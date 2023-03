Art铆culo publicado originalmente por Valladares.info

Por Fernando Valladares

Hace medio siglo que se estableci贸 la existencia de l铆mites al crecimiento econ贸mico en el seminal informe Meadows. En todo este tiempo, una econom铆a basada en el crecimiento continuo se ha ido imponiendo como 煤nico modelo posible para nuestra civilizaci贸n. La ciencia en general y la ecolog铆a en particular han propuesto que la alternativa, el decrecimiento, es ineludible. La 煤nica decisi贸n que podemos tomar ante esta situaci贸n es dejar que el decrecimiento ocurra, opci贸n que por inacci贸n es la que estamos tomando y que lleva asociada una transici贸n nada ordenada, o bien aceptar que es ineludible y planificarlo, que es lo que nos anima a desarrollar estas ideas. En realidad, lejos de ser algo de lo que lamentarse, el decrecimiento est谩 asociado a los mejores escenarios humanos y a las m谩s intensas y positivas motivaciones. Como dijo el fil贸sofo y antrop贸logo franc茅s Bruno Latour 驴puede haber algo m谩s estimulante que vivir un tiempo en el que es preciso repensarlo todo para seguir existiendo?

鈥淐uando la ecolog铆a se imponga a la econom铆a viviremos una prosperidad real鈥

La nueva clase ecol贸gica deber谩 dar la batalla de las ideas. Porque decrecer en lo econ贸mico y en lo energ茅tico, en nuestro consumo y en la producci贸n desmedida, traer谩 prosperidad al poner el foco en lo que realmente nos hace sanos y felices. Eso si, la transformaci贸n que nos espera es de una gran envergadura y requiere ser abordada trabajando colectivamente en disciplinas completamente diferentes y mirando siempre a la sociedad. Latour demostr贸 que la ecolog铆a es nuestra gran oportunidad para 鈥渞ecivilizarnos鈥. Crecer es una palabra magn铆fica y la vemos como la mism铆sima representaci贸n del 茅xito. Ahora tenemos que ser firmes con un decrecimiento en lo econ贸mico con la confianza de que traer谩 consigo una prosperidad real. No es prosperidad lo que el actual modelo socioecon贸mico trae para la inmensa mayor铆a de la poblaci贸n humana. Y los escenarios clim谩ticos y ambientales asociados al modelo actual est谩n trayendo cada vez m谩s penuria y sufrimiento. 隆Aprovechemos la oportunidad hist贸rica para no solo evitar el colapso sino para encaminarnos hacia un mundo mejor!

芦Cuando la ecolog铆a se imponga a la econom铆a viviremos una prosperidad real禄. Edici贸n e IA prompting: Marc Almeida

鈥淓l crecimiento de los pa铆ses ricos se basa en la apropiaci贸n de recursos de los pa铆ses pobres y es insostenible鈥

El crecimiento econ贸mico del Norte global depende de la apropiaci贸n neta masiva de trabajo y recursos del Sur global. Esta apropiaci贸n se realiza a trav茅s de las diferencias de precios en el comercio internacional. Hickel y colaboradores (2022 Global Environmental Change) cuantifican la escala f铆sica de la apropiaci贸n neta del Sur en t茅rminos de recursos y mano de obra incorporados durante el periodo 1990-2015. En 2015, el Norte se apropi贸 del Sur en t茅rminos netos de 12.000 millones de toneladas de equivalentes de materias primas incorporadas, 822 millones de hect谩reas de tierra incorporada, 21 exajulios de energ铆a incorporada y 188 millones de a帽os-persona de mano de obra incorporada, por un valor de 10,8 mil millones de d贸lares a precios del Norte, cantidad suficiente para acabar con la pobreza extrema 70 veces. Durante ese periodo, el drenaje desde el Sur ascendi贸 a 242 mil millones de d贸lares.

Estos autores calculan que las p茅rdidas del Sur debidas al intercambio desigual superan en 30 veces sus ingresos totales en concepto de ayuda a lo largo del periodo. El intercambio desigual es un importante motor de la desigualdad mundial, el desarrollo desigual y el colapso ecol贸gico.

