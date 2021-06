–

Estas notas no pretenden agotar lo que el libro dice. Retengo de Horacio Gonz谩lez lo que m谩s me ha interesado de su experiencia para ampliar la m铆a con la suya. Por eso, quisiera en estas notas s贸lo destacar de su libro lo que para m铆 fue m谩s importante y quiz谩s antes distante: la metamorfosis. No s茅 si Horacio podr谩 reconocerse en lo que digo. Pero podr谩 reconocer, al menos, que permanezco en estado de cris谩lida todav铆a.

La visitaci贸n del fil贸sofo

El enfrentamiento entre culturas y el derecho a pensar lo que uno quiera se le present贸 a Horacio, nos confiesa, en ocasi贸n de la visita que le hizo en su casa un estimable fil贸sofo franc茅s. El fil贸sofo del primer mundo recorre con su mirada la biblioteca de Horacio, 鈥渋ntelectual鈥 argentino que se niega a transformarse en simple remedo del pensamiento europeo, racional y dial茅ctico. Descubre en su mirada escrutadora a un juez implacable, que pone al desnudo nuestra 鈥渇alla geol贸gica鈥 inicial en relaci贸n con el pensar filos贸fico. 鈥淣uestras bibliotecas, nuestras casas, nuestros programas de lectura, son visitables pero toda visita los desencanta, los arroja a la trivialidad de los horizontes ya sucedidos鈥 (p.13).

Estas palabras expresan la humillaci贸n que siente un hombre argentino que quiere pensar por su cuenta: esa mirada que 茅l percibe como implacable le quita el encanto no s贸lo a los libros sino tambi茅n a su casa, y hasta a sus proyectos futuros de lectura. Basta esa mera mirada de un intelectual de la France Eternelle para anonadar y desvalorizar su mundo: un desprecio ontol贸gico hacia lo que es uno. 鈥淗ay que seguir hablando con el lenguaje griego, alem谩n o desde luego franc茅s o ingl茅s en la filosof铆a鈥 (p.15). El desencanto desvaloriza hasta la propia lengua: anula nuestra capacidad de usarla como productora de pensamiento.

La filosof铆a, en Horacio, debe recuperar su libertad: 鈥淟a filosof铆a habla como lo que no es y dice lo que no le corresponde鈥. Infractora, habla m谩s all谩 de s铆 misma. Horacio quiere mantener vivo al menos el encanto de sus propias palabras para que por las suyas revalidemos las nuestras. Pero para hacerlo debe actualizar un poder significante que la filosof铆a dial茅ctica hab铆a excluido de nosotros para hacernos dignos de pensar como ella.

Este libro de Horacio surge desde ese ninguneo (como se dice en nuestra habla): 鈥渄e mi propia revisi贸n [鈥 de la biblioteca que poseo, una vez que pude mirar las previas im谩genes que otros le arrojaron鈥. Horacio tuvo que reponerse y comprender este desprecio para revalorizar lo m谩s propio y originario de s铆 mismo, que en la filosof铆a dial茅ctica, el pensamiento m谩s alto de Occidente, est谩 presente s贸lo como un momento abstractamente superado. Tuvo que ir a buscar en el pensamiento m铆tico arcaico, que elabora ideas encarnadas desde la metamorfosis, y comprenderla como forma primaria que labora con im谩genes que el cuerpo produce, y desde all铆 captar lo que la cultura occidental rechaza de s铆 misma, sobre fondo de qu茅 encubrimiento se elabora luego la raz贸n que impone. Sobre fondo del desd茅n y la humillaci贸n le铆da en ese mirada de Horacio debe descubrir, para anularla, el aparato te贸rico que la sostiene. Que a las tesis que fundan el aparato pensante de la filosof铆a dial茅ctica les falta lo que ella ha excluido de su propio origen: el fundamento encarnado del cual proviene, sobre el cual se apoya su raz贸n excluyente. Si este fundamento no estuviera negado, la filosof铆a dial茅ctica podr铆a pensar de otro modo una realidad humana de la que Horacio no se sintiera excluido. Por eso nos dice que en su libro 鈥渆xplora la tesis del derecho a tener una tesis鈥, un derecho todav铆a no contemplado en los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Lo cual supone que Horacio parte de una experiencia ambigua: est谩 metido en la filosof铆a dial茅ctica, pero al mismo tiempo tiene otros amores -y eso se le nota. Para sincerarse 茅l quiere ir al fundamento que nos autorice a todos a pensar sin miedo y sin ser humillados por la cultura ajena, para el caso la europea en la que nos movemos. Su tesis reivindica entonces un andar errabundo: m煤ltiples sendas sin origen com煤n, sin centro, sin t茅rmino ni jerarqu铆as. 鈥淓stas sendas reiteradas se han forjado en formas contingentes, que no pertenecer铆an a una unidad previa que luego se haya ido bifurcando. [鈥 Nos pareci贸 posible designar esas sendas [鈥 con los nombres [鈥 el de metamorfosis y dial茅ctica鈥 (p.18). Se trata, como vemos, de un desaf铆o m谩s hondo y may煤sculo: el derecho a pensar como a uno se le da la real gana temas y problemas de los cuales ninguna cultura pueda preciarse de ser la 煤nica due帽a. Creer que s贸lo ella ha pensado, sentido e imaginado lo m谩s importante.

