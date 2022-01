–

Mientras la OTAN se re煤ne para discutir la tensi贸n en la frontera rusa con Ucrania, y los peri贸dicos se llenan de denuncias de la agresi贸n de Putin, todav铆a encuentro 煤til volver al marco que desarroll茅 en Crashed para analizar la intersecci贸n de la geopol铆tica y la econom铆a y el surgimiento de Rusia como desaf铆o de EEUU. Este marco consta de tres proposiciones b谩sicas.

La primera es que aunque es tentador despreciar el r茅gimen de Putin como una resto de otra era, o como el predecesor de una nueva ola de autoritarismo, tiene el peso que tiene y llama nuestra atenci贸n porque el crecimiento global y la integraci贸n global han permitido al Kremlin acumular un poder considerable. La sofisticaci贸n del armamento ruso y su capacidad cibern茅tica revelaron el potencial tecnol贸gico subyacente de la econom铆a rusa en general. Pero lo que genera sus ingresos es la demanda mundial de petr贸leo y gas rusos. Y el r茅gimen de Putin ha hecho uso de esto. Es reduccionista ver a Rusia como un petroestado, pero si acepta esa simplificaci贸n, debe reconocer que es un petroestado estrat茅gicamente m谩s parecido a los Emiratos 脕rabes Unidos o Arabia Saudita que a Irak o Argelia.

Rusia es un petroestado estrat茅gico en un doble sentido. Es una parte demasiado importante de los mercados mundiales de energ铆a como para poder llevar a cabo sanciones al estilo de Ir谩n contra las ventas de energ铆a rusa. Rusia representa alrededor del 40% de las importaciones de gas de Europa. Las sanciones integrales ser铆an demasiado desestabilizadoras para los mercados mundiales de energ铆a y eso afectar铆a a Estados Unidos de manera significativa. China no pod铆a esperar y permitir que sucediera. Adem谩s, Mosc煤, a diferencia de algunos de los principales exportadores de petr贸leo y gas, ha demostrado ser capaz de acumular una parte sustancial de las ganancias de los combustibles f贸siles. Desde las luchas de principios de la d茅cada de 2000, el Kremlin se ha asegurado su control. En la alianza con los oligarcas lleva la voz cantante y ha negociado un trato que proporciona recursos estrat茅gicos para el Estado y estabilidad y un nivel de vida aceptable para el grueso de la poblaci贸n. De acuerdo con los datos macro, tras el gigantesco aumento de la desigualdad en la d茅cada de los 90, la estructura social de Rusia se ha estabilizado en t茅rminos generales.

El r茅gimen de Putin ha logrado esto mientras aplica una pol铆tica fiscal y monetaria conservadora. Actualmente, el presupuesto ruso se basa en un precio del petr贸leo de tan solo 44 d贸lares por barril. Eso permite la acumulaci贸n de reservas considerables.

Si quiere una sola variable que resuma la posici贸n de Rusia como un petroestado estrat茅gico, es la reserva de divisas de Rusia.

Oscilando entre 400.000 y 600.000 millones de d贸lares, las reservas de divisas rusas se encuentran entre los m谩s grandes del mundo, despu茅s de los de China, Jap贸n y Suiza.

Esto es lo que le da a Putin su libertad de maniobra estrat茅gica. Fundamentalmente, las reservas de divisas le dan al r茅gimen la capacidad de resistir las sanciones al resto de la econom铆a. Se pueden usar para ralentizar una ataque en los mercados contra el rublo. Tambi茅n se pueden utilizar para compensar cualquier desequilibrio de divisas en los balances de las empresas del sector privado. Por grandes que sean las reservas de divisas de un gobierno, son de poca ayuda si las deudas privadas est谩n en moneda extranjera. Los pasivos privados en d贸lares de Rusia quedaron dolorosamente expuestos en 2008 y 2014, pero desde entonces se han reestructurado y restringido.

Seg煤n datos publicados por el Banco de Rusia , la deuda externa nominal de bancos y empresas no financieras (deuda externa corporativa) aument贸 en 6.000 millones de d贸lares hasta 394.000 millones en el segundo trimestre de 2021 (casi 25% del PIB), lo que puedes ser cubierto f谩cilmente por las reservas fruto de los intercambios con el extranjero.

Este s贸lido equilibrio financiero significa que la Rusia de Putin nunca experimentar谩 el tipo de crisis financiera y pol铆tica integral que hizo al estado tambalearse en 1998.

Tampoco fue por accidente que cuando esas reservas de divisas se acercaban a su primer pico en 2008, Putin comenzase a poner en pr谩ctica su determinaci贸n de poner fin al per铆odo de retroceso de la posici贸n geopol铆tica de Rusia. Este es el segundo elemento clave del diagn贸stico.

