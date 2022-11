–

Para quienes nos hemos criado en la pol铆tica bajo el cobijo de las Madres de Plaza de Mayo, el d铆a de hoy no pasa desapercibido. Esa mujer supo decir lo que la sociedad no quer铆a escuchar, no solo denunciando el genocidio sino tambi茅n sus complicidades civiles; no solo poniendo de manifiesto que la racionalidad del Estado asesino pretend铆a liquidar las resistencias al capitalismo, los proyectos y deseos de una generaci贸n, sino tambi茅n se帽alando que la democracia castrada, esa en la que crecimos y que estuvo atravesada por los efectos del terror, era incapaz de revertir la fuerza de la aniquilaci贸n. Hebe fue la expresi贸n m谩xima de un cuerpo sintiente capaz de cobijar todas las luchas e injusticias en su propio ser. Porque nos mostr贸 el reverso del orden bajo el tono de la desmesura. Porque fue a rescatar a los m茅dicos huelguistas que hab铆an sido capturados en el Hospital Larcade en San Miguel de las garras del carapintada Aldo Rico que hab铆a tomado el hospital con su patota. Porque enfrent贸 con su cuerpo y el de las madres la represi贸n. Porque ese mediod铆a que desat贸 la guerra del 20 de diciembre de 2001, ellas pusieron su cuerpo como primera l铆nea del llamado a una insurrecci贸n. Las madres son sabias. Su pol铆tizaci贸n es un caso extraordinario. No solo porque lograron convertir el dolor en una potencia pol铆tica colectiva, sino tambi茅n porque al hacerlo invirtieron la relaci贸n evidente entre las generaciones: fueron paridas por sus hijos, dijo Hebe alguna vez dej谩ndonos perplejos. Ella nos mostr贸 un camino incierto haciendo suyo los padecimientos y las incertidumbres de nuestra generaci贸n. Y tambi茅n nos leg贸 una 煤nica certeza: las luchas no tienen modelos porque siempre se despliegan en condiciones singulares. Deben inventar su camino y sus formas de organizaci贸n sin atarse a las incercias del pasado.

Cuando el Estado se anim贸 a hablar la lengua de las madres, proponi茅ndose reparar las heridas hist贸ricas al revertir las leyes de impunidad y reconocer su trayectoria de lucha, nuevamente nos tom贸 la sorpresa de saber que est谩bamos ante un momento crucial y ambivalente. La democracia reconoc铆a su naturaleza; no era lo otro del terrorismo de Estado, sino su prolongaci贸n. Y ese gesto valiente, que est谩 en la base de la inquina de los poderes corporativos triunfantes de esa dictadura, puso una serie de problemas nuevos no siempre pensados con la osad铆a necesaria ni problematizados en todos sus efectos. Porque si con Hebe aprendimos que toda 茅poca tiene su reverso criminal en el despojo de la experiencia y la vitalidad popular, toca a cada una de ellas asumir esa problem谩tica como el centro mismo del pensar y el actuar. Hebe fue parida por sus hijos y nosotros fuimos paridos por ella. Todo lo que hemos hecho, resistido e imaginado en los a帽os noventa y principios de los 2000 las tiene como centro de nuestra experiencia generacional. El pa帽uelo blanco fue nuestro emblema y grito de guerra. Vamos a recordarte siempre Hebe. Con tu lengua filosa y precisa, con la contundencia de tu voz, con tu cuerpo materno que en el living de tu casa nos sirvi贸 un plato de comida caliente, preparado con el amor m谩s tierno que hayamos conocido, mientras nos cagabas a pedos por nuestras cavilaciones pol铆ticas y nuestros ensayos que no siempre compartiste. Bajo el hechizo de haberte conocido nunca podremos olvidar tus gestos, tu valent铆a y el modo en que nos mostraste que lo individual, sus padecimientos, luchas y estilos, siempre es colectivo, y que solo prolong谩ndonos en los otros es donde encontraremos algo parecido a la dignidad, tu lecci贸n mayor y que recordaremos por siempre. Preferimos recordarte as铆, luchadora, incorrecta, amorosa y firme, y no como los canallas menores de este tiempo. Por eso, el sonido de tu voz permanecer谩 en nuestra memoria. Tu figura y tu pa帽uelo ser谩n inspiraci贸n y legado. 隆Hasta siempre, querida Hebe!

20 de noviembre 2022.