Entonces se conect贸 con el origen de nuestra cultura, en Las metamorfosis de Ovidio. Son historias, relatos, 鈥渃煤mulo legendario de antiguas narraciones鈥. Pensamiento m铆tico 鈥渃apaz de eximirse a s铆 mismo de鈥 obligaciones l贸gicas鈥: fuentes de reflexi贸n que supone una 鈥渃onciencia material鈥 frente a la conciencia pura de la metaf铆sica. 鈥淓n cada momento de una presencia o de un ser hay una forma que le es inherente鈥: la vida es un transcurrir de formas en constante movimiento. Estas formas visibles pueden describirse, no est谩n nunca quietas, cambian sin cesar, se hallan en actividad continua. La vida es ese esencial cambio de formas. Horacio se reconoce en ella.

Comienzo

El concepto de 鈥渕etamorfosis鈥 ampl铆a la noci贸n tradicional de cuerpo, ese que contraponemos a esp铆ritu, como si para recuperarlo y ponerlo en juego s贸lo bastara con saber, a fuer de materialistas cient铆ficos de izquierda, que el cuerpo nos incluye en la naturaleza de lo vivo como la ciencia y la dial茅ctica ense帽an. Horacio, al recuperar el pensar de la metamorfosis para la filosof铆a nos ense帽a a ir m谩s lejos: el retorno a las fuentes imaginarias y sensibles del pensar abstracto.

Si las filosof铆as de la dial茅ctica nos dejan s贸lo el cuerpo como soporte de la existencia, el materialismo que le agregamos para corregirlas tendr铆a que ahondar en la noci贸n de cuerpo, caja de Pandora de la que al abrirla surgen todos los males del mundo, comenzando con la mujer y la muerte. Quiz谩s la primera metamorfosis obscura que los hombres escondemos sea aquella que por boca de quien ha perdido la raz贸n hizo destellar una verdad escondida: Schreber se despierta una ma帽ana y anhela metamorfosearse en mujer, sentir lo que ella siente. Y a esta metamorfosis se la llama psic贸tica, sin ver que la verdad m谩s dif铆cil solo puede ser dicha en nuestra cultura por los que enloquecen.

Tesis extra帽a para la dial茅ctica, frente a la cual reivindicar谩 el momento escult贸rico como forma de pensamiento, lugar imaginario donde se asienta el acceso a la verdad en el hombre. Para pensar en serio hay que poner el cuerpo amoroso o gozoso para aceptar perderlo y que se convierta en otra cosa distinta a la que era. Es por la experiencia de este extremo l铆mite como la verdad se afirma: la inversi贸n 鈥渁 pura p茅rdida鈥 es la que nos prepara y nos hace dignos de la metamorfosis.

Ese es el desaf铆o de este libro admirable que nos habilita para recuperar nuestra singularidad como necesaria para producir algo. Antes nos dec铆an, en cambio, que s贸lo pens谩bamos en serio cuando abandon谩bamos lo m谩s propio de nosotros al olvido y al desprecio.

Un paso adelante

El libro de Horacio sobre la metamorfosis expone la suya, creo, el trayecto que por su intermedio 茅l mismo ha alcanzado: define una inserci贸n po茅tica en la filosof铆a. A la ascesis m铆stica del santo, que se metamorfosea para hacerse digno de que el Dios implorado invista la miseria indigna de su carne pecadora, Horacio en cambio nos propone una metamorfosis de nuestro ser pensante, que se descubre apoyado en otros poderes, esos que la dial茅ctica ped铆a que se dejaran de lado. Recuperar un pensamiento sensible e imaginativo que el concepto y la raz贸n hab铆an obturado.

Esos poderes negados, y hasta despreciados, son recuperados ahora como el lugar mismo de la reflexi贸n filos贸fica: las metamorfosis primeras con las que el hombre inviste gozosa o cruelmente su inherencia al mundo, a los hombres, a los animales y a las cosas. Est谩 a煤n presente, aunque despreciado por la dial茅ctica racional a la que tendr铆amos que acceder para pensar en serio. El tr谩nsito de naturaleza a cultura no es un salto del esp铆ritu ni una frase te贸rica. No es una relaci贸n de concepto a concepto sino de persona a persona, o de una forma corp贸rea a otra forma corp贸rea. Se actualiza, para el caso, en la visita, por ejemplo, que un fil贸sofo hace a nuestra casa.

Esta experiencia es una praxis sobre su propia constituci贸n como ser humano. Por eso el Horacio del comienzo no va a ser el que se encontrar谩 a s铆 mismo luego de escribir su libro. Ese punto de partida, el de la humillaci贸n, es puesto como fundamento de un interrogante nuevo. Es un momento dram谩tico, que condensa y exige, por la hondura de la ofensa, una transformaci贸n radical an谩loga a las que narra Ovidio de sus personajes: nos sit煤a entre la vida y la muerte -de aquello que somos, por lo menos. Ese es el desaf铆o: aceptar esa metamorfosis que Horacio tiene que efectuar sobre s铆 mismo. [Y de paso cumple con la onceava tesis sobre Feuerbach: se trata de metamorfosear (transformar) al mundo, pero para hacerlo -comprende- se trata de metamorfosearse tambi茅n a s铆 mismo. Este es tambi茅n un momento necesario de la praxis de la filosof铆a: recuperar en los mitos el encanto de la infancia perdida de la historia. Marx, dial茅ctico de la metamorfosis de la mercanc铆a en dinero, proclam贸 sin embargo el triunfo del progreso de la ciencia sobre los dioses antiguos].