Putin expuso su posici贸n en t茅rminos inequ铆vocos en su sensacional discurso ante la Conferencia de Seguridad de Munich en febrero de 2007, en el que describi贸 su cr铆tica integral hacia el poder de Occidente y la negativa de Rusia a aceptar cualquier expansi贸n hacia el este de la OTAN.

Hoy, la oposici贸n fundamental de China a la hegemon铆a estadounidense articulada desde dentro de la econom铆a global domina la escena global. Pero el primero en exponer el hecho de que el crecimiento global podr铆a dar lugar no a armon铆a y convergencia, sino a conflictos y contradicciones, fue Putin en 2007-8.

La postura de Putin produce indignaci贸n en Occidente. Su afirmaci贸n de la autonom铆a de Rusia por todos los medios necesarios expone la vanidad del orden posterior a la Guerra Fr铆a, que asumi贸 que el l铆mite entre las diferentes formas de poder -duro, blando y financiero- ser铆a dictado al mundo por las potencias occidentales, Estados Unidos y la UE, en sus propios t茅rminos y de acuerdo con sus propias fortalezas y preferencias. Occidente siempre ha empleado una combinaci贸n de estrategias (presi贸n financiera, poder blando y fuerza militar) para lograr sus objetivos. El desaf铆o de Rusia ha forzado su reorganizaci贸n y nuevas combinaciones de persuasi贸n diplom谩tica, poder blando, amenazas y coerci贸n financiera y, en 煤ltima instancia, militar. Que esto sucediera en Europa agravan el esc谩ndalo.

El tercer punto esencial es que las consecuencias de este resurgimiento del poder ruso dependen de d贸nde te encuentres y c贸mo est茅s preparado para enfrentar el desaf铆o.

En Europa del Este, la pregunta crucial es c贸mo los vecinos de Rusia, ya sean ex rep煤blicas sovi茅ticas o ex miembros del Pacto de Varsovia, sortearon las asombrosas conmociones econ贸micas y sociales de la d茅cada de 1990. En este sentido, Polonia y los pa铆ses b谩lticos se encuentran en un extremo del espectro. Se han recuperado de la crisis de la d茅cada de 1990, tienen pol铆ticas poscomunistas de funcionamiento relativamente alto y se han convertido en miembros de la OTAN y la UE en sus primeras oleadas de expansi贸n. Ucrania est谩, en todos los aspectos, en el extremo opuesto del espectro.

Lo que convierte a Ucrania en el objeto del poder ruso no es solo su geograf铆a, sino la divisi贸n de su pol铆tica, la calidad de facciones de su 茅lite y su fracaso econ贸mico.

El fin de la Uni贸n Sovi茅tica puede haberle dado la independencia a Ucrania, pero para la sociedad ucraniana en general ha sido un desastre econ贸mico. Al igual que Rusia, Ucrania sufri贸 un impacto devastador en la d茅cada de 1990. El PIB per c谩pita en t茅rminos constantes de PPA (paridad de poder adquisitivo) se redujo a la mitad entre 1990 y 1996. Luego se recuper贸 al 80% de su nivel de 1990 en 2007 y se ha estancado desde entonces. Treinta a帽os despu茅s, el PIB per c谩pita de Ucrania (PPA en d贸lares constantes medidos por el Banco Mundial) es un 20% m谩s bajo que en 1990.

Fuente: Banco Mundial

La experiencia de Ucrania contrasta marcadamente con la de la Federaci贸n Rusa, que desde la crisis de 1998 ha experimentado una recuperaci贸n mucho m谩s espectacular y sostenida. Tambi茅n contrasta dolorosamente con la trayectoria de crecimiento de los vecinos de Ucrania, Turqu铆a y Polonia.

Las cifras del PIB per c谩pita pintan un cuadro de doloroso estancamiento. Adem谩s, la debilidad de Ucrania la ha dejado vulnerable a repetidas y dolorosas crisis cambiarias y financieras, que se resumen mejor en el gr谩fico err谩tico de la devaluaci贸n de su moneda, la hryvina, frente al d贸lar y el euro. Hubo grandes conmociones a fines de la d茅cada de 1990. En 2008. En 2014-5. Desde 2015, la hryvina ha girado alrededor de una nuevo valor estable. Dado el nivel depreciado de la moneda, en t茅rminos porcentuales las oscilaciones son ahora menores. Pero Ucrania sigue siendo un fr谩gil pupilo del FMI.

