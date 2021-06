–

Este negacionismo extenso dice, grosso modo: el virus no existe y s贸lo es un plan de las 茅lites para restringir libertades, pero, adem谩s, tampoco el cambio clim谩tico existe, es, tambi茅n, una excusa de las 茅lites globales para arruinar la econom铆a de los pa铆ses. Tampoco es preciso decrecer porque el planeta no da m谩s de s铆, es un plan de las 茅lites para empobrecer y esclavizar a las naciones; ni debemos tener dietas menos carn铆voras porque nos estamos cargando las selvas a base de soja, es un plan de Bill Gates para vender carne artificial. Por supuesto, el pico del petr贸leo no existe, sino que quieren vendernos coches el茅ctricos; ni hace falta recordar aquello de que la cantidad de seres humanos que puede soportar la tierra es finita, porque s贸lo es un plan de Bill Gates para reducir la poblaci贸n, etc., etc., etc.

Marga Mediavilla

Dicen que la primera v铆ctima de una guerra es la verdad y tambi茅n que estamos en guerra contra el Covid-19. Debe de ser por eso que los lugares donde se encuentra la raz贸n, los t茅rminos medios y los matices, han desaparecido del discurso. La sociedad se ha polarizado en dos bandos irreconciliables: o negro o blanco. O crees, sin matices, todo el discurso oficial que dice que la salvaci贸n 煤nica e incuestionable es la vacuna o te pasas al bando conspiranoico negacionista.

Intentar ponerse en medio es arriesgarse a recibir palos desde ambos bandos, pero creo que voy a hacerlo. Me temo que soy incapaz de afiliarme a ninguno de estos bandos: sus discursos monocolor me resultan llenos de agujeros, incoherencias y razonamientos que, en ocasiones, rayan lo pueril.

Ya he criticado en algunos de mis posts el discurso oficial de la OMS que marca las l铆neas de actuaci贸n de la mayor parte de los pa铆ses del mundo. Sobre todo, porque he encontrado un agujero inmenso en ese discurso: la eficacia de la ivermectina. No tiene sentido que, a estas alturas y con todo lo que ya se sabe, no se recomiende a las personas que dan positivo en una prueba PCR nada m谩s que aislamiento y paracetamol hasta que est谩n tan graves que deben ir a un hospital. No encuentro otra raz贸n para no usar el tratamiento temprano de ivermectina que los escas铆simos m谩rgenes comerciales que este antiguo medicamento deja a las empresas farmac茅uticas. Pensar en las implicaciones morales de esta 鈥渄esidia鈥 de la OMS pone los pelos de punta, pero las pruebas cient铆ficas que avalan ya la evidencia y seguridad de la ivermectina son, sencillamente, apabullantes.

Es probable que el discurso oficial tenga otras grietas. Yo s贸lo conozco esta. Pero me parece tan profunda que s贸lo ella ya sirve para dinamitar ese discurso oficial que afirma que las restricciones, las mascarillas y la vacuna son las 煤nicas medidas posibles hasta que uno est谩 tan enfermo que debe ir a un hospital.

Pero tambi茅n el discurso negacionista me parece lleno de grietas y agujeros enormes y voy a dedicar este post a analizarlas.

驴El Gran Reset?

Hace unos d铆as me lleg贸 el v铆deo El Gran Reset , que puede considerarse uno de los m谩s moderados y razonables dentro de los contenidos negacionistas (al menos de los que han llegado hasta m铆).

Hay que reconocer que este v铆deo habla de verdades que son dif铆ciles de negar. Es bastante obvio que existe algo muy parecido a una elite mundial. Bien podemos imaginar que son, grosso modo, el conocido 0,1% de s煤per ricos y grandes capitales que lleva d茅cadas concentrando poder al calor de las pol铆ticas neoliberales.

