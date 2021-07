–

De parte de Rojo Y Negro July 25, 2021 47 puntos de vista

Hace unos dias un peri贸dico con solera en el Campo de Gibraltar public贸 con el titular siguiente la noticia: 鈥滵iego Mart铆nez, el algecire帽o que necesita cuanto antes un tratamiento para la ELA en EEUU鈥. En ella se concretaba que esta persona se encuentra aquejada de ELA (Esclerosis Lateral Amiotr贸fica), una enfermedad degenerativa para la que s贸lo parecen que existen tratamientos experimentales, ya que a煤n falta bastante por conocer.

Diego en su momento tuvo que aventurarse a ir a Barcelona, por propia iniciativa, en vista de que la Seguridad Social Andaluza tardaba en dar con la tecla de qu茅 es lo que le ocurr铆a y hace solo unos meses recibi贸 el temido diagn贸stico de que sufr铆a esa grave afecci贸n. Y Diego ha estado yendo y viniendo de Barcelona, alguna ayuda ha estado recibiendo, para seguir con las pruebas y con la esperanza de formar parte de un 鈥渆xperimento鈥 para administrar un medicamento a prueba, todo con tal de seguir vivo.

Las circunstancias de Diego, familiares, econ贸micas, laborales (inexistentes por incapacidad notoria) son similares a miles de personas que padecen esta terrible enfermedad, hasta hace pocos a帽os desconocida. Sin embargo se encuentra con frecuencia a personas que tienen referencias, todas ellas dolorosas de que alg煤n familiar o persona amiga la padece o ha muerto en las peores circunstancias que cualquiera pueda imaginar. Porque de una par谩lisis progresiva se trata que alcanza a todos los 贸rganos vitales. Una aut茅ntica pesadilla para quien s贸lo se imagine el proceso y fatal desenlace.

La noticia sigue informando que “la familia ha creado una campa帽a de crowfunding y que est谩 fijada en 25000 euros”. Aportando el enlace de internet y un n煤mero de telefono “Bizum al 651341063”. Ya que concretan que lo han “aceptado en Estados Unidos y Diego puede estar dentro del plazo de aquellas personas que no llevan m谩s de 32 semanas de padecimiento del ELA. Y esta cantidad se precisa para los gastos para os gastos de viaje y estancia de 6 meses, ya que el tratamiento lo abona el centro investigador norteamericano.

Sobre el crowfunding que se ha utilizado desde 2008 con profusi贸n a ra铆z de la crisis financiera, se han desarrollado tanto estudios como iniciativas legislativas, En Espa帽a no hace mucho, en 2015, am茅n de ser objeto de Tesis doctorales como por ejemplo la realizada por Salvador S谩ez, Diego Sotillo Mart铆, Vicente Antonio (dir.), en la Facultad de Derecho de Universidad de Valencia, que se public贸 2016 con el t铆tulo: 鈥淓l crowdfunding: funci贸n econ贸mica, tipolog铆as de la realidad, naturaleza y r茅gimen jur铆dico鈥. Modalidad 茅sta que se aplica a obtener recursos econ贸micos no s贸lo en el mundo empresarial, sino tambi茅n, como es este caso, en el 谩mbito de 鈥渕icro-mecenazgo o las donaciones a trav茅s de Internet鈥, tanto para apoyar creaciones art铆sticas o iniciativas sociales

Es preciso preguntarse por qu茅 se debe llegar a 鈥減edir la ayuda solidaria鈥 en un tema tan esencial como la Salud. 驴Por qu茅 el Servicio Andaluz de Salud no corre con los gastos para que Diego pueda luchar por vivir? Y esto se predica de Diego y de muchos casos conocidos donde los familiares y amigos tienen que recurrir a pedir dineros para que cualquier persona afectada por una grave enfermedad reciba un tratamiento o sea operado porque en Espa帽a no se tiene o no se aplica la t茅cnica requerida al caso.

Ante estos llamamientos de 鈥渟ocorro鈥 para mantener la salud, las autoridades sanitarias deben pronunciarse clara y p煤blicamente, de forma que la ciudadan铆a tenga una informaci贸n transparente de las situaciones que se generan, ya que el sistema p煤blico de salud no parece tener respuestas, ni tampoco parece tener la voluntad de encontrarlas. Pero mientras 鈥淪alud NO Responde鈥 a Diego se le escapan los d铆as de vida y ya se sabe aquello de 鈥渁 Dios rogando y con el mazo dando鈥. Buena opci贸n ser铆a aportar lo que buenamente se pueda y 隆eso s铆! Hacienda (que dicen que somos todos) permitiera, que no lo hace, desgrav谩rselo en la renta. Porque, con la boca muy llena, los pol铆ticos dicen que para mantener el Sistema Nacional o Auton贸mico de Salud hay que pagar impuestos.

Rafael Fenoy