芦El crecimiento de los pa铆ses ricos se basa en la apropiaci贸n de recursos de los pa铆ses pobres y es insostenible禄. Edici贸n e IA prompting: Marc Almeida

鈥淯n ejemplo de los peajes del neoliberalismo: 16 millones de muertes por malnutrici贸n鈥

En los 煤ltimos 50 a帽os, poderosos Estados y empresas han impuesto pol铆ticas neoliberales en todo el mundo, con un potente c贸ctel de privatizaci贸n, desregulaci贸n y recortes de los servicios p煤blicos. Millones de personas han muerto por un acceso inadecuado a la nutrici贸n b谩sica. En el periodo de 1990 a 2019, Sullivan y Hickel (2022 The Internationalist) estiman que el neoliberalismo ha dado lugar a 16 millones de muertes, solo por malnutrici贸n, que se podr铆an haber evitado con otro sistema socioecon贸mico. A los pa铆ses que no sufrieron invasiones ni golpes de Estado, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial les impusieron el neoliberalismo en forma de 芦Programas de Ajuste Estructural禄 (PAE), que obligaban a los gobiernos a privatizar los recursos nacionales y el patrimonio p煤blico, recortar las protecciones laborales y medioambientales, reducir los servicios p煤blicos y, sobre todo, suprimir los programas que pretend铆an garantizar el acceso universal a los alimentos u otros bienes esenciales. Entre 1981 y 2004, 123 pa铆ses -que representan el 82% de la poblaci贸n mundial- se vieron obligados a aplicar PAE.

La pol铆tica econ贸mica para la mayor铆a de la humanidad pas贸 a estar determinada por banqueros y tecn贸cratas en Washington DC. Estas pol铆ticas redistribuyeron los ingresos entre los ricos y proporcionaron beneficios inesperados a las empresas del Norte Global. Pero tuvieron un impacto desastroso sobre los trabajadores y los peque帽os agricultores de todo el mundo, especialmente en lo que respecta al acceso a los alimentos. Estos 16 millones de muertes no son incidentales al mundo capitalista; son intr铆nsecas a 茅l. El capitalismo neoliberal trata de limitar el consumo de estas comunidades pobres con el fin de disponer de recursos para la acumulaci贸n. S贸lo exprimiendo los ingresos de los pobres, hasta el punto de causar millones de muertes innecesarias, el capital puede garantizar el flujo constante de recursos necesarios para la maximizaci贸n de los beneficios y el crecimiento perpetuo de las empresas.

芦Un ejemplo de los peajes del neoliberalismo 16 millones de muertes por malnutrici贸n禄. Edici贸n e IA prompting: Marc Almeida

鈥El decrecimiento saludable y planeado siempre ser谩 mejor que una recesi贸n, ca贸tica, sobrevenida y letal para muchos鈥

El decrecimiento es una estrategia intencionada para estabilizar las econom铆as y alcanzar objetivos sociales y ecol贸gicos, a diferencia de la recesi贸n, que es ca贸tica y socialmente desestabilizadora y se produce cuando las econom铆as dependientes del crecimiento no crecen. En 2008, el mundo experiment贸 la peor crisis financiera desde la Gran Depresi贸n (o la Gran Recesi贸n en ingl茅s). La crisis se describe a menudo en relaci贸n con sus factores de riesgo proximales, como la proliferaci贸n de pr茅stamos de riesgo y valores hipotecarios, pero las causas profundas de la Gran Recesi贸n incluyen factores de riesgo como el flujo indiscriminado de capitales, la excesiva desregulaci贸n financiera y la elevada concentraci贸n de riqueza en la distribuci贸n superior.

La crisis es un subproducto de las pol铆ticas neoliberales y de la ideolog铆a del 芦mercado autocorrectivo禄 que ha guiado las reformas macroecon贸micas nacionales y mundiales desde la d茅cada de 1970. Los datos indican que la Gran Recesi贸n provoc贸 un aumento del desempleo y de los suicidios, especialmente en Europa y Estados Unidos, con un gran impacto en salud y nutrici贸n en los pa铆ses en desarrollo. Sin embargo, tal como se帽alan De Vogli y Owusu (2014 Critical Public Healt) los datos tambi茅n muestran que las recesiones pueden caracterizarse por aumentos de la esperanza de vida al nacer. Estas tendencias favorables est谩n asociadas a reg铆menes pol铆ticos que favorecen una distribuci贸n m谩s igualitaria de la renta y protecciones sociales m谩s fuertes que pueden romper el v铆nculo entre desempleo y suicidios durante las crisis. Es lo que se conoce como 芦decrecimiento saludable禄.

