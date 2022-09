–

Una campa帽a de movilizaci贸n sin precedentes reafirma la vitalidad del movimiento contra la extracci贸n de litio en la regi贸n extreme帽a y deja al desnudo el reciente Decreto pro-miner铆a de la Junta de Extremadura.

Nada menos que 36.155 alegaciones. Un r茅cord absoluto en el compromiso ciudadano contra la miner铆a de litio en Extremadura. 驴Su origen? El decreto de la Junta de Extremadura del pasado 31 de agosto, una norma aprobada por la v铆a de 鈥渆xtrema y urgente necesidad鈥, publicada al calor del verano y en per铆odo pretendidamente poco h谩bil para encontrar resistencias, en el Diario Oficial de Extremadura. La Resoluci贸n, dictada por la Secretar铆a General de la Consejer铆a de Transici贸n Ecol贸gica y Sostenibilidad acordaba un escaso plazo de 7 d铆as h谩biles para la fase de audiencia e informaci贸n p煤blica.

La respuesta no se hizo esperar, en cualquier caso. Lo que se presentaba maquillado como un intento de limitar las operaciones tanto de Infinity Lithium en C谩ceres 鈥晀ue opera bajo la denominaci贸n de la empresa pantalla Extremadura New Energies (ENE)鈥 como de Lithium Iberia en Las Navas (Ca帽averal) 鈥晀ue ha ampliado su periodo de explotaci贸n previsto de 19 a 30 a帽os, siendo los primeros seis a cielo abierto)鈥 oblig谩ndolas a procesar el mineral extra铆do en la propia regi贸n, era una medida que ya estaba contemplada en los planes de ambas corporaciones para ambos escenarios de intervenci贸n.

Lo que parec铆a una exigencia, claramente pasaba a ser una 鈥渁lfombra roja鈥 (como declararon desde la Plataforma Salvemos la Monta帽a) a ambas compa帽铆as extractivistas, habida cuenta de que mediante el Decreto se permite declarar de inter茅s econ贸mico los proyectos de refinado de litio en la regi贸n, ofreci茅ndoles tanto una tramitaci贸n prioritaria (los permisos de explotaci贸n se acortan a la mitad) como, y no menos importante, el acceso a subvenciones de dinero p煤blico. Hasta podr铆an optar, de acuerdo a su disposici贸n adicional, a ser declarados PREMIA, proyectos de inter茅s auton贸mico, lo que facilita las expropiaciones que pudieran resultar necesarias. Una operaci贸n institucional tan transparente en sus prop贸sitos que Infinity Lithium lleg贸 a publicar en la bolsa australiana una comunicaci贸n informando a sus inversores de la aprobaci贸n de la norma, a sabiendas del evidente beneficio en la cotizaci贸n de sus acciones.

La cosa pudo llegar m谩s lejos, pues en un principio se llegaba a eximir a las empresas de la obligaci贸n de obtener una licencia municipal (aut茅ntico campo de batalla en C谩ceres y principal escollo administrativo de Valdeflores, mina cuyo proceso en la actualidad se encuentra judicializado). Guillermo Fern谩ndez Vara, sabedor de lo mucho que se juega en C谩ceres con la alcald铆a de Luis Salaya (hasta la fecha opositor a la mina), cabeza de un ayuntamiento al que, literalmente, dejaba sin decisi贸n acerca de la explotaci贸n minera, se apresur贸 a anunciar un cambio urgente en la normativa de los PREMIA por la cual, expresamente en los casos de proyectos mineros, siguiera siendo indispensable la licencia municipal.

Las reacciones de las compa帽铆as mineras, evidentemente, fueron favorables a la norma desde el primer momento. Lithium Iberia, a la espera de la concesi贸n para explotar el yacimiento de Las Navas, fue clara en palabras de su consejero delegado, Ignacio Ba帽os: 鈥渢odo lo que sea considerar el litio como de inter茅s general o estrat茅gico para Extremadura consolida nuestro proyecto, sobre todo si implica una agilizaci贸n de la tramitaci贸n administrativa鈥. T茅rminos clave: agilizaci贸n, tramitaci贸n, administrativa.

