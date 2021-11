–

De parte de ANRed November 12, 2021

Compartimos momentos de la charla con Marta Montero en la inauguraci贸n de la muestra que recrea la habitaci贸n de su hija Luc铆a P茅rez. Estar谩 abierta de manera gratuita y libre en el Museo de la Memoria de la CPM de La Plata en calle 9 entre las avenidas 51 y 53 de 14 a 17 horas. El 23, d铆a antes que termine, convoca a la sociedad a acompa帽ar la audiencia del juicio pol铆tico a los jueces Juan Facundo G贸mez Urso y Pablo Vi帽as que dejaron impune el femicidio de Luc铆a. Por Manuela Wilhelm (ANRed)

Luc铆a P茅rez fue abusada y asesinada a sus 16 a帽os, el 8 de octubre de 2016. Su cuerpo fue entregado a la guardia de la sala sanitario de Playa Serena, Mar del Plata. Desde ese momento la pieza en la casa que compart铆a con su familia qued贸 intacta. Es a partir de la recreaci贸n de ese espacio tan 铆ntimo que se hizo la muestra El Cuarto de Luc铆a; quien ingrese tiene ante s铆 la posibilidad de observar su cotidiano; conocer cu谩les eran sus sue帽os y proyectos, que la hac铆an vivir como a cada piba; as铆 c贸mo reflexionar sobre la violencia machista, compartir el dolor ante el vac铆o.

Desde el mi茅rcoles la mirada de Luc铆a P茅rez Montero atraviesa el patio del Museo de la Memoria. Despu茅s de haber sido expuesta en la Manzana de las Luces, el mi茅rcoles se realiz贸 la inauguraci贸n de la muestra el Cuarto de Luc铆a en el museo de la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM) en La Plata. Las presentes son en su mayor铆a mam谩s de v铆ctimas de femicidio: Alejandra Pereyra, mama de Mariana Condori, Patricia Godoy, mam谩 de Marisol Gunther, Florencia Cabrera, mam谩 de Claudia Salg谩n, Nelly Gamboa, mam谩 de Sandra Ayala Gamboa; Lorena Galle, t铆a de Mica Galle, Marta Ramallo, mam谩 de Johana Ramallo, familiares de Nadia Ferraresi, Emilia Uscamayta Curi, Jessica Paredes.

En el acto hablan funcionarias del Ministerio de G茅nero y directivos de la CPM, actores que hicieron viable la instalaci贸n art铆stica desarrollada por una red de organizaciones sociales y culturales que recrea la habitaci贸n de la adolescente de Mar del Plata. Sobre el final habla la mam谩 y el pap谩 de Luc铆a, Marta y Guillermo; que tienen las pecheras y remeras de la Campa帽a Nacional Somos Luc铆a. Luego Diana Diaz, cantante afrocolombiana regala unas canciones. En el patio hay plantas de lavanda en honor a esa costumbre que ten铆a Luc铆a con su mam谩; Marta recuerda que siempre que Lucia pod铆a llegaba a su casa con peque帽os ramos para regalarle.

En una entrevista en vivo con ANRed desde la muestra, Marta explica que fue programada del 10 al 24 de noviembre y en el medio sale el 23 como fecha del juicio a los jueces Juan Facundo G贸mez Urso y Pablo Vi帽as que dejaron impune el femicidio. La Campa帽a nacional Somos Luc铆a convoca a las 11 de ma帽ana a acompa帽ar hasta el Sal贸n Dorado del Senado esta audiencia del juicio pol铆tico hist贸rico. 芦Es important铆simo para nosotros, porque es tomar conciencia y sembrar la conciencia de lo que significa un Jury, un juicio pol铆tico. 驴Por qu茅 tienen que llegar a un jury estos jueces que dieron sentencia inhumana con una criatura, defendiendo a tres narcos禄? reflexiona Marta Montero.

芦Cuando dijimos de hacer el jury seguimos adelante con todo lo que conlleva. Es muy dif铆cil, hace tres a帽os que venimos luchando y es plenamente pol铆tico. El pueblo va a decidir si son culpables o inocentes. Ellos est谩n imputados como cualquier persona. Nosotros podemos hacerlo y hay una comisi贸n que va a decidir si est谩 bien lo que estamos acusando, y as铆 podemos llegar a una audiencia donde se va a decidir si son culpables. Lo que nosotros queremos es que nos acompa帽en porque este jury lo conseguimos entre todos. Y si nosotros como sociedad queremos una reforma judicial con una visi贸n de g茅nero y humana hacia la sociedad, este es el comienzo: destituir a estos dos jueces禄.

芦El 23 nos tienen que acompa帽ar, claro que s铆, nos tenemos que acompa帽ar todas, es un logro de las madres, de los hombres, de los que acompa帽aron y hoy no est谩n, esta es una lucha de lo que hicimos todos. Es un triunfo de la sociedad, un triunfo social. Lo mas sano y genuino, porque ah铆 te das cuenta cuando la sociedad dice basta y el pueblo se une ah铆 cambian las cosas. Es lo mas lindo que tenemos, la voz nuestra. La convicci贸n nuestra no nos la va a sacar nadie禄 explica Marta.

Por momentos la voz se confunde con las de manifestantes que reclaman justicia y memoria por Luc铆a; intervenci贸n sonora de la muestra. Si bien Marta recalca la importancia de un nuevo juicio que juzgue el femicidio, expone que la lucha no se termina con esa instancia y recuerda que el hist贸rico fallo que recientemente conden贸 a cuatro femicidas por el crimen de Araceli Fulles es ejemplo. Afirma que es necesario el acompa帽amiento psiqui谩trico y psicol贸gico a las y los familiares; por las consecuencias que quedan. Le preguntamos por su proceso y el acompa帽amiento entre familiares.

芦No somos las mismas personas desde hace 5 a帽os atr谩s desde que nos pas贸 el femicidio, no soy la misma persona, la misma mujer, y nunca m谩s voy a poder serlo, ese acompa帽amiento con el otro la siento, y es viceversa, as铆 como yo las acompa帽o a ellas, ellas nos acompa帽an禄 dice Marta. Habla de todas las mujeres que la rodean, con las que comparte conversaciones sobre c贸mo sobrellevar el dolor. 芦Mandame un mensaje si te sent铆s mal禄 le dice a una piba; que en seguida le contesta entre risas, 芦entonces te llamo todos los d铆as禄.

芦Cuando Claudia (Acu帽a) nombra el cuarto de Luc铆a, yo autom谩ticamente me fui a ese momento, visualic茅 lo que se pod铆a mostrar y se pod铆a ver. Como dije en el acto, este es el cuarto de Luc铆a entonces por qu茅 yo no puedo mostrarlo que es lo m谩s sagrado y hermoso que tiene aparte de ella, que es una hermosa, una belleza; por qu茅 no lo puedo mostrar si de la intimidad de Luc铆a se habl贸 aunque yo no quisiera. Para que el otro tome contacto y la dimensi贸n lo que signifiquen, este es el cuarto de cualquier mujer, esos son sus ilusiones, sus proyectos de vida que ten铆a como tantas, es important铆simo. Estoy orgullosa de la hija que tuve, de ella禄.

En referencia al tratamiento medi谩tico que recibi贸 el femicidio, Marta se帽ala: 芦Hoy por suerte ha ido cambiando esa manera tan mis贸gina de comunicar de algunos, no todos, un femicidio un abuso hacia una mujer, cuando nos hacen un tipo de pregunta as铆 podemos interpelarlo y el otro darse que cuenta que no pude hacer eso禄.

Marta trabaja como enfermera en el hospital regional de Mar del Plata. Guillermo trabaja como mec谩nico. El resto de sus horas de vida se lo dedican al reclamo de justicia. 芦Le agradezco al hospital p煤blico, ellos que siempre me facilitan todo para que yo siga con la lucha de mi hija. El d铆a a d铆a es pensar que algo va a cambiar, que todo no termina, no termin贸 con la muerte de Luc铆a, tambi茅n hay una vida. Desde esa esperanza que tengo como mujer, creyente, es la que me ayuda, y seguir茅 por Luc铆a y por todas. Esta lucha no es solo de lucia, pas贸 fronteras, es una lucha comunitaria, de todas y el bien va a ser para todas禄.