El nacionalista ruso simplemente descarta por completo la pretensi贸n de Ucrania de convertirse en Estado. Eso es propaganda. Pero lo que es claramente cierto es que la 茅lite de Ucrania no ha encontrado una f贸rmula para proporcionar la base material de la legitimidad, es decir, un m铆nimo de estabilidad y crecimiento econ贸mico sostenido. La frustraci贸n econ贸mica agrava las divisiones entre regiones, grupos ling眉铆sticos e intereses entre facciones. Desde la independencia, los superricos olig谩rquicos han desempe帽ado un papel nefasto y perturbador en la pol铆tica de Ucrania.

鈥淯crania es un estado democr谩tico e independiente, cuyo vector de desarrollo siempre ser谩 elegido exclusivamente por el pueblo de Ucrania鈥, debemos tener en cuenta estos hechos econ贸micos b谩sicos en mente. Claramente, Zelensky deseaba insistir en la soberan铆a de Ucrania frente a una Rusia superpoderosa. Pero si la soberan铆a consiste en determinar un vector de desarrollo -lo que parece una buena definici贸n- 驴qu茅 se puede decir de la soberan铆a de Ucrania? En el mejor de los casos, podr铆a describirse como una b煤squeda desesperada y hasta ahora vana de un modelo de desarrollo que pudiera contar con el apoyo de una mayor铆a en Ucrania. Cuando el presidente Zelensky declar贸 despu茅s de su primer encuentro con Putin en las conversaciones en Par铆s en diciembre de 2019,, debemos tener en cuenta estos hechos econ贸micos b谩sicos en mente. Claramente, Zelensky deseaba insistir en la soberan铆a de Ucrania frente a una Rusia superpoderosa. Pero si la soberan铆a consiste en determinar un vector de desarrollo -lo que parece una buena definici贸n- 驴qu茅 se puede decir de la soberan铆a de Ucrania? En el mejor de los casos, podr铆a describirse como una b煤squeda desesperada y hasta ahora vana de un modelo de desarrollo que pudiera contar con el apoyo de una mayor铆a en Ucrania.

Esa b煤squeda desesperada se hizo m谩s urgente por la creciente tensi贸n geopol铆tica anunciada por el discurso de Putin en 2007 y por el shock financiero de 2008. Pero tambi茅n se hizo m谩s peligrosa.

Las opciones b谩sicas discutidas antes de 2014 fueron la alineaci贸n con Rusia, la alineaci贸n con la UE-OTAN o el equilibrio entre los dos. El equilibrio entre los dos fue el modo preferido en la d茅cada de 1990 y principios de la de 2000. Pero a mediados de la d茅cada de 2000, tras las revoluciones de color en Georgia y Ucrania en 2004, con la prosperidad de Polonia y la ambici贸n de Rusia cada vez m谩s evidentes, las opciones comenzaron a parecer m谩s estrictas.

Luego, en 2008, la administraci贸n Bush trat贸 de decidir el tema. Alent贸 tanto a Georgia como a Ucrania a aspirar a ser miembros de la OTAN y discuti贸 con los otros miembros de la OTAN, en la conferencia de la OTAN en Bucarest en abril de 2008, para que les prometieran ser miembros. Esto confirm贸 los peores temores de Rusia. Desde entonces, la pol铆tica de Ucrania se ha visto desgarrada por las consecuencias de esa elecci贸n. Las peores consecuencias se ilustraron gr谩ficamente en Georgia.

Tras la cumbre de la OTAN en Bucarest, el ambicioso liderazgo de Georgia bajo el presidente Mikheil Saakashvili concluy贸 que para acelerar el ingreso en la OTAN tendr铆a que resolver los problemas pendientes con la regi贸n separatista de Osetia del Sur. Tambi茅n imagin贸 que hab铆a recibido luz verde de Washington. En agosto de 2008, apenas unas semanas antes de la crisis de Lehman Brothers, la reacci贸n militar masiva de Mosc煤 a la ofensiva de Georgia en Osetia del Sur envi贸 un mensaje claro y decisivo. No intentes avanzar en los compromisos mal calculados de Bucarest de la OTAN.

Si eso no fuera suficiente, la crisis econ贸mica y financiera en EEUU y Europa detuvo cualquier movimiento adicional en esa direcci贸n. En 2008, Ucrania se vio obligada inmediatamente a pedir ayuda al FMI. Dada su dependencia de las exportaciones de la industria pesada, Ucrania fue una de las econom铆as m谩s afectadas por el shock de 2008.

