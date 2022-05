El descuento del salario como consecuencia de la impuntualidad del trabajador no supone una sanción

Seg煤n el TS, la falta de abono del salario no devengado como consecuencia de la impuntualidad del trabajador en los fichajes de entrada no es una multa de haber.

Atendiendo al art. 58.3 del ET, no se podr谩n imponer sanciones que consistan en la reducci贸n de la duraci贸n de las vacaciones u otra minoraci贸n de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber. La reciente STS n.潞 582/2021, de 27 de mayo de 2021, ECLI:ES:TS:2021:2264, analiza si constituye una multa de haber la pr谩ctica empresarial consistente en no abonar a sus trabajadores la retribuci贸n correspondiente al tiempo en que no prestan servicios laborales por los retrasos de los empleados al incorporarse a sus puestos de trabajo.

芦鈥 los retrasos injustificados de los trabajadores en su incorporaci贸n a sus puestos de trabajo pueden dar lugar a penalizaciones para la empresa, existen dificultades para compensar dichos retrasos con trabajo efectuado en un turno distinto y no se ha reconocido el derecho de los trabajadores de esa empresa a que, una vez fijado su horario, si se produce una falta de puntualidad injustificada imputable al empleado, pueda prestar servicios en otro momento para compensar su tard铆a incorporaci贸n. No se ha producido un descuento de salario efectivamente devengado por el trabajador禄.