De cualquier modo, otra vuelta de tuerca en un proceso de facilitaci贸n absoluta de la operatividad de las mineras en la regi贸n, en el aspecto de la cesi贸n de terrenos, del soporte medi谩tico institucional absoluto e incluso de la adaptaci贸n de la propia administraci贸n auton贸mica a la hora de gestionar sus permisos, ya que no hay que olvidar que la flamante Consejer铆a para la Transici贸n Ecol贸gica y Sostenibilidad, cuya titular es Olga Garc铆a Garc铆a, en esta legislatura ha asumido, a la vez, las competencias de Medio Ambiente y, casualmente, de Minas.

En el caso que nos ocupa, la Plataforma Salvemos la Monta帽a organiz贸 una nueva campa帽a de alegaciones y captaci贸n de firmas, tanto por sus redes sociales, que seg煤n sus propias declaraciones cuentan con miles de seguidores, como presencialmente en el kiosco de la m煤sica del Paseo de C谩novas, en C谩ceres.

Planific贸 las mismas sobre ocho diferentes argumentaciones y el plazo para su presentaci贸n se termin贸 por cerrar el pasado 22 de septiembre, tras ser ampliado una semana un plazo que, de puro breve, rozaba el esc谩ndalo, de acuerdo con las organizaciones opositoras. A continuaci贸n detallamos el contenido concreto de las citadas alegaciones para mejor comprender el contenido 煤ltimo de la oposici贸n al proyecto:

De fondo, otra vez, un conflicto virtualmente geoestrat茅gico en torno a la gesti贸n de recursos considerados clave. Ya lo dijo 脷rsula von del Leyen, actual presidenta de la Comisi贸n Europea, en su discurso del estado de la Uni贸n: 鈥渆l litio ser谩 pronto m谩s importante que el petr贸leo y el gas鈥. De paso, atenci贸n, anunci贸 una nueva Ley de Materias primas B谩sicas que, de seguro, afectar谩 los procesos extractivistas ya abiertos.

Mientras, entre el 60 y el 80% del procesado del litio (dependiendo de las fuentes) se realiza en China y si se sigue con detalle cada movimiento de gobiernos y multinacionales termina por encontrarse el epicentro de la presi贸n en la potente industria automovil铆stica (la espa帽ola, en concreto, es la segunda de toda el continente), necesitada de reciclarse en torno a un cada vez m谩s cuestionado coche el茅ctrico y en mitad de una din谩mica internacional de descarbonizaci贸n y de control de emisiones.

En otro frente que termina por resultar m谩s de lo mismo, se asegura confirmada la pr贸xima construcci贸n de la megaplanta de bater铆as en Navalmoral de la Mata, una inversi贸n se帽alada en 2.500 millones de euros, que asegura 3.000 empleos directos (de los que nadie es capaz de concretar de d贸nde van a salir y a qu茅 se van a dedicar) y nada m谩s y nada menos que 12.000 indirectos, cuya materializaci贸n final se presenta todav铆a m谩s brumosa. Lo 煤nico cierto y contrastado hasta el momento es que la compa帽铆a a cargo del proyecto es ENVISION, siendo de capital, precisamente, chino, por m谩s que Acciona tambi茅n forme parte del asunto. 鈥淚ndustrializaci贸n verde鈥, 鈥渘ueva revoluci贸n industrial鈥, 鈥渓ucha contra el cambio clim谩tico鈥 y, como dijo en la presentaci贸n el presidente de la Junta de Extremadura , Guillermo Fern谩ndez Vara, 鈥渦n gran d铆a para Extremadura, porque el siglo XX se llev贸 de esta tierra lo mejor que ten铆a, que eran sus trabajadores para ir al sector de la fabricaci贸n de veh铆culos, y el siglo XXI nos los devolver谩 en el mismo sector鈥. O sea, que estamos hablando de autom贸viles, autom贸viles y m谩s autom贸viles.

En el marco general, y para atemperar ese esp铆ritu de exclusividad y vanguardia, es de rese帽ar que est谩 previsto abrir 24 gigaf谩bricas de bater铆as de iones de litio en toda la UE entre 2021 y 2030. Tesla, sin ir m谩s lejos, abri贸 su planta en Alemania el mes pasado. Con todo, 鈥渘o veo c贸mo Europa lograr谩 la suficiencia en esta d茅cada鈥, afirma Julia Poliscanova, responsable de Veh铆culos y Movilidad El茅ctrica de Transport & Environment.

