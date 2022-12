–

El pasado 29 de noviembre de 2022 desde YO S脥 SANIDAD UNIVERSAL hicieron p煤blico un Informe sobre El derecho a la asistencia sanitaria en las comunidades aut贸nomas. Desgraciadamente el hecho de que casi todas Comunidades Aut贸nomas est茅n cobrando a los migrantes por la atenci贸n sanitaria (Cadena SER y El Salto Diario) no ha tenido la repercusi贸n medi谩tica que deber铆a tener, por lo menos as铆 lo creemos en el SAS-Sindicato Asambleario de Sanidad.

Por eso queremos difundir con todos medios a nuestra disposici贸n ese informe, ya que compartimos las opiniones de los compa帽erxs de YO S脥 SANIDAD UNIVERSAL.

A continuaci贸n a transcribir el resumen ejecutivo el informe:

El derecho a la asistencia sanitaria en las comunidades aut贸nomas: Un derecho hecho pedazos. Informe acerca de la trasposici贸n y aplicaci贸n del RDL 7/2018 a nivel auton贸mico entre 2018 y 2022. Noviembre de 2022.

CONTEXTO LEGAL

En Espa帽a, desde la creaci贸n del Sistema Nacional de Salud en 1986, las diferentes legislaciones fueron ampliando el acceso a la atenci贸n sanitaria p煤blica a toda la poblaci贸n.

El Real Decreto-Ley 16/2012 introdujo un cambio profundo en la configuraci贸n del sistema sanitario y su cobertura poblacional, limitando el acceso de personas extranjeras.

En 2018, el Real Decreto-Ley 7/2018 proclam贸 la restituci贸n de la universalidad pero no recuper贸 la l贸gica previa a 2012, y aunque mejor贸 la situaci贸n de algunas personas sin permiso de residencia, cuenta con carencias importantes que hacen que se perpet煤e la exclusi贸n sanitaria.

Un a帽o despu茅s, la Direcci贸n General de Cartera B谩sica de Servicios, dependiente del Ministerio de Sanidad, public贸 unas Recomendaciones para el desarrollo reglamentario del RDL, que sin tener naturaleza de ley comprend铆a requisitos contrarios a 茅sta. Estas regulaciones se han materializado de diferentes maneras en las Comunidades Aut贸nomas (CCAA) introduciendo grandes desigualdades entre ellas, y generando una importante inseguridad jur铆dica.

Actualmente, se encuentra en tramitaci贸n parlamentaria el Proyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesi贸n del SNS, que contin煤a sin abordar algunas situaciones de exclusi贸n. Con el fin de informar la toma de decisiones sobre este Proyecto de Ley, se ha realizado un an谩lisis exhaustivo de las normativas que regulan el acceso a la asistencia sanitaria en cada Comunidad Aut贸noma, as铆 como de su aplicaci贸n en la pr谩ctica cotidiana de los servicios auton贸micos de salud. El objetivo es explorar la implementaci贸n del RDL 7/2018 en las CCAA y las barreras que de ella se han derivado a la hora de alcanzar la cobertura universal.

METODOLOG脥A DEL INFORME

Se ha obtenido informaci贸n de las 17 CCAA y de la Ciudad Aut贸noma de Melilla entre mayo y septiembre de 2022 consistente en: 1) Revisi贸n de las p谩ginas web de los servicios de salud auton贸micos; 2) Consulta a trav茅s de tel茅fonos disponibles a la poblaci贸n, correos electr贸nicos o solicitudes al portal de transparencia; 3) entrevistas a agentes clave de organizaciones sociales (21 personas) y centros sanitarios (5 personas) para conocer c贸mo se est谩n aplicando las normativas en la pr谩ctica; y 4) Revisi贸n de la informaci贸n recogida por REDER a trav茅s de cuestionarios escritos a las organizaciones auton贸micas que forman parte de la Red en 2021.

RESULTADOS PRINCIPALES

Transposici贸n heterog茅nea en rango, forma y contenido

Hasta 9 CCAA lo han desarrollado mediante instrucciones internas para profesionales (Andaluc铆a, Asturias, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, Pa铆s Vasco, La Rioja, Melilla). Arag贸n y C. Valenciana han publicado instrucciones con membrete oficial en sus p谩ginas web. En Galicia sigue vigente un Programa especial de 2012, adaptado al RD 7/2018 mediante una breve nota informativa, y en Castilla y Le贸n sigue vigente un Programa social de junio de 2018. En Canarias y Castilla-La Mancha siguen vigentes 脫rdenes previas a 2018. En Cantabria est谩 a煤n por publicar una Orden. En Catalu帽a tambi茅n est谩 pendiente de publicarse el desarrollo reglamentario de la Ley auton贸mica de 2017, y sigue vigente una instrucci贸n de 2015 adaptada a la Ley auton贸mica mediante una Resoluci贸n del Director del Servicio Catal谩n de la Salud. A excepci贸n de esta ley, no se ha encontrado publicada ninguna de las normativas que desarrollan el RD 7/2018 en los boletines oficiales auton贸micos. No se ha identificado ninguna normativa en Baleares.

Negaci贸n del acceso a la asistencia sanitaria de las personas sin permiso de residencia durante los primeros 90 d铆as en el pa铆s.

