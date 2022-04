–

De parte de SAS Madrid April 25, 2022 168 puntos de vista

Mientras las trabajadoras denuncian precariedad, falta de control de la administraci贸n y un excesivo beneficio de los intermediarios, la calidad de la asistencia a los mayores se degrada. Del apoyo psicosocial que hac铆an antes y ayudaba a frenar el avance del deterioro cognitivo, ahora se han quedado en un mero servicio de limpieza.

La Organizaci贸n Mundial de la Salud resalta la importancia del sitio donde vivimos mientras se envejece: hacerlo en un lugar conocido aumenta los niveles de confianza, independencia y autonom铆a. Mantener a los mayores en su entorno, su barrio y su casa tiene dos otros grandes beneficios. Por un lado, ayuda a los familiares implicados en su cuidado a compaginarlo con su vida y, por otro, es mucho m谩s econ贸mico que la institucionalizaci贸n de los mayores (ingresar en una residencia). Un cuarto factor, el m谩s importante, lo avala: las personas mayores prefieren seguir viviendo en sus casas. As铆 lo demostr贸 una encuesta del Imserso en 2010 donde dec铆a que el 87,3% de los preguntados preferir铆an mantenerse en casa incluso aunque tuvieran que vivir solos en ella.

驴C贸mo logramos que as铆 sea? 驴C贸mo logramos mantener las recomendaciones de los expertos, hacer m谩s sostenible el sistema y respetar la voluntad de los mayores? La respuesta es la ayuda a domicilio. Se trata de un servicio asumido por las comunidades aut贸nomas y los ayuntamientos que tiene apenas 30 a帽os de vida en Espa帽a, aunque una larga trayectoria en otros pa铆ses con Estado del Bienestar. 鈥淟a red familiar ha sido el principal sost茅n de nuestros mayores pero cuando esta no est谩 disponible, ah铆 deben estar nuestras instituciones鈥, explica Mar铆a Jos茅 Mena Ca帽adas, vocal de la Asociaci贸n madrile帽a de Enfermer铆a Gerontol贸gica (AMEG). 鈥淐uando las personas pueden vivir con buena salud y en un entorno propicio 鈥攃ontin煤a鈥, su capacidad para hacer lo que m谩s valoran apenas se distingue de la que tiene una persona m谩s joven. En cambio, si est谩n dominados por el declive de la capacidad f铆sica y mental, las implicaciones para las personas mayores y para la sociedad se vuelven m谩s negativas鈥.

En este punto es cuando un sistema p煤blico social y de salud se hace notar. Mena Ca帽adas explica que el deseo de permanecer en el hogar se entiende al ver la casa familiar como el lugar de apego emocional. Es el espacio f铆sico donde se encuentran sus recuerdos y los eventos biogr谩ficos m谩s relevantes, como puede ser la crianza de los hijos o las celebraciones familiares. Adem谩s, insiste, es m谩s saludable. 鈥淓vita el desarraigo del entorno habitual, mantiene un contacto estrecho con familiares y amigos, ofrece intimidad, promueve la autonom铆a y le proporciona mayor libertad, pero, sobre todo, garantiza un mayor equilibrio mental y emocional que se traduce en un mejor estado de salud鈥.

Para esta sanitaria especializada en gerontolog铆a, la institucionalizaci贸n residencial es considerada la soluci贸n cuando hay un alto grado de dependencia y no es posible realizar un porcentaje alto de las tareas diarias. 鈥淓n otras ocasiones 鈥攃ontin煤a鈥,el ingreso en una residencia es la soluci贸n a la b煤squeda de compa帽铆a, una respuesta a problemas familiares, malas condiciones del hogar o en situaci贸n de pobreza鈥. Pero, advierte, si bien es necesario que existan plazas habitacionales en centros de mayores, tambi茅n es necesario que, desde la Administraci贸n, se planteen otras alternativas anteriores a la institucionalizaci贸n. Y recuerda que 鈥渓a mayor铆a de las personas en una franja entre los 60 y los 70 a帽os se encuentra a煤n con una expectativa de vida de 20 o m谩s a帽os, la mayor铆a en buenas condiciones. Espa帽a, despu茅s de Jap贸n, es el pa铆s con mayor n煤mero de personas mayores鈥.