De pronto la humillaci贸n y el desencanto que entristecen abren una fisura donde el sentido de la raz贸n m谩s propia se revela inquietante: para pensarnos debemos pensar con ella contra ella. Ese ser铆a el problema: descubrir aquello que la cultura occidental vaci贸 de sentido y le quit贸 el encanto, pero que a煤n sigue vivo, pese a que ella lo hiciera para imponer al mundo que la verdad sea una, y que sea suya. El cristianismo, yo agregar铆a, tiene algo que ver con esto. El hombre pecador frente a un Dios 煤nico y abstracto, que se metamorfosea en la divinidad de Cristo, y de la madre en Virgen, aniquila lo vivo de la dram谩tica humana en lo imaginario. No son equivalentes a las metamorfosis que Ovidio nos recuerda acompa帽an la dial茅ctica destructiva, no a la po茅tica creadora de la metamorfosis. Ese transformismo cristiano con su cielo abstracto y fr铆o empobrece toda creaci贸n encarnada. Sirve de soporte para que la racionalidad instrumental abra un campo propio y puro, insensible. Obtura, con la noci贸n de un dios 煤nico y del pecado, las verdaderas tragedias y transgresiones humanas que los mitos ilustran y Ovidio nos narra. Cielo de forma vivas: 鈥渓as metamorfosis est谩n concebidas como una enciclopedia teog贸nico-cient铆fica, donde brilla el cat谩logo de nombres que clarifican los hechos del cosmos, pues ellos descienden de las efigies humanas que fueron consumidas por la p茅rdida de la forma鈥.

La metamorfosis no luch贸 contra la dial茅ctica, pero la dial茅ctica tiene el objetivo de destruir a la metamorfosis: convertirla en un momento superado de su propio desarrollo. Horacio quiere recuperar poderes que con ella se han perdido o nos sustrajeron. La experiencia de conocimiento implicar谩 siempre la transformaci贸n y la puesta en juego del hombre que piensa. Pensar es desarraigarse para reencontrar por fin ese arraigo arcaico perdido desde el cual sea posible una vida entera.

La raz贸n dial茅ctica tambi茅n produjo monstruos. Produjo entonces hombres que piensan acotados por los l铆mites de la dial茅ctica, m谩s bien de la raz贸n instrumental que olvid贸 su origen. Por eso Horacio debe rechazar la teor铆a de la 鈥渞ecepci贸n鈥, que no hace sino producir sujetos s贸lo receptivos -驴alienados?- a la raz贸n del amo. En el 谩mbito del saber son los 鈥渁cad茅micos鈥. En el campo de la pol铆tica son los posibilistas. En el campo de la vida son los aggiornados. Es decir, sujetos s贸lo para pensar, sentir e imaginar dentro de los l铆mites que la cultura imperial ha trazado. La 鈥渢eor铆a de la recepci贸n鈥, nos dice, no es m谩s que la interiorizaci贸n de este profundo desprecio, humillado, hacia uno mismo.

Pero tambi茅n Horacio debe encontrar en la filosof铆a misma aquellos que entrevieron este valor de lo negado. Son los escritores y fil贸sofos a los cuales acude para apoyar su propio camino que ellos ya abrieron. Kafka, Nietzsche, Levi-Strauss, Heidegger, y hasta el mismo Hegel. Aunque disienta con alguno de ellos los considera como aquellos que denunciaron el empeque帽ecimiento de la filosof铆a por la dial茅ctica, y el necesario retorno a las fuentes de la tragedia antigua para comprender la nuestra.

Diferencias

La dial茅ctica es el pensamiento adulto de la historia, la metamorfosis es, en cambio, el pensar ani帽ado de 鈥渓a infancia de la humanidad鈥. Horacio quiere pensar c贸mo prolongar lo infantil de la cultura 鈥榓dulta鈥, las culturas arcaicas, en el presente nuestro. Quiere reavivar en s铆 mismo un abandono penoso al que no puede resignarse. Y de pronto con la metamorfosis se abre todo el campo de la historia que es vivida y narrada como si fu茅ramos ni帽os o s贸lo adultos que olvidaron la infancia. Ambos modos de pensar se muestran como antag贸nicos. Cuando aparece la dial茅ctica, la metamorfosis se esconde avergonzada. Cuando aparece el pensar de la metamorfosis, la dial茅ctica 鈥渟e abstiene o se agrieta鈥: se declara impotente ante la irracionalidad despreciada, o se escinde el sujeto. Pero en realidad somos cada uno de nosotros los agrietados o los que nos abstenemos. Con la metamorfosis, en cambio, se recupera otra forma de pensamiento. 鈥淓l pensamiento de la metamorfosis es uno de los m谩s arcaicos senderos de la imaginaci贸n pensante humana. Surge con la propia idea de surgimiento, emerge con la propia idea de emergencia, nace con la propia idea de nacimiento鈥 (p.53), ordenando el Caos primigenio.

Hay pues una concepci贸n del pensamiento que incluye lo impensado por nosotros, o m谩s bien una forma de pensamiento que no circula s贸lo por los conceptos.