Las recesiones brindan la oportunidad de cuestionar el neoliberalismo, la ideolog铆a del 芦mercado que se autocorrige禄 y vislumbrar un nuevo modelo de desarrollo econ贸mico en el que el crecimiento del PIB deje de ser la principal prioridad pol铆tica nacional. Los gobiernos pueden lograr un r茅gimen de 芦decrecimiento saludable禄 si intervienen con pol铆ticas adecuadas hacia una distribuci贸n m谩s igualitaria de la renta y una mayor protecci贸n social.

芦El decrecimiento saludable y planeado siempre ser谩 mejor que una recesi贸n, ca贸tica, sobrevenida y letal para muchos禄. Edici贸n e IA prompting: Marc Almeida

鈥淓l decrecimiento de los pa铆ses ricos es factible y trae consigo bonanza y bienestar鈥

Los gobiernos se enfrentan a una situaci贸n dif铆cil, especialmente con el cambio clim谩tico, la crisis tras la COVID-19 y la situaci贸n geopol铆tica disparada por la invasi贸n de Ucrania. Sus intentos de estimular el crecimiento econ贸mico chocan con los objetivos de mejorar el bienestar humano y reducir los da帽os medioambientales. Chocan con los l铆mites planetarios.

Los investigadores en econom铆a ecol贸gica abogan por un enfoque diferente: el decrecimiento. Las econom铆as ricas deben abandonar el crecimiento del producto interior bruto (PIB) como objetivo, reducir las formas de producci贸n destructivas e innecesarias para reducir el uso de energ铆a y materiales, y centrar la actividad econ贸mica en garantizar las necesidades y el bienestar humanos. Este enfoque, que ha ganado adeptos en los 煤ltimos a帽os, permite una r谩pida descarbonizaci贸n y previene el colapso ecol贸gico al tiempo que mejora los resultados sociales. Libera energ铆a y materiales para los pa铆ses de renta baja y media en los que el crecimiento puede seguir siendo necesario para el desarrollo.

Para Hickel y colaboradores (2022 Nature), el decrecimiento de los pa铆ses ricos se apoya en cinco claves: 1, Reducir la producci贸n menos necesaria, reduciendo sectores destructivos como los combustibles f贸siles, la producci贸n masiva de carne y l谩cteos, la moda r谩pida, la publicidad, los autom贸viles y la aviaci贸n, acabar con la obsolescencia programada de los productos, y reducir el poder adquisitivo de los ricos; 2, mejorar los servicios p煤blicos; 3, apoyar los empleos verdes, formando y movilizando mano de obra en torno a objetivos sociales y ecol贸gicos urgentes, como instalar energ铆as renovables, aislar edificios, regenerar ecosistemas y mejorar la asistencia social; 4, reducir la jornada laboral y rebajar la edad de jubilaci贸n; 5, permitir el desarrollo sostenible, cancelando deudas injustas e impagables de los pa铆ses de renta bajas y frenar el intercambio desigual en el comercio internacional.

芦El decrecimiento de los pa铆ses ricos es factible y trae consigo bonanza y bienestar禄. Edici贸n e IA prompting: Marc Almeida

鈥淟a acci贸n de los gobiernos es clave para avanzar hacia un decrecimiento justo, viable y sostenible鈥

La acci贸n gubernamental es crucial. Se trata de un reto, porque los gobernantes tienen ideolog铆as arraigadas en la econom铆a neocl谩sica dominante y tienden a tener una exposici贸n limitada a los investigadores que exploran la econom铆a desde otros 谩ngulos. Se necesitar谩 espacio pol铆tico para debatir y comprender alternativas, y para desarrollar respuestas pol铆ticas.

Algunos de los foros que trabajan en este sentido son la Alianza para una Econom铆a del Bienestar, el movimiento Crecimiento en Transici贸n de Austria, la iniciativa de la Conferencia Postcrecimiento del Parlamento Europeo y el Grupo Parlamentario Multipartidista sobre los L铆mites del Crecimiento del Reino Unido. Hay avances. Muchas naciones europeas garantizan la asistencia sanitaria y la educaci贸n gratuitas; Viena y Singapur son famosas por sus viviendas p煤blicas de alta calidad; y casi 100 ciudades de todo el mundo ofrecen transporte p煤blico gratuito. Muchos pa铆ses han utilizado en el pasado sistemas de garant铆a de empleo, y en Finlandia, Suecia y Nueva Zelanda se est谩 experimentando con rentas b谩sicas y jornadas laborales m谩s cortas.