Tambi茅n es dif铆cil no darle la raz贸n cuando habla de la escasa pluralidad de la informaci贸n que nos llega y la concentraci贸n de los canales de comunicaci贸n en muy pocas empresas. En los 煤ltimos meses, por ejemplo, se est谩 haciendo habitual que Facebook, Google o YouTube censuren contenidos sin que se sepan bien cu谩les son los c贸digos de conducta que infringen. No s茅 si la sociedad ha reflexionado lo suficiente sobre el enorme poder que este monopolio de las plataformas de comunicaci贸n ofrece a un pu帽ado de personas y lo f谩cil que les resulta manipular la informaci贸n que recibimos miles de millones de habitantes de todo mundo sin dar explicaciones a nadie.

Y c贸mo no dar, tambi茅n, la raz贸n a este v铆deo cuando dicen que la base de la sociedad es la comunicaci贸n personal, la conversaci贸n cara a cara, la calle, los encuentros, jornadas y talleres鈥 todas esas cosas que la pandemia nos est谩 prohibiendo o restringiendo, todo eso que no puede ser sustituido por la frialdad de la videoconferencia.

Pero, despu茅s de estos argumentos llenos de sentido com煤n, el v铆deo cae en dos t贸picos que se repiten en el discurso negacionista y me parecen enormemente peligrosos, : negar la importancia de la enfermedad y asociar el supuesto plan de las 茅lites a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

鈥淓l virus no existe鈥

El primer argumento se basa en negar el problema: el virus no existe o no es m谩s peligroso que una gripe. Aunque se puede discutir si el virus es tan peligroso como para adoptar todas las medidas que se han tomado, es muy dif铆cil afirmar a estas alturas que esto es una simple gripe. Dudo que haya muchas personas que a estas alturas no tengan alg煤n amigo o familiar que haya tenido, como m铆nimo, una convalecencia larga y penosa debida al Covid-19. Desde luego, es imposible negar que este virus est谩 impactando mucho m谩s en la sanidad p煤blica que una simple gripe.

Esta negaci贸n del problema indigna, con raz贸n, a las personas que han sufrido por esta enfermedad. De hecho, a veces me da por pensar que es un argumento que han inventado quienes quieren apuntalar las versiones oficiales a base de desatar la ira contra quienes se salen de la ortodoxia. Soy as铆 de enrevesada y malintencionada, qu茅 le vamos a hacer.

Adem谩s, el negacionismo es el argumento que m谩s polariza la discusi贸n en dos bandos blanco/negro e impide el debate sobre los matices. Al negar la existencia del problema, ya no hay discusi贸n acerca de las soluciones. Si el virus no existe: 驴para qu茅 vamos a escuchar a quienes dicen que hay tratamientos m谩s eficaces y baratos que las vacunas? 驴para qu茅 debatir sobre patentes o sobre si la vacunaci贸n podr铆a ser de otra forma? Es cuesti贸n de fe: o crees o no crees. Las personas que creen que el problema existe no tienen nada que discutir con las que creen que el problema no existe y viceversa. Punto final.

Negar el problema, adem谩s, desprestigia la b煤squeda de alternativas, porque las hace parecer ingenuas. Polariza y desmoviliza. Desde luego, parece un argumento inventado por quienes no quieren que la sociedad se mueva.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Pero el segundo argumento, el que asocia el supuesto plan de las 茅lites a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) vinculados a la Agenda 2030 de la ONU, me parece mucho m谩s preocupante.

Resulta extra帽o que los ODS se asocien con tanta insistencia con la pandemia, la relaci贸n no es, desde luego, inmediata. Da la impresi贸n de ser un argumento traido por los pelos para justificar algo. Algunos argumentan que esto tiene que ver con una iniciativa del Foro Econ贸mico Mundial (o Foro de Davos) que tiene el mismo nombre que el v铆deo que he mencionado al principio, El Gran Reset .

脡sta es una iniciativa muy curiosa que pretende 鈥済estionar el impacto de la crisis del Covid-19 y mejorar el estado del mundo鈥 y viene acompa帽ada de un marketing que evoca la ecolog铆a, la cooperaci贸n al desarrollo y la ciencia mezclados con toques de activismo social, haciendo menci贸n a los ODS.

