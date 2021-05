–

114 millones de personas m谩s cayeron en la extrema pobreza durante 2020. A煤n no hay c谩lculos de las que cayeron en 2021, pero los an谩lisis lo tienen claro: en la mayor铆a de pa铆ses de lo que se conoce como Sur Global, con diferencias y distintos ritmos, lo van a tener muy complicado para salir de la miseria y de la crisis sanitaria. Mientras tanto, Europa, Estados Unidos y otros pa铆ses que han comprado m谩s vacunas que las que necesitan acarician el fin de la pandemia, con un ojo puesto en la aparici贸n de nuevas variantes que ag眉en la fiesta. Y China, con aspiraciones de convertirse en la primera econom铆a mundial, lleva meses con el virus controlado. Los expertos consideran que el covid no dejar谩 un mundo a dos velocidades, sino a varias, y con amplias diferencias entre las distintas clases sociales de cada naci贸n. Los m谩s ricos lo seguir谩n siendo y apenas notar谩n el estancamiento o la ca铆da de los m谩s pobres: en un mundo globalizado, la justicia socia no circula tan r谩pido como los capitales.

“La pandemia ha empujado a un estimado de 114 millones de personas a la extrema pobreza”, apunta el 煤ltimo informe de Naciones Unidas, titulado World Economic Situation and Prospects as of mid-2021. Podr铆a pensarse que se trata de una situaci贸n temporal y que, en cuanto la econom铆a se recupere, se volver谩 a la normalidad. Pero no funciona as铆. En primer lugar, porque la recuperaci贸n es asim茅trica. Y por otro lado, porque como los economistas saben, un ascenso del Producto Interior Bruto (PIB) no implica necesariamente una mejora de las condiciones de vida de las capas sociales m谩s vulnerables y en ning煤n caso implica una mejora de la brecha entre ricos y pobres, la desigualdad.

Se espera que el PIB global crezca un 5,4% durante 2021 y un 4,1% durante 2022. Subir谩 en casi todos los pa铆ses, pero con diferencias. Las econom铆as desarrolladas aumentar谩n su PIB un 5% este a帽o tras una p茅rdida del mismo 5% durante 2020. Las econom铆as “en transici贸n”, seg煤n la terminolog铆a de la ONU 鈥搒udeste europeo, Georgia y Rusia鈥 lo aumentar谩n un 3,3% frente al 3,6% africano y el 4,3% latinoamericano. China despunta con un 8,2%, habida cuenta de la r谩pida recuperaci贸n tras sufrir el primer golpe del coronavirus, e India un 7,5% para, en 2022, colocarse a la cabeza del crecimiento del PIB mundial con un espectacular 10,1%. Pero eso no implicar谩 una recuperaci贸n completa ni justa del golpe.

La econom铆a informal, en negro, no aparece en los informes del Producto Interior Bruto. Arrasada durante la pandemia como principal medio de supervivencia, no se recuperar谩 en el corto plazo y eso condena, principalmente, a las mujeres, que son las que protagonizan estas labores en muchos pa铆ses de medios y bajos ingresos. Adem谩s, el consumo, que es uno de los indicadores macroecon贸micos del relativo bienestar de una poblaci贸n, puede no despuntar hasta 2022 en los pa铆ses m谩s perjudicados. En el este asi谩tico, muy dependiente de un turismo internacional bajo m铆nimos, este 谩mbito “permanecer谩 deprimido por las pobres condiciones del mercado de trabajo”, asegura el informe de Naciones Unidas. En India, que ha sufrido la peor segunda ola del planeta y un colapso sanitario de consecuencias a煤n impredecibles, “muchas de las familias que han ca铆do en la extrema pobreza permanecer谩n en estas condiciones precarias“, mostrando un ejemplo extremo de la disociaci贸n entre PIB y bienestar.

