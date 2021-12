–

Perm铆teme que encabece esta reflexi贸n personal con un gui帽o a Cernuda y otro a Gramsci. Dos alusiones para explicitar la tesis: en la Izquierda espa帽ola -situaci贸n a mi juicio extrapolable a la europea- sufrimos desde hace a帽os una par谩lisis que nos impide centrar el discurso pol铆tico/social alrededor de nuestras propuestas.

Hay una distancia sideral entre nuestro deseo de transformar la sociedad para construir una nueva y la realidad de nuestra pr谩ctica cotidiana en instituciones o movimientos sociales. De ah铆 la referencia al poeta sevillano[1]

Tambi茅n empacho a la hora de predicar la necesidad de lograr “hegemon铆a”[2] (a帽adiendo como adjetivo “gramsciana”) y a rengl贸n seguido cruzarnos de brazos y esperar a ver si ocurre el milagro y llega por si sola.

Obviando que nuestro comunista italiano de referencia otorgaba una gran importancia a la ideolog铆a y la direcci贸n pol铆tica cultural cuando pensaba en la categor铆a de “hegemon铆a” y que sin olvidar el papel central de la Econom铆a, consideraba que no ser铆an solo las contradicciones propias del Capitalismo las que conducir铆an a su derrumbe sino que en la transformaci贸n de la sociedad tendr铆an un rol decisivo las ideas y la cultura. Para lograr la meta propuesta es imprescindible ligar la concepci贸n te贸rica a la pr谩ctica.

No podemos teorizar sobre el ” asalto a los cielos” y luego que nos d茅 pereza jugar a la comba para saltar 15 cm. Como subraya el t铆tulo del libro p贸stumo de nuestro querido y a帽orado Julio[3] debemos predicar con el ejemplo, vivir como hablamos. 脷nica manera de protagonizar el relato que pasa por luchar para conseguir no solo la “potestas”[4] sino que esta venga acompa帽ada de la “auctoritas”[5],esa credencial 茅tica que acompa帽a a ciertas personas o instituciones y logra que amplios grupos sociales acaten de manera espont谩nea las ideas o planteamientos por ellas emitidos. Traducci贸n pedestre ( en su acepci贸n de “llana, vulgar”): tener la credibilidad suficiente para vender un coche usado sabiendo que las caracter铆sticas dichas son las reales, no se deja espacio al enga帽o y la persona que lo compra tiene fe ciega de que no lo enga帽as…

Las fechas que se acercan a velocidad de crucero, las Navidades, son por si mismas una met谩fora en negativo de lo hasta ahora expresado. La iglesia, una estructura de poder absoluto asentada en mitos f谩cilmente rebatibles desde la Historia y el Conocimiento impregna en estas semanas ( o meses si empezamos a contar desde el primer alumbrado y la est煤pida pugna de Ayuntamientos a ver quien consigue cegar m谩s a su vecindario con el dinero p煤blico) a toda la Sociedad su sistema de creencias sacando la cara amable con la leyenda del Dios ni帽o.

No les afecta que la conmemoraci贸n sea burda copia de fiestas ya existentes en el mundo cl谩sico como las Saturnales[6] -en las que se encend铆an luces, intercambiaban regalos y celebraban op铆paros banquete- o apropiarse de fechas consolidadas como el 25 de diciembre, d铆a del Sol Invicto o nacimiento de Mitra[7].

Siendo honestos, hay que reconocer a los apologetas y padres de la iglesia una herc煤lea capacidad para “sostenella y no enmendalla”[8].Esa “virtud” los ha acompa帽ado a lo largo de la Historia y unida a la capacidad de vender las falsificaciones como material original ( o que se dice “poner los dientes largos”a los vendedores de bolsos de “marca” de los mercadillos ambulantes), la entereza al mentir con aplomo y la diligencia en borrar huellas, explica – sin necesidad de hacerse m谩s pajas mentales- la “hegemon铆a” del sistema de valores llamado Cristianismo. Aunque venga ba帽ado de consumismo y no haya dios – nunca mejor dicho – capaz de reconocer el mensaje de pobreza y solidaridad en el que en teor铆a se sustenta.

La evidencia de la falsificaci贸n da con largueza para que a coro grit谩semos “el rey va desnudo”. Por eso nos duele tanto la afon铆a, el silencio, la soledad y que nos preguntemos: “驴 qu茅 hacemos mal?”.

