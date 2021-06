–

En la mesa de Francisco Fern谩ndez Marug谩n, el Defensor del Pueblo, se acumulan hasta medio centenar de expedientes sobre alrededor de 40 centros de salud o consultorios de Madrid. Son solo los que ha iniciado desde el pasado septiembre por las quejas de ciudadanos, que informan de que, al pedir cita en atenci贸n primaria, el m铆nimo son 10 d铆as para ser atendidos. Este martes, Fern谩ndez ha reclamado a la Comunidad los datos de demora media para primera cita disponible en este 谩mbito, tras las 鈥渜uejas por la elevada presi贸n asistencial que registran los centros de salud de la regi贸n鈥, informa el organismo en un comunicado.

Informa tambi茅n de que 鈥渓a Consejer铆a no ha facilitado los datos solicitados sobre esa demora media, y ha se帽alado adem谩s que el indicador sobre demora para consulta no es aplicable en el nivel de la atenci贸n primaria鈥. El Defensor 鈥渘o entiende que no pueda disponerse de esta informaci贸n, dado el grado de informatizaci贸n del sistema鈥 y recuerda que 鈥渓os servicios de salud de otras comunidades aut贸nomas no han tenido problemas para facilitar sus datos sobre demora para cita en consultorios y centros de salud concreto鈥 cuando se le han pedido y 鈥渢ampoco lo tuvo la propia Consejer铆a madrile帽a cuando se le requiri贸 esta informaci贸n en el pasado鈥.

Con esta negativa a dar esas cifras, el Defensor 鈥渉a recomendado鈥 a la Comunidad que 鈥渆stablezca los mecanismos que permitan conocer el periodo comprendido entre la solicitud de consulta por el paciente y la primera cita disponible en cada centro de atenci贸n primaria鈥.

Para conocer esa cifra hace falta conocer la demora media de cada una de las agendas de los 4.071 m茅dicos de Familia y 926 pediatras que trabajan en la Comunidad [seg煤n los 煤ltimos datos de la Consejer铆a de Sanidad, del pasado abril] repartidos en los 266 centros de salud, 163 consultorios locales, un centro adscrito y 40 Servicios de Atenci贸n Rural.

En cada uno de ellos, las esperas difieren, no solo por centros sino tambi茅n por turnos, dependiendo de si es ma帽ana o tarde. En el centro de salud Ciudad de los Periodistas, en el distrito de Fuencarral, por ejemplo, es imposible coger cita antes del 22 de junio para una especialista que trabaja por la ma帽ana. En el C.S. Paracuellos del Jarama, no antes del 17, tambi茅n por la ma帽ana; en el C.S. Montesa, en el distrito de Salamanca, para el 16 como fecha m谩s temprana. Mientras que en el C.S. Segovia, en el distrito Centro, por tel茅fono, hay huecos para este mismo mi茅rcoles; y en Imperial, en el mismo distrito, de forma presencial, hay un par de citas disponibles el viernes.

Esto, agudizado por la pandemia, no es una situaci贸n nueva. 鈥淎unque la Instituci贸n lleva a帽os recibiendo quejas sobre la insuficiencia en la dotaci贸n de recursos humanos, sobre todo relativas a las condiciones de precariedad laboral y escasez de profesionales鈥, explica el Defensor en ese mismo comunicado, 鈥渓as situaciones de retraso para recibir asistencia se est谩n incrementado de manera significativa desde el pasado verano鈥. A juicio de la instituci贸n, identificar este retraso 鈥減ermitir铆a conocer si la prestaci贸n se realiza realmente a tiempo y en caso de no ser as铆, ofrecer una respuesta de car谩cter organizativo y llevar a cabo una adecuaci贸n de los recursos humanos鈥.

Cuando lleg贸 el virus, el primer lugar donde hizo mella fue en los centros de salud, que se vieron desbordados en apenas unos d铆as y despu茅s reorganizados para que sus profesionales pudieran ser derivados al hospital de campa帽a de Ifema.

Desde el 21 de marzo de 2020, decenas de ellos fueron cerrados y la atenci贸n que prestaban fue derivada a los que se mantuvieron abiertos. Tambi茅n se cerraron entonces los SUAP, los servicios de urgencias que cubren las noches, los festivos y los fines de semana. Mientras que el cierre de Ifema el 1 de mayo s铆 conllev贸 la apertura, poco a poco [aunque no del todo], de los consultorios y centros de salud que hab铆an suspendido su actividad, nunca ha ocurrido con los SUAP, que permanecen cerrados desde entonces.

