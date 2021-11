–

Adoctrinamiento, la palabra temida, el dardo que la derecha lanza cada vez que cualquier movimiento amenaza su ideario. Es curioso c贸mo las palabras no tienen el mismo recorrido en la ida y en la vuelta. Porque el poder no adoctrina, sino impone, y en esa sutil diferencia se basa todo un sistema de creencias que hoy por hoy ha convencido a la gente que el neoliberalismo econ贸mico es algo positivo porque suena a algo parecido a la libertad. Y hemos elegido la libertad de atarnos a un sistema de producci贸n esclavista en una caverna de Plat贸n con una pantalla de cincuenta pulgadas como 煤nica luz.

La reformas laborales, cada una m谩s lesiva que la anterior, han contado con cada vez menos resistencia por parte de la clase trabajadora, con el benepl谩cito de los llamados agentes sociales, han vuelto a hacer uso de los eufemismos acomodaticios que dejan a la gente sin capacidad de maniobra. Porque cuando se habla de 芦flexibilizaci贸n del mercado laboral禄, la imagen visual que viene a nuestra mente es la de una puerta ancha con un recibidor alto y una amable persona con auriculares que oportunamente nos ir谩 informando de la gran variedad de ofertas de trabajo a las que podremos optar, obviando la realidad: que la flexibilizaci贸n es simplemente doblegar, doblar el espinazo de una clase trabajadora a la que han convertido en producto, y que ignora, de manera voluntaria o no, conceptos como 芦convenio colectivo禄, y por supuesto, 芦asociacionismo禄, estafada y vendida al peso por liberados sindicales y subvenciones.

Despido cuasi gratuito, contratos en estafa de ley, falsos aut贸nomos, ERES, ERTES e indemnizaciones irrisorias, acoso laboral como maniobra sistem谩tica con el benepl谩cito de la masa explotada.

Y entre tanta precariedad, un nuevo concepto: el teletrabajo. Sin regular, ha disuelto a煤n m谩s la fina l铆nea entre el derecho a trabajar y el derecho a vivir, oblig谩ndonos a existir en un estado de conexi贸n interminable.

Para nosotras teletrabajo no significa 芦trabajo a distancia禄, significa una nueva vuelta de tuerca al concepto de conciliaci贸n. Porque no estar en casa f铆sicamente es lo 煤nico que a veces nos libera de la carga moral, personal, de lo que nos espera en el hogar. Porque seg煤n los 煤ltimos datos son las mujeres las que han renunciado a su puesto de trabajo durante la pandemia para dedicarse a lo que otras personas consideran secundarias, las que amamantan mientras teclean, las que en un tiempo r茅cord han hecho un m谩ster en nuevas tecnolog铆as para poder convertirse en docentes, averiguando c贸mo se apaga la webcam durante la videollamada de turno para que nadie vea que su pareja est谩 indefectiblemente haciendo cualquier otra cosa porque eso, 芦lo del cole禄, no es cosa suya.

Y para hacer m谩s sangre, descubrimos que la situaci贸n tambi茅n ha ahondado la brecha salarial, esa otra cosa que para la derecha no existe, pero que se traduce en mujeres trabajando menos, cobrando menos, viviendo menos. Y cuidando gratis.

Y la soluci贸n no es otra que la uni贸n de todos los sectores de producci贸n para dejar de ser precisamente eso, y convertirnos en lo que se supone que estamos destinadas y destinados a ser: la mano que tiene la herramienta. Y no son ellos.