Objetivo: mantener la autonom铆a el mayor tiempo posible

La actual demanda y la llegada de la generaci贸n del baby boom a la jubilaci贸n hacen que cada vez m谩s voces acent煤en la importancia de reforzar la ayuda a domicilio. Y no solo aumentar el n煤mero de empleados, sino recuperar sus servicios primarios. 鈥淣uestra formaci贸n pasa por saber mover a una persona con limitaciones, nos daban conocimientos b谩sicos de psiquiatr铆a, en 谩reas psicosociales, en patolog铆as de la vejez, en elaboraci贸n de comidas adaptadas a las dietas que el usuario pudiera tener, el 谩mbito gerontol贸gico y tambi茅n para mantener la casa en condiciones de salubridad鈥, comenta Carmen de Diego, de la Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda a Domicilio. Tanto antes como ahora, que es una formaci贸n en grado medio, a todos estos contenidos se un铆an tareas como limpiar la ropa del usuario, supervisar las pautas de medicaci贸n previa autorizaci贸n de servicios sociales, el acompa帽amiento y el mantenimiento de la limpieza. 鈥淣uestras funciones son que la persona conserve la autonom铆a personal el mayor tiempo posible, retrasar el internamiento y mantenerles integrados en la sociedad鈥, apunta De Diego, que trabaja en Gij贸n.

驴Entonces, por qu茅 la mayor铆a de las intervenciones que hacen las auxiliares se limitan a la limpieza de la casa? 鈥淪e trata de una degradaci贸n del servicio que empez贸 en 2011. Cada vez hay m谩s limpieza, cuando los usuarios deber铆an ser part铆cipes, no meros espectadores鈥, explica. Se refiere a que cuando se da un servicio integral, los usuarios hacen junto a la auxiliar las tareas. Si van a limpiar una estanter铆a, ellos repasan los objetos peque帽os mientras que los altos los limpia la trabajadora. O al hacer la comida, lo hacen entre las dos personas, as铆 se mantiene viva la memoria funcional del mayor y se combate la soledad no deseada. 鈥淢e frustra 鈥攅xplica鈥 que si lo que queremos es que sean lo m谩s independientes posibles, ahora tengo que dejarles delante de la televisi贸n mientras nosotras hacemos todo鈥.

Tambi茅n, advierte De Diego, sin otras muchas tareas 鈥攃omo ir a comprar juntos, dar un paseo por el barrio o mantener una rutina activa鈥, el papel de vigilantes en la salud o deterioro cognitivo del mayor no pueden realizarlo. 鈥淐uando les sacas de su entorno m谩s controlado, como la casa, es cuando puedes ver muchas cosas鈥, opina. 鈥淓n estos 18 a帽os que llevo trabajando en ayuda a domicilio ha cambiado mucho nuestro trabajo鈥, comenta Elena Vidal Mart铆n, auxiliar en una subcontrata del Ayuntamiento de Madrid y secretaria general del sindicato OSAD, para quien la degradaci贸n del servicio lleg贸 de la mano de Ana Botella. 鈥淎ntes se primaba mucho la atenci贸n personal, ten铆a muchos acompa帽amientos, tambi茅n hab铆a aseo o atenci贸n directa al usuario. El arreglo de hogar era lo m铆nimo鈥, asegura.

Para Vidal, que empez贸 a trabajar en este sector por vocaci贸n a los 20 a帽os, se trata de una malversaci贸n de los servicios p煤blicos. 鈥淭e piden que limpies, porque del aseo o la compra ya se encarga la familia鈥, comenta, en relaci贸n a que las familias pueden decidir a qu茅 se destinan las horas que los servicios sociales les conceden. Antes, si la trabajadora social detectaba que una persona necesitaba dos horas para aseo, una de acompa帽amiento y dos de mantenimiento del hogar, se ten铆a que hacer as铆. Ahora se suman y muchas veces se destinan todas esas horas solo a la limpieza. 鈥淣os tratan como asistentas baratas, porque algunos pagan entre uno o tres euros la hora o incluso nada, dependiendo de ingresos鈥, comenta Vidal, que denuncia que por lo que paga el ayuntamiento por su trabajo como personal cualificado 鈥渟er铆a mucho m谩s barato contratar una empresa de limpieza directamente鈥.

La auxiliar madrile帽a denuncia incluso abusos por parte de algunas familias. Desde tener que cocinar para varios miembros y no solo el usuario, hasta limpiar ropa de hombre en una casa donde solo vive una anciana. Incluso casos m谩s graves. 鈥淯na compa帽era fue a atender a un usuario en una casa grande, en un barrio pudiente. La auxiliar llega y le dice que haga las tres habitaciones. Ella le dice que tiene que hacer el dormitorio y el ba帽o que use el usuario. Este le dice que es que usa todas las habitaciones porque duerme cada d铆a en una. Sorprendida, resulta que al hablar con el conserje del edificio le comenta que este se帽or alquila las habitaciones con derecho a limpieza. A costa del dinero p煤blico y a costa del trabajo de la auxiliar鈥. Si la auxiliar protesta, le cambian de casa. De hecho, Vidal asegura que tienen constancia de que el servicio se ha mantenido en esta vivienda.