Las formas originarias de la raz贸n abstracta. Las metamorfosis.

Es muy dif铆cil dar cuenta del libro de Horacio sin transcribir lo que 茅l nos dice: no tendr铆amos una descripci贸n que lo mejorara.

Dir铆amos, arriesg谩ndonos, que las metamorfosis son las transformaciones originarias hacia las cuales apunta el pensamiento racional en busca de su origen, para devolverle la relaci贸n perdida con las cosas, su cercan铆a m谩s pr贸xima a lo vivido. Casi un ensue帽o, que aunque mediatizado como distancia con lo que evoca, se apoya y se prolonga desde las formas reales en que decant贸 como idea en el imaginario de aquel que las piensa. 驴C贸mo conciliar lo imaginario con la filosof铆a? Se trata de pensar con im谩genes y con conceptos, ir desde lo mismo a lo diferente, volver del contenido racional a la forma sensible, recuperar el arraigo en lo vivido del cual la raz贸n se distancia sin abandonarlo.

Horacio nos dice: 鈥渉ay un pensar en el transfondo del ser que intenta a su vez ser pensado, ocasionando dos desgarrones bien conocidos en filosof铆a. El primero, buscar los or铆genes del pensar supone contar con la alegor铆a de la naturaleza, del s铆 mismo y de la diferencia entre lo que es pensar y lo que es pensar sobre el propio pensamiento (en irrisorio acto de metalenguaje). El segundo, buscar los or铆genes del propio pensar supone imaginar menos una respuesta sobre el origen de la materia pensante que sobre los surcos t铆picos en los que recaen una y otra vez los estilos reflexivos. Estos estilos son los que aparecen en las ruinas de la lengua, en las expresiones ritualistas, en las torpezas de la expresi贸n y en los diversos despojos de y en lo que hablamos. Es el pensamiento real actuando en la laboriosa resignaci贸n de tener que pensar sin que en el pensamiento surja la conciencia de s铆鈥 (p.21). Horacio no puede permanecer en ese planteo primero que supone una 鈥渘ada sin rostro ni contornos, si no estamos dispuestos a desmaterializar el conocimiento o alejarlo de sus concreciones o figuras realizativas?鈥 (id.). La nada sin rostro ni contornos que desmaterializa al pensamiento expresa lo m谩s propio negado del sujeto, que cree que exista porque s贸lo piensa desde el ser y la nada.

Si el mito estuvo en el origen de las formas del pensamiento originario, que reten铆an a煤n el movimiento de las cosas y los seres, Horacio va a buscar la fuente de su propio pensar po茅tico que sirve, como es visible en quienes, admirados, lo escuchamos y lo leemos, para hacer brotar su pensamiento en el nivel m谩s denso de sentido al cual la palabra llegue. Reconocimiento de poderes antiguos que todav铆a alimentan su pensamiento. Pero el pensar de la metamorfosis no es un mero pensar con im谩genes: sirve a otros fines. Muestra, porque es m铆mesis, que corresponde a una experiencia diferente desde la cual acceder a otra forma de conocimiento. Y 茅sta exige un compromiso distinto a aquel que se accede s贸lo pensando los conceptos racionales de la dial茅ctica. 驴Pensar con sujeto? 驴Es suficiente decirlo? Las suyas son, pensamos, coalescencias m谩s de cuerpos que se intercambian, y no s贸lo de im谩genes y de palabras que se combinan y se mediatizan, por medio de un pensar con conceptos que les da su contenido racional, y las enlaza desde un orden externo.

Imaginar, metamorfosear

Pero la metamorfosis es algo m谩s hondo y m谩s profundo: implica que todo el sujeto, desde su corporeidad afectiva, se pone en juego. Va m谩s lejos que la noci贸n de 鈥渋dentificaci贸n鈥 freudiana,. porque supone otro mundo de relaciones humanas. El sentido tr谩gico del Edipo griego no es el mismo que circula en el Edipo cristiano que Fred le atribuye. Adquiere su sentido sobre fondo de los mitos y la tragedia antigua: 鈥渦n ensayo de m铆mesis absoluta鈥, otra confianza en el poder de un imaginario ampliado. Uno se transmuta en lo otro: trasvasa desde su propia forma todo su ser a otro ser diferente y se convierte, dejando de ser lo que era, en una forma distinta que anula la anterior y la consume en la nueva. Y esta metamorfosis exige, para llegar a realizarse, asumir la experiencia m谩s dolorosa: dejar de ser uno para ser otro. Esta transformaci贸n de los cuerpos es un presupuesto del pensamiento. No hay verdad, es decir movimiento que pase de algo a otro algo, sin que la vivencia exija que cada uno alcance los l铆mites, tr谩gicos o exultantes, que el destino, implacable, impone a los hombres. Horacio est谩, me parece, a la b煤squeda de ese punto incandescente desde el cual plantear una l贸gica que est谩 m谩s en el orden del existir que en el del yo pienso solamente. En esos l铆mites extremos, en abismo, se produce la transmutaci贸n de la metamorfosis. La profundidad del estar afectado nos muestra el lugar donde la verdad por fin se enra铆za y desde all铆 se elabora.

