decreto y que habr谩 que esperar para ver los avances.

La pandemia del covid-19 ha hecho necesario el cambio total en el sistema y esto es lo que piensa Galicia, donde van a apostar por la creaci贸n de un nuevo modelo

En concordancia con esto, est谩 la Comunidad de Madrid que, en su anterior legislatura, alcanz贸 un acuerdo marco con sindicatos y empresas del sector para aumentar el precio por plaza en las residencias de la administraci贸n. Gracias a ello, desde la Consejer铆a de Pol铆ticas Sociales y Familia, comentan que permitir铆a aumentar los ratios con la contrataci贸n de 450 personas. Sin embargo, con las nuevas elecciones y en vista de la constituci贸n del nuevo ejecutivo, todo esto ha quedado en el aire. 鈥淟as cifras pueden modificarse porque todav铆a se est谩 tramitando鈥, a帽aden desde la Consejer铆a.

La pandemia del covid-19 ha hecho necesario el cambio total en el sistema y esto es lo que piensa Galicia, donde van a apostar por la creaci贸n de un nuevo modelo. Para ello, la Xunta de Galicia ha creado la Direcci贸n Xeral de Asistencia Integral Sociosanitaria que para encontrar la mejor forma de abarcar la evoluci贸n del sistema, constituy贸 el Comit茅 Asesor Sociosanitario formado por personal m茅dico, trabajadores de los centros, acad茅micos y familiares de usuarios. 鈥淓s imprescindible que en las residencias se cuente con una atenci贸n sanitaria de primera calidad鈥, establecen desde la Conseller铆a de Pol铆tica Social de la Xunta.

Mallorca inicia un proyecto piloto en una residencia de la comunidad, en la que cada planta ser谩 una unidad con grupos reducidos de 15 a 20 personas

Catalu帽a ya hab铆a tomado la decisi贸n de transformar las residencias de su comunidad la pasada legislatura. 鈥淪e realiz贸 un proceso participativo en el que adem谩s de la administraci贸n estuvieron presentes empresas que gestionan los centros, sindicatos y familias鈥, detallan desde la Conselleria de Igualdad y Pol铆ticas Inclusivas. Adem谩s, a ra铆z de la llegada del covid-19 lo adaptaron gracias 鈥渁 los aprendizajes recibidos鈥. Una de las propuestas de la comunidad es la creaci贸n de residencias de 40 a 50 personas, en la que la convivencia se estructura en grupos de diez.

A lo que se suma Mallorca, con un proyecto piloto en una residencia de la comunidad, en la que cada planta ser谩 una unidad con grupos reducidos de 15 a 20 personas, que siempre ser谩n atendidos por el mismo personal. 鈥淩edundar谩 de manera muy positiva en su bienestar, ser谩n los protagonistas de su d铆a a d铆a y elegir谩n como quieren vivir sus 煤ltimos a帽os en nuestros centros鈥, concretan desde el Consell de Mallorca.