Es, desde luego, bastante sensato desconfiar de este tipo de iniciativas que vienen de un lobby de s煤per ricos. No hace falta ser muy avispado para ver que, tanto esos llamamientos a construir un mundo m谩s ecol贸gico y solidario como la utilizaci贸n de los ODS, son el marketing con el que este tipo de grupos ha maquillado habitualmente sus pol铆ticas neoliberales y extractivistas. Por otra parte, resulta muy curioso que el Foro de Davos incluya esos toques de activismo, da la impresi贸n de que est谩n intentado disfrazar sus iniciativas de movimientos sociales internacionales en un ejercicio de cinismo talla XL.

Es muy triste que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (herederos de aquellos otros Objetivos del Milenio que no llegaron a cumplirse) se utilicen como florero para adornar los discursos. Pero, en s铆, estos objetivos son estupendos, porque re煤nen los valores b谩sicos de democracia y justicia que cualquier sociedad deber铆a tener como objetivo: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educaci贸n de calidad, igualdad de g茅nero, reducci贸n de las desigualdades, paz, justicia, protecci贸n del clima y los ecosistemas鈥 驴Qui茅n en su sano juicio puede negar la bondad de estos objetivos?

Pero el negacionismo, en lugar de desenmascarar esta burda utilizaci贸n de los ideales cl谩sicos de la ONU, argumenta que las 茅lites mundiales est谩n intentando establecer una dictadura mundial que imponga la ecolog铆a y un orden mundial que llaman socialista basado en los ODS. Ah铆 es donde se produce una perversa asociaci贸n de ideas m谩s o menos expl铆cita.

Globalismo

Los primeros movimientos negacionistas que surgieron en marzo de 2020, estaban liderados por personas como Josep Pami茅s o Teresa Forcades, que ten铆an una larga trayectoria de cr铆tica a la industria farmac茅utica-agroqu铆mica. Ambos proceden de posiciones anticapitalistas (con un discurso muy s贸lido en el caso de Forcades) y se pueden colocar pol铆ticamente dentro de una izquierda alterglobalizaci贸n. Es bastante coherente, por tanto, que critiquen las medidas de la OMS porque, por una parte, creen (acertadamente o no) que existen remedios capaces de curar el Covid sin necesidad de recurrir a confinamientos y, por otra, desconf铆an, como anticapitalistas, de las compa帽铆as farmac茅uticas y su inter茅s en vender vacunas.

Pero el discurso negacionista ha cambiado estos 煤ltimos meses y ya no se basa en la cr铆tica a las farmac茅uticas, sino en que la pandemia es una excusa para imponer una dictadura mundial basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Puesto que los ODS se basan en ideales globales de justicia social y medioambiental, el discurso termina empujando sutilmente hacia las posturas antag贸nicas. Ya no hay que temer que la oposici贸n a la pandemia se oriente hacia el peligroso anticapitalismo ecologista de Forcades, ahora se dirige a opciones pol铆ticas que molestan menos e interesan m谩s: la ultraderecha.

El discurso negacionista est谩 empezando a hablar de globalismo como hace, por ejemplo, el periodista Lorenzo Ram铆rez (vinculado a peri贸dicos como Liberad Digital, OK diario y 13TV). El globalismo viene a decir que hay una supuesta 茅lite mundial en la sombra que quiere acabar con los estados nacionales e imponer un estado mundial totalitario. Su idea es que la pandemia, igual que el cambio clim谩tico, no son realmente problemas, sino excusas para extender un poder global por encima de los pa铆ses. Por ello, proponen el liberalismo como soluci贸n y defienden los estados naci贸n y la identidad nacional.