En Latinoam茅rica y el Caribe, m谩s de lo mismo. “La econom铆a dom茅stica est谩 sujeta a grandes incertidumbres”, derivadas del pobre ritmo de vacunaci贸n en la mayor铆a de los pa铆ses, con la excepci贸n de Chile. Y en 脕frica, que a priori ha sufrido una pandemia menos agresiva 鈥揳unque hay dudas derivadas de la pobre capacidad de testeo de muchos pa铆ses鈥, “el covid ha supuesto un duro golpe para las expectativas de desarrollo sostenible del continente, exarcerbando el desempleo, la pobreza y la desigualdad”, explican los expertos de la ONU.

“Las recuperaciones econ贸micas est谩n divergiendo de manera peligrosa. Las disparidades se acentuar谩n m谩s entre los pa铆ses ricos, con acceso generalizado a vacunas, herramientas de diagn贸stico y terapias, y los pa铆ses m谩s pobres, que a煤n est谩n luchando por inocular a los trabajadores sanitarios esenciales”, resume el Fondo Monetario Internacional (FMI), que pone el foco sobre otro tipo de riesgos: los financieros, debidos al endeudamiento y la ausencia de mecanismos que disfruta una Europa que ha renunciado, al menos temporalmente, a la austeridad. Por ahora, los pa铆ses del G20 han decidido aplicar una moratoria de deuda a los pa铆ses africanos hasta, al menos, diciembre de 2021. Pero los especialistas se preguntan qu茅 pasar谩 despu茅s con un 脕frica subsahariana cuyo PIB solo crecer谩 un 1% durante 2021, donde las vacunas ni est谩n ni se las esperan, donde el covid, seg煤n el portal de informaci贸n humanitaria ReliefWeb, se ha cargado de golpe 15 a帽os de lento progreso en los ingresos per c谩pita.

La crisis se ha pospuesto, explica el experto en Econom铆a Internacional del Real Instituto Elcano Federico Steinberg. “A todos nos ha llamado la atenci贸n que a pesar del aumento del endeudamiento no hayamos visto impagos”. Pero si la situaci贸n mejora en las econom铆as avanzadas y deciden subir los tipos de inter茅s, se puede producir un retraimiento de capitales de los pa铆ses m谩s vulnerables. El especialista llama, en todo caso, a la cautela con respecto a las predicciones macroecon贸micas dada la incertidumbre del covid: “Todas las estimaciones de crecimiento que hagamos hasta que estemos todos vacunados tenemos que tomarlas con cuidado”.

El mundo no superar谩 la pandemia hasta que todos los pa铆ses superen la pandemia. Los viajes y el movimiento entre las distintas naciones pueden complicar la supresi贸n del pat贸geno, aunque en determinados territorios se alcance un 70% de vacunados; y siempre pueden surgir nuevas variantes que escapen de las vacunas, aunque como ha certificado la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS), las actuales sucumben a los sueros actuales (con algo menos de eficacia). Sin embargo, los pa铆ses ricos pueden recuperar su normalidad econ贸mica sin demasiados sobresaltos mientras que los m谩s pobres se quedan cada vez m谩s atr谩s. Las interdependencias no influyen en este sentido, consideran los especialistas.

S铆 que ha habido interferencias y retrasos, claro. La cadena de suministros ha notado el golpe. India es el mayor productor mundial de gen茅ricos y de vacunas, y ha tenido que parar la m谩quina. O, m谩s bien, ha tenido que reorientarla hacia el consumo propio de la 煤nica vacuna de la que tiene permiso para elaborar, la de AstraZeneca鈥. La escasez de microchips tambi茅n est谩 lastrando al sector tecnol贸gico: m谩s en concreto, la escasez de uno de sus componentes principales, los semiconductores. Seg煤n explica el profesor de Econom铆a y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Cristian Castillo, este material se destin贸 durante las primeras semanas de la pandemia al sector de la tecnolog铆a de consumo ante la paralizaci贸n de uno de sus principales demandantes, la industria automovil铆stica. Al volver a funcionar las cadenas de montaje, se han encontrado con que les falta uno de los principales ingredientes. Algunas plantas han tenido que volver a parar.