Pero hay 5 desaf铆os. 1, eliminar la dependencia del crecimiento; el bienestar suele financiarse con los ingresos fiscales, los proveedores privados de pensiones dependen del crecimiento burs谩til para obtener rendimientos financieros, las empresas citan el crecimiento previsto para atraer inversores; es preciso que los investigadores identifiquen y resuelvan estas 芦dependencias del crecimiento禄 sector por sector. 2, financiar los servicios p煤blicos, en ausencia de crecimiento poniendo fin a las subvenciones a la extracci贸n de combustibles f贸siles, gravando las industrias ecol贸gicamente perjudiciales, y utilizando los impuestos sobre el patrimonio para aumentar los recursos p煤blicos y reducir la desigualdad.3, gestionar la reducci贸n de la jornada laboral, algo que numerosos estudios demuestran que tiene resultados positivos como la reducci贸n del estr茅s y el agotamiento y la mejora del sue帽o de los trabajadores, al tiempo que se mantiene la productividad. 4, reformar los sistemas de aprovisionamiento ya que ning煤n pa铆s satisface las necesidades b谩sicas de sus habitantes de forma sostenible, con las econom铆as pr贸speras utilizando m谩s recursos de los que les corresponden, y las econom铆as menos pr贸speras usando menos. 5, Trabajar en la viabilidad pol铆tica y neutralizar la oposici贸n: todav铆a son pocos los l铆deres que se atreven a cuestionar el crecimiento del PIB; pero la ciudadan铆a est谩 cambiando, priorizando el bienestar y los objetivos ecol贸gicos sobre el crecimiento.

芦La acci贸n de los gobiernos es clave para avanzar hacia un decrecimiento justo, viable y sostenible禄. Edici贸n e IA prompting: Marc Almeida

鈥淓l impulso pol铆tico para el decrecimiento vendr谩 de los movimientos sociales y del cambio cultural鈥

Los movimientos sociales y el cambio cultural que se gestan bajo la superficie a menudo preceden y catalizan la transformaci贸n pol铆tica. Los cient铆ficos sociales deben examinar cuatro 谩reas. 1, identificar las actitudes y pr谩cticas cambiantes mediante encuestas y grupos de discusi贸n. 2, aprender de las 芦ciudades de transici贸n禄 sostenibles, las cooperativas, los proyectos de covivienda u otras formaciones sociales que dan prioridad a los modos de vida posteriores al crecimiento. 3, estudiar los movimientos pol铆ticos alineados con los valores del decrecimiento: desde La V铆a Campesina, hasta los movimientos y gobiernos municipalistas y comunalistas de ciudades progresistas como Barcelona o Zagreb. 4, comprender mejor los intereses pol铆ticos y econ贸micos que pueden oponerse o apoyar el decrecimiento, 驴c贸mo se organizan, a escala nacional e internacional, los grupos de reflexi贸n, las empresas, los grupos de presi贸n y los partidos pol铆ticos que trabajan para apoyar los intereses de las 茅lites, con el fin de echar por tierra las pol铆ticas econ贸micas y sociales progresistas? El papel de los medios de comunicaci贸n en la formaci贸n de actitudes favorables al crecimiento sigue estando poco explorado y desarrollado.

Dados los v铆nculos entre el crecimiento econ贸mico y el poder geopol铆tico, es posible que las naciones individuales se muestren reacias a actuar solas, por miedo a enfrentarse a una desventaja competitiva, a la fuga de capitales o al aislamiento internacional. Este problema de 芦ser el primero禄 plantea la cuesti贸n de si los pa铆ses de renta alta podr铆an cooperar en la transici贸n hacia el decrecimiento y en qu茅 condiciones.

芦El impulso pol铆tico para el decrecimiento vendr谩de los movimientos sociales y del cambio cultural禄. Edici贸n e IA prompting: Marc Almeida

鈥淓uropa se cae oficialmente del guindo y financia por fin investigaci贸n cient铆fica sobre decrecimiento鈥

Tras a帽os de enga帽arse a si misma con pol铆ticas pretendidamente sostenibles, con estrategias y pactos presuntamente verdes, asumiendo contradicciones como etiquetar como verdes energ铆as como el gas o la nuclear que no lo son, o liberalizando las emisiones de gases de efecto invernadero para permitir relanzar la econom铆a tras la covid-19, a pesar del reiterado incumplimiento de sus metas para alcanzar el cero neto en 2050 y el Acuerdo de Paris sobre cambio clim谩tico, la Uni贸n Europea se cae del guindo. Oficialmente, reconoce la imperiosa necesidad de entender el decrecimiento econ贸mico que la comunidad cient铆fica lleva a帽os demostrando que es ineludible.