Lo que Horacio describe como 鈥渆l momento minucioso鈥, 鈥渆l punctum en que se da el cumplimiento al sino fat铆dico鈥, o 鈥渆l instante de oro鈥, 鈥渓a marca exacta en que la materia bulle en toda la expectativa del pasaje鈥, no es sino el momento, creo, en el que el mito preanuncia la escena del tormento, por ejemplo el rayo que cae con su verdad traspasando la carne viva de la mujer amante al tener la certidumbre, la certeza absoluta de lo definitivo, la muerte del amado cuyo retorno estaba esperando. El 鈥減unctum鈥 es la verdad en acto, el momento en que lo irreparable se ha consumado. 驴C贸mo no llamar 鈥渧erdad鈥 a este reconocimiento insoportable que nos cuesta la vida?

La metamorfosis ser谩 luego el arte de la consolaci贸n que transforma al dolor y lo consuela. No abre un cielo infinito y vac铆o para el alma, sino la permanencia transmutada de los cuerpos en la naturaleza viviente que nos acoge y en la que nos prolongamos. No s贸lo es la transformaci贸n en la que adquirimos una forma nueva, sino que en la misma forma est谩 presente, si sabemos animarla, la 鈥渧erdad鈥 del punctum anterior del cual proven铆a. La metamorfosis es en cierta manera un silogismo encarnado: si pasa tal cosa es porque antes hubo otra que la requer铆a. Pero para que esto suceda ha sido necesario que la verdad sensible, por m谩s que duela, sea vivida y aceptada. Sin dolor no hay verdad, y sin verdad no hay consuelo. Sin poner en juego la corporeidad del sujeto no hay verdad verdadera, sensible, dolorosa. Pero tampoco hay 茅xtasis gozoso, que es otro 鈥減unctum鈥 de la suprema dicha humana. Este punto tambi茅n puede ser el 鈥渕omento donde se verifica el castigo o la honra culposa de los h茅roes鈥.

Se dir谩 que en los dos casos tambi茅n estas figuras pueden ser asumidas por la verdad l贸gica, racional, dial茅ctica, pero lo hace sin tragedia ni dichas humanas. La tragedia es un hecho del ser, no s贸lo del lenguaje. Al aceptar como consuelo que el otro se transmuta, tambi茅n aceptamos formar parte del mundo donde todo se metamorfosea, y por lo tanto que tambi茅n nosotros lo hacemos. Otra verdad, diferente a la dial茅ctica, circula y avala a la metamorfosis.

Podr铆amos entonces decir: este 鈥減unctum鈥 que da paso a la metamorfosis que consuela es tambi茅n el mismo 鈥減unctum鈥 que fue dejado de lado, superado, cuando dej贸 paso a la filosof铆a de la dial茅ctica y del desconsuelo. Ese umbral sensible del pensamiento fue obturado, superado, por el racionalismo de la dial茅ctica. Hegel puede hablar de la muerte y decir: 鈥渆l esp铆ritu conquista su verdad s贸lo a condici贸n de reencontrarse a s铆 mismo en el absoluto desgarramiento鈥. Pero a煤n el desgarramiento absoluto es all铆 un momento que para el esp铆ritu transcurre en el pensamiento, y que luego supera, no es el de nuestro cuerpo que sufre la muerte como l铆mite absoluto ante la nada. La verdad para Hegel encuentra su 鈥減unctum鈥 en ese desgarramiento s贸lo pensado, desgarro solo racional, punto de partida de su pensamiento. Hay muerte para que haya esp铆ritu y se desarrolle la dial茅ctica hasta alcanzar por fin la Idea. La fugacidad necesaria de nuestra vida s贸lo es requerida para que la Idea sea.

鈥淟a forma dr谩stica del destino siempre es mitigada por la infinitud c贸smica de las formas. Las metamorfosis son un recurso que aminora el sufrimiento鈥. Y cabe preguntarnos entonces cu谩l de ambos tiene un contenido m谩s cierto: el valor desconsolador de la verdad dial茅ctica que al pensar al mundo nos separa del mundo, o el consuelo liberador de la metamorfosis que nos reintegra y nos reconcilia con la vida enigm谩tica de la naturaleza.

Confesi贸n

[Yo aprend铆 con Horacio que la metamorfosis tampoco me es ajena. Ese p谩jaro nocturno que llega desde un largo viaje en cada primavera hasta el 谩rbol de mi casa, y en el cual se posa, cuyo canto solitario quiebra de pronto el silencio de la noche, en 茅l escucho a mi madre muerta metamorfoseada en p谩jaro nocturno, y vuelve con su canto y me despierta al despertarse en medio de la noche en la que todos duermen, y me llama con su melod铆a inesperada para consolarme y acunarme de nuevo. Y que se volver谩 a ir, lo s茅, cuando se aproxima el d铆a y luego cuando viene el oto帽o, repitiendo su primera dolorosa e inolvidable partida, pero con la promesa que ha de volver con la misma certeza que vuelven las estaciones, para animarme a que la espere, porque siempre regresar谩 como p谩jaro que canta de noche para anunciarme que est谩 junto a m铆 otra vez viva, mientras yo la evoque y la reconozca, renacida, en su canto. Mi madre vuelve a la vida metamorfoseada en el p谩jaro que me llama y me canta. Est谩 muerta, s铆, tambi茅n lo s茅, pero no est谩 muerta: se ha metamorfoseado en p谩jaro y en su forma de p谩jaro sigue viva. Y ese p谩jaro lleva ahora para m铆 su nombre.]