Castillo estima que “la recuperaci贸n de este tipo de componentes no ser谩 completa hasta bien entrado en 2022”, y si bien el impacto en estos sectores puede ser pronunciado, lastrando la vuelta al crecimiento, se trata de un bache menos hondo que el de la crisis econ贸mica y financiera desatada en 2022. Muchas f谩bricas en las que Occidente tiene basada su consumo y situadas en Asia, gracias a la deslocalizaci贸n, han vuelto al pleno rendimiento, aun a costa del bienestar y la salud de sus trabajadores. “Los env铆os y el tr谩fico de cargueros han vuelto a la normalidad de antes de la pandemia“, se帽ala Castillo: hay escasez puntual de algunos materiales importantes, pero no se trata de una situaci贸n generalizada.

Por otro lado, Steinberg apunta que la mayor铆a de relaciones comerciales, al margen de la cadena de suministro, del mundo desarrollado son con el mundo desarrollado. “Si miras a Espa帽a, la mayor parte de nuestro comercio es con la Uni贸n Europea y Estados Unidos. Hay inversiones en Am茅rica Latina, pero nuestra interdependencia es con los pa铆ses avanzados. No creo que vaya a ser un frenazo al crecimiento para nosotros. Pero s铆 que se trata de un par贸n, ojal谩 puntual, en los niveles de desarrollo humano. Habr谩 que ver si se recuperan las cifras a partir de 2022 o si esto supone un lastre m谩s a largo plazo”. Tampoco cree que las posibles crisis financieras vayan a afectar de manera significativa: “Cada vez est谩n m谩s localizadas donde se producen. Per煤, Chile o Colombia est谩n mejor que Venezuela 鈥揺n t茅rminos financieros鈥, y de eso se dan cuenta los inversores”.

Las vacunas siguen sin llegar

La OMS tiene la boca seca de asegurar que el reparto de vacunas a nivel global est谩 siendo profundamente injusto y que la suspensi贸n temporal de las patentes, aunque no sea una soluci贸n a corto plazo y llegue tarde, ayudar铆a. Pero tras el terremoto que supuso el cambio de postura de Estados Unidos al respecto, los pa铆ses ricos han vuelto a poner el foco en las alternativas y a esquivar el debate en el seno de la Organizaci贸n Mundial de Comercio (OMC).

El G20 sigue anclado en una postura que, por ahora, no ha funcionado: la donaci贸n de dosis sobrantes a los pa铆ses pobres, el aumento de las contribuciones al fondo Covax y la confianza en la buena voluntad de las farmac茅uticas y en la “transferencia voluntaria de conocimiento”, pese a que lo 煤ltimo solo se ha producido de manera relevante en el caso de AstraZeneca. En su pasada cumbre, celebrada este viernes, la Uni贸n Europea se comprometi贸 a donar 100 millones de dosis y a invertir en centros de fabricaci贸n en 脕frica para reducir la dependencia del continente de las importaciones. “Es un no muy claro al nacionalismo de la salud”, dijo la presidenta de la Comisi贸n Europea, Ursula Von der Leyen. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aplaudi贸 los “anuncios generosos” pero record贸 que se necesitan millones de dosis m谩s. Considera que con la limosna no basta.

El Gobierno de Espa帽a, tras unas declaraciones confusas de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, sobre el apoyo a la postura de Joe Biden, hizo p煤blica una propuesta para mejorar la equidad en el acceso a los sueros el mismo d铆a del golpe de tim贸n de Estados Unidos. Consist铆a en “la transferencia de conocimiento y tecnolog铆a, aumentar la producci贸n global de vacunas y acelerar su distribuci贸n por todo el planeta”. No se opuso directamente a una iniciativa “que marca el camino que ya iniciaron India y Sud谩frica”, seg煤n explic贸 Moncloa: pero consider贸 que “la exenci贸n sola no es suficiente para garantizar el acceso a los pa铆ses en desarrollo”.

A expensas de c贸mo evolucione la discusi贸n sobre el acceso global a la vacuna, la realidad es que Espa帽a y Europa se encaminan al fin de la pandemia, puertas abiertas al turismo incluidas, mientras que los pa铆ses de ingresos bajos o medios a煤n ven lejos la inmunidad de grupo y se enfrentan, en los pr贸ximos a帽os, al reto de intentar recuperar todo lo perdido en t茅rminos de bienestar.