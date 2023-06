–

鈭 La direcci贸n del CIE de Val猫ncia y el juzgado de instrucci贸n que solicit贸 su internamiento ignoraron la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde se ordenaba la suspensi贸n de la expulsi贸n

鈭 El Defensor ha iniciado 鈥渁ctuaciones ante los organismos competentes鈥 a ra铆z de la queja de la Campa帽a exigiendo medidas disciplinarias contra los responsables de esta ilegalidad y la adopci贸n de mecanismos que eviten la repetici贸n de situaciones semejantes

Val猫ncia, 8 de junio de 2023.- El Defensor del Pueblo ha iniciado una investigaci贸n sobre el encierro ilegal que sufri贸 un joven ex tutelado durante m谩s de un mes en el CIE de Zapadores, seg煤n consta en la notificaci贸n que ha remitido esta instituci贸n a la Campa帽a por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros y el Fin de las Deportaciones. A. E. M, un joven marroqu铆 de 22 a帽os y ex tutelado por la Comunidad de Madrid, permaneci贸 recluido en Zapadores entre el 21 de enero y el 23 de febrero de este a帽o, a pesar de que en el centro se dispon铆a de la resoluci贸n judicial que suspendi贸 su orden de expulsi贸n. Sin embargo, ninguna autoridad verific贸 su situaci贸n legal o, si lo hicieron, la ignoraron y lo mantuvieron privado de libertad con el objetivo de deportarle. S贸lo la intervenci贸n de los servicios jur铆dicos de la Campa帽a evidenci贸 que en el expediente del interno de que dispon铆a la polic铆a constaba la suspensi贸n cautelar de su expulsi贸n dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, lo que oblig贸 a la direcci贸n del CIE a ponerlo en libertad.

El Juzgado de Instrucci贸n n潞. 4 de Alcal谩 de Henares acord贸 el pasado 21 de enero el internamiento en el CIE de A. E. M, a ra铆z de una orden de expulsi贸n dictada por la Delegaci贸n del Gobierno Madrid dos a帽os antes. Ni este juzgado ni el CIE tuvieron en cuenta que el TSJ de Madrid estim贸 el 8 de julio de 2021 un recurso de apelaci贸n interpuesto por A. E. M y acord贸 la suspensi贸n cautelar de la orden de expulsi贸n. Se le encerr贸 en Val猫ncia con el fin de ser expulsado en cualquier momento.

El TSJ tom贸 esta decisi贸n al considerar que hab铆a 鈥渕煤ltiples indicios del arraigo social鈥 del chico, y, critic贸 a la Comunidad de Madrid y a la Administraci贸n en general por la 鈥渋nacci贸n鈥 y 鈥渄escoordinaci贸n鈥 para regularizar su situaci贸n administrativa: 鈥淣ada parece haber hecho la Administraci贸n para amparar al recurrente debidamente y de buena fe, ni aun estando tutelado鈥, 鈥淣o parece que a 鈥 se le haya dispensado la debida protecci贸n institucional durante su minor铆a de edad, lo que ha podido repercutir eventualmente en su posterior situaci贸n administrativa鈥. Por tanto, 鈥渟i la Administraci贸n no parece haber hecho nada para regularizar la situaci贸n del recurrente en Espa帽a mientras era menor de edad, ni para facilit谩rsela despu茅s, no es posible concluir que ahora existan fuertes razones de inter茅s p煤blico que exijan la inmediata ejecuci贸n de la expulsi贸n鈥.

Esta sentencia pone de manifiesto la problem谩tica ya denunciada por las organizaciones sociales e incluso trasladada por el Defensor del Pueblo a la Fiscal铆a General del Estado, de que existe un porcentaje importante de menores tutelados que cumplen 18 a帽os sin haber sido documentados. El art铆culo 35 de la Ley de Extranjer铆a determina que los menores tutelados tienen derecho a una autorizaci贸n de residencia, que debe ser solicitada a instancia del organismo que asume la tutela. El incumplimiento de esta sentencia y de la propia Ley de Extranjer铆a -que contempla el ingreso en los CIE como una medida cautelar para asegurar la expulsi贸n- prueban que el encierro de A. E. M. fue ilegal. Sin embargo, nadie ha asumido su responsabilidad y nada se ha hecho para evitar casos similares.

Por estas razones, la Campa帽a present贸 una queja ante el Defensor del Pueblo solicitando su intervenci贸n para que se establezcan medidas de coordinaci贸n que impidan la repetici贸n de situaciones semejantes y se apliquen medidas disciplinarias contra los responsables del encierro ilegal de A. E. M. El Defensor contest贸 el 6 de junio admitiendo a tr谩mite la queja y anunciando el inicio de 鈥渁ctuaciones ante los organismos administrativos competentes鈥.

Este caso y muchas otras vulneraciones de derechos documentadas justifican el cierre urgente de estas c谩rceles racistas, donde se encierra a gente que no ha cometido ning煤n delito: se les recluye por no disponer de permiso de residencia, una falta administrativa equivalente a una multa de tr谩fico.

