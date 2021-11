–

La 鈥渃ampa帽a del Desierto鈥 de Lanata contra los mapuches se lanza en tiempos de concentraci贸n, fuga y criminalizaci贸n. Germ谩n Kammerath est谩 encerrado, pero dej贸 abierto una mirada des茅rtica sobre las grandes ciudades, desbordada de desechos cloacales. Y un debate con la empresa Syngenta que muestra que no estamos muy alejados del sable de Julio Roca. Por Lea Ross (Luna con Gatillo).

El informe televisivo que realiz贸 el programa Periodismo Para Todos (PPT), conducido por Jorge Lanata, titulado 鈥淚ndios al ataque鈥, dur贸 626 segundos. En esa edici贸n, ninguna de las personas entrevistadas alcanz贸 el minuto completo de duraci贸n: Romina Jones Huala, mediante c谩mara encubierta, estuvo 57 segundos; un ex patrullero de monta帽a: 52 segundos; el actual intendente de El Bols贸n: 33 segundos; alguien ligado al club que se incendi贸: 27 segundos; los integrantes de la Lof Quemquemtrew: 16 segundos (que negaron ser los responsables de aquel incendio); y un ex-intendente: 5 segundos.

Ninguna de esas personas hizo referencia a la supuesta pretensi贸n del pueblo mapuche de segregar a la Patagonia, como lo publicit贸 el programa tanto en televisi贸n como en los medios gr谩ficos.

Pero ese mapita de arriba no se condice con lo que se mostr贸 en el tramo final del informe, que fue una animaci贸n de una bandera mapuche flameando no sobre la Patagonia, sino sobre la regi贸n pampeana.

La producci贸n de PPT se inspir贸 en un mapa que realiz贸 el diario El Pa铆s, de Espa帽a, en el a帽o 2017, y que incluso fue expuesto en la emisi贸n del 20 de septiembre de 2017. Tampoco coincide con los dos mapas anteriores.

Al ataque

El historiador Ram贸n Minieri public贸 un libro llamado Ese ajeno sur, que hace una historizaci贸n sobre las empresas inglesas que compraron las tierras patag贸nicas, luego de la Campa帽a del Desierto. A la hora de revisar las actas de las firmas, Minieri revel贸 que varios integrantes de los distintos directorios eran las mismas personas. Y que de a poco, las empresas se iban fusion谩ndose hasta concretar el nacimiento de una sola corporaci贸n: Argentine Southern Land Company, tal como lo muestra la siguiente gr谩fica, extra铆da de la obra.

Para la d茅cada de los 70, las estancias de esa corporaci贸n inglesa fueron adquiridas por particulares argentinos, pero registradas en Luxemburgo. Y en 1982, se registraron bajo el nombre de 鈥淐ompa帽铆a de Tierras del Sud Argentino S.A.鈥. Una d茅cada despu茅s, en 1991, los activos de la Compa帽铆a fueron compradas por el magnate textil italiano Luciano Benetton, ocupando un total de 900 mil hect谩reas, el doble de lo que abarcaba su antecesora inglesa y convirti茅ndose as铆 en el mayor terrateniente del pa铆s.

Una situaci贸n que se asemeja bastante a Joe Lewis, quien cerc贸 al famoso Lago Escondido, cuya fortuna de 5.300 millones de d贸lares lo llev贸 a convertirse en el s茅ptimo hombre m谩s acaudalado de Inglaterra. En 1992, se asoci贸 a George Soros, el 鈥渁buelo de los fondos buitres鈥, para apostar contra la libra esterlina, obteniendo enormes ganancias en el llamado 鈥淢i茅rcoles Negro鈥. Desde entonces, su holding Tavistock Group controla m谩s de 200 compa帽铆as en quince pa铆ses.

