El Hogar Mar铆a Luisa Servente, ubicado en Villa Elisa, es una de las instituciones oficiales de la Provincia para el alojamiento de ni帽os y ni帽as con medidas de protecci贸n ante situaciones de violencia o vulneraci贸n de derechos. A principio de mes fue desalojado en medio de rumores de malos tratos, denuncias penales y un plan de mejoras edilicias. 驴Qu茅 fue lo que pas贸? Por La Pulseada.

Los testimonios coinciden en que todo fue intempestivo. La misma tarde en que se inform贸 que el hogar cerraba llegaron los veh铆culos para trasladar a los chicos y chicas. Entre llantos y desbordes, algunos descalzos y sin m谩s equipaje que sus pijamas, se los llevaron. Una decena de ni帽os y ni帽as de entre 5 y 13 a帽os que se alojaban en el Hogar Mar铆a Luisa Servente fueron hacia otros dispositivos provinciales sin saber a d贸nde iban.

La versi贸n oficial fue un comunicado breve que habla de una reubicaci贸n transitoria para realizar refacciones en el marco de un Programa de rehabilitaci贸n y puesta en valor de hogares y casas de abrigo de la Provincia. Las fuentes no oficiales hablan de un Organismo de Ni帽ez y Adolescencia (OPNyA) sin capacidad operativa ni de respuesta ante situaciones graves, de autoridades que cambian todo el tiempo y de renuncias constantes: 芦Es un vaciamiento total y el Servente es la m谩xima expresi贸n de eso禄.

De acuerdo a la informaci贸n difundida por la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM) la escena del cierre fue el final de una larga secuencia de violencias que acumula dos denuncias penales contra operadores del lugar y un amparo ante la justicia de familia. Hablan de varios episodios de malos tratos y torturas y de 芦p茅simas condiciones edilicias禄. Desde el Organismos de Ni帽ez, hoy a cargo de Germ谩n Urman, admiten que 芦el hogar estaba en un estado casi inhabitable禄 y hacen hincapi茅 en que la decisi贸n de sacar a los menores fue tras un aviso de Infraestructura que advert铆a que hab铆a paredes electrificadas.

Frente a las escenas que describen quienes fueron testigos de c贸mo se llevaron a los chicos y chicas el argumento es al menos insuficiente. 芦El edificio estaba roto y est谩 destruido desde la vez anterior que se cerr贸 鈥揳segura una voluntaria* que asiste al lugar hace al menos dos a帽os鈥 Si vas a sacar a los chicos 驴por qu茅 no los prepar谩s? ten铆an mil opciones para buscar y no la chanchada que hicieron禄.

芦Humedad, muebles en mal estado, cables el茅ctricos descubiertos, falta de limpieza, ausencia de grifer铆as y cortinas en las duchas, olor nauseabundo en los ba帽os, aberturas rotas y faltantes de vidrios禄, es la descripci贸n que hacen desde la CPM del estado del edificio ubicado en Camino Centenario y 48 de Villa Elisa. El relevamiento se desprende de las inspecciones que realizaron al Hogar desde marzo en las que tambi茅n constataron malos tratos hacia los ni帽os y ni帽as. Un nivel de deterioro, desidia y desinter茅s preocupante para un espacio destinado a restituir derechos. Todas estas situaciones est谩n denunciadas en un amparo ante el Juzgado de Familia N掳 6 de La Plata.

芦Fue tortuoso y hasta inhumano禄

芦Cuando empec茅 a ir al Servente estaban haciendo reajustes, el hogar no estaba en condiciones edilicias, pero el directivo a cargo hablaba de cambiar gente que funcionaba de modo antiguo, de mejorar cosas. Lo fueron boicoteando. No les mandaban operarios, hab铆a algunos que por dos mangos hac铆an 12 horas, 15 horas, algunos se romp铆an el alma doble turno y no cobraban. Ellos limpian, cocinan, atienden a los chicos, hubo cosas que fueron hechas adrede si no, no se entiende禄, dice una voluntaria en di谩logo con La Pulseada.