La metamorfosis despierta vibraciones m谩s 铆ntimas que los conceptos, y abre un universo encantado que acoge en el magma sensible de las formas creadas por la naturaleza todos los dolores y las penas, pero tambi茅n los goces. Es lo m谩s propio lo que se actualiza y se siente, o m谩s bien es el todo de uno mismo lo que all铆 se invierte. Una idea no puede metamorfosearse en otra cosa, salvo que lo haga en otra idea, porque su ser se construye con lo que los hechos decantan, por abstracci贸n, para todos. Pero la plenitud vivida de la cual parte se ha desvanecido. La metamorfosis, en cambio, transforma nuestro ser en otro ser en el cual se prolonga.

Horacio, que es tambi茅n poeta, quiere que lo maravilloso del encantamiento po茅tico de su propio imaginario vivo, en acto, acceda junto con el pensamiento para mostrar que all铆 la coherencia hunde sus ra铆ces en un estrato que el pensamiento dial茅ctico elude para no sufrir el dolor de una mujer como Alcione (como veremos luego). Por eso Horacio nos sobrecoge como si al hablar 茅l fuera, por su propia poes铆a y su riqueza, aquel que a煤n tiene el privilegio excepcional de estar vinculado con los dioses antiguos y germinales de nuestra existencia. Pero tambi茅n quiere que sepamos que esos dioses antiguos que nos hablan a煤n siguen viviendo entre nosotros, en este conf铆n aborigen de la tierra.

Asombra la precisi贸n y la poes铆a de su lenguaje que se ha distanciado del pensamiento formal, porque sus palabras abren un espacio casi nunca transitado: nos dan el saber de la cosa con palabras que envuelven al concepto y lo acogen pero lo forjan y lo transfiguran para darle un destello y una fulguraci贸n que antes no ten铆an. Por la magia metamorf贸sica de sus palabras alumbra un sentido nuevo en las cosas que nombra y que ya fueron tantas veces nombradas, pero que ahora abren un espacio imaginario, sensual y sensible, diferente, para pensarlas.

Los sue帽os, preanuncios intensivos.

Los mitos trabajan con la materia de los sue帽os. Los sue帽os han sido comprendidos como la vivencia m谩s intensa de una l贸gica imaginaria y afectiva de la vida que la vigilia, deslumbrada por el presente inmediato, deja de lado. Y son los sue帽os mediadores para interiorizar los saberes m谩s hondos de la historia humana: r茅plicas de momentos extremos, 煤nicos de tan intensos y desgarrados, 鈥渦n ensayo de m铆mesis absoluta de lo humano, como si poseyeran el don de la r茅plica incesante de las formas conocidas del mundo, un omniformismo que llevar铆a a imaginar que esas formas son imperecederas鈥 dice Horacio. 鈥淭enemos la impresi贸n de que la metamorfosis como pensamiento art铆stico quisiera buscar la m铆mesis excelsa de un momento de la vida que, gracias a ella, podr铆a ser detenido, inmovilizado. Momento estanco que intentar铆a quiz谩s fijar el pasaje entre la vida y la muerte, como si ese llamado gen茅rico a la transformaci贸n [la metamorfosis] pudiera ser traicionado con el descubrimiento de un punto selecto, de vibrante elaboraci贸n, y quieto. [鈥 instantes escult贸rico, ilusoriamente inm贸vil de esas formas que se van turnando como ilimitadas escamas en movimiento鈥.

Un punto selecto, de vibrante elaboraci贸n, y quieto: amenaza de la reflexi贸n dial茅ctica que retenga solo la filigrana racional de la vida. La metamorfosis es, por el contrario, nos sigue diciendo Horacio, un momento intensivo de la vida, forma recipiente, donde se presenta entonces la verdad de otro modo, que no pertenece a la vida discursiva y a la dial茅ctica del mero pensamiento. La metamorfosis es un modo de pensar, es cierto, pero que transforma las presencias y las im谩genes de una situaci贸n crucial de la vida humana para extraer de ellas, o expresar por medio de ellas, una sabidur铆a que de alg煤n modo detiene el tiempo en el tiempo. Condensa all铆 un l铆mite absoluto de las situaciones l铆mites de la vida humana, esas que, como destino, la armon铆a divina sacraliza luego. No es extra帽o que el mito de Alcione al cual acude Horacio, para revelar con 茅l su propio pensamiento, sea aquel en el cual la verdad se enuncia como un momento intensivo que pone todo en juego. Y nos muestra c贸mo una forma se trasmuta en otra.

La historia m铆tica del rey Ceix y de Alcione.

Ceix emprende un viaje por mar. Alcione, su esposa, temiendo el peligro quiere acompa帽arlo. El rey, que es su esposo, no acepta que ella lo enfrente. Tem矛a con causa: la tempestad se desencadena, las aguas destruyen el barco. Pronunciando el nombre de su amada, Ceix muere vencido por las olas.

Alcione espera que Ceix retorne vivo. Pero la diosa, a cuyo templo acude Alcione para implorar su regreso, no puede soportar que siga creyendo que su marido est谩 vivo estando ya muerto. 驴C贸mo hacer para que ella sepa en verdad que Ceix ya no existe y sin decirlo en palabras que podr铆an ser negadas, adquiera la dolorosa certeza de saberlo muerto? Le encomienda la tarea a Sue帽o, que es el dios del sue帽o, quien env铆a a Morfeo para que se le aparezca en su mismo lecho mientras duerme, transfigurado en Ceix. (La metamorfosis aqu铆 exige una metamorfosis previa para que los dioses accedan a los mortales: que Morfeo se metamorfosee en Ceix.).