A lo que podr铆amos responder parodiando a Carville[9]: “Es la Ense帽anza 隆est煤pido!”. Resulta lamentable que algo tan evidente pase delante de nuestras narices y que apenas le hagamos caso. Al igual que tampoco le dimos importancia a los tejemanejes de Steve Bannon[10] en su af谩n de crear una internacional negra donde parad贸jicamente las palabras estrella son ” democracia ” o “libertad” con la previsible excepci贸n de Espa帽a, donde los planteamientos franquista o fascistas, -como es sabido- ni pagan peaje pol铆tico ni requieren disimulo y se puede hacer carrera sin renunciar a la herencia genocida de la guerra civil.

La infiltraci贸n de las ideas ultraconservadoras en cuerpos de seguridad y judicatura no ser铆a suficiente si no fueran acompa帽adas del sempiterno privilegio que ha tenido la jerarqu铆a eclesi谩stica a la hora de controlar las mentalidades a trav茅s de la Ense帽anza, privilegio que en la historia contempor谩nea espa帽ola arranc贸 con Bravo Murillo y el Concordato de 1851, se mantuvo y aument贸 en el Concordato franquista de 1953 y llega hasta nuestros d铆as con los acuerdos iglesia/Estado de 1979 ampliada por el regalo de la LODE de Maravall[11] que abri贸 las compuertas para la actual inundaci贸n que amenaza con llevarse por delante la Ense帽anza P煤blica con el deterioro y cierre de unidades mientras que se preserva y blinda desde los gobiernos nacional y auton贸micos la Ense帽anza concertada a cargo de los presupuestos generales, 隆Todo el poder a los soviets! Perd贸n, a los curas.

Y mientras que el universo extremista avanza delante de nuestras narices desde la Izquierda renunciamos a dar la batalla para jugar a una guerra de guerrillas sin planificar. Como si estuvi茅semos en la escena de ” Toma el dinero y corre” de Woody Allen y nos ufan谩semos por golpear repetidamente nuestra nariz con la rodilla del rival.

Nos escandalizamos ante el avance de los neofascismos ( t茅rmino manido pero que les escuece cuando se les lanza) pero o desde la Izquierda ofrecemos una alternativa de sociedad o entregamos la cuchara en el bulevar de los sue帽os rotos. No podemos predicar una enmienda total al Sistema para, a la hora de la verdad, dedicarnos a poner parches a las deficiencias m谩s llamativas.

Para conseguir credibilidad hay que definir un criterio claro tipo: 驴D贸nde vamos?, 驴A qu茅 tipo de sociedad aspiramos?

脷ltimamente trufados de pesimismo parecemos v铆rgenes necias que se han quedado sin aceite para alumbrar[12].O nos sumamos al descontento por venir o lo har谩 otros.Y esos ser谩n los movimientos europeos que rezuman bilis negra porque lo tienen f谩cil. Les basta con se帽alar al culpable: el inmigrante, el pobre, el diferente…

Debemos tener claro el alto precio de ser copart铆cipes cuando nos embarcamos en aventuras institucionales y ponemos de libro de cabecera el ” Manual de lo Posible” olvidando el refr谩n de que “tetas y sopas no caben en la boca”.

Es mucho m谩s importante marcar las l铆neas rojas de las propuestas irrenunciables, nuestros pilares, pero para ello hay que dar el paso previo de renunciar al cainismo que tanto nos llena, fijando n铆tidamente el combate ideol贸gico que nos permita distinguir qui茅n es el enemigo y qu茅 es simplemente un matiz de un pensamiento com煤n. Lo que llam谩bamos anta帽o 芦estar en la misma trinchera禄. En ese caso dejemos los cuchillos enfundados.

Nadie nos va a poner f谩cil conseguir hegemon铆a ideol贸gica. Del cielo no va a caer y solo la conseguiremos con esfuerzo y trabajo de calle y con una presencia social que nos haga inmunes al trabajo de zapa que d铆a s铆 y al otro tambi茅n encabezan los medios de difusi贸n. Tarea ardua la de evitar la erosi贸n y que dif铆cilmente se logra. En la Europa de las 煤ltimas d茅cadas pocos movimientos pol铆ticos de la Izquierda lo han conseguido. Puede que el antiguo PCI y en nuestro 谩mbito el mundo de Euskal Herritarrok, Batasuna…

Reconocer nuestra actual debilidad no es un elemento negativo ” per se” si tenemos claro que el primer paso es la resistencia para desde ella dar el segundo hacia el crecimiento. Siempre sin caer el abatimiento del ” no nos comprenden”.

Para que cuando intentemos poner en pr谩ctica nuestros objetivos pol铆ticos los llevemos apuntados como la lista de la compra al supermercado. Que no se nos olvide el alimento esencial y as铆 evitar llenar el carrito de chuches.

