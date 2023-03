21/03/202321/03/2023

Entiendo que la primera parte de la moci贸n de censura presentada por Vox con Ram贸n Tamames como candidato habr谩 sido valorada en funci贸n de las expectativas que cada uno/a hubiera puesto en ella, pero si alguien esperaba que a la ultraderecha le saldr铆a bien, pinch贸 en hueso. Ha sido exactamente lo que cre铆amos que era: una llorera en el Congreso porque Vox ha perdido protagonismo en la actualidad pol铆tica desde que Federico Jim茅nez Losantos les cerr贸 la puerta en la narices, porque son demasiado rancios hasta para 茅l (y mucho menos generosos que Isabel D铆az Ayuso)

Desde el presidente del Gobierno hasta los/as portavoces de los partidos de los acuerdos de Gobierno y de investidura, aprovecharon un trabajo que se ve铆an obligados a hacer para respetar la din谩micas parlamentarias -n煤cleo de la democracia- y repartir le帽a contra la ultraderecha y contra un candidato que remata su carrera pol铆tica y acad茅mica a los 89 a帽os abrazando al franquismo. No solo al neofascismo que puede representar un sector de Vox, con toda su xenofobia, su racismo, su misoginia, su elitismo y su machismo, sino estrechando contra 茅l al mismo franquismo de Franco que tuvo a Tamames preso en Carabanchel por ser contrario entonces a la dictadura criminal. Un delirio.

No obstante, y pese a convertirse la de este martes en una sesi贸n parlamentaria infinita, a ratos frustrante, a ratos c贸mica, aburrida en general, pero mayoritariamente in煤til, hubo un momento en el que pareci贸 que la Espa帽a que no acaba nunca de morir, mor铆a en el Parlamento y se dilu铆a en el desconcierto, la sorpresa y la turbaci贸n, para dejar nacer a esa Espa帽a que lleva d茅cadas batallando contra la desigualdad y siempre ha salido perdiendo frente a los poderes f谩cticos alineados con la Espa帽a mon谩rquica de privilegios pol铆ticos e institucionales que siempre resiste: la “Espa帽a de las mujeres” subi贸 a la tribuna con Yolanda D铆az, l铆der de Unidas Podemos y vicepresidenta segunda del Gobierno, y reafirm贸 a los intelectuales progresistas del siglo 21: la revoluci贸n ser谩 feminista o no ser谩. Ser谩 pac铆fica, ecologista y libre o no ser谩.

Fue entonces cuando el gesto de Tamames adquiri贸 formas de chasquido interno de neuronas y el de Abascal, las de urticaria cerebral. El lenguaje de D铆az, su discurso contundente y respetuoso revent贸 en la cara de la ultraderecha: no entend铆an nada. El candidato de Vox porque, seguramente y como record贸 la gran Maruja Torres en Twitter, “Es muy posible que al arcaico profesor Tamames nunca le haya hablado as铆 una mujer“; el presidente del partido de extrema derecha, porque no entiende el feminismo en general; ni 茅l ni los/as suyas entienden nada que tenga que ver con la igualdad, tampoco con la de derechos y libertades entre hombres y mujeres.

El candidato Tamames lo hab铆a dejado claro en su rancio delirio y D铆az le restreg贸 la realidad por los ojos, con tal rotundidad que al independiente de Vox se le salieron los ojos y declin贸 responder a la l铆der de Unidas Podemos entre carcajadas de hombretones y su desprecio, que acab贸 por confirmarnos la miseria moral que ha alcanzado el profesor jubilado desde que sali贸 de Carabanchel, donde tantos murieron para que 茅l pudiera hacer el rid铆culo en el Congreso. Porque eso tambi茅n es la democracia, junto a derechos humanos que solo admiten defensa y el feminismo como elemento transformador. Contra la ultraderecha, contra Tamames y contra quien quiera devolvernos a las cavernas.

“Quer铆a hablarle de otra brecha que estamos contribuyendo a superar: la brecha de g茅nero. Pero para llegar ah铆, se帽or Tamames, tengo que recordarle una cosa: la existencia de las mujeres en nuestro pa铆s. Una Espa帽a sin mujeres es una impugnaci贸n de la realidad, de la realidad social, laboral, econ贸mica, pol铆tica y cultural de nuestro pa铆s. Una Espa帽a sin mujeres es una Espa帽a sin propuestas, inviable.

Y usted, de manera muy sorprendente, solo se ha dirigido a las mujeres en su discurso para reprocharnos la baja fecundidad. Parecemos no existir y sin embargo nos ha puesto deberes, se帽or Tamames: 2,1 hijos por mujer para asegurar el futuro de nuestra pir谩mide demogr谩fica. Las que no cumplimos esa ratio, no podemos o no queremos tener hijas, 驴estamos fuera de su realidad? 驴Somos inservibles para nuestro pa铆s? El suyo es un discurso construido en torno a un enorme vac铆o, a una ausencia clamorosa: las mujeres, se帽or Tamames, las mujeres.

隆Bienvenido a 2023, bienvenido a la Espa帽a de las mujeres!

De la misma forma que no se puede construir nada en torno a las injurias, a los insultos, al autoritarismo, a la desconfianza en el otro, en el diferente, tampoco se puede construir un pa铆s sin sus mujeres. Es imposible, se帽or铆as.

Y cuando digo “sin sus mujeres” pienso tambi茅n en las que ya no est谩n ni nunca estar谩n. Todas aquellas que, cada d铆a, en nuestros pueblos y ciudades, son v铆ctimas mortales de la violencia de g茅nero. No dom茅stica, no intrafamiliar. Violencia de g茅nero, se帽or铆as. Mujeres que ya no toleran la subordinaci贸n at谩vica del machismo, esa que ustedes intentan perpetuar, neg谩ndonos derechos tan b谩sicos como el de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Recluy茅ndonos en un rol de gestaci贸n, crianza y cuidados, apart谩ndonos de los lugares de decisi贸n y arrebat谩ndonos la palabra“.

Extracto del discurso de Yolanda D铆az en el Congreso durante la moci贸n de censura de Vox.- Madrid, 21 de marzo de 2023