Tampoco en esta ocasi贸n se ha descuidado el 鈥渇lanco acad茅mico鈥, anunci谩ndose por parte de ENE (recordemos, la aparente responsable de Valdeflores) un proyecto formativo denominado Extremadura New Energies Academy donde, consultando su web, salvo en un apartado todo parece pendiente de confirmaci贸n. Todo online, por supuesto. Se unir铆a al hecho, como m铆nimo pintoresco, de que la Universidad de Extremadura haya llegado a crear un estudio propio, el M谩ster en Dise帽o y Fabricaci贸n de Bater铆as, Phi4tech, con el nombre de una empresa privada, m谩ster que ya ha clausurado su primer curso con quince alumnos. Phi4tech, en completa sinton铆a con Lithium Iberia, no olvidemos, es la empresa liderada por Mario Celdr谩n, antiguo vicepresidente de Estrategia e Inversiones de GRABAT Energy, que promet铆a 鈥渓a bater铆a milagrosa鈥 隆de grafeno!, que lleg贸 a ser presentada con gran despliegue medi谩tico en el a帽o 2016 y de la que finalmente no termin贸 por ver la luz ni un solo ejemplar.

Dentro del enorme despliegue propagand铆stico favorable a las minas de Ca帽averal y de Valdeflores (esta promocionada aprovechando su proyecto renovado como subterr谩neo frente al desprop贸sito de explotaci贸n a cielo abierto) del potencial en litio de Extremadura se ha llegado incluso a decir estos d铆as que era el mayor en recursos (si no el 煤nico) de toda Europa, afirmaci贸n desmentida por el hecho de que ahora mismo ya existen proyectos de dicho mineral potencialmente viables en la Uni贸n Europea: tres en Portugal, dos en Espa帽a y Alemania respectivamente, y los tres restantes en la Rep煤blica Checa, Finlandia y Austria. Los propios mapas de este mineral proporcionados por las instituciones competentes son descriptivos en este sentido.

Como se ha asegurado desde Salvemos la Monta帽a 鈥渆l 茅xito de las 36.155 alegaciones no est谩 en haber conseguido esa cifra. Tiene mucho m谩s valor el haber vuelto a vivir la experiencia de una Plataforma Salvemos La Monta帽a bien sintonizada en sus grupos de trabajo, el haber vuelto a dar voz a miles de cacere帽as y cacere帽os para salvar a nuestra ciudad de la pesadilla de la mina de Valdeflores, y el fortalecer sinergias con otras plataformas y colectivos que se enfrentan a problemas tan graves como el nuestro. 隆Os apoyamos! Nuestros valores morales e integridad est谩n muy por encima de esos empresarios 谩vidos de riqueza a cualquier precio. Nuestro esfuerzo desinteresado por la calidad de vida a煤na a la ciudadan铆a y nos da fuerza renovada para seguir luchando. Nuestro hoy es m谩s fuerte y sigue creciendo de forma imparable鈥.

Y concluyen: 鈥渃ontundencia y r茅cord en estos 5 a帽os de pesadilla minera. No sabemos todav铆a las que se han presentado por otros registros f铆sicos o telem谩ticos, ni el total de las que se han enviado por correo electr贸nico. 驴Ser谩 la Junta de Extremadura igual de 鈥渢ransparente鈥 como acostumbra y visibilizar谩 la evidente gran oposici贸n ciudadana que ha tenido su 煤ltimo movimiento para ponerle la alfombra roja a la mina? 驴o va a seguir en su l铆nea minimizando nuestra masiva lucha y sin reconocer nuestra fundamentada oposici贸n a la mina? M谩s de 36.000 alegaciones son una muestra del rechazo que hay en nuestra ciudad a la mina. A cielo abierto, subterr谩nea o de cualquier forma鈥.

Falta que el pol茅mico Decreto pase por la Asamblea de Extremadura para formalizarse como ley. All铆 tendr谩 que retratarse todo el mundo y no valdr谩n medias tintas. Mientras tanto, como si existiera un mundo institucional paralelo y ajeno al conflicto social de una ciudad que, como m铆nimo, se encuentra dividida en torno a un proyecto que puede costarle m谩s de lo que cabe imaginar, se aproxima la celebraci贸n en C谩ceres la celebraci贸n de la Conferencia H谩bitat de la ONU el pr贸ximo 3 de octubre, donde se espera el concurso de ayuntamientos espa帽oles y de Naciones Unidas, corriendo la organizaci贸n a cargo de la propia Junta de Extremadura y del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos -ONU-H谩bitat.