En 2013, Kiev estaba tratando desesperadamente de jugar con el FMI, la UE y Rusia en busca de un trato. El resultado en 2013 fue una guerra de ofertas entre la UE y Rusia por su influencia sobre la econom铆a de Ucrania. El r茅gimen corrupto de Yankukovych anim贸 primero a su poblaci贸n a creer que se estaba inclinando hacia la UE. Luego, al tener que confrontar los mezquinos t茅rminos financieros de la UE y con una oferta mucho m谩s lucrativa de Mosc煤 en la mano, se volvi贸 abruptamente hacia Rusia. Eso desencaden贸 la revoluci贸n de Maidan. Con Occidente apresur谩ndose a reconocer la revoluci贸n, Yanukovych no estaba dispuesto a ponerse de pie y luchar. Ante los hechos consumados Rusia decidi贸 salvar lo que se pod铆a salvar. En 2014 se anexon贸 Crimea e intervino para crear rep煤blicas separatistas respaldadas por Rusia en la regi贸n oriental de Dombass.

Aqu铆 es donde suele comenzar la historia actual de los medios de comunicaci贸n occidentales: 鈥淎gresi贸n rusa contra la Ucrania soberana en 2014鈥.

Desesperado por mantener unido al r茅gimen de Kiev, Occidente instrumentaliz贸 al FMI bajo Christine Lagarde para brindar asistencia financiera a Kiev. Esta fue la primera vez que el Fondo ha hecho un programa para un pa铆s con unas condiciones tan inestables como las de Ucrania, con un conflicto en curso en su territorio. Pero ni la UE ni EEUU ten铆an la intenci贸n de respaldar a Ucrania lo suficiente como para ganar la guerra en el Este. En lugar de ello, el gobierno de Obama dio marcha atr谩s y entreg贸 la crisis de Ucrania a Francia y Alemania. En las llamadas negociaciones del formato de Normand铆a, en medio de la erupci贸n de las luchas en la Eurozona con el nuevo gobierno de Syriza en Atenas y la creciente crisis de refugiados (la polycrisis original), Berl铆n y Par铆s llevaron a Ucrania al acuerdo de Minsk II en 2015. Despu茅s de a帽os de alienaci贸n (recuerde el esc谩ndalo debido a los que destap贸 Snowden en 2013), fue un momento de restauraci贸n de la armon铆a entre Estados Unidos y Alemania.

El acuerdo de Minsk de 2015 es clave en la crisis actual. El acuerdo original fue un reflejo de la enorme superioridad militar de Rusia sobre Ucrania, pero tambi茅n de la falta de voluntad de Rusia para escalar hasta el punto de una invasi贸n a gran escala. El acuerdo satisfizo a Rusia porque promet铆a una Ucrania descentralizada con derechos ling眉铆sticos garantizados para los hablantes de ruso. Eso, en opini贸n de Mosc煤, fue suficiente para garantizar que Ucrania no se deslizara hacia la esfera de influencia occidental. Si no se avanzaba en la implementaci贸n del acuerdo, Ucrania quedar铆a en un estado de conflicto congelado. Es posible que el conflicto en curso no detenga el apoyo del FMI, pero descartar铆a a Ucrania como candidata para una integraci贸n m谩s estrecha con la UE o la OTAN. Pero tambi茅n es una situaci贸n provisional dolorosa. Es profundamente insatisfactorio para el tono cada vez m谩s nacionalista de la pol铆tica en Kiev. Mosc煤 se encontr贸 respaldando la regi贸n de Donbass y teniendo que adaptarse a la vida bajo un r茅gimen de sanciones sostenido impuesto por los EEUU y la UE.

Resolver el estancamiento del acuerdo de Minsk es de lo que se ha tratado desde 2019, cuando Zelensky fue elegido en unas elecciones centradas en la paz y el presidente Macron de Francia tom贸 medidas para reactivar el proceso con la esperanza de sacar a Rusia de la congelaci贸n.

status quo. Una diplomacia franco-europea independiente hacia Rusia ha sido una fantas铆a desde los d铆as de De Gaulle. Alemania ha continuado sus relaciones econ贸micas con Rusia a pesar de la crisis de Ucrania, especialmente en el sector energ茅tico. El acuerdo entre Gazprom, E.ON, OMV y Con Trump en la Casa Blanca y una creciente preocupaci贸n por China, Francia no quer铆a persistir en el. Una diplomacia franco-europea independiente hacia Rusia ha sido una fantas铆a desde los d铆as de De Gaulle. Alemania ha continuado sus relaciones econ贸micas con Rusia a pesar de la crisis de Ucrania, especialmente en el sector energ茅tico. El acuerdo entre Gazprom, Royal Dutch Shell Engie para construir el gasoducto Nordstream 2 se firm贸 en el verano de 2015 y, aunque se suspendi贸, los permisos alemanes se emitieron en enero de 2018 y comenz贸 la construcci贸n en el lado alem谩n. en mayo de ese a帽o.