Este discurso est谩 lleno de piruetas intelectuales dif铆ciles de tragar, pero, a pesar de su incoherencia se est谩 extendiendo enormemente. Por una parte, califica de socialista y ecologista este supuesto plan autoritario de las 茅lites porque, dicen, se basa en los ODS. Cualquiera que sepa qu茅 es el socialismo jam谩s lo asociar铆a a algo creado por 茅lites de s煤per ricos, pero, como la superficialidad es la t贸nica de estos tiempos, basta con repetir machaconamente que la izquierda es estalinista para que cualquier cosa que suene a dictadura sea asociada autom谩ticamente a la izquierda. Y basta con asociar las malvadas iniciativas de los s煤per ricos con ideales sostenibilidad ecol贸gica para condenar el ecologismo y, de paso, cualquier tipo de altruismo.

Por otra parte, no es extra帽o que hablen de que el estado naci贸n est谩 en peligro cuando, entre las 100 mayores econom铆as del mundo, s贸lo 31 son naciones y 69 corporaciones, pero es un ejercicio de cinismo considerable que alguien que se llame liberal no reconozca que esta 茅lite de grandes corporaciones no es sino la consecuencia l贸gica de d茅cadas de pol铆ticas neoliberales.

En realidad, este discurso se entiende mucho mejor si usamos las palabras correctas. Porque estos liberales negacionistas no son otra cosa que ultraderecha nacionalista que utiliza la palabra libertad porque vende, sobre todo despu茅s de meses de restricciones. Y, por otra parte, es bien conocido que existe una 茅lite global que est谩 fuera del control de los estados, pero esta falta de democracia se describe mucho mejor con t茅rminos como dictadura de los mercados o neofeudalismo que con la palabra socialismo.

Con unas cuantas piruetas intelectuales y un discurso superficial, han conseguido desviar la atenci贸n de una ciudadan铆a cansada de restricciones hacia un discurso aparentemente antisistema y cr铆tico que ni es antisistema ni es cr铆tico, porque termina beneficiando a la ultraderecha nacionalista, que es bastante antigua y ya conocemos bien su amor por la democracia y la libertad.

La culpa es de los rojos y los verdes

Todo esto est谩 cociendo un pastel ideol贸gico que podr铆amos llamar negacionista extenso en el que al negacionismo del Covid se suma el negacionismo clim谩tico y tambi茅n el habitual negacionismo de los problemas sociales de la derecha. A pesar de su incoherencia, est谩 ganando una popularidad enorme porque es un discurso facil铆simo, como demuestran los resultados de las elecciones de Madrid. Porque, a base de aplicar el negacionismo a todos los grandes problemas, se crea un discurso que nos dice todo lo que queremos o铆r: los problemas no existen, son s贸lo un invento de las 茅lites que quieren robarnos nuestra libertad.

Todo es muy sencillo. En estos tiempos los discursos ganadores son los m谩s simples, los menos intelectuales, los que explican el Universo entero en un tweet. Ya no hacen falta complejas reflexiones sobre el poder de las corporaciones y las din谩micas del capitalismo, ya no hace falta hilar fino en los insidiosos equilibrios ecol贸gicos y de justicia social. Adem谩s, las compa帽铆as farmac茅uticas pueden seguir haciendo su agosto y los mercados pueden respirar tranquilos porque la ira de la ciudadan铆a cansada y frustrada ya no se orienta hacia ellas sino hacia una difusa 茅lite en la sombra que, repentinamente, se ha vuelto aliada de los ecologistas y su cambio clim谩tico y los comunistas que restringen las libertades.

La culpa es de los chivos expiatorios de siempre: los rojos y los verdes. Todo arreglado.

D茅j脿 vu 2011

Todo lo que est谩 pasando en los 煤ltimos meses me est谩 empezando a producir una extra帽a sensaci贸n de d茅j脿 vu: esto lo hemos vivido antes. Exactamente hace 10 a帽os.

En mayo de 2011 la burbuja inmobiliaria estallaba y la ciudadan铆a se despertaba abruptamente de d茅cadas de adormecimiento. La idea b谩sica que transmit铆an los primeros v铆deos del 15M era muy similar a la que ahora difunde el negacionismo: despierta, 隆nos est谩n enga帽ando!