El sue帽o trae su presencia viva y Ceix mismo, como sombra, le anuncia a Alcione su propio estar muerto. Presencia real e imagen so帽ada coinciden: los dioses son su garant铆a. Es el mismo muerto el que le anuncia, de cuerpo presente, que est谩 muerto. Lo ve p谩lido, desnudo, y con el cabello todav铆a mojado del naufragio. Cuando Alcione despierta no hay nadie, pero ya sabe, de un saber profundo y certero, la verdad que despierta antes ignoraba. No puede sobrevivir a 鈥渦n dolor tan profundo鈥.

鈥淔ue una sombra, y sin embargo una sombra clar铆sima, la sombra verdadera de mi esposo.鈥 El sentimiento piensa la verdad s贸lo si es capaz de actualizar en la ausencia la imagen m谩s honda del amado, su cercan铆a m谩s extrema. No es el concepto distanciado que un nombre puede evocar con el sonido y al que le cabe permanecer distanciado de aquello que evoca. Es la presencia misma y la intensidad m谩s dolorosa hasta la que hay que llegar para que, desde esa hendidura que tiene la forma misma viviente de lo que se ha perdido, la 鈥渧erdad鈥 de su ausencia sea cierta. La verdad de su muerte resplandece con la del amado muerto: la hace presente y lo sabe ido. Le da la vida m谩s intensa y le agrega, en la juntura, la inexistencia. Pero tambi茅n la propia: quiere estar unido a 茅l tambi茅n en la muerte. Alcione elige no ser para estar unido al no ser de Ceix. Este acto de fidelidad al amado, que enternece a los dioses, puede ser llamado 鈥渧erdadero鈥, porque el ser del otro al que estaba unido fue asumido con la vida propia: la distancia fue salvada. 驴Podr铆a haber 鈥渧erdad鈥 m谩s profunda, no expresada s贸lo con palabras, fuera de aquella donde la propia vida da cauci贸n sin distancia a la figura del amante muerto?

Y el dolor que es de muerte la lleva a la muerte pero tambi茅n a una figura nueva donde los l铆mites se rompen y una conciliaci贸n diferente se crea: Alcione busca al esposo real cuya figura de sombra le anunci贸 su destino, y encuentra en la playa que las olas acercan su cad谩ver. Para ir a su encuentro volando sobre las olas Alcione se transforma en p谩jaro: su amor tiene alas. 鈥淯nas ligeras alas, incre铆blemente, han surgido de su cuerpo. Como p谩jaro desgraciado roza las olas, lanzando un grito de aflicci贸n, lleno de quejas, con su delgado pico鈥. Con ese pico duro besa la boca de Ceix, que tambi茅n se metamorfosea en p谩jaro. Y porque as铆 lo han querido los dioses har谩n juntos su nido en un remanso que ellos les abren, y los p谩jaros que de ellos nacen se llamar谩n alciones.

Pensemos

Los dioses se compadecen de su su sufrimiento 鈥渧erdadero鈥 porque por 茅l circula la experiencia m谩s honda, pero la vida debe seguir su camino, y de all铆 la metamorfosis: Alcione se transforma en p谩jaro, 鈥渃osto indescriptible de una metamorfosis鈥. 鈥淐osto鈥, dice Horacio: fue pagada con la propia vida. Para metamorfosearse en p谩jaro es preciso primero que el dolor alcance aqu铆 el m谩ximo intensivo: que haya hincado sus dientes hasta la m茅dula del sufriente. Esa muerte que cada uno le debe a la naturaleza la metamorfosis la transforma en vida, aunque diferente: 鈥渞estituci贸n amorosa en el mundo animal鈥, dice Horacio, porque sigue siendo vida. La mujer se metamorfosea en p谩jaro y ya no sufre: y los p谩jaros del aire, que se llamar谩n alciones, en su forma alada prolongan la vida de esa mujer sufriente, que muri贸 de amor.

Pero la metamorfosis ya estaba germinando en la intensidad con que su afecto le daba su vida al otro. Lo mismo se transforma en lo diferente, y en el alci贸n, ahora sagrado, ella se libera y nos libera del dolor de la tierra. 鈥淓n ellos, su memoria obscura alude a la cruel remembranza de que han sido humanos. Solo resta el nombre, 煤ltimo filamento de la memoria humana鈥. Ahora podemos pensar, imaginando y recurriendo a otros seres reales y vivientes, que en ellos el propio sufrimiento podr谩 redimirse porque lo perdido se ha metamorfoseado en otro ser vivo. El nombre sobrevive en la forma nueva: tampoco perece y tendr谩 entonces una vida eterna, tan eterna como lo que sea la vida de los hombres y llamen a las cosas por su 鈥渧erdadero鈥 nombre. El nombre de las cosas es una prolongaci贸n de la vida humana que a trav茅s de ellas introduce, tr谩nsito compasivo, la vida hist贸rica en la naturaleza acogedora, y la enriquece.