Aquella 鈥渞edistribuci贸n鈥 de los recursos se suma m谩s de un a帽o despu茅s a las bajas, las excedencias y la falta de plantilla estructural que arrastra la Comunidad, alrededor de 1.800 profesionales entre Enfermer铆a, Medicina y Administraci贸n. Tambi茅n a las plazas que hay actualmente sin cubrir, 574 plazas de m茅dicos de cabecera y 150 de pediatr铆a. Y al rechazo mayoritario de los nuevos especialistas a quedarse a trabajar en la primaria madrile帽a. Hace un par de semanas, los pediatras que terminaban la residencia tuvieron que coger plaza en la regi贸n, hab铆a 44 libres y solo cinco decidieron ocupar una; despu茅s les toc贸 a los 223 m茅dicos de Familia que finalizaron la especialidad, solo 17 se quedaron y hab铆a 84 vacantes.

El organismo afirma, como lo han hecho durante los 煤ltimos 15 meses instituciones internacionales, expertos y profesionales, que 鈥渓a atenci贸n primaria desempe帽a un papel crucial como base del sistema sanitario y por tanto garant铆a del derecho a la protecci贸n de la salud, y la actual emergencia sanitaria ha revelado, a煤n m谩s, las importantes debilidades estructurales que le afectan en algunos territorios鈥. Y que la primaria 鈥渢iene que ampliar su capacidad de respuesta para poder atender en plazos razonables a todos los pacientes鈥 m谩s que nunca en tiempos de crisis sanitaria.

Por eso, concluye, tambi茅n ha solicitado a la Consejer铆a 鈥渜ue detalle las medidas de refuerzo de personal facultativo y de enfermer铆a previstas a corto y medio plazo en el Plan Integral de Atenci贸n Primaria y los datos concretos sobre los plazos de su ejecuci贸n鈥. Unos plazos que, seg煤n el organismo, 鈥渄eber铆an ser breves, para evitar que la situaci贸n empeore a煤n m谩s durante el periodo estival鈥.

Un plan que se deshizo en 24 horas

Frente a estos meses que llegan, siempre complicados por las vacaciones de una plantilla con d茅ficit habitual, la Direcci贸n Asistencial Centro, una de las siete en las que se divide el 谩rea sanitaria de la comunidad y de la que dependen 49 centros, decidi贸 plantear una reestructuraci贸n por fases en la que el 煤ltimo escal贸n supon铆a el cierre de 41 de esos centros. Envi贸 esa planificaci贸n a los centros a finales de mayo.

En el documento, al que tuvo acceso este diario, la direcci贸n explicaba que 鈥渦na asistencia id贸nea se garantiza por la permanencia de un n煤mero m铆nimo de profesionales en cada categor铆a鈥, y asum铆a la falta de recursos humanos: 鈥淭eniendo en cuenta la situaci贸n actual, la organizaci贸n del plan est谩 centrada en aquellas categor铆as con una situaci贸n m谩s cr铆tica (Medicina de Familia y Pediatr铆a), en las que es improbable la disponibilidad de recursos ante posibles eventualidades鈥.

La Consejer铆a de Sanidad reconoci贸 en aquel momento aquel plan y explic贸 a este peri贸dico que 鈥渃ualquier medida a adoptar, si llegara el caso, deber铆a ser aprobada por la gerencia. Cuenta con diversos escenarios para abordar cualquier eventualidad, lo que no quiere decir o implica que se vayan a adoptar鈥. Un d铆a despu茅s, ese plan fue primero suspendido y luego negado por el Ejecutivo de Isabel D铆az Ayuso.

Poco despu茅s, la Comunidad inform贸 en una nota de prensa que, debido a la buena evoluci贸n epidemiol贸gica de la regi贸n, los centros de salud iban a ampliar su capacidad de atender presencialmente, llegando a tener un 60% de presencialidad para el 15 de junio. Mar铆a Justicia, responsable de atenci贸n primaria de la Asociaci贸n de M茅dicos y Titulados de Madrid, explica que la 鈥渋dea ser铆a buena si no fuese porque es imposible鈥. Sin m谩s recursos, alega, 鈥渓a 煤nica soluci贸n es empezar a hacer horas extras sin descanso, de otra forma es materialmente imposible, la capacidad de los centros y de los profesionales no da para m谩s鈥.