Por contra, mientras estos servicios tienen un alto coste para los municipios y las comunidades aut贸nomas 鈥攅ntre 15 y 17 euros por hora de media鈥, solo entre siete y diez euros, por antig眉edad, llegan a las trabajadoras. Y muchos usuarios se quedan fuera al agotarse el presupuesto. Es el caso de Amparo Golderos, de la Asociaci贸n de Vecinos de Carabanchel Alto. Hace cuatro a帽os acudi贸 a los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid ya que no pod铆a cuidar sola de su marido, con una lesi贸n medular. 鈥淨uer铆amos ayuda a domicilio porque necesitaba ayuda en el aseo, para cambiarle de pa帽al, para vestirle, para levantarle o para acostarle a la noche, eso ped铆amos鈥, explica Amparo, que tras perder su expediente y reclamar ayuda hasta en tres ocasiones la Administraci贸n por fin resolvi贸. Pero lo hizo tarde, como ha ocurrido en m谩s casos. 鈥淒espu茅s de ingresar mi marido muy grave en el hospital, poco antes de morir, se present贸 una auxiliar en el domicilio, sin avisarme nadie. Lo que m谩s me doli贸 fue el mal rato que pas贸 mi marido en esta lucha. Entiendo que hay personas m谩s necesitadas, pero en nuestro caso necesit谩bamos ayuda durante todo el d铆a. Necesitaba el apoyo una parte del d铆a al menos. Me lo negaron y, cuando no lo esperaba, aparecen a ayudarnos鈥.

Remunicipalizaci贸n, la esperanza del servicio

Para las profesionales de la ayuda a domicilio, un paso importante para recuperar sus funciones y la calidad del servicio ser铆a la remunicipalizaci贸n. Hay cuatro casos en Espa帽a, donde el ayuntamiento, por medio de una empresa p煤blica, ofrece los servicios de forma directa sin un intermediario. Son Jerez, Bilbao, Chiclana y Pasaia. 鈥淎umentaron el n煤mero de usuarios, tienen mayores prestaciones y subieron de plantilla con un presupuesto similar鈥, comentan desde la Plataforma Unitaria. Menos optimistas se muestran con la situaci贸n del Ayuntamiento de Madrid. 鈥淩emunicipalizar ayudar铆a 鈥攔eflexiona Elena Vidal鈥 porque una empresa p煤blica controlar铆a todo esto, pero siendo realistas en Madrid no va a hacerlo nunca. Son empresas que llevan 30 a帽os trabajando con el Ayuntamiento y nunca se les va a perjudicar. Solo queda pedir el control del dinero p煤blico鈥. Un control que pasar铆a por ver qu茅 horas se usan y cu谩les no, pero tambi茅n por mejorar y garantizar los derechos laborales de las empleadas, empezando por su salud laboral. Como su trabajo se realiza en un espacio privado, no acceden t茅cnicos a mirar si las condiciones son 贸ptimas y seguras para ellas. 鈥淣o puede haber dos derechos fundamentales colisionando, debe haber un equilibrio鈥, comenta De Diego en referencia al art铆culo 18 de la Constituci贸n Espa帽ola (la inviolabilidad del domicilio) sobre el art铆culo 15 (derecho a la vida y a la integridad f铆sica y moral). 鈥淪i las usuarias, para poner disponer de estas ayudas, deben dar sus informes m茅dicos, financieros, su informaci贸n social, que son de 谩mbito m谩s privado, 驴por qu茅 no se obliga en el caso de la salud de las trabajadoras?鈥, se pregunta esta auxiliar, que explica que en los municipios con el servicio sin subcontratar est谩n empezando a poner la condici贸n de que los usuarios acepten esta supervisi贸n para disfrutar de los servicios.

Adem谩s, est谩 la precariedad que sufren en cuanto a salarios, estabilidad laboral y horarios. Un sector en el que la inmensa mayor铆a son mujeres. 鈥淪omos mileuristas si llegas a la jornada completa, pero la mayor铆a hacen menos. Tenemos contratos con la jornada partida, por la ma帽ana y la tarde, donde a veces tenemos que salir de casa solo para hacer un servicio de media hora. Tenemos contratos eventuales alargados por a帽os. Muchas veces nos cambian el horario incluso en el mismo d铆a. Y las cotizaciones, con la parcialidad de las jornadas, se resiente mucho a la hora de la jubilaci贸n鈥. La propia De Diego, adem谩s, habla de la salud de las auxiliares: 鈥淣o se nos reconocen las enfermedades laborales, entre otras cosas, porque no hay ning煤n estudio de siniestralidad y peligrosidad. Nosotras no tenemos nada, no existimos. C贸mo podemos estar con 65 a帽os atendiendo a personas con 67 a帽os鈥, se pregunta. 鈥淢uchas compa帽eras no llegan a la jubilaci贸n, a los 55 a帽os empiezan con encadenamiento de bajas porque no pueden seguir con el trabajo f铆sico鈥, a帽ade Elena Vidal, que asegura que 鈥渁lgunas compa帽eras est谩n peor que al usuario que van a atender鈥.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 24/04/2022.