A pesar de que el RD 7/2018 no especifica la necesidad de probar una estancia m铆nima de 90 d铆as en Espa帽a para tener acceso sanitario, las Recomendaciones del Ministerio de Sanidad introducen este requisito para poder iniciar el proceso para obtener una tarjeta sanitaria por lo que se da pie a que cada Comunidad Aut贸noma lo aplique, algo que hacen catorce Comunidades. Solo Catalu帽a, Baleares, Castilla La-Mancha y Andaluc铆a dan cobertura p煤blica directa durante esos 90 d铆as. Del resto, solo cinco han regulado la posibilidad de acceder mediante un informe social -Arag贸n, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura y Navarra-, con importantes barreras en la pr谩ctica. Debido a este requisito y a otras barreras, en varias CCAA es muy dif铆cil obtener la tarjeta sanitaria o se tarda varios meses.

Negaci贸n o facturaci贸n de la atenci贸n de urgencia.

La atenci贸n de urgencia es la 煤nica v铆a de acceso que queda a las personas en situaci贸n irregular hasta que obtienen la tarjeta.

En 15 CCAA se factura sistem谩ticamente o existe la posibilidad de facturaci贸n; en algunas CCAA se ha identificado ocasionalmente la obligatoriedad de pagar previamente para pasar a la consulta; en varias CCAA con un compromiso expl铆cito por la sanidad universal se est谩n emitiendo avisos de facturaci贸n y facturas efectivas con un claro efecto disuasorio. Menores y mujeres embarazadas tambi茅n est谩n siendo objeto de estas pr谩cticas cuya frecuencia va en aumento.

Negaci贸n de atenci贸n a menores o embarazadas a pesar de ser grupos especialmente vulnerables.

La asistencia sanitaria a menores y embarazadas en situaci贸n irregular durante su embarazo, parto y posparto est谩 garantizada por el RD 1192/2012 y es obligaci贸n del Gobierno dar cumplimiento a las m煤ltiples leyes y convenios internacionales que Espa帽a ha firmado.

La ausencia de menci贸n de estos convenios en el RD 7/2018 y en las Recomendaciones del Ministerio de Sanidad ha supuesto que en muchas CCAA hayan quedado desprotegidos con denegaciones de atenci贸n y facturaciones de la asistencia.

Negaci贸n de atenci贸n a miembros de familias reagrupadas.

Las personas ascendientes reagrupadas est谩n excluidas de la asistencia sanitaria con cargo a fondos p煤blicos en 14 de las CCAA. La 煤nica opci贸n para acceder es contratando un Convenio Especial con los servicios de salud, que tiene un coste mensual de entre 60鈧 y 157鈧. Tiene un requisito de un a帽o de empadronamiento y la aportaci贸n farmac茅utica es del 100%. Antes de ese a帽o la 煤nica opci贸n es un seguro privado.

Procedimientos e interpretaciones de la normativa que excluyen a personas con derecho a la asistencia.

La creaci贸n de perfiles poblacionales y diferentes v铆as de acceso a la asistencia sanitaria facilita la arbitrariedad en la interpretaci贸n de los procedimientos. Los procedimientos para la obtenci贸n del documento certificativo conllevan m谩s barreras para las personas en situaci贸n irregular que para el resto, y con frecuencia implica retrasos de hasta un a帽o y mucha dificultad para obtenerlo. En 11 CCAA el documento certificativo es diferente a la tarjeta sanitaria, lo cual se ha se帽alado como trato discriminatorio.

El desarrollo legislativo de los 煤ltimos a帽os ha potenciado l贸gicas de exclusi贸n y actitudes discriminatorias en los servicios de salud que, incluso en territorios con un discurso m谩s favorable a la universalidad, impiden el acceso a la asistencia. Se identifica una accesibilidad muy limitada a la informaci贸n, resoluciones desestimatorias que no se comunican, un amplio desconocimiento del derecho y los procedimientos entre el personal y una gran arbitrariedad en el procedimiento de acceso. Se denuncia que los centros de salud se han convertido en espacios de control de extranjer铆a.

CONCLUSIONES PRINCIPALES

Lejos de lograr una homogeneizaci贸n del acceso a la asistencia sanitaria, el RDL 7/2018 ha provocado una profusi贸n de normativas e instrucciones que consolidan la exclusi贸n sanitaria.

La delegaci贸n en las CCAA de la competencia de regular el procedimiento de acceso de personas en situaci贸n irregular provoca una regulaci贸n absolutamente dispar que ahonda en inequidades y desigualdades territoriales.

De mantenerse la redacci贸n actual del Anteproyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesi贸n del SNS no se resolver谩n estos vac铆os de la normativa actual, debido a que:

– No devuelve la titularidad del derecho a la asistencia.

– Mantiene la regulaci贸n de los procedimientos en manos de las CCAA.

– No incluye las excepciones de personas menores y embarazadas.

– En la regulaci贸n del informe social para dar asistencia a las personas a las que mantiene sin tarjeta sanitaria, incorpora la sospecha del turismo sanitario y la posibilidad de expulsiones del sistema sanitario por comprobaci贸n peri贸dica de situaci贸n administrativa.

Por todo ello, desde Yo S铆 Sanidad Universal exigimos al Gobierno blindar la universalidad en una ley sencilla y clara, sin distinciones por situaci贸n administrativa, as铆 como promover un desarrollo reglamentario que garantice la homogeneidad en el acceso al sistema sanitario de todas las personas en todo el territorio espa帽ol.