Si no se atiende de forma urgente a los l铆mites del planeta y los gobiernos de las econom铆as desarrolladas siguen apostando a aumentar los modelos de producci贸n y consumo, el sistema va rumbo al colapso. En Espa帽a, Izquierda Unida, como parte del Gobierno de coalici贸n, debate desde hace tiempo sobre decrecimiento y crisis ecosocial. En Colombia, la ministra de Minas y Energ铆a, Irene V茅lez, llam贸 a discutir los alcances de esta teor铆a. El presidente franc茅s Emanuel Macron habla de decrecimiento en sus discursos.

La preocupaci贸n por no poder sostener econom铆as expansivas en las pr贸ximas d茅cadas alcanza a la Uni贸n Europea. El Consejo Europeo de Investigaci贸n (ERC o European Research Council, instituci贸n que financia la investigaci贸n e innovaci贸n en la UE) dotar谩 con 10 millones de euros con una beca Synergy a un grupo de cient铆ficos para que estudien c贸mo desterrar la econom铆a del crecimiento y garantizar el bienestar social y la sostenibilidad planetaria. La investigaci贸n estar谩 liderada por el Instituto de Ciencia y Tecnolog铆a Ambientales de la Universitat Aut貌noma de Barcelona (ICTA-UAB) y la Universidad de Lausana (UNIL), en Suiza. Implicar谩 a investigadores como Giorgos Kallis y Jason Hickel (ICTA-UAB) y la profesora Julia Steinberger (Instituto de Geograf铆a y Sostenibilidad de UNIL) en un proyecto titulado 芦A Post-Growth Deal (Un acuerdo posterior al crecimiento)禄. Las cosas est谩n, por fin, cambiando r谩pidamente.

芦Europa se cae oficialmente del guindo y financia por fin investigaci贸n cient铆fica sobre decrecimiento禄. Edici贸n e IA prompting: Marc Almeida

鈥Decrecer la producci贸n de alimentos

nos har谩 a todos sanos y felices鈥

Pensamos que siendo cada vez mas gente tenemos que producir cada vez m谩s alimentos. Grave error que nos est谩 saliendo car铆simo en t茅rminos econ贸micos pero tambi茅n ambientales y de salud. Sobra comida. Tiramos un tercio de la producci贸n. Si el desperdicio de alimentos fuera un pa铆s, 茅ste ser铆a el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, solo por detr谩s de Estados Unidos y China.

Seg煤n Feedback EU, la producci贸n de alimentos es el mayor impacto que los humanos tienen sobre el medio ambiente. Mientras 800 millones de personas pasaron hambre en el mundo en 2021, en la Uni贸n Europea uno de cada tres alimentos acaba en la basura. La p茅rdida y el desperdicio de alimentos en el planeta equivale al 10 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, y le cuesta al mundo un mil millones de d贸lares al a帽o. Los alimentos, su producci贸n, distribuci贸n y eliminaci贸n, est谩n impulsando la deforestaci贸n, y est谩n agotando nuestras reservas de agua dulce y nuestros suelos.

Feedback EU forma parte de un movimiento internacional que incluye tambi茅n a la Oficina Europea de Medio Ambiente y Zero Waste Europe, las empresas Too Good to Go y OLIO, y miembros de la Plataforma de la UE sobre p茅rdidas y desperdicio de alimentos. Reclama a la UE que apruebe objetivos legalmente vinculantes para que los estados miembros reduzcan dr谩sticamente el desperdicio de alimentos. En 2015 se marc贸 como objetivo reducir el desperdicio de alimentos para 2030 en un 50%, pero no se ha avanzado nada desde entonces. Feedback EU defiende que un objetivo de reducci贸n de los residuos alimentarios del 50% para 2030 puede alcanzarse mediante acciones concretas y ambiciosas.