Pero superar el estancamiento de Donbass requiere concesiones de ambas partes . Rusia tendr铆a que conceder al menos un control independiente de las elecciones y la creaci贸n de instituciones en el sector del Donbass que controla. Y Ucrania y Rusia tendr铆an que ponerse de acuerdo sobre el objetivo final. Para satisfacer las preocupaciones rusas, Minsk imagin贸 un alto grado de autonom铆a para las regiones del Este. Como mucho, Kiev est谩 dispuesta a aceptar la incorporaci贸n de Donbass en una estructura general federativa, lo que no va lo suficientemente lejos para Rusia. Adem谩s, despu茅s de a帽os de lucha, los nacionalistas ucranianos consideran cualquier paso hacia la implementaci贸n real del acuerdo Minks en una forma que sea aceptable para Mosc煤, como un acto de traici贸n.

Entonces, si este es el tel贸n de fondo del estancamiento en Ucrania, y si 2019 pareci贸 abrir una nueva era de compromiso, lo que he estado tratando de averiguar es qu茅 explica la escalada actual hasta el punto en que desde la primavera de 2021 tenemos tenido dos amenazas de guerra importantes en el per铆odo de 12 meses. Adem谩s, estos son amenazas de guerra de un orden de magnitud diferente.

Los analistas militares rusos le dir谩n que Rusia ha estado aumentando sus capacidades durante un tiempo, por lo que puede haber sido simplemente cuesti贸n de tiempo antes de que decidieran usar este instrumento de coerci贸n. Pero eso a煤n plantea la cuesti贸n del tiempo.

A veces se sugiere que Putin necesita una amenaza de guerra por motivos de pol铆tica interna. La anexi贸n de Crimea en 2014 le vali贸 un gran aumento de popularidad. Eso se ha disipado. Pero hay pocas evidencias en los datos de las encuestas de Lavarda que sugieran que la poblaci贸n rusa agradecer铆a una nueva guerra y particularmente no desea una con Ucrania.

“ustedes nos proveen y dejan en paz nuestras ayudas sociales al estilo sovi茅tico, y votaremos por ustedes y no nos interesaremos en sus robos y sobornos”– se ha desgastado. En las elecciones de oto帽o al parlamento ruso, el heredero del Es cierto que desde 2014 se le ha ido el brillo a la econom铆a rusa. El r茅gimen de Putin ya no puede ofrecer buenas noticias sobre un acuerdo de mejora del bienestar. En 2018 elev贸 la edad de jubilaci贸n, socavando a煤n m谩s la moral. Como han se帽alado los analistas del centro Carnegie , el contrato social de la era de Putin –– se ha desgastado. En las elecciones de oto帽o al parlamento ruso, el heredero del Partido Comunista cobr贸 fuerza . Pero, de nuevo, eso dif铆cilmente explica la repentina escalada al nivel actual de tensi贸n militar.

La l贸gica m谩s convincente est谩 impulsada por las tensiones dentro del compromiso de Minsk, las preocupaciones geopol铆ticas de Rusia sobre la postura de Estados Unidos y el propio reloj pol铆tico de Putin.

Dentro del Kremlin, la propia cronolog铆a de Putin es crucial. En 2024 se enfrenta a la disyuntiva de continuar en el poder o empezar a preparar su marcha definitiva. Rusia podr铆a alejarse del tema de Ucrania. Pero Putin est谩 demasiado atrincherado. Quiere resolver Ucrania. Esto no significa anexarla. Significa lograr lo que fue la lucha entre 2007 y 2015, es decir, poner un l铆mite a la expansi贸n occidental. Eso debe lograrse consolidando un veto ruso en la pol铆tica ucraniana y llevando a casa el mensaje a Occidente de que no intente una mayor expansi贸n. Si 2024 es la fecha que tiene en mente Putin, entonces esto se superpone con el t茅rmino de la presidencia de Biden. Por lo tanto, establecer los t茅rminos de las relaciones ruso-estadounidenses sobre el tema lo antes posible debe ser una prioridad para el Kremlin. La administraci贸n Biden ha se帽alado claramente que su prioridad es China y que est谩 dispuesta a pagar un precio pol铆tico por recortar su posici贸n estrat茅gica (Afganist谩n), y quiz谩s eso le abra la puerta en Ucrania.

