Ni hay enfermeras de refuerzo para vacunar a la poblaci贸n infantil ni rastreadoras para contener la sexta ola. La consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, rescindi贸 el contrato de 4.000 sanitarias el 4 de octubre. Entre ellas figuraban las enfermeras de los vacun贸dromos y casi todas las rastreadoras (el 93,75%), que pasaron de ser un equipo formado por 800 personas a apenas 50, seg煤n el sindicato Satse. Mientras el cuello de botella de la sexta ola en Euskadi se encuentra en la red de rastreo, el Tribunal Superior de Justicia del Pa铆s Vasco accedi贸 ayer a ampliar el uso del pasaporte covid propuesto por el ejecutivo de I帽igo Urkullu a bares, gimnasios y eventos culturales y deportivos en lugares cerrados. El campo de f煤tbol de San Mam茅s se libra. Las nuevas medidas arrancan hoy.

La incidencia en el Pa铆s Vasco atraviesa una sexta ola descontrolada: en las 24 horas 煤ltimas se han registrado 1.984 positivos, el segundo peor dato de toda la serie desde el inicio de la pandemia, con seis positivos de la variante 脫micron, explic贸 en la tarde de ayer la consejera. La tasa de incidencia se sit煤a en 968 casos por 100.000 habitantes en 14 d铆as. Hay 424 hospitalizaciones por covid, 92 en la UCI. En las 煤ltimas semanas, el Gobierno vasco ha lanzado mensajes en los que ha responsabilizado a la ciudadan铆a de la transmisi贸n por relacionarse demasiado, ha habilitado el pasaporte covid y ha cerrado quir贸fanos al llegar a los 50 ingresados en la UCI. Ayer tambi茅n empez贸 a bloquear consultas de m茅dicos de familia entre el 20 de diciembre y el 10 de enero, denunci贸 el doctor Aitor Montes Lasarte.

En rueda de prensa de ayer, Gotzone Sagardui asegur贸 que 鈥渘o se han escatimado recursos鈥 y que en las 煤ltimas semanas han contratado a 1.000 personas. No concret贸 cu谩les ni para qu茅. Los datos que ofrece el sindicato de enfermeras se ubican en otras coordenadas: 鈥淓l rastreo lo ha reforzado con cuentagotas, antes del puente de diciembre contrataron a una persona de refuerzo en Barakaldo, tres en Uribe y 10 en Barrualde鈥, explica Amaia mayor, portavoz del Satse en Euskadi. Los datos de la contrataci贸n general del mes de diciembre la recibir谩n en enero, a mes pasado.

鈥淕usta decir que lo hacemos todo fenomenal, pero se est谩 produciendo una descoordinaci贸n que paga la ciudadan铆a y nosotras鈥, resume sobre un sentimiento que pulula en Euskadi y que recogen las enfermeras y las administrativas de los centros de salud, donde la gente descarga su frustraci贸n y enfado. 鈥淒espu茅s de casi dos a帽os de pandemia, eres t煤 quien da la cara, y no el responsable de esta situaci贸n鈥.

La actual consejera de Salud evit贸 en enero presentar su dimisi贸n tras el esc谩ndalo de la vacunaci贸n indebida en los hospitales de Basurto y Santa Marina. Forz贸 y ces贸 a los gerentes de dichos centros.

Gesti贸n ineficaz y anticient铆fica

鈥淟a gesti贸n de la pandemia est谩 siendo ineficaz y anticient铆fica鈥, se帽ala Ana Galarraga, comunicadora cient铆fica de la Fundaci贸n Elhuyar. 鈥淟a funci贸n del pasaporte covid es crear interiores seguros, pero la evidencia dice que las vacunas no son esterilizantes, sino que reducen la transmisi贸n a la mitad, y a煤n no sabemos en qu茅 porcentaje lo har谩n con la variante 脫micron. As铆 lo hemos comprobado en Iparralde [la parte norte de Euskal Herria], donde lo llevan aplicando desde el verano y la incidencia ha subido como en Hegoaldo [CAV y Navarra]鈥.

Galarraga indica que 鈥渟i se quiere conseguir interiores seguros lo importante es cuidar la aireaci贸n, la cual no se ha impulsado en absoluto鈥. Los filtros de tipo EPA recogen part铆culas v铆ricas y los medidores de CO2 alertan cuando el ambiente se carga para proceder a una ventilaci贸n cruzada. Asturias ha puesto en marcha esta medida, un territorio que ya destac贸 por su buen ritmo en el proceso de vacunaci贸n, a diferencia del Pa铆s Vasco.

Sin rastreadores para adultos ni ni帽os

A Mikel no le llam贸 ning煤n rastreador, ni tampoco a sus amigos con los que se hab铆a tomado unas cervezas, siendo 茅l positivo a final de noviembre. Est谩 vacunado y vive en Gipuzkoa. A Jon, periodista vizca铆no y padre de una ni帽a peque帽a, tampoco le han llamado desde que un contacto estrecho diera positivo. 鈥淢e hice el test de farmacia y dio positivo. Me autoconfin茅 en casa, con todo lo que supone para mi pareja, que debe asumir por completo el cuidado de la ni帽a. No hubo manera de ponerse en contacto con Consejo Sanitario tras diez llamadas [el servicio aut贸mata y online de Osakidetza]. Finalmente, llam茅 al ambulatorio y me hicieron enseguida la PCR, que ha dado negativo. Si llego a esperar a los cauces oficiales, seguir铆a esperando. Estoy flipando por c贸mo se est谩 gestionando, que haya personal para hacerte una PCR pero nadie para que cogerte el tel茅fono para darte cita鈥, indica.