芦Decrecer la producci贸n de alimentos nos har谩 a todos sanos y felices禄. Edici贸n e IA prompting: Marc Almeida

鈥淒ecrecer es justo lo contrario de tirar comida o quemar bolsos, ropa y perfume para mantener los precios de mercado鈥

Imaginemos un sistema econ贸mico en el que las empresas movilizan cantidades extraordinarias de energ铆a, recursos y trabajo humano para producir bienes y luego los incineran para mantener altos los precios y los beneficios. Es la irracionalidad institucionalizada. El creciente exceso de existencias indica un exceso de producci贸n y, en lugar de ralentizarla, se incineran productos en perfecto estado. No hay que imaginar nada, basta leer las noticias.

Producimos el doble de la comida que necesitamos y tiramos un tercio para regular los mercados. Marcas como Burberry ha quemado bolsos, ropa y perfume a estrenar por valor de mas de 100 millones de euros en los 煤ltimos cinco a帽os para mantener su imagen de exclusividad y sus precios altos. Para hacerlo ha empleado mucha energ铆a y al hacerlo ha eliminado materias primas muy valiosas para todos. Lo peor es que estas cosas nos llegan a parecer normales. Abramos los ojos, no son normales, ni sostenibles ni aceptables. Cambiar esto es la prosperidad que trae consigo el decrecimiento saludable.

芦Decrecer es justo lo contrario de tirar comida o quemar bolsos, ropa y perfume para mantener los precios de mercado禄. Edici贸n e IA prompting: Marc Almeida

鈥淓n un mundo que necesita decrecer en consumo no hay cabida para el derroche de unos pocos鈥

La construcci贸n y el uso de art铆culos de lujo, jets privados etc. s贸lo en Estados Unidos genera una huella de CO2 superior a la de naciones enteras. Las pr谩cticas de consumo excesivo y derroche de los ricos deben ser reinterpretadas como criminales cuando perturban la regeneraci贸n normal y el correcto funcionamiento de los ecosistemas al generar una desorganizaci贸n ecol贸gica excesiva y ponernos a todos en riesgo. Los superyates, las supercasas, los veh铆culos de lujo y los jets privados, en conjunto y s贸lo en Estados Unidos genera una huella de CO2 superior a la de naciones enteras, tal como han estimado Lynch y colaboradores (2019 Social Currents).

驴Por qu茅 contaminan tanto los supermillonarios? 驴C贸mo ha afectado la pandemia a los superricos? 驴Qu茅 est谩n dispuestos a hacer para reducir su huella clim谩tica y ambiental? 驴Podemos confiar en que los supermillonarios se autolimiten o debemos imponer topes o sanciones a su impacto? 芦Make Them Pay禄 鈥淗agamos que paguen鈥 es una campa帽a para denunciar y abordar los escandalosos niveles de injusticia clim谩tica que nos amenaza a todos, incluyendo a los superricos. Una campa帽a de Extinction Rebellion y Scientist Rebellion que re煤ne a ciudadanos y cient铆ficos que buscan cambiar esta peligrosa injusticia ambiental.

芦En un mundo que necesita decrecer en consumo no hay cabida para el derroche de unos pocos禄. Edici贸n e IA prompting: Marc Almeida

鈥淒ecrecer es la mejor estrategia contra los apagones; no hablar de ellos, la peor鈥

Algunos pensaban que el apag贸n era ciencia ficci贸n. Ciencia ficci贸n es crecer indefinidamente la producci贸n y el consumo de energ铆a. Hace apenas un a帽o muchos espa帽oles se re铆an de la idea de un apag贸n y se hicieron muchas bromas sobre las campa帽as informativas de paises como Alemania o Austria. Quiz谩 puedan aparcar un rato la sonrisa y dedicar ese rato a entender c贸mo y por qu茅 Francia est谩 programando apagones en su territorio, cortes de luz masivos para ahorrar energ铆a. Estos apagones programados afectar谩n a unos seis millones de personas al mismo tiempo.

Es un primer paso hacia un decrecimiento energ茅tico y toda una estrategia para evitar que los apagones accidentales graves como los que ya ha sufrido Francia varias veces no vuelvan a darse. Hace apenas un a帽o, los pol铆ticos nos ped铆an que no alarm谩ramos a la poblaci贸n hablando del apag贸n. Los hechos nos confirman que no hay nada mas alarmante que no hablar de lo que nos amenaza. No hay peor estrategia que no hablar de peligros y riesgos. La buena noticia es que los riesgos son bajos. La mala, que seguimos pensando que no nos puede pasar.