En los 煤ltimos meses la direcci贸n cambi贸 al menos dos veces, 芦hab铆a mucha desorganizaci贸n institucional, sin roles directivos claros禄, coinciden otras fuentes. Eso redundaba en las condiciones en que se encontraban los ni帽os que comenzaron a escaparse del lugar. A veces eran devueltos por los vecinos que en redes sociales comenzaron a expresar su preocupaci贸n y denunciar que se escuchaban llantos y gritos constantes. 芦Personalmente he regresado chicos con un poco de cari帽o y una golosina. Me he involucrado muchas veces y la respuesta que te dan es que est谩n medicados ps铆quicamente, es lamentable, pero nunca hay directivos buenos para estos ni帽os. Tendr铆a tanto para contar en tantos a帽os que hace que vivo ac谩 que es imposible禄, coment贸 una vecina en uno de los grupos de Facebook.

Al comenzar julio cuatro chicos volvieron a escaparse. Hay versiones que dicen que quer铆an llegar a la casa de operadores que hab铆an renunciado. Lo cierto es que la polic铆a los encontr贸 deambulando y al hablar con ellos les dijeron que los hab铆an golpeado y les mostraron sus marcas. Seg煤n consta en el acta policial los retir贸 personal del Servicio Local que los reingres贸 al Hogar a pesar de esas denuncias. Nadie dispuso nuevas medidas de protecci贸n para los ni帽os y ni帽as a los que supuestamente el Estado estaba protegiendo de violencias previas.

Era martes 5 de julio y el tel茅fono de la voluntaria son贸. Alguien le advirti贸: 芦Mira que dicen que se llevan a los chicos hoy禄. Ella avis贸 a la encargada del voluntariado y el grupo de whatsapp estall贸. Varios se acercaron hasta el Hogar y se encontraron con que hab铆a personal jer谩rquico del OPNyA hablando con los chicos. 芦Los sientan en el piso y les dicen que hay que arreglar el hogar y que los van a tener que trasladar. 鈥樎緾u谩ndo?鈥, preguntaron. 鈥楢hora鈥. No les dejaron agarrar su ropa ni sus mochilas, no los prepararon psicol贸gicamente, tres o cuatro lo aceptaron m谩s o menos bien pero otros no禄, cuenta una de las personas que estuvo ah铆.

芦Algunos empezaron a los gritos, hab铆a operadoras llorando, hubo que contener a chicos que empezaron a las patadas, desesperados, rompieron mesas y sillas, gritaban, la bolsita con el pijama fue lo 煤nico que se llevaron禄, contin煤a el relato. 芦Los sacaron sin nada de noche, a lugares que no conoc铆an, es injusto. No les dijeron ni a d贸nde iban. Fue tortuoso y hasta inhumano禄, concluye.

Al ser consultados por La Pulseada las autoridades respondieron que 芦los traslados fueron con normalidad, los nenes y nenas est谩n bien, en hogares oficiales del OPNyA, a la espera que se terminen las obras禄. Y aseguran que se hicieron revinculaciones aprovechando 芦la situaci贸n del hogar禄, que se juntaron hermanos y se llevaron chicos en proceso de adopci贸n o vinculaci贸n m谩s cerca de sus nuevas familias.

Desde la CPM denunciaron que el traslado no fue debidamente comunicado a los 贸rganos judiciales correspondientes, que los chicos y chicas tuvieron que esperar por horas que los recibieran en sus supuestos lugares de destino y que varios fueron transitorios. En esto coinciden con los y las voluntarias: 芦No les avisaron a los jueces pertinentes, a una jueza le mintieron. A los chicos les cost贸 mucho adaptarse al hogar y hay algunos que aun est谩n circulando a 15 d铆as de esto禄, dicen.

Los voluntarios buscan volver a ver a los chicos y chicas para que se revinculen a personas conocidas. Les preocupa que no se haya respetado la escolaridad ni las actividades que, con esfuerzo, se hab铆a logrado que sostengan los ni帽os y ni帽as: pat铆n, su club de rugby, talleres. 芦Lo que hagan con las obras a m铆 no me importa, esto es inoperancia o malicia. No tuvieron ni sentido com煤n. Se violaron todos sus derechos, fue violento traum谩tico, nada fue pedag贸gico y nada fue con amor禄, dice la voluntaria. Ahora esperan alguna informaci贸n desde el OPNyA que decidi贸 cambiar a la persona que coordina el espacio y los llamar铆an a una reuni贸n en breve.

Tambi茅n esperan ver c贸mo prosperan las denuncias ante la justicia. 芦A m铆 lo que me interesa es que los chicos vuelvan a tener su espacio y que nunca m谩s vuelvan a pasar por esto, ninguno禄, concluye.

*Los nombres de las personas que dieron su testimonio en este nota no est谩n publicados ya que algunas se encuentran a la espera de declarar en las denuncias que se investigan ante la justicia.