Conseguir hegemon铆a es poner en primer plano nuestra agenda para que el debate se centre en la precariedad, explotaci贸n, desigualdades, injusticias…y para ello es esencial la presencia en la calle.

Construir algo m谩s que castillos en el aire.

隆Io Saturnalia![13]

Notas

[1] Luis Cernuda: La Realidad y el Deseo (1924/62) Obra completa.

[2] El t茅rmino hegemon铆a puede provenir del griego eghesthai que significa conducir, ser gu铆a, ser jefe, o tal vez del verbo eghemonero que significa guiar, preceder, conducir, y del cual deriva estar al frente, comandar, gobernar.

[3] Julio Anguita: Vivo como hablo. Utop铆a Libros.

[4] En Derecho romano, poder socialmente reconocido imbuido por tanto de capacidad legal para hacer cumplir su decisi贸n.

[5] La auctoritas hace referencia a la personalidad de un individuo y a su formaci贸n. Cuando alguien tiene una forma de ser carism谩tica y lo que dice y hace transmite unos valores, los dem谩s le otorgan una cierta autoridad moral.

[6] Fiestas romanas que se celebraban el 17 de diciembre y que fueron ampli谩ndose hasta el 24, relacionadas con el solsticio de invierno y de las que tenemos constancia documental desde el 497 a.C.

[7] El establecimiento del 25 de diciembre como d铆a oficial del nacimiento de Cristo fue establecido durante el pontificado del papa Julio I (337-352) aunque otros investigadores lo sit煤en bajo el mandato del papa Liberio. En el imperio romano el culto en honor del Sol se consolida con el emperador Aureliano( 274) y en el 308 Diocleciano en Carnuntum asimila Sol Invicto a Mitra benefactor del Imperio.

[8] La expresi贸n define la actitud de quien persiste empecinadamente en errores garrafales, incluso a sabiendas,aunque mantener lo dicho o realizado provoque m谩s da帽o que el rectificar.

[9] James Carville, estratega de la campa帽a electoral de Bill Clinton en 1992, se帽al贸 que este deb铆a enfocarse sobre cuestiones m谩s relacionadas con la vida cotidiana de los ciudadanos y sus necesidades m谩s inmediatas y populariz贸 el t茅rmino; “La Econom铆a, est煤pido”.

[10] Stephen (芦Steve禄) Kevin Bannon, estratega pol铆tico de Donald Trump en su llegada a la casa Blanca y durante sus primeros 7 meses se ha convertido en el “santo patr贸n” de los movimientos pol铆ticos de la Derecha extrema y de la Extrema derecha entre los que se incluyen Vox y otro atajo de “mantenedores de la esencia filofascista” como el Frente Nacional franc茅s, Fidesz h煤ngaro, Alternativa para Alemania,Dem贸cratas de Suecia, Partido por la Libertad de Holanda,Liga Norte de Italia, Partido de la Libertad de Suiza…

[11] Ley Org谩nica Reguladora del Derecho a la Educaci贸n (LODE, 1985).

[12] Mateo 25: Entonces el Reino de los Cielos ser谩 como diez v铆rgenes, que tomaron sus l谩mparas y salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes; pero las necias, al tomar sus l谩mparas, no llevaron consigo aceite; las prudentes, en cambio, junto con las l谩mparas llevaron aceite en sus alcuzas. Como tardaba en venir el esposo, les entr贸 sue帽o a todas y se durmieron. A medianoche se oy贸 una voz: 芦隆Ya est谩 aqu铆 el esposo! 隆Salid a su encuentro!禄 Entonces se levantaron todas aquellas v铆rgenes y aderezaron sus l谩mparas. Y las necias les dijeron a las prudentes: 芦Dadnos aceite del vuestro porque nuestras l谩mparas se apagan禄. Pero las prudentes les respondieron: 芦Mejor es que vay谩is a quienes lo venden y compr茅is, no sea que no alcance para vosotras y nosotras禄. Mientras fueron a comprarlo vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con 茅l a las bodas y se cerr贸 la puerta. Luego llegaron las otras v铆rgenes diciendo: 芦隆Se帽or, se帽or, 谩brenos!禄 Pero 茅l les respondi贸: 芦En verdad os digo que no os conozco禄. Por eso: velad, porque no sab茅is el d铆a ni la hora.

[13] 隆Io Saturnalia!, es decir 隆Felices Fiestas!

Colectivo Prometeo / El Viejo Topo