En aquellos momentos, una parte de la ciudadan铆a sali贸 a las calles y escuch贸 mensajes que hab铆an estado vetados durante d茅cadas en los medios de comunicaci贸n. Muchos se dieron cuenta de que la corrupci贸n hab铆a campado a sus anchas en la pol铆tica espa帽ola y de que, en gran medida la culpa era suya, por haber abandonado durante d茅cadas la pol铆tica de base. Todo ello empez贸 a articular un movimiento pol铆tico muy f茅rtil con capacidad para conmocionar las estructuras de poder que, adem谩s, estaba recogiendo el testigo de movimientos sociales de otras d茅cadas.

Pero otra buena parte de los indignados s贸lo quer铆a volver al despreocupado consumismo de antes, pensaba que acababa de inventar la historia y no aprovech贸 nada de las lecciones del pasado. Esto los hizo muy f谩cilmente manipulables por los medios de comunicaci贸n, que en aquellos meses machacaban aquello de la culpa es de ZP. Por ello votaron, simplemente, en contra de quien estaba en el poder en ese momento y en las elecciones de noviembre de 2011, Espa帽a salt贸 de la sart茅n al fuego poniendo en el poder al partido m谩s culpable de la burbuja, el que m谩s agravaba los errores del pasado y el que m谩s hab铆a robado.

D茅j脿 vu 2021

Diez a帽os m谩s tarde, la pandemia empieza a mostrar sus trapos sucios. Empezamos a ver los contratos llenos de tachones de las vacunas, las investigaciones pagadas con dinero p煤blico protegidas con patentes privadas y vemos que nuestras vidas est谩n condicionadas por una instituci贸n cuya financiaci贸n hace a帽os que est谩 en manos de corporaciones multinacionales. Si se confirmase el esc谩ndalo de la ivermectina y descubri茅semos, por ejemplo, que la pandemia podr铆a haber estado controlada en junio de 2020 si la OMS hubiera permitido usar este barat铆simo medicamento, tendr铆amos un panorama ideal para desatar un movimiento global, no de indignados, sino de indignad铆simos.

Esto podr铆a llevarnos a reflexiones muy f茅rtiles acerca de hasta qu茅 punto el poder de las corporaciones farmac茅uticas ha corrompido las instituciones internacionales, los gobiernos y los medios de comunicaci贸n. Podr铆a hacer que se hablase, por ejemplo, de la necesidad de crear empresas farmac茅uticas estatales o de formar organismos internacionales que, con dinero p煤blico, financiasen investigaci贸n libre de patentes.

El debate ser铆a todav铆a m谩s f茅rtil si nos di茅ramos cuenta de que ya en los a帽os 90, el discurso alterglobalizaci贸n de Vandana Shiva denunciaba cosas muy parecidas. Ya entonces se hablaba de que la biotecnolog铆a era ideal para patentar y permitir a las grandes corporaciones monopolizar mercados y esto estaba causando la ruina de millones de familias campesinas. Se hablaba tambi茅n de la necesidad de que la investigaci贸n fuera un bien p煤blico internacional no sometido a patente, porque todos los descubrimientos cient铆ficos han sido posibles con la colaboraci贸n de innumerables esfuerzos de gobiernos y personas de todo el mundo.

Todo esto podr铆a hacernos ver, como vimos en 2011, que buena parte de la responsabilidad ha sido nuestra, porque hemos abandonado durante d茅cadas la pol铆tica global dejando a los mercados y las corporaciones como los 煤nicos actores. Porque, si los sindicatos y partidos pol铆ticos de izquierdas de los pa铆ses de la OCDE hubieran apoyado las iniciativas del movimiento alterglobalizaci贸n de los a帽os 90, ahora no tendr铆amos que enfrentarnos a problemas globales tan enormes ni a un poder de las corporaciones tan exento de cualquier mecanismo de control democr谩tico.