Hay saberes que necesitan penetrar muy hondo para que sean ciertos:_ debemos encarnarlos en nuestro propio cuerpo. Hay que ganar primero el espacio de las formas ajenas para abrir desde all铆 la dimensi贸n de la metamorfosis en la cual se prolong贸 de otro modo aquello que cada forma, cerrada sobre s铆 misma, detiene y a铆sla. Esa es, seg煤n pienso y quiz谩s deformo, esa verdad dif铆cil que Horacio me descubre en las metamorfosis: el macerarse de los cuerpos para que el saber llegue, en verdad, a serlo. Horacio sabe que el mundo de la metamorfosis ha sido vivida por nosotros antes de leer a Ovidio. Que hay una proximidad imaginaria que la racionalidad conceptual de nuestra cultura ha despreciado y al hacerlo nos ha empobrecido. Donde las parejas de Chagall en 鈥渧erdad鈥 vuelan por los aires como p谩jaros.

Horacio no recupera s贸lo el saber de los eruditos y comentadores de la literatura cl谩sica sino 鈥渆l peque帽o arte de la lectura regocijada y libre鈥. Este regocijo es el del gay saber nietzscheano. Al participar de lo que la narraci贸n de la metamorfosis narra son las propias facultades las que se despiertan y se reconocen m谩s all谩 de todo comentario sabio. La metamorfosis es un proceso realizado, una mutaci贸n de la cual no hay retorno, aunque aprendemos que el mundo es el producto de las metamorfosis que humanizan toda la naturaleza y hacen de ella una liberaci贸n compasiva de la historia humana.

Horacio describe a la metamorfosis como una forma de tr谩nsito final, dado por el hecho de que s贸lo en la muerte uno humano se transforma en lo otro natural, rompiendo la separaci贸n definitiva instaurada por la dial茅ctica entre cuerpo y esp铆ritu. Lo hace para se帽alar que este hacernos lo otro de la naturaleza est谩 siempre presente, antes de nuestra mente que marcar谩 el tr谩nsito, en cada relaci贸n personal que mantenemos con ella. Hay atisbos: somos el perro, el 谩rbol, el gato, el caballo, hasta esa vaca cuyos ojos glaucos y piramidales miraban los m铆os, uno frente al otro, y yo compart铆a su tristeza infinita, destinada como estaba a la muerte, s贸lo semejante a la que uno sent铆a. La muerte, siendo diferentes, ella animal, yo humano, nos un铆a en un mismo sentimiento. Somos el cipr茅s o la tipa o la albahaca cuando la olfateamos, hasta la mosca que revolotea o la cucaracha que aplastamos con pensa de suprimir algo viviente, somos ese pez que se desliza bajo el agua, somos ese p谩jaro que canta de noche y con el que compartimos una soledad infinita, la soledad de todo lo que vive

Por 煤ltimo

Horacio nos est谩 revelando un encanto ido: lo que cada uno tendr铆a que valorizar cotidianamente en su vida, esas metamorfosis primigenias, imaginarias pero tambi茅n corporales, que constituyen el fundamento ontol贸gico de un arcaico siempre presente, que nos abren desde la sensibilidad la existencia dolorosa o gozosa de lo otro. S贸lo as铆 podremos aspirar a pensar y a vivir en serio algo que ser谩 irreductiblemente propio, m谩s all谩 de toda diferencia de cultura y de tiempos. Donde no exist矛a la jerarqu矛a entre lo superior y lo inferior, sino la participaci贸n activa que producen las peque帽as metamorfosis para animarlo desde lo imaginario y el afecto. Horacio quiere que la filosof铆a contenga y prolongue este transformismo en sus ecuaciones racionales y en apariencia neutrales. El fondo de la dial茅ctica es la metamorfosis, que da de mamar a su pensamiento, 鈥渓a conversi贸n del 茅xtasis en concepto鈥. Ese es el descubrimiento que toma su punto de partida en Ovidio, pero que fue en realidad un reencuentro de lo m谩s propio suyo en las palabras del poeta latino. Horacio nos muestra en este hermoso libro, con la maestr铆a de su inimitable prosa, rebosante de im谩genes, de ideas y sobre todo de poes铆a, cu谩nto le debemos despu茅s de leerlo. Al llegar a la 煤ltima p谩gina uno siente lo inabarcable de un pensar fulgurante, al que s贸lo podemos acceder por atisbos: d谩diva generosa para aprender a generar nuevos pensamientos.

La universalidad de lo racional contra la singularidad de lo imaginario: eso fue lo determinante en el comienzo del libro cuando enfrent贸 a la universalidad de la filosof铆a dial茅ctica en la mirada inquisitora de Ranci猫re (a quien por otra parte admira). Lo separaba a Horacio de s铆 mismo en s铆 mismo: en la metamorfosis de su biblioteca universal, cre铆a, transformada en biblioteca r煤stica, en la cual enfrentaba su propia imagen de escritor argentino. Ten铆a que recuperar el pensamiento de la metamorfosis para revalidar el propio. Ahora pod铆a mirar su biblioteca en paz: hab铆a podido decir lo suyo. Pensar desde su propio ser, sin concesiones, otra vez altivo, con el derecho a pensar lo que a 茅l se le diera la real gana. Se hab铆a liberado de la mirada paran贸ica con la que la raz贸n ajena nos persigue d铆a y noche.