Luego est谩 la din谩mica interna dentro de Ucrania. Los medios de comunicaci贸n occidentales tienden a tratar el comentario de Rusia sobre Ucrania como una charla puramente instrumental. Pero, 驴y si nos tomamos en serio lo que dicen los rusos? En ese caso, lo que les preocupa es algo as铆 como el escenario georgiano. Un r茅gimen nacionalista excesivamente ambicioso o desesperado en Kiev, alentado por la vaga charlataner铆a occidental sobre su ingreso en la OTAN, intenta, por la fuerza, reincorporar Domb谩s. Eso requerir铆a que Mosc煤 reaccionara con un uso masivo de fuerza. Es mejor resolver el problema en los propios t茅rminos de Mosc煤, dejando en claro el gran desequilibrio en el campo militar y obligando a los EEUU a involucrarse en el proceso diplom谩tico, superando a Berl铆n y Par铆s, que Mosc煤 considera indefensos y pro-ucranianos.

En 2018, Putin declar贸 p煤blicamente que un intento ucraniano de recuperar territorio en la regi贸n del Domb谩s por la fuerza desencadenar铆a una respuesta militar.

La elecci贸n en 2019 de Volodymyr Zelensky fue vista como una apertura potencial. Se postul贸 como candidato por la paz. Regres贸 a las negociaciones del formato de Normand铆a y Rusia puso un l铆mite a cualquier enfrentamiento violento en Domb谩s. Pero la popularidad de Zelensky se ha derrumbado. Como todos sus predecesores, se enfrenta a una elecci贸n entre la oposici贸n rusa con sede en el este del pa铆s y los nacionalistas arraigados en el oeste de Ucrania. Como todos sus predecesores, est谩 tratando de cumplir para el electorado mientras negocia con el FMI. La situaci贸n econ贸mica de Ucrania sigue siendo miserable.

Las divisiones dentro de la pol铆tica ucraniana contin煤an siendo extremas, con los nacionalistas dando latigazos. En marzo de 2020, el jefe de gabinete de Zelenskiy, Andryi Yermak, se reuni贸 con el hombre clave de Putin, Dmitry Kozak, y acordaron crear un Consejo Asesor especial en el que los funcionarios ucranianos discutir铆an el proceso de paz con representantes de los gobiernos separatistas del Domb谩s respaldados por Rusia. A su regreso a Kiev, Yermak fue acusado penalmente por los servicios de seguridad ucranianos y enfrent贸 acusaciones de traici贸n en el parlamento. Esto confirm贸 la opini贸n de Mosc煤 de que los fan谩ticos nacionalistas toman las decisiones en Ucrania.

Mientras tanto, la cuesti贸n OTAN-Ucrania contin煤a burbujeando.

A principios de diciembre de 2019, el parlamento ucraniano adopt贸 una resoluci贸n “sobre los pasos prioritarios para garantizar la integraci贸n euroatl谩ntica de Ucrania y que Ucrania sea miembro pleno en la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte”.

Socio de Oportunidades Mejoradas. Tampoco se trataba simplemente de un llamamiento de la parte ucraniana. Seg煤n Vladimir Frolov , del centro Carnegie de Mosc煤, el momento en que finalmente se rompi贸 la paciencia estrat茅gica de Mosc煤 con respecto al gobierno de Zelensky fue en junio de 2020, cuando la OTAN decidi贸 otorgar a Ucrania el estatus de

Lisa Yasko, diputada ucraniana, miembro del Partido Popular: La decisi贸n de la OTAN de otorgar a Ucrania el estatus de Socio de Oportunidades Mejoradas (Enhanced Opportunities Partner, EOP) es una gran noticia. El gobierno ucraniano ha estado trabajando en este tema desde el oto帽o de 2019. Los obst谩culos anteriores resultantes de los malentendidos con Budapest con respecto a la pol铆tica del idioma ucraniano y las reformas educativas se han resuelto gracias al fruct铆fero di谩logo bilateral con Hungr铆a. La cooperaci贸n mejorada entre Ucrania y la alianza de la OTAN es de suma importancia estrat茅gica para la seguridad regional y global. El estatus EOP nos brinda nuevas oportunidades en Ucrania, en Bruselas y en todo el mundo. En particular, esto abre nuevas posibilidades para un mayor intercambio de informaci贸n e inteligencia, capacitaci贸n mutua y la participaci贸n del ej茅rcito ucraniano en las misiones de la OTAN. Al mismo tiempo, el presidente Zelenskyy tambi茅n present贸 un proyecto de ley sobre la reforma del Servicio de Seguridad. Esto refleja nuestro compromiso continuo con una mayor integraci贸n euroatl谩ntica. Durante el verano de 2020, se habl贸 en Kiev de obtener el estatus de Gran Aliado No perteneciente a la OTAN (Major Non-NATO Ally), lo que eliminar铆a pr谩cticamente todas las restricciones a la cooperaci贸n militar con los estadounidenses鈥. Esa es probablemente la principal preocupaci贸n rusa en este momento.

Seg煤n lo que puede juzgar el equipo de Carnegie que trabaja bajo la direcci贸n de Dmitri Trenin, este fue un punto de inflexi贸n crucial.

Mosc煤, sin embargo, no se puso inmediatamente en pie de guerra. En la segunda mitad de 2020 tuvo que hacer frente a otras dos grandes crisis en su entorno inmediato. En agosto, las elecciones presidenciales ama帽adas en Bielorrusia desencadenaron una tormenta de protestas sin precedentes. En septiembre de 2020 estall贸 la guerra entre Armenia y Azerbaiy谩n, y Azerbaiy谩n, respaldado por Turqu铆a, obtuvo una gran victoria. Se logr贸 una paz fr谩gil en noviembre de 2020 con Mosc煤 actuando como intermediario.

Ambas crisis podr铆an haber proporcionado a un r茅gimen imprudente en Mosc煤 oportunidades para una intervenci贸n dram谩tica. Pero Mosc煤 no presion贸 con fuerza en ninguno de los dos casos. En el conflicto del C谩ucaso ha adoptado una posici贸n equilibrada. En Bielorrusia, el objetivo de Mosc煤 parece ser en gran medida defensivo, para evitar lo que para Putin ser铆a un desastre al estilo del Maidan. Pero no ha impuesto a Lukashenko una nueva integraci贸n compleja o costosa con Rusia. El acuerdo de integraci贸n ruso-bielorruso de noviembre de 2021 es un texto vac铆o . Con Lukashenko empezando a planificar su salida de la pol铆tica,

el principal objetivo del Kremlin es mantener una transici贸n de poder controlada y prorrusa. Quiere evitar que Lukashenko y la 茅lite bielorrusa busquen nuevos aliados y traman planes descabellados. Tal comportamiento podr铆a intensificar la situaci贸n interna y llevar a la UE y a los Estados Unidos a buscar nuevos enfoques, lo que podr铆a llevar nuevamente a Bielorrusia hacia Occidente.

En cuanto a Ucrania, la escalada decisiva en la primavera de 2021 fue provocada por acciones tomadas en el lado de Kiev durante el invierno de 2020-2021.

Dijo esto en una sesi贸n informativa titulada “Aspectos de defensa de la integraci贸n euroatl谩ntica de Ucrania: aspectos clave y tareas para el futuro”, seg煤n el sitio web del Ministerio de Defensa de Ucrania.

“Por favor, informen a sus capitales que contamos con su pleno apoyo pol铆tico y militar para tal decisi贸n [conceder a Ucrania el MAP] en 鈥嬧媗a pr贸xima cumbre de la OTAN en 2021. Este ser谩 un paso pr谩ctico y una demostraci贸n de compromiso con las decisiones de 2008. Cumbre de Bucarest”, dijo Taran, dirigi茅ndose a los embajadores y agregados militares de los estados miembros de la OTAN, as铆 como a los representantes de la oficina de la OTAN en Ucrania.

Seg煤n 茅l, hoy el curso de Ucrania para convertirse en un miembro pleno de la OTAN est谩 consagrado en la Constituci贸n de Ucrania, y la r谩pida recepci贸n del Plan de Acci贸n de Membres铆a de la OTAN es un objetivo establecido en la Estrategia de Seguridad Nacional de Ucrania recientemente adoptada. Taran se帽al贸 que durante los 煤ltimos siete a帽os, Ucrania ha defendido con firmeza no solo su propia independencia, sino tambi茅n la seguridad y la estabilidad de Europa, y act煤a como un poderoso puesto de avanzada en el flanco oriental de la OTAN.

“Creemos que la incorporaci贸n de Ucrania y Georgia a la Alianza ser铆a la decisi贸n correcta para la OTAN. Nuestros pa铆ses tienen mucho en com煤n. Son rep煤blicas postsovi茅ticas, pa铆ses que se han visto afectados por la agresi贸n rusa. Desde nuestro punto de vista, Ucrania y el posible ingreso de Georgia en la OTAN tendr谩 un impacto significativo en la seguridad y estabilidad euroatl谩ntica, en particular en la regi贸n del Mar Negro”, dijo Taran.

En febrero de 2021, en un movimiento inesperado, las autoridades ucranianas anunciaron severas sanciones contra los pol铆ticos y los medios de comunicaci贸n prorrusos. El 2 de febrero, Zelensky cerr贸 tres canales de televisi贸n prorrusos, acusando a su propietario de financiar a los separatistas del Domb谩s. A esto le siguieron el 19 de febrero sanciones contra personas y empresas ucranianas y rusas por los mismos cargos. M谩s dram谩ticamente, Kiev atac贸 a Viktor Medvedchuk, quien en los 煤ltimos a帽os ha sido el 煤nico interlocutor de Putin en la pol铆tica ucraniana y es un intermediario crucial. Dado el fuerte apoyo a su partido pro-ruso, Medvedchuk tambi茅n fue un serio desaf铆o para Zelensky en t茅rminos pol铆ticos.

Est谩 claro que esto mereci贸 una reacci贸n de Mosc煤. En respuesta directa, Mosc煤 desat贸 las fuerzas separatistas en Domb谩s, lo que provoc贸 un aumento de las violaciones del alto el fuego. Pero intensificar la lucha en Domb谩s era una cosa, 驴por qu茅 la movilizaci贸n militar a gran escala?

Aqu铆 los problemas de log铆stica militar pueden desempe帽ar un papel. Rusia tiene los medios. Pero tambi茅n ten铆a el motivo no solo de intimidar a Kiev sino de poner a prueba la relaci贸n entre Kiev y Washington. Fue a principios de 2021 cuando una fuente de Mosc煤 comenz贸 a referirse con m谩s frecuencia al s铆ndrome de Mikheil Saakashvili. 驴Zelensky intentar铆a algo similar en el Domb谩s en 2021, a la espera del apoyo estadounidense?

El Kremlin no se toma muy en serio la pol铆tica ucraniana. Est谩n firmemente convencidos de que la verdadera fuerza que decide las acciones de Kiev es Washington. Rusia no ten铆a nada bueno que esperar de una administraci贸n dem贸crata entrante y Biden hab铆a dejado en claro su determinaci贸n de adoptar una l铆nea firme en la campa帽a. El ataque a Alexei Navalny y su encarcelamiento agregaron m谩s tensi贸n. Al aumentar la presi贸n militar sobre Kiev, Mosc煤 pondr铆a a prueba el temple de Biden y dejar铆a en claro que si se iba a resolver la situaci贸n de Ucrania, Washington no pod铆a confiar en que Europa entregar铆a una resoluci贸n por medio del proceso de Minsk.

Durante la crisis, Kozak, quien tambi茅n es subjefe de personal del Kremlin, esencialmente repiti贸 la severa advertencia anterior del presidente Vladimir Putin de que una ofensiva ucraniana en el Domb谩s significar铆a el fin del estado ucraniano. Y Washington respondi贸.

A lo largo de 2021, la administraci贸n de Biden ha luchado entre buscar una relaci贸n de trabajo con Rusia y responder a la presi贸n de adoptar una postura firme sobre lo que se considera que son provocaciones rusas. Dado que el enfoque claro de la administraci贸n Biden est谩 en China, llama la atenci贸n cu谩nta atenci贸n ha prestado a Rusia.

Desde esta escalada inicial en la primavera, provocada por los movimientos de Zelensky contra las fuerzas pol铆ticas prorrusas, pasando por la diplomacia telef贸nica con Biden, que condujo a una desescalada en abril, hasta la cumbre de junio en Ginebra, el combate en el verano, y la nueva escalada de la tensi贸n desde agosto, podemos volver sobre los pasos que en noviembre condujeron de nuevo a un susto de guerra agudo.

Por parte rusa, un momento significativo a largo plazo puede resultar ser la publicaci贸n el 2 de julio de 2021 de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Rusia . Incluso m谩s expl铆citamente que su documento predecesor de 2015, establece una visi贸n nueva y antag贸nica del mundo.

Crimean Platform summit) que el presidente Zelenskiy inaugur贸 en Kiev el 22 de agosto, 鈥減ara aumentar la presi贸n sobre Rusia por su anexi贸n del territorio de Crimea,鈥 Funcionarios de 46 pa铆ses y bloques est谩n participando en la cumbre de dos d铆as de duraci贸n, incluidos representantes de cada uno de los 30 miembros de la OTAN. La delegaci贸n estadounidense est谩 encabezada por la secretaria de Energ铆a, Jennifer M. Granholm鈥. Del lado ucraniano, se podr铆a se帽alar la Cumbre de la Plataforma de Crimea ) que el presidente Zelenskiy inaugur贸 en Kiev el 22 de agosto,