芦Decrecer es la mejor estrategia contra los apagones; no hablar de ellos, la peor禄. Edici贸n e IA prompting: Marc Almeida

鈥La transici贸n energ茅tica y el decrecimiento

no amenazan la econom铆a a la que debemos aspirar鈥

Tal como argumenta Pedro Linares (The Conversation 2022), la transici贸n energ茅tica para abandonar los combustibles f贸siles no es una amenaza para la econom铆a. La transici贸n energ茅tica aumenta significativamente la volatilidad de los precios de los combustibles f贸siles ya que los cambios y las incertidumbres provocan que el mercado est茅 a menudo desajustado entre la oferta y la demanda, y por tanto que los precios oscilen entre 茅pocas de escasez (y por tanto precios altos) y abundancia (precios bajos). Pero eso no significa crisis econ贸mica.

Seg煤n avancen las renovables y evolucione la producci贸n y la demanda el茅ctricas, a medio plazo, nos situaremos en precios de la electricidad no demasiado distintos de los de a帽os pasados. La transici贸n energ茅tica puede destruir o puede crear empleo, dependiendo de c贸mo se haga. No podemos limitarnos a sustituir combustibles f贸siles por renovables, sin mantener la actividad productiva, garantizar la competitividad de la econom铆a propia frente a otras regiones, asegurar que las nuevas tecnolog铆as se desarrollan y se fabrican a nivel nacional, y lograr que esa electricidad renovable conlleve costes de la energ铆a que sean competitivos para la industria. Sin todo eso, el empleo no se va a mantener. Adem谩s, el sector energ茅tico no es tan importante en t茅rminos de empleo. Lo que s铆 es importante para el empleo es el resto de la econom铆a que utiliza esa energ铆a.

La transici贸n energ茅tica puede ser una oportunidad para el empleo dependiendo de nuestra capacidad para trasladar sus ventajas al resto de la econom铆a. Y desde luego es una oportunidad para transformar la econom铆a y prosperar.

芦La transici贸n energ茅tica y el decrecimiento no amenazan la econom铆a a la que debemos aspirar禄. Edici贸n e IA prompting: Marc Almeida

鈥Se puede reducir la demanda energ茅tica

sin perjudicar la econom铆a y mejorando

el bienestar humano鈥

Grubler y colaboradores (2018 Nature Energy) plantearon una transici贸n energ茅tica basada en tendencias observadas y en modelos que permiten reducir la demanda de energ铆a. La demanda final de energ铆a mundial en 2050 seg煤n este planteamiento se reduce alrededor de un 40% de la demanda actual, a pesar del aumento de la poblaci贸n, la renta y la actividad. La reducci贸n del tama帽o del sistema energ茅tico mundial permite una transformaci贸n de la oferta con bajas emisiones de carbono y permite cumplir el objetivo clim谩tico de 1,5 掳C, as铆 como muchos objetivos de desarrollo sostenible, sin depender de tecnolog铆as que secuestren carbono.

Con el foco en Irlanda, pa铆s con uno de los objetivos de descarbonizaci贸n m谩s ambiciosos del mundo, Gauer y colaboradores (2022, Renewable and Sustainable Energy Transition) analizan los escenarios de descarbonizaci贸n del sistema energ茅tico considerando las oportunidades de mitigaci贸n derivadas de la reducci贸n y reestructuraci贸n de la demanda de energ铆a, sin limitarse a la mera sustituci贸n de tecnolog铆as y combustibles. Para evitar el uso de tecnolog铆as de captaci贸n de carbono que a煤n no est谩n bien desarrolladas hay que reducir la demanda. Esto puede lograrse mediante cambios en los motores de la demanda, como cambios en el transporte, la sustituci贸n de materiales intensivos en emisiones, como el cemento, y la reducci贸n de la demanda de calor de los edificios mediante el cambio de comportamiento y la eficiencia. Se observa que se puede desacoplar la demanda energ茅tica del crecimiento econ贸mico.