Pero me temo que en estos momentos ni siquiera los datos m谩s escandalosos ser谩n capaces de desatar una ola de indignaci贸n popular, porque el nivel de manipulaci贸n es mucho mayor que en 2011. Y lo peor es que, si esta ira se desatase, ser铆a la ultraderecha la que terminar铆a llev谩ndose el gato al agua. En nombre de la libertad saltar铆amos de la sart茅n al fuego como ha hecho Madrid y votar铆amos a los m谩s autoritarios de todo el espectro pol铆tico鈥 lo cual, ir贸nicamente, allanar铆a el camino a ese supuesto gobierno mundial antidemocr谩tico que quer铆an evitar.

Lo 煤nico que podr铆a salvarnos ser铆a salir nuevamente a las plazas para hablar directamente con nuestros vecinos y vecinas sin televisiones, peri贸dicos, radios y redes que nos digan lo que tenemos que pensar, pero dudo que seamos capaces de hacerlo.

Otra agenda global es posible

Yo no s茅 si, de repente, las 茅lites capitalistas se han dado cuenta de que el cambio clim谩tico va en serio y est谩n intentando hacer lo que dice el negacionismo: imponer una agenda global autoritaria que evite el colapso ecol贸gico; es decir, un ecofascismo. Desde luego, lo extra帽o es que a estas alturas queden seres humanos, ricos o pobres, que no sean conscientes de la gravedad de los problemas ambientales.

Pero es absurdo negar la realidad. El Gran Reset no deber铆a ser una iniciativa de ninguna 茅lite, sino el discurso habitual de todos los movimientos sociales y los partidos pol铆ticos del mundo desde hace d茅cadas. Hace ya bastantes a帽os que sabemos que esto no puede continuar. Estamos sobrexplotando todos los recursos que sostienen nuestra vida y deber铆amos haber hecho ya un reseteo a este modelo socioecon贸mico que no nos deja ser sostenibles. No s贸lo no lo hemos hecho, sino que, a estas alturas, todav铆a hay quien sigue creyendo que el cambio clim谩tico es una excusa de una conspiraci贸n de s煤per ricos鈥

Tambi茅n hace d茅cadas que deber铆amos haber desarrollado mecanismos eficaces de coordinaci贸n supranacional para tratar los problemas globales, tanto ambientales como sociales, porque estos problemas, o se resuelven a escala global, o quedan sin resolver. Huir de cualquier coordinaci贸n internacional y refugiarse en los estados naci贸n, como proponen los liberales negacionistas, es meter la cabeza bajo el ala.

Necesitamos soluciones globales, pero tambi茅n necesitamos soluciones democr谩ticas. Por eso es muy decepcionante que la pandemia est茅 polarizando las opiniones en dos discursos maniqueos y que nos hayamos resignado a verlos como los dos 煤nicos posibles. O bien se acepta sin fisuras el discurso oficial que no admite ninguna cr铆tica a las corporaciones farmac茅uticas o bien se niegan todos los problemas y se ven conspiraciones en todo. O la globalizaci贸n de las corporaciones o el nacionalismo de la ultraderecha鈥 驴hay alg煤n camino intermedio?

Debe existir una tercera v铆a. Debemos buscar formas de coordinaci贸n supranacional que incorporen mecanismos democr谩ticos, tanto a trav茅s de los estados nacionales (como intent贸 hacer inicialmente Naciones Unidas) como mediante el contrapoder de las organizaciones sociales (como propon铆a el movimiento alterglobalizaci贸n).

Por eso es importante que aparezcan voces equilibradas, racionales y libres de intereses que analicen todos los aspectos turbios de esta pandemia. Es preciso salir de este manique铆smo blanco/negro en el que se han encasillado los discursos. S贸lo as铆 podremos desenmascarar, tanto la manipulaci贸n que la ultraderecha ha introducido, como la corrupci贸n de las compa帽铆as farmac茅uticas y encontrar soluciones que realmente defiendan los intereses de la ciudadan铆a global.