Los falsos positivos y falsos negativos de farmacia son habituales. Pero mientras el primero no representa un problema para la transmisi贸n del virus, el segundo s铆. 鈥淒an un mont贸n de errores, para m铆 un test de farmacia no significa nada, tampoco los autotest de saliva que han empezado a dar en los colegios; est谩 siendo una verdadera cat谩strofe鈥, alerta Mercedes Poza, secretaria general de Utese Euskadi, el sindicato de t茅cnicos de laboratorio. 鈥淒esde el Departamento de Salud deber铆a gestionarse mejor, todos sabemos que tanto los tests de farmacia como los de los colegios es vender humo鈥, concluye.

Hay un 307 aulas clausuradas en 142 centros educativos en Euskadi, seg煤n los datos de ayer. J. y N., de 10 y 7 a帽os respectivamente dieron positivo el s谩bado. La familia avis贸 al Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). 鈥淔ue una locura avisar a Osakidetza, por nuestra cuenta hemos ido llamando a la escuela, extraescolares y amigos. La rastreadora no se puso en contacto conmigo hasta la tarde del lunes鈥. Ante la carencia de rastreadoras, Salud P煤blica ha cambiado el protocolo escolar y ahora, ante un ni帽o positivo, clausura todo el aula, cuando el curso pasado los rastreadores llamaban a las familias y confinaban solamente a los alumnos de los lados, delante, detr谩s y en diagonal de clase, del comedor escolar e incluso indagaban con qui茅n y c贸mo 鈥攃on o sin mascarilla鈥 hab铆an jugado durante la tarde.

Las familias de estas aulas tuvieron que recoger a sus hijos el lunes por la ma帽ana, ponerse en contacto con su centro de salud para recoger un autokit para hacerles un test de saliva a sus hijos esta ma帽ana, ya que debe realizarse en ayunas. El confinamiento se alargar谩 cinco d铆as, momento en que deber谩n repetir la prueba. Pero en realidad, las familias no deb铆an ir al centro de salud hasta recibir un SMS indic谩ndoles que ya pod铆an acudir al ambulatorio. El rastreo va varios d铆as despu茅s que el positivo, y familias fueron m谩s r谩pidas. 鈥淪e me han enfadado en el mostrador鈥, a帽ade una madre.

El 铆ndice de aulas confinadas en Euskadi se sit煤a en el 1,76%, cuando el pasado curso se mantuvo alrededor del 0,35%, a excepci贸n del inicio escolar, cuando el protocolo se adapt贸 en oto帽o al confinamiento cruzado para evitar el cierre de las aulas enteras. 鈥淨u茅 pena me da que los m谩s damnificados y los que siempre est谩n pagando los platos rotos de los adultos sean de nuevo los ni帽os, que ni les hacen una PCR en condiciones y se les cierra la clase a todos, justo despu茅s de 22 d铆as seguidos de lluvia鈥, a帽ade otra madre. Noviembre de 2021 ha sido el m谩s lluvioso desde 2003, con pocas horas sin precipitaciones e inundaciones 鈥攅l Hospital de Mendaro qued贸 aislado鈥.

Valoraci贸n pol铆tica

鈥淓l Departamento de Salud siempre va tarde. Hay que incidir en mantener en el tiempo los equipos y las estructuras creadas, por si recortas cuando baja el pico de incidencia, luego te va a costar much铆simo m谩s ponerte por delante del virus. Y para ello son clave los protocolos y el papel de las rastreadoras. Despedirlas para reducir gastos ha sido un error鈥, considera Rebeka Ubera, responsable de Sanidad de EH Bildu. 鈥淧ara m铆, otra clave es que Atenci贸n Primaria no est谩 para gestionar el covid, no puede dedicarse a ello porque no podemos olvidar las dem谩s enfermedades y a los pacientes cr贸nicos. Ya han pasado casi dos a帽os desde el inicio de la pandemia y no podemos convertir Atenci贸n Primaria en un servicio de urgencias. El cierre de los quir贸fanos es un fracaso. La gesti贸n de la pandemia est谩 siendo nefasta y muy triste鈥, concluye.

El responsable de este 谩rea en Elkarrekin Podemos, Jon Hern谩ndez, a帽ade que 鈥渃orrieron mucho en finalizar los 4.000 contratos, mientras que el pasaporte covid no es una medida para controlar el virus. Puede tener su efectividad, pero para convencer a la gente que a煤n no se ha vacunado, que son pocos, pero no para cortar la transmisi贸n. El pasaporte puede adem谩s dar una falsa sensaci贸n de seguridad鈥, indica, y se suma a la petici贸n de Elhuyar de implantar medidores de CO2 para crear espacios cient铆ficamente seguros.