Hoy se estima que hay una treintena de pueblos-naci贸n ind铆genas en el actual territorio argentino, divididos en m谩s de 1.600 comunidades. La quinta parte vive en zonas rurales, que abarcar铆a un total de 14 millones de hect谩reas. Seg煤n un relevamiento de Amnist铆a Internacional, realizada hace cinco a帽os atr谩s, se detectaron unos 185 conflictos ind铆genas por disputas de tierras, hechos represivos, contaminaci贸n en los territorios y causas judiciales, entre otros. La tercera parte de ese mapeo se concentra en el suelo neuquino y sus alrededores, con fuerte presencia mapuche, pero tambi茅n repleto de plantaciones madereras, cuerpos de agua y pozos de extracci贸n hidrocarbur铆fera, adem谩s de las grandes extensiones de tierras en manos de millonarios estancieros.

Es ah铆 donde se emergen las tensiones por aplicar la pr贸rroga de la Ley 26.160, que proh铆be el desalojo a comunidades ind铆genas ante la espera que sean relevadas en su totalidad. Esta semana, obtuvo su media sanci贸n en el Senado, sin que faltara su rechazo por proteger a 鈥渢erroristas鈥, seg煤n el senador Ernesto Mart铆nez, aliado de Luis Juez, apeg谩ndose al discurso de Lanata, que no es casualidad que sus primeros informes contra los 鈥渋ndios鈥 fueron hace cuatro a帽os atr谩s, no solo por el contexto de la desaparici贸n y muerte de Santiago Maldonado, sino porque tambi茅n en el Congreso se debat铆a si prorrogar o no la misma normativa.

Criminalizar y fugar

El 22 de junio de 2009, Lanata revel贸, en el extinto diario Cr铆tica, la lista de empresarios que ten铆an cuentas secretas en el JP Morgan, aportados por el ex empleado Hern谩n Arbizu. En ella, figur贸 a la cabeza la tambi茅n extinta Ernestina Herrera de Noble, directora del diario Clar铆n, que ten铆a un dep贸sito de 154 millones de d贸lares; y en segundo lugar, H茅ctor Magnetto, CEO del multimedio hom贸nimo, con casi U$S 1,3 millones de d贸lares. M谩s de 297 millones de d贸lares, a nombre de integrantes del Grupo Clar铆n, ten铆an guardadas sus reservas en el banco estadounidense.

Los Pandora Papers revelaron que Magnetto, Herrera de Noble y Jos茅 Antonio Aranda (segundo de Magnetto y quien tambi茅n figura en la lista del JP Morgan) crearon dos sociedades offshore radicadas en Islas V铆rgenes Brit谩nicas, llamadas Mather Holdings Limited (creada en 1990) y Silkwood Investments Limited (en 1991). Ambas se entrelazan con una serie de sociedades creadas en Delaware (distrito de Estados Unidos, tambi茅n considerada una guarida fiscal) y una peque帽a isla del Caribe, cercana al archipi茅lago de bandera brit谩nica: San Crist贸bal y Nieves. Silkwood tuvo las acciones de otra compa帽铆a vinculada a los hijos de Magnetto y de Aranda: Med Star Investments Corp., creada en la Isla de Nevis, en el mar Caribe. El formulario se帽ala que el origen de los fondos del Med Star son de 鈥渓as ganancias recibidas por uno de los mayores conglomerados de medios de la Argentina鈥. Los Pandora Papers confirman que esa sociedad tiene una cuenta bancaria en el JP Morgan Chase Bank (Estados Unidos).

Finalmente, seg煤n los documentos recolectados en los recordados Panam谩 Papers, en 1998 el JP Morgan cre贸 una sociedad en las Islas V铆rgenes Brit谩nicas llamada Eldorado Ventures Inc., tambi茅n en las islas V铆rgenes Brit谩nicas. Lo hizo mediante sus filiales Chase Bank (C.I.) Nominees Limited y Chase Bank & Trust Company (C.I.) Limited, que se encuentran en la isla de Jersey, tambi茅n dentro de la corona brit谩nica. En el a帽o 2000, las acciones del Chase Bank fueron transferidas al Tenby Nominees Limited y al Brock Nominees Limited, ubicadas en la isla brit谩nica de Guersney, cuyo 煤nico agente a cargo es la mega financiera Credit Suisse.