Nemet y Green (2022, Oxford Open Energy) tambi茅n ven factible una reducci贸n significativa de la demanda energ茅tica y plantean la necesidad de cinco factores de cambio: el aumento del nivel de vida y las preferencias por entornos limpios, la urbanizaci贸n, la digitalizaci贸n, la demanda de servicios novedosos y la aparici贸n de prosumidores (consumidores exigentes y activos que participan en la producci贸n de bienes y servicios). Creutzig y colaboradores (2022 Nature Climate Change) demuestran que se puede reducir un 40-80% de las emisiones reduciendo la demanda energ茅tica y mejorando a la vez el bienestar. Todos estos estudios revelan un gran potencial de mitigaci贸n del cambio clim谩tico a base de reducir la demanda energ茅tica. Pero lo m谩s interesante es que estas estrategias mejoran el bienestar humano y no lo comprometen.

芦Se puede reducir la demanda energ茅tica sin perjudicar la econom铆a y mejorando el bienestar humano禄. Edici贸n e IA prompting: Marc Almeida

鈥Redujimos el consumo energ茅tico en 2022

por las razones equivocadas y por eso

las buenas noticias se quedan en nada鈥

El precio, y no la estrategia y la conciencia ambiental, provoc贸 una ca铆da en el consumo energ茅tico en 2022. La demanda el茅ctrica acumul贸 un descenso del 3,2% respecto a 2021, un a帽o a煤n bajo los efectos de la pandemia y por tanto de menor consumo de lo habitual. La demanda empresarial y, especialmente, la industrial, que es la que m谩s ha ca铆do, reduciendo su demanda en un 6,9%. El consumo de gas fue casi un 21% menor que el a帽o anterior, no solo por una mayor eficiencia obligada por los precios elevados sino por una menor quema de gas para calefacciones 鈥攆ue un a帽o m谩s c谩lido鈥 y a la sustituci贸n de gas por di茅sel o fuel贸leo.

La ca铆da de consumo energ茅tico es buena en s铆 mismo por sus positivos efectos en la sostenibilidad planetaria, pero que no viene a arreglar nada porque ni los pol铆ticos ni el sector energ茅tico est谩n haciendo nada por decrecer de forma programada, estable en el tiempo y segura. Ha sido un a帽o que muestra que se puede vivir con menor consumo energ茅tico. Pero un a帽o que revela tambi茅n que si no se adopta una estrategia pol铆tica y social de decrecimiento nos iremos asomando otra vez y con rapidez al colapso o a alguna forma de crisis civilizatoria grave.

芦Redujimos el consumo energ茅tico en 2022 por las razones equivocadas y por eso las buenas noticias se quedan en nada禄. Edici贸n e IA prompting: Marc Almeida

鈥Se puede decrecer para crecer

en lo importante si redefinimos la abundancia鈥

Una parte importante del consumo en los pa铆ses industrializados lo genera una escasez artificial de tiempo. A medida que se incrementa la demanda de productividad y se establecen jornadas de trabajo innecesariamente largas, las personas se quedan con tan poco tiempo que deben pagar por servicios que hubieran podido realizar ellos mismos, como preparar su comida, limpiar sus hogares o cuidar de sus hijos y de sus mayores. El estr茅s asociado a estas jornadas y a este objetivo de productividad incrementa la necesidad de antidepresivos, pastillas para dormir, alcohol, dietas, abonos en gimnasios, terapias matrimoniales, vacaciones lujosas y productos varios que se consumir铆an mucho menos teniendo m谩s tiempo para uno mismo.

El capitalismo incurre en una gran paradoja: mientras genera una aparente abundancia y diversidad de productos (basta observar un centro comercial), en realidad es un sistema que depende de generar una escasez constante de tiempo y de riqueza real. La riqueza p煤blica m谩s grande de todas, la integridad de la biosfera del planeta, se ha sacrificado en nombre de la riqueza privada.

El decrecimiento previene la escasez y reduce la necesidad de competir para ser cada vez m谩s productivos. Por ello al decrecimiento se le llama en muchos pa铆ses 鈥渆l buen vivir鈥 y por ello el decrecimiento permite crecer en lo que realmente importa: bienestar real y valores humanos y sociales. Decrecimiento no es austeridad. Mientras la austeridad llama a la escasez para generar m谩s crecimiento, el decrecimiento llama a la abundancia para hacer que el crecimiento no sea necesario. Para evitar una cat谩strofe clim谩tica y ambiental el movimiento ambientalista actual debe demandar lo que Jason Hickel define como la abundancia radical.

芦Se puede decrecer para crecer en lo importante si redefinimos la abundancia禄. Edici贸n e IA prompting: Marc Almeida

El autor.

Fernando Valladares