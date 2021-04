No actuar, o no lo suficiente, frente al cambio clim谩tico tiene un gran coste en muchos aspectos de la sociedad. Tambi茅n en lo econ贸mico. En 30 a帽os, de seguir con los actuales planes de reducci贸n de emisiones propuestos por los pa铆ses, las temperaturas globales podr铆an aumentar en m谩s de 3 掳C y la econom铆a mundial contraerse un 18,1%. Es m谩s, los costes econ贸micos de la inacci贸n frente al cambio clim谩tico empezar谩n a notarse realmente a partir de finales de la d茅cada de 2030.

As铆 lo recoge el donde se ha examinado c贸mo 48 econom铆as 鈥揺ntre las que est谩n las principales emisoras鈥 se ver铆an afectadas por los efectos continuos del cambio clim谩tico a trav茅s de cuatro escenarios diferentes de aumento de temperatura. Una vez m谩s, el estudio evidencia que los pa铆ses m谩s afectados son a menudo los que tienen menos recursos para adaptarse y mitigar los efectos del cambio clim谩tico.

El estudio de Swiss Re aborda fallos bien establecidos en anteriores estimaciones de los costes econ贸micos del calentamiento. Los modelos econ贸micos anteriores han que no tienen comparaciones hist贸ricas, y han ignorado sectores en los que no se han calculado los riesgos, lo que ha llevado a proyecciones de da帽os que son ampliamente aceptadas como subestimaciones significativas de los riesgos clim谩ticos. En esta ocasi贸n, se estima los costes de los impactos inciertos y no considerados del cambio clim谩tico, en lugar de ignorarlos como han hecho a menudo otros estudios.

P茅rdida de PIB de hasta el 37,4%

En un escenario severo, con un aumento de temperatura de 3,2 掳C, China podr铆a perder casi una cuarta parte de su PIB (23,5%) a mediados de siglo. Mientras, Estados Unidos, Canad谩 y Reino Unido sufrir铆an una p茅rdida de alrededor del 10%. En Europa, la ca铆da ser铆a del (10,5%), mientras que la que peor saldr铆a parada es la Asociaci贸n de Naciones del Sudeste Asi谩tico, formada por Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas, con un descenso en el PIB del 37,4%.

En el caso de Espa帽a, la ca铆da del PIB podr铆a ser de hasta el 9,7%; se sit煤a en el puesto n煤mero 12 de pa铆ses con mejor resiliencia, seg煤n el Swiss Re Institute. Ese listado, que encabezan Finlandia, Suiza y Austria, clasifica a cada pa铆s en funci贸n de su vulnerabilidad a condiciones clim谩ticas extremas secas y h煤medas, y analiza la capacidad de cada uno para hacer frente al cambio clim谩tico.

No obstante, todos los pa铆ses se enfrentar铆an a un da帽o econ贸mico mucho menor en los pr贸ximos 30 a帽os si se cumplen los objetivos del Acuerdo de Par铆s, es decir, limitar la temperatura media global por debajo de los 2 潞C. Por ejemplo, la p茅rdida de PIB en Espa帽a ser铆a del 2,5%, es decir, el coste entre actuar o no para mitigar el cambio clim谩tico es de 7,2 puntos. Y hay otros casos donde el beneficio de actuar es incluso mucho mayor: en el mejor escenario, Tailandia tendr铆a una reducci贸n de su econom铆a del 4,9%, y en el peor, del 43,6%. A nivel global, la p茅rdida de PIB en el supuesto m谩s optimista ser铆a del 4,2%.

En febrero de este a帽o, un estudio del Museo de Historia Natural de Reino Unido junto al Vivid Economics ya incid铆a en la importancia de actuar, en este caso, para frenar la p茅rdida de biodiversidad. Y es que: de 7 a 15 billones de d贸lares.