En el 2004, las acciones del Eldorado Ventures fueron vendidas a seis integrantes de la acaudalada familia cordobesa de los Remonda, ex due帽os del diario La Voz del Interior, de mayor tirada de la provincia de C贸rdoba y hoy en manos del Grupo Clar铆n, desde finales de los a帽os noventa. Es decir, cuando Magnetto, Herrera de Noble y Aranda ya ten铆an muy calibrado sus relaciones con el JP Morgan para armar sus cuentas offshore.

Cada integrante de esa familia ha invertido en distintas actividades econ贸micas, como la soja, la miner铆a y el desarrollismo inmobiliario. Tal es el caso de Luis Eduardo Remonda, cuyo empleado registrado ha sometido distintos vej谩menes a una familia, integrantes de la comunidad comechingona Pluma Blanca, en la regi贸n cordobesa de El Manzano, en las Sierras Chicas, localidad que acaba de padecer uno de los peores incendios de la semana pasada. El caso de Pluma Blanca es uno de los conflictos ind铆genas m谩s duros que se conoce en toda la provincia de C贸rdoba y que involucra a los negocios de la renombrada familia de La Voz del Interior, cuyos nexos con Clar铆n le habr铆an facilitado su entrada al negocio offshore.

El chirrido del Chancho

鈥淜ammerath fue el primer intendente en vivir en un barrio cerrado, una costumbre que adoptar铆an todos sus sucesores capitalinos. Parece un apunte simb贸lico, pero es pol铆tico鈥, public贸 desde Twitter el colega Juan Manuel Gonz谩lez, luego de que aquel militante de la UceD茅 que ejerci贸 la jefatura municipal de la ciudad de C贸rdoba, entre 1999 y 2003, fuera trasladado a la c谩rcel de Bouwer.

Germ谩n 鈥淐hancho鈥 Kammerath fue subsecretario de comunicaci贸n de la Naci贸n, bajo las 贸rdenes del presidente Carlos Menem. En 1992, fue designado como interventor de la Comisi贸n Nacional de Telecomunicaciones (CNT) su compa帽ero de militancia Jos茅 Luis Palazzo, donde orden贸 destituir a todo el directorio. All铆, promulg贸 una serie de resoluciones para expandir el negocio del cable que beneficiaron a Samuel Liberman, amigo de Menem y due帽o de la empresa Video Cable Comunicaciones SA (VCC). En 1993, Palazzo abandon贸 la CNT, y pas贸 a ser apoderado y director de VCC en C贸rdoba, donde se dedic贸 a comprar peque帽as empresas de cables del interior provincial. A comienzos de 1997, Liberman vendi贸 VCC en partes iguales a Multicanal (Grupo Clar铆n) y Cablevisi贸n, empresa que luego tambi茅n fue absorbida por el multimedio de H茅ctor Magnetto.

Inmediatamente despu茅s, en junio de 1997, Liberman compr贸 la mitad de las acciones de Canal 12 de C贸rdoba (Telecor SA) y design贸 como miembro del directorio a Palazzo, que inici贸 una purga contra trabajadores con considerable antig眉edad y afiliaciones gremiales. As铆, Canal 12 fue inmediatamente vendido al Grupo Clar铆n, mientras tambi茅n acordaba con los Remonda en la compra de La Voz del Interior y Kammerath asum铆a la intendencia capitalina.

En ese entonces, su humilde servidor recuerda cuando ten铆a alrededor de 14 a帽os de edad, que acompa帽贸 a su pap谩 al hospital, fruto de un siniestro automovil铆stico. Le pusieron un cuello ortop茅dico, lo subieron a una camilla y lo llevaron en la ambulancia, con mi compa帽铆a. Hab铆a tantos baches en el camino, que tanto el chofer como el personal de salud ya le hab铆an puesto nombres propios a esos agujeros. Esos mismos que lo padeci贸 el viejo, cada vez que los neum谩ticos lo pisaban, como si fuera un cap铆tulo de Los Simpsons donde Homero recib铆a varias tundas en la cabeza. Finalmente, cuando llegamos al Hospital (creo que el de Urgencias), en la sala principal hab铆a una enorme pancarta, con una imagen caricaturesca que dec铆a: 鈥淓l chancho Kammerath se rob贸 los huevos de oro鈥, en referencia a la escasez de insumos para el personal.

El chancho y el que le da de comer

Como intendente, Kammerath design贸 en el 谩rea de desarrollo econ贸mico a Laura Rodr铆guez Machado, actual senadora nacional y referenta del PRO en C贸rdoba. Durante esa gesti贸n, la deuda municipal se increment贸 en un 466%. Lo ins贸lito es que Rodr铆guez Machado se traslad贸 luego como vocal del Tribunal de Cuentas del municipio, lo que llev贸 a que toda irregularidad financiera, cometida por ella misma, sea revisada por la misma persona.

Inmediatamente despu茅s de su pase como funcionaria, Laura trabaj贸 en la inmobiliaria Euromayor, cuyo actuales directores est谩n imputados por estafa y asociaci贸n il铆cita por fraguar los fondos que deb铆an ser destinados para la construcci贸n de sus emprendimientos. Hoy, Kammerath est谩 preso, gracias a una denuncia realizada por Luis Juez. Mientras que Rodr铆guez Machado y la ex secretaria privada del Chancho, Soher El Sukaria, integran el mismo bloque que Juez.

La declaraci贸n de emergencia ambiental en los barrios capitalinos de Villa P谩ez y Alberdi, por los desbordes cloacales, ha llevado una discusi贸n en pugna entre la responsabilidad empresarial y p煤blica inmediata y la falta de inversi贸n y regulaci贸n equilibrada por las distintas gestiones municipales al favorecer los intereses inmobiliarios, que apuntan siempre a ensanchar la brecha social mediante, por ejemplo, la construcci贸n de barrios privados. Esos que habitan los ex intendentes.

La novedad m谩s importante de esta semana fue que el fiscal Tom谩s Casas consider贸 que el responsable de la rotura de aquel ca帽o fue de la firma Aclade SRL. Desde los pasillos de la fiscal铆a, se se帽ala que esa decisi贸n se debi贸 por un registro audiovisual, donde se mostrar铆a el momento exacto donde el ducto se quiebra. Aclade no es solo una contratista del Estado. Tambi茅n tiene una cartera de clientes para realizar labores privados, de la mano de Electroingenier铆a, IECSA, Proaco, Grupo Roggio y Euromayor, 茅sta 煤ltima due帽a del frustrado emprendimiento de Antigua Cervecer铆a, donde en lugar de seis edificios, solo se construy贸 un levantamiento esquel茅tico, sin terminar, que fue testigo directo de la salida de esos l铆quidos fecales, brotados en la calle Arturo M. Ogas al 600.

El desierto y lo real

En el marco de la discusi贸n sobre los alimentos, tanto por la aprobaci贸n de la Ley de Etiquetado Frontal como la pol茅mica sobre el aumento de sus precios en las g贸ndolas, el programa televisivo Brotes verdes tuvo un caldeado debate entre Antonio Aracre, CEO de Syngenta en Sudam茅rica, y Nahuel Levaggi, coordinador de la Uni贸n de Trabajadores de la Tierra (UTT), cuya s铆ntesis lo podemos ver a continuaci贸n:

Syngenta naci贸 en el a帽o 2000, por la fusi贸n de dos departamentos de investigaci贸n agropecuaria que pertenec铆an a dos laboratorios reconocidos: AstraZeneca y Novartis. A su vez, Novartis naci贸 en 1996, con la fusi贸n de dos compa帽铆as: Sandoz y Ciba-Geiby. El calmado Aracre trabaj贸 como gerente financiero en 茅sta segunda compa帽铆a por una d茅cada. Con el surgimiento de Novartis, mantuvo ese cargo de la sede de Buenos Aires, en particular en el departamento agropecuario. Y con la megafusi贸n con Syngenta, le permiti贸 ascender a director general.

En 2017, Syngenta fue comprada por ChemChina, uno de los mayores conglomerados del pa铆s asi谩tico por U$S 43 mil millones. En 2019, se cre贸 Syngenta Group, un holding creado entre Syngenta AG, con sede en Suiza, ADAMA en Israel, y las empresas chinas de Sinochem, con ventas que alcanzaron los 23.000 millones de d贸lares en 2019, defini茅ndose as铆 misma como el l铆der mundial en agroqu铆micos.

Finalmente, Syngenta compr贸 los activos de otra multinacional china, Cofco International Protection AG, que en la actividad local es una de las mayores empresas exportadoras de granos, adem谩s de tener a mano los activos de Nidera, que recibi贸 hace pocos meses una reprimenda por parte de la Comisi贸n Nacional de Defensa a la Competencia en Argentina, porque se considera que monopoliza el negocio comercial de las semillas de girasol. Nidera fue quien present贸 en los a帽os noventa la Soja RR, resistente al Round Up, bajo el dise帽o de Monsanto, para que se implante en el suelo argentino y pa铆ses vecinos, llevando a la 鈥渟ojizaci贸n鈥 de nuestro Cono Sur. De hecho, Syngenta fue recordada por haber anunciado, con benepl谩cito, que nos convertir铆amos en la 鈥淩ep煤blica Unida de la Soja鈥.

Lejos de ser un desierto, la ocupaci贸n de todo ese territorio implic贸 desmontes, desalojos y su consecuente segregaci贸n social, adem谩s que colabor贸 en que la regi贸n tropical sea la zona mundial con mayores asesinatos contra militantes territoriales. Nada m谩s alejado que aquella mirada de Julio Argentino desenvainando su sable en aquel sur ajeno.

No es desierto

Para terminar, los terribles incendios ocurridos en Tala Ca帽ada (departamento de Pocho), Los C贸ndores (Calamuchita) y La Granja (Col贸n, Sierras Chicas), que en el momento en que se escriben 茅stas l铆neas ya estar铆an apaciguados por el descenso de la temperatura y el ascenso de la posible humedad, nos invitan a compartir con ustedes 茅ste fragmento literario, firmado al pie del mismo y acompa帽ado con la siguiente imagen:

BLANCO Y NEGRO

30/10/2021. Sierras Chicas

Ac谩 hay una foto en blanco y negro. Con el 煤nico filtro del fuego.

As铆 queda un bosque de Piquillines cuando el fuego lo atraviesa. As铆 quedan nuestras almas en estos momentos. Suspendidas en un blanco y negro.

Aunque si mir谩s bien profundo, ah铆, se ve un punto amarillo. Seres de cabezas blancas, rojas, verdes, amarillas.

Una bandada de seres diferentes comunic谩ndose entre s铆. Con una gran pulsi贸n en com煤n, el amor al Monte.

Llevamos un chicote en una mano.

Llevamos una herramienta de zapa.

Llevamos una mochila pesada.

Llevamos un machete pidi茅ndole al MONTECITO que nos deje entrar sin tanto rasp贸n. Que conf铆e, si puede, en nosotres.

El cansancio se siente, mir谩s al lado y tu hermane lo est谩 dando todo, entonces segu铆s鈥γ塻te fuego nos atraves贸 como habitantes del territorio hermoso de Sierras Chicas. A煤n no s茅 cu谩l ser谩 el aprendizaje. Solo s茅 que una vez m谩s, cuando nos juntamos estos seres diferentes de cuerpo de colores, nos hermanamos con confianza y hacemos grandes cosas.

Cuando entramos al fuego no entramos solo les Combatientes. Cuando entramos, entra esa gran Red de AMOR. Entran nuestros padres, nuestras infancias, nuestras mascotas, los que ya no est谩n aqu铆. Entra cada ser que de alguna manera son parte fundamental de que nosotres podamos estar ah铆.

Entonces s铆, 茅sta foto es triste (no cabe dudas), pero ese punto amarillo es la luz de una construcci贸n atr谩s que respalda y que no para.

Porque ac谩 estamos! Porque somos un mont贸n!

Porque cuido y me cuidan.

Y porque vamos a proteger con paciencia 茅sta foto en Blanco y Negro para que renazca el Verde Monte!!!

Ahora dejo de escribir, porque ya estoy viendo nubes en mi cielo, que me dicen que probablemente este cap铆tulo este por finalizar鈥

Yeni (Combatiente de la Brigada Forestal Kamchira. Cerro Azul)