El Defensor del Poble investiga el tancament il路legal en el CIE durant un mes d鈥檜n jove ex tutelat

鈭 La direcci贸 del CIE de Val猫ncia i el jutjat d鈥檌nstrucci贸 que va sol路licitar el seu internament van ignorar la sent猫ncia del Tribunal Superior de Just铆cia de Madrid on s鈥檕rdenava la suspensi贸 de l鈥檈xpulsi贸

鈭 El Defensor ha iniciat 鈥渁ctuacions davant els organismes competents鈥 arran de la queixa de la Campanya exigint mesures disciplin脿ries contra els responsables d鈥檃questa il路legalitat i l鈥檃dopci贸 de mecanismes que eviten la repetici贸 de situacions semblants

Val猫ncia, 8 de juny de 2023.- El Defensor del Poble ha iniciat una investigaci贸 sobre el tancament il路legal que va patir un jove ex tutelat durant m茅s d鈥檜n mes en el CIE de Sapadors, segons consta en la notificaci贸 que ha rem茅s aquesta instituci贸 a la Campanya pel Tancament dels Centres d鈥橧nternament per a Estrangers i la Fi de les Deportacions. A. E. M, un jove marroqu铆 de 22 anys, ex tutelat per la Comunitat de Madrid, va romandre recl貌s en Sapadors entre el 21 de gener i el 23 de febrer de 2023, a pesar que en el centre es disposava de la resoluci贸 judicial que va suspendre la seua ordre d鈥檈xpulsi贸. No obstant aix貌, cap autoritat va verificar la seua situaci贸 legal o, si ho van fer, la van ignorar, mantenint al jove privat de llibertat amb l鈥檕bjectiu de deportar-ho. Nom茅s la intervenci贸 dels serveis jur铆dics de la Campanya va evidenciar que en l鈥檈xpedient de l鈥檌ntern de qu猫 disposava la policia constava la suspensi贸 cautelar de la seua expulsi贸 dictada pel Tribunal Superior de Just铆cia (TSJ) de Madrid, la qual cosa va obligar a la direcci贸 del CIE a posar-ho en llibertat.

El Jutjat d鈥橧nstrucci贸 n煤m. 4 d鈥橝lcal谩 de Henares acord脿 el passat 21 de gener l鈥檌nternament en el CIE de A. E. M, arran d鈥檜na ordre d鈥檈xpulsi贸 dictada dos anys abans per la Delegaci贸 del Govern de Madrid. Ni aquest jutjat ni el CIE van tindre en compte que el TSJ de Madrid estim脿 el 8 de juliol de 2021 un recurs d鈥檃pel路laci贸 interposat per a. E. M i acord脿 la suspensi贸 cautelar de l鈥檕rdre d鈥檈xpulsi贸. E.M. va ser tancat a Val猫ncia amb la finalitat de ser expulsat en qualsevol moment.

El TSJ va prendre aquesta decisi贸 en considerar que hi havia 鈥渕煤ltiples indicis de l鈥檃rrelament social鈥 del xic, i va criticar a la Comunitat de Madrid i a l鈥橝dministraci贸 en general per la 鈥渋nacci贸鈥 i 鈥渄escoordinaci贸鈥 per a regularitzar la seua situaci贸 administrativa: 鈥淟鈥橝dministraci贸 sembla no haver fet res per a emparar al recurrent degudament i de bona fe, ni fins i tot estant tutelat鈥, 鈥淣o sembla que a 鈥 se li haja dispensat la deguda protecci贸 institucional durant la seua minoria d鈥檈dat, la qual cosa ha pogut repercutir eventualment en la seua posterior situaci贸 administrativa鈥. Per tant, 鈥渟i l鈥橝dministraci贸 sembla no haver fet res per a regularitzar la situaci贸 del recurrent a Espanya mentre era menor d鈥檈dat, aix铆 com tampoc per a facilitar-li-la despr茅s, no 茅s possible concloure que ara existisquen fortes raons d鈥檌nter茅s p煤blic que exigisquen la immediata execuci贸 de l鈥檈xpulsi贸鈥.

Aquesta sent猫ncia posa de manifest la problem脿tica ja denunciada per les organitzacions socials i fins i tot traslladada pel Defensor del Poble a la Fiscalia General de l鈥橢stat, que existeix un percentatge important de menors tutelats que compleixen 18 anys sense haver sigut documentats. L鈥檃rticle 35 de la Llei d鈥橢strangeria determina que els menors tutelats tenen dret a una autoritzaci贸 de resid猫ncia, que ha de ser sol路licitada a inst脿ncies de l鈥檕rganisme que assumeix la tutela. L鈥檌ncompliment d鈥檃questa sent猫ncia i de la pr貌pia Llei d鈥橢strangeria -que contempla l鈥檌ngr茅s en els CIE com una mesura cautelar per a assegurar l鈥檈xpulsi贸- proven que el tancament de A. E. M. va ser il路legal. No obstant aix貌, ning煤 ha assumit la seua responsabilitat i no s鈥檋a fet res per a evitar casos similars.

Per aquestes raons, la Campanya va presentar una queixa davant el Defensor del Poble sol路licitant la seua intervenci贸 perqu猫 s鈥檈stablisquen mesures de coordinaci贸 que impedisquen la repetici贸 de situacions semblants i s鈥檃pliquen mesures disciplin脿ries contra els responsables del tancament il路legal de A. E. M. El Defensor va contestar el 6 de juny admetent a tr脿mit la queixa i anunciant l鈥檌nici 鈥渄鈥檃ctuacions davant els organismes administratius competents鈥.Tant aquest cas com moltes altres vulneracions documentades de drets justifiquen el tancament urgent d鈥檃questes presons racistes, on es tanca a gent que no ha com茅s cap delicte, persones a les quals es reclou per no tenir perm铆s de resid猫ncia, una falta administrativa equivalent a una multa de tr脿nsit.