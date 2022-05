–

Entre el 15 y el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero totales expulsadas por la aviación corresponden a viajes de negocios, según la información que maneja la consultora McKinsey & Company, con datos relativos a 2019. Esto supone unos 154 millones de toneladas de CO2 expulsadas a la atmósfera. Teniendo en cuenta que las emisiones de la aviación en su conjunto suponen el 5,9% de la contribución humana a la crisis climática, una cifra reconocida por la Comisión Europea y establecida en un estudio publicado en la revista Atmospheric Environment de enero del pasado año, los viajes aéreos de negocios podrían suponer casi el 1,2% de las emisiones totales globales. El porcentaje es incluso superior en el Viejo Mundo: ascendería al 1,8% si se toma de referencia solo a Europa, donde la coalición de organizaciones independientes Transport & Environment (T&E) cifra los viajes aéreos corporativos en un 30% del total.

T&E ha publicado este 10 de mayo, por primera vez, un ránking sobre viajes aéreos empresariales en el que se califican un total de 230 grandes empresas europeas y estadounidenses según una serie de indicadores relacionados con los objetivos de reducción de emisiones. Pues bien, las doce compañías españolas analizadas —Indra, Inditex, Telefónica, ACS Group, Repsol, Iberdrola, Banco Santander, BBVA, Naturgy, Caixa Bank, Mapfre y Skunkfunk— han suspendido en el análisis, ya que ni siquiera se han comprometido a reducir las emisiones de sus viajes aéreos.

Con un total de 53.445 toneladas de CO2 en 2019, el Banco Santander es el mayor emisor de las doce empresas españolas en emisiones totales de viajes aéreos por trabajo

En concreto, de un baremo que va de la A a la D, la mayoría de las multinacionales españolas obtienen un valor C, lo que supone que aunque tiene objetivos generales de reducción de emisiones, no tienen compromisos concretos de reducción de emisiones relativas a viajes aéreos. Asimismo, como señalan desde T&E, aunque en general las compañías informan de las emisiones de sus viajes de negocios, no especifican las de los viajes aéreos ni establecen objetivos de reducción. ACS Group o Skunkfunk, de hecho, son las peores valoradas, ya que obtienen la peor puntuación: D.

Asignatura pendiente

“Está claro que para este tipo de grandes empresas españolas la reducción de la huella climática en los vuelos no es ni muchos menos una prioridad ahora mismo”, denuncia a El Salto Pablo Muñoz, responsable de la campaña de Aviación de Ecologistas en Acción, una entidad asociada a T&E en España junto a Ecodes y Eco-Unión. “A pesar de que anuncian medidas en cuanto a sostenibilidad, este aspecto asociado a la movilidad es una asignatura pendiente”, añade.

Con un total de 53.445 toneladas de CO2 en 2019, el Banco Santander es el mayor emisor de las doce en lo relativo a emisiones totales de viajes por trabajo, seguido de Telefónica, cuyos traslados corporativos por aire supusieron la emisión de 47.486 toneladas de CO2 a la atmósfera. En total, la huella ecológica de los traslados corporativos aéreos de las doce empresas analizadas en el informe supuso en 2019 216.852 toneladas de CO2.

Con la pandemia, el gasto en viajes de negocios se redujo un 52% en 2020, pasando de 1,4 billones de dólares en 2019 a 694.000 millones de dólares en 2020, según la Global Business Travel Association

El ránking publicado este martes ha sido lanzado en el marco de la campaña Travel Smart (Viaja con inteligencia), una iniciativa por la que las entidades asociadas a T&E demandan que la problemática de las emisiones de los vuelos corporativos sea tenida en cuenta en las políticas empresariales de sostenibilidad ambiental. Más cuando, como incide Muñoz, “en empresas como el Santander supone un impacto en términos de emisiones muy muy alto”.

Travel Smart, en concreto, pide a la empresas que se comprometan públicamente a un objetivo absoluto de reducción de al menos el 50 % de los vuelos respecto a los niveles de 2019 para 2025 o antes; que reduzcan el número de vuelos y elijan otros modos de conexión y transporte; e informen sobre los progresos realizados para reducir las emisiones.

“Reducir los vuelos de las empresas es fundamental ahora más que nunca, como señala la Agencia Internacional de la Energía en su plan de diez puntos para reducir la dependencia del petróleo”, señala por su parte Lucía Rua, de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), una organización que tiene entre sus funciones ayudas y asesorar a las empresas a reducir su huella de carbono y sus vuelos de negocios.

Seguimiento anual

Con este primer estudio relativo a la aviación corporativa, T&E quiere inaugurar un seguimiento anual de los compromisos de las grandes multinacionales del planeta en lo relativo a sus viajes en avión. El objetivo es “saber cómo evoluciona cada empresas en este sentido y, sobre todo, saber cuál es el cumplimiento de los objetivos que se han marcado, en el caso de que los haya”, explica Muñoz. El experto añade además que, en caso de que no tengan esos objetivos, el propósito de la campaña es “seguir sensibilizando e intentar incidir para que se apropien de esos objetivos de reducción de emisiones”.

Para el responsable, “la pandemia ha demostrado que las empresas pueden ser igual de eficaces e incluso más eficientes volando menos y reduciendo al mismo tiempo sus emisiones”, recordando además que “reducir los viajes de negocios tiene sentido desde el punto de vista económico para las empresas, y también protege el bienestar de las plantillas”. El gasto en viajes de negocios se redujo un 52% en 2020, pasando de 1,4 billones de dólares en 2019 a 694.000 millones de dólares en 2020, según la Global Business Travel Association.

Las conclusiones del informe señalan que, de las 230 empresas, 193 no actúan con la suficiente rapidez y ambición para abordar las emisiones de los viajes corporativos

“Aunque no se pueden evitar todos los viajes de negocios en avión, las reuniones virtuales o el uso de medios de transporte con bajas emisiones de carbono, como el tren, son un sustituto eficaz en muchos casos”, señala Jérémie Fosse, presidente y director de Eco-union. “Lo hemos hecho durante dos años, ¿por qué parar ahora?”.

De las 230 compañías analizadas, solo ocho han obtenido una puntuación A, lo que supone que tienen un compromiso de reducción absoluta para los viajes aéreos y llevan más de un año informando sobre las emisiones de sus viajes de negocios, aspirando algunas de ellas a un objetivo de reducción del 50% o más para 2025. Ninguna multinacional española se acerca a esa puntuación.

ACS Group y Skunkfunk, son las peor valoradas y han obtenido la peor puntuación

Asimismo, las conclusiones del informe señalan que, de las 230 empresas, 193 no actúan con la suficiente rapidez y ambición para abordar las emisiones de los viajes corporativos. “Grandes empresas como Google, Facebook y Microsoft se encuentran en la categoría más baja de la clasificación y deben acelerar su transición para convertirse en ‘viajeros inteligentes’”, indican desde T&E.

Para los responsables del estudio, el camino que deberían tomar estas corporaciones está recogido en La hoja de ruta de T&E hacia una aviación climáticamente, un documento que señala que una reducción de los viajes corporativos era la forma más eficaz de reducir las emisiones de la aviación a corto plazo, donde es más relevante para el clima. “Reduciendo los viajes corporativos un 50 % disminuirían las emisiones en 32.600 toneladas CO2 para 2030 en Europa, lo que equivale a retirar de la circulación 16 millones de coches contaminantes”, señalan desde esta organización.

