De parte de SAS Madrid June 15, 2022 265 puntos de vista

El coste de criar un hijo o una hija en España es de 672 euros al mes. Así se desprende de un informe de Save the Children en el que critica que la partida para la crianza ha aumentado más del 14% en menos de cuatro años. Una factura, asegura, que “disuade” a buena parte de aquellas personas que quieren ser padres o madres, pues no “pueden afrontar el precio”. Es más, casi 900.000 hogares no pueden asumirla.

Para los hogares “más empobrecidos”, señala la ONG, “es directamente imposible cubrir este gasto, incluso dedicando todos sus ingresos a ello”. “Si analizamos el porcentaje de ingresos que los hogares deberían invertir en el cuidado de sus hijos e hijas vemos que para el 20% más pobre de las familias el coste de la crianza es inasumible”, ha explicado Alexander Elu, especialista en pobreza de Save the Children, en la presentación del informe El coste de la crianza en Sevilla.

A esto hay que añadir que España, critica esta organización, carece de políticas de apoyo a la crianza comparables a la del resto de la UE. “Las instituciones, tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas, dejan solas a las familias en la crianza”, lamenta Elu. Según remarca, “nuestro país no lo aborda como una inversión de futuro; tampoco apuesta por el desarrollo pleno de la infancia ni ve a la familia como un factor esencial que contribuye al sistema productivo y al conjunto de la sociedad”.

La pobreza infantil en España es del 27,4 %, la tercera tasa más alta de la Unión Europea, expone la citada ONG.

El primer cálculo del coste de la crianza que realizó Save the Children se llevó a cabo en julio de 2018. Desde entonces, y hasta marzo de este año, “la inflación en España ha aumentado un 11,3%”, destaca. Dicho esto, “si se compara este resultado con los distintos gastos de la crianza, se observa que algunas han aumentado en un valor similar al de la inflación –como la alimentación (13%), la higiene (9%), la ropa y el calzado (13%) o la vivienda (15%)”. Por su parte, continúa, en otras ha subido “en un porcentaje mucho mayor –como el ocio y los juguetes (25%), los muebles y enseres (30%) o los suministros energéticos (53%)-.”

En 2018 este coste de crianza era, de media, de 587 euros mensuales. Ahora, menos de cuatro años después, el cuidado de los niños y niñas ha crecido un 14,5%, es decir, 85 euros al mes. Para Alexander Elu “la crianza en España se ha encarecido por encima del incremento general de precios, ya de por si elevado”.

Asimismo, en este informe la ONG desgrana las diferencias que hay al respecto entre las comunidades autónomas. “No es lo mismo criar a tu hijo o hija en Andalucía que en Cataluña o en la Comunidad de Madrid”, advierte Elu. De esta manera, el coste medio de la crianza en Andalucía es 641 euros por mes y en Cataluña es de 819 euros”. Una diferencia de hasta un 27,8%.

Ante esta situación Save the Children alerta de la “insuficiente” inversión pública en ciertos servicios, como educación infantil y obligatoria, comedor escolar, vivienda o transporte, así como en prestaciones clave para el desarrollo de la infancia. “Es una obligación por parte del Gobierno central tanto de las comunidades autónomas ayudar a las familias, en especial las más vulnerables, para que todos los niños y niñas consigan un buen desarrollo cognitivo y social”, ha defendido Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política en la ONG.

Entre las medidas propuestas por esta organización para facilitar a las familias la crianza e incentivar la natalidad está una ayuda de 100 euros mensuales de forma universal o gravar los productos de higiene menstrual y los pañales al tipo superreducido del IVA del 4%. Además, Save the Children recomienda que las rentas autonómicas sirvan para complementar las ayudas estatales